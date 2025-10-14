The Begin Hotels festeggia 10 anni e punta a crescere The Begin Hotels, la collezione di alberghi creata dall’imprenditore marchigiano Guido Guidi, festeggia i 10 anni di vita e guarda al futuro con un piano di crescita ambizioso e mirato. L’occasione per parlarne è stata la serata di celebrazione del decennale organizzata presso il Seebay Hotel di Portonovo, a cui hanno partecipato le autorità locali e i principali partner del gruppo. Immerso nel parco naturale della baia di Portonovo, a pochi chilometri da Ancona, il Seebay è stato il primo albergo della collezione, a cui hanno fatto seguito le acquisizioni (in alcuni casi in proprietà, in altri in gestione) del Seeport Hotel affacciato sul porto di Ancona, di un albergo a Ferrara, di tre strutture a Trieste, e, da ultimo, di un albergo a San Martino di Castrozza. Come il fondatore e presidente Piero Guidi ha ribadito nel corso della serata: «The Begin Hotels non è una catena ma una “collezione” di alberghi, ognuno dotato della sua propria anima, collegata al luogo in cui si trova e all’ambiente con cui interagisce». Boutique hotel (in media, fra le 50 e le 70 stanze) fortemente radicati nel loro territorio, insomma, che rifuggono dalla standardizzazione. Attività di scouting Le acquisizioni inanellate nei primi 10 anni di attività sono state il frutto di un accurato scouting effettuato a livello nazionale, in cui Guidi è stato affiancato da Loredana Pistonesi, chief financial officer del gruppo. Le località in cui si trovano gli alberghi (Ancona e il Conero, Trieste, Ferrara, San Martino di Castrozza) rivelano la scelta di posizionarsi nei “secondary markets”, scegliendo destinazioni fuori dai sentieri più battuti, ma ricche di interesse e di “carattere”, e puntando a creare dei cluster territoriali di prodotto che abbinano strutture potenzialmente complementari. Senza snaturarsi, ora il gruppo punta ad allungare il passo, con l’obiettivo di crescere ulteriormente: il primo passo sarà l’apertura a Catania, in programma nei primi mesi del 2026, del primo 5 stelle della collezione, ricavato da una dimora d’epoca in pieno centro storico: «Proporremo una visione attualizzata del lusso, che non è più opulenza, ma piuttosto un microcosmo protetto» ha sottolineato Guidi. Per attuare i nuovi piani di sviluppo, il gruppo ha rafforzato il management: dal primo ottobre, al presidente Guidi si affianca come nuova group general manager la romana Arianna Savona, che ha alle spalle una pluridecennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale. Fra le sue mission, quella di riorganizzare il commerciale, concentrandosi di più anche sui mercati internazionali, per far crescere gli arrivi dall’estero. Condividi

