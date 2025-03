Teamwork: tornano i Best luxury hotel awards. Appuntamento a Milano il 29 ottobre Annunciata la seconda edizione dei Best luxury hotel awards, il riconoscimento annuale ideato da Teamwork Hospitality per celebrare le migliori strutture ricettive di lusso italiane. “Premiare questi hotel significa valorizzare l’impegno quotidiano che rende un’esperienza di soggiorno indimenticabile – spiega il presidente Teamwork, Mauro Santinato -. Le candidature per questa nuova edizione sono già aperte e stiamo ricevendo numerose richieste di iscrizioni in tutte le categorie: segno che questo premio valorizza l’ospitalità italiana.” Quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre 2025 presso l’hotel Principe di Savoia di Milano, con l’introduzione di novità importanti: la presenza di categorie sempre più all’avanguardia, una giuria rinnovata e il patrocinio di Altagamma. I Best Luxury Hotel Awards 2025 premieranno quindi le strutture nelle seguenti categorie: Best service, restaurant, bar, breakfast, wellness & spa, sustainability program, design, new opening, general manager. A queste, si aggiunge la nuova categoria Best wine experience, dedicata agli hotel che offrono un’esperienza enologica d’eccellenza, valorizzando la qualità e la varietà delle etichette proposte, sia all’interno sia all’esterno della struttura, con visite in cantina, in vigna e tour enologici esclusivi. Per quanto riguarda la giuria, i nuovi ingressi sono cinque: Andrea Grisdale, ceo dell’Ic Bellagio, Wttc vice chair, educator, advisor national council di Fto, Stefania Lazzaroni, direttrice generale della fondazione Altagamma, Martin Kuczmarski, fondatore e ceo di Difficult Name, Maddalena Fossati Dondero, direttore ed head of content della Cucina Italiana e Condé Nast Traveller Italia, nonché Elisabetta Canoro, hôtellerie specialist di Identità Golose. Questi nuovi membri si aggiungono alla giuria già consolidata, composta da Ezio Indiani, general manager dell’hotel Principe di Savoia e delegato Ehma, Andrea Grignaffini, curatore della Guida Ristoranti de L’Espresso, Alberto Paolo Schieppati, direttore editoriale di Posh Places, Roberta Battocchio, managing director di Hearst Global Design, Erika Fay Nicole, ceo e fondatrice di Efncommunication, Magda Antonioli, direttrice del Met Booconi e lo stesso Mauro Santinato. La partecipazione ai premi è gratuita e aperta a tutte le strutture ricettive che siano classificate come alberghi 5 stelle o 5 stelle lusso. Le strutture possono essere indipendenti, facenti parte di gruppi, appartenenti a circuiti internazionali o affiliate a brand internazionali.

La raccolta delle candidature dei Best Luxury Hotel Awards si chiuderà il 30 giugno 2025, mentre i finalisti verranno annunciati il 1° settembre. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => HelloFly decolla sull'estate dall'aeroporto di Perugia con un doppio volo giornaliero: la compagnia maltese riproporrà infatti anche nel 2025 la tratta Perugia-Lampedusa (dal 7 giugno al 27 settembre) cui si aggiungerà la novità della Perugia-Pantelleria (sempre dal 7 giugno al 27 settembre). Entrambi i voli saranno di sabato, sia l'andata che il ritorno. "L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto - . Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo". "La collaborazione con l’aeroporto 'San Francesco d’Assisi' è ormai consolidata - aggiunge Teodosio Longo, ceo di HellofFy (nella foto) - . Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo". [post_title] => HelloFly raddoppia da Perugia: dal 7 giugno voli stagionali per Pantelleria [post_date] => 2025-03-07T12:43:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741351409000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486120" align="alignleft" width="300"] Un momento della cerimonia di premiazione 2024[/caption] Annunciata la seconda edizione dei Best luxury hotel awards, il riconoscimento annuale ideato da Teamwork Hospitality per celebrare le migliori strutture ricettive di lusso italiane. "Premiare questi hotel significa valorizzare l'impegno quotidiano che rende un'esperienza di soggiorno indimenticabile - spiega il presidente Teamwork, Mauro Santinato -. Le candidature per questa nuova edizione sono già aperte e stiamo ricevendo numerose richieste di iscrizioni in tutte le categorie: segno che questo premio valorizza l’ospitalità italiana.” Quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre 2025 presso l’hotel Principe di Savoia di Milano, con l’introduzione di novità importanti: la presenza di categorie sempre più all’avanguardia, una giuria rinnovata e il patrocinio di Altagamma. I Best Luxury Hotel Awards 2025 premieranno quindi le strutture nelle seguenti categorie: Best service, restaurant, bar, breakfast, wellness & spa, sustainability program, design, new opening, general manager. A queste, si aggiunge la nuova categoria Best wine experience, dedicata agli hotel che offrono un’esperienza enologica d’eccellenza, valorizzando la qualità e la varietà delle etichette proposte, sia all’interno sia all’esterno della struttura, con visite in cantina, in vigna e tour enologici esclusivi. Per quanto riguarda la giuria, i nuovi ingressi sono cinque: Andrea Grisdale, ceo dell'Ic Bellagio, Wttc vice chair, educator, advisor national council di Fto, Stefania Lazzaroni, direttrice generale della fondazione Altagamma, Martin Kuczmarski, fondatore e ceo di Difficult Name, Maddalena Fossati Dondero, direttore ed head of content della Cucina Italiana e Condé Nast Traveller Italia, nonché Elisabetta Canoro, hôtellerie specialist di Identità Golose. Questi nuovi membri si aggiungono alla giuria già consolidata, composta da Ezio Indiani, general manager dell’hotel Principe di Savoia e delegato Ehma, Andrea Grignaffini, curatore della Guida Ristoranti de L’Espresso, Alberto Paolo Schieppati, direttore editoriale di Posh Places, Roberta Battocchio, managing director di Hearst Global Design, Erika Fay Nicole, ceo e fondatrice di Efncommunication, Magda Antonioli, direttrice del Met Booconi e lo stesso Mauro Santinato. La partecipazione ai premi è gratuita e aperta a tutte le strutture ricettive che siano classificate come alberghi 5 stelle o 5 stelle lusso. Le strutture possono essere indipendenti, facenti parte di gruppi, appartenenti a circuiti internazionali o affiliate a brand internazionali. La raccolta delle candidature dei Best Luxury Hotel Awards si chiuderà il 30 giugno 2025, mentre i finalisti verranno annunciati il 1° settembre. [post_title] => Teamwork: tornano i Best luxury hotel awards. Appuntamento a Milano il 29 ottobre [post_date] => 2025-03-07T12:01:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741348916000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la campagna Viaggia, Sorprenditi, Ricorda torna l’operazione Spring Days, che in un periodo circoscritto lancia offerte in esclusiva per i consumatori delle agenzie del network Gattinoni. I viaggiatori che si recheranno in agenzia fino al 19 marzo e prenoteranno partenze in primavera ed estate (in qualche caso sino al 31 dicembre 2025) beneficeranno quindi di consistenti promozioni. Gli sconti sono parametrati al raggio di destinazione: fino a 400 euro a pratica sul lungo raggio; fino a 250 euro a pratica sul medio raggio; fino a 150 euro a pratica sul corto raggio. In alcuni casi, anche le agenzie usufruiscono di plus, attraverso un piano di incentivazione e over commission, così come di premi, stabiliti dai partner dell’operazione. Infatti, oltre alle promozioni sul prodotto interno Dynamic, Selected e Travel Experience, Gattinoni ha identificato 17 fornitori parte dell'iniziativa: il tour operating è presente con Alpitour World sul brand Bravo, Atitur, Baobab, CaboVerdeTime, Gastaldi, Giver, Going, Kappa Viaggi, Markando, Naar e Sporting Vacanze. A questi si aggiungono le crociere, con Costa e Msc, nonché le catene alberghiere Bluserena e Th Resorts. Chiudono Allianz Assicurazioni e Flexible Autos. È stata anche creata una pagina di riferimento sul sito gattinonitravel.it e la medesima riportata su tutti i mini-siti b2b2c delle agenzie del network. [post_title] => Tornano gli Spring Days Gattinoni: promo per viaggiatori e adv sino al 19 marzo [post_date] => 2025-03-07T11:46:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741347981000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivo X di Ota Viaggi torna anche quest'anno, dal 16 al 18 maggio, presso il Marina Resort Garden & Beach di Orosei, in Sardegna. "Abbiamo organizzato nuovamente l'evento nella nostra destinazione core business”, racconta l’iniziativa il direttore commerciale Massimo Diana: tre giorni di condivisione, scambio, crescita e networking fra to, adv, fornitori e il mercato. Il tutto in una kermesse che vuole enfatizzare il valore umano nel turismo del futuro. Tra le novità in programma, al Bar con gli amici è il format serale pensato per rendere il networking più informale e stimolante: mentre il primo appuntamento vedrà protagoniste le associazioni di categoria, il secondo sarà dedicata ai responsabili commerciali dei principali network italiani. "Obiettivo X è un’occasione di formazione per gli agenti di viaggio che potranno anche visitare personalmente alcune strutture della nostra programmazione sarda. Previsti pure ulteriori workshop, panel serali e tante occasioni di incontro con gli esperti del settore", conclude Diana. A oggi i partner dell’evento sono 18, mentre sono attesi più di 50 ospiti istituzionali e oltre 200 adv. Il 21 marzo verranno svelate ulteriori novità. di Elisa Biagioli [gallery ids="486080,486081,486082"] [post_title] => Ota Viaggi: Obiettivo X torna in Sardegna dal 16 al 18 maggio [post_date] => 2025-03-07T10:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741342750000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486064 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Armenia conquista un riconoscimento a livello globale quale destinazione d'avventura sempre più ricercata dai viaggiatori. Il Paese è stato infatti premiato come meta dell’anno per il turismo avventura ai Patwa International Travel Award 2025, durante l'ultima Itb di Berlino, Dalle sue imponenti montagne ai sentieri escursionistici, fino alle attività all’aria aperta come l’arrampicata, il parapendio e l’esplorazione off-road, l’Armenia propone un’esperienza unica agli amanti di adrenalina e natura. Il ricco patrimonio culturale del paese, unito a paesaggi spettacolari, la rende una scelta ideale per i viaggiatori in cerca di avventure autentiche e coinvolgenti. "Questo premio è una testimonianza della bellezza naturale dell’Armenia, della varietà di esperienze che offre il turismo avventura e dell’impegno del nostro settore turistico - commenta Lusine Gevorgyan, presidente del Tourism Committee dell’Armenia -. Invitiamo viaggiatori da tutto il mondo a scoprire i paesaggi spettacolari dell’Armenia e a vivere il brivido dell’avventura in una terra ricca di storia e ospitalità". Negli ultimi anni, il Paese ha compiuto passi significativi nella promozione di un turismo avventura sostenibile e responsabile, garantendo la conservazione del suo patrimonio naturale per le generazioni future, con investimenti in infrastrutture eco-friendly e la formazione e il coinvolgimento delle comunità locali. [post_title] => Armenia: destinazione sempre più votata al turismo d'avventura [post_date] => 2025-03-07T10:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741341748000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SriLankan Airlines ha introdotto l'intrattenimento wireless a bordo (Ife) su una selezione di aeromobili A320, che garantisce ai passeggeri l’accesso on-demand a film, musica e altri contenuti direttamente dai propri dispositivi personali. Attraverso la rete Wi-Fi SkyPlus, i passeggeri dei voli a corto raggio potranno ora godere di contenuti di intrattenimento senza la necessità di schermi integrati nei sedili. Questa soluzione di streaming wireless, sviluppata in collaborazione con Everhub, consente ai viaggiatori di connettersi a una vasta libreria di contenuti tramite smartphone, tablet o laptop durante il volo. "L’intrattenimento wireless sta rivoluzionando il settore, offrendo vantaggi sia ai passeggeri che alle compagnie aeree - sottolinea Maria Sathasivam, manager product development del vettore -. SriLankan Airlines, da sempre attenta all’innovazione e al comfort dei viaggiatori, compie un passo naturale nell’unirsi alle compagnie aeree globali che offrono questa tecnologia.” L’impegno della compagnia aaerea nel migliorare l’esperienza dei passeggeri è stato recentemente riconosciuto con il prestigioso premio Best Entertainment 2025 in Asia Centrale/Meridionale, basato sulle recensioni certificate dei viaggiatori. Un riconoscimento che conferma la qualità dell’intrattenimento digitale offerto dalla compagnia e il suo costante impegno nel garantire standard di eccellenza. [post_title] => SriLankan Airlines: sugli A320 debutta l'intrattenimento con la rete Wi-Fi SkyPlus [post_date] => 2025-03-07T08:56:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741337817000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486026" align="alignleft" width="300"] Attilio Azzola insieme alla corporate marketing assistant The Cocoon Collection, Anna Privileggio[/caption] Si avvicina quota 100 milioni di euro di fatturato per il gruppo Azemar - The Cocoon Collection della famiglia Azzola. Lo rivela Attilio Azzola incontrato dai noi di Travel Quotidiano alla Itb di Berlino, anticipando le stime 2025 per la sua compagnia: "L'anno scorso siamo arrivati non lontani dagli 80 milioni di ricavi tra attività tour operating e alberghiere - spiega il fondatore e corporate sales manager The Cocoon Collection (questa la sua qualifica ufficiale, ndr) -. Forse avremmo potuto fare anche qualcosa di più, se non avessimo dovuto ritardare l'apertura del Bawe Island di circa sei mesi. Ciononostante la nostra nuova struttura lusso a Zanzibar ci sta già dando grandissime soddisfazioni, anche in termini qualitativi". A testimoniare del successo della terza proprietà The Cocoon Collection sulla destinazione africana c'è anche il prestigioso premio ottenuto dal resort quale Best Worlwide Newcomer 2025 del magazine connoisseur.circle, "molto popolare nei paesi di lingua tedesca (Dach) - riprende Azzola -. E pensare che eravamo in una short list con brand come Ritz Carlton, Anantara e Belmond. Quasi non credevo di essere stato accostato a nomi tanto famosi nel segmento lusso. Figuriamoci ora che abbiamo persino vinto. E non finisce qui perché il nostro Joy Island alle Maldive è stato pure inserito nella top 100 di Dertour. Si tratta di riconoscimenti molti importanti, visto che per la nostra Cocoon Collection la Germania è al momento il mercato più importante". Ma i piani della compagnia alberghiera di casa Azzola non finiscono qui: "Abbiamo due progetti in dirittura d'arrivo, sempre a Zanzibar e alle Maldive - conclude infatti Attilio -: il primo aprirà il prossimo maggio, il secondo a giugno. Una volta che entrambi saranno operativi, potremo così contare su un portfolio totale di otto strutture, quattro per ciascuna delle nostre destinazioni". [post_title] => The Cocoon Collection - Azemar: pronti a raggiungere quota 100 mln [post_date] => 2025-03-06T13:11:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741266695000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486005" align="alignleft" width="300"] il nuovo St. Regis di Belgrado[/caption] Cresce l'offerta Marriott nell'area Europa, Medio Oriente e Africa. Il gruppo ha infatti firmato quasi 300 accordi nel corso del 2024 per un totale di oltre 34 mila nuove camere. La pipeline Emea della compagnia è così salita a quota 596 proprietà e 104.731 camere, per un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Le operazioni di conversione hanno guidato lo sviluppo in tutti i segmenti e mercati Emea, rappresentando il 45% delle firme. Si è registrata inoltre una notevole attività di sviluppo in Danimarca, Germania, Arabia Saudita, Turchia e Regno Unito. Nel dettaglio, Marriott ha siglato 26 contratti per suoi brand di lusso, ampliando ulteriormente la pipeline di progetti luxury nella regione a più di 80 hotel e resort a fine anno. Four Points Flex by Sheraton, il brand midscale Emea, ha finalizzato 34 sottoscrizioni in Europa: il numero più alto di firme tra i brand nel continente. Nel segmento premium, Autograph Collection, Tribute Portfolio e Marriott Hotels hanno siglato complessivamente 50 accordi nella regione. Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton e Moxy Hotels hanno guidato la crescita dell'azienda nel segmento select service con 39 accordi sottoscritti. Andamento positivo infine anche nel segmento residenziale, con 11 progetti firmati nel 2024, per un totale di 72 proprietà a fine anno (42 in pipeline e 30 già operative). Nel 2024, Marriott ha inoltre aggiunto 181 indirizzi e quasi 20 mila camere al proprio portfolio di strutture attive in area Emea. Sempre nel dettaglio, il marchio Ritz-Carlton Reserve ha fatto il proprio debutto nella regione con l'apertura del Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve nel mar Rosso, in Arabia Saudita; W Hotels ha ampliato la propria presenza nella regione con l'apertura del W Prague; The St. Regis si è ulteriormente espanso in Serbia e Oman con l'inaugurazione di indirizzi a Belgrado e Muscat. The Luxury Collection ha annunciato l'apertura di quattro proprietà: il Koenigshof a Monaco di Baviera, l'Hôtel du Couvent a Nizza, il Bab Samhan, a Diriyah, in Arabia Saudita, e il Sansarayan Han a Istanbul. Il Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn ha avviato le operazioni nella capitale della Danimarca, prima property del marchio in Europa. Moxy Hotels ha festeggiato i dieci anni in Europa con sei inaugurazioni, tra cui i debutti del marchio in Spagna a Barcellona e in Lussemburgo con il Luxembourg Airport. Infine il gruppo ha fatto il proprio ingresso anche in Angola e Senegal con l'apertura dei Protea Hotel Luanda e Cortile Dakar Diamniadio . [post_title] => Cresce l'offerta Marriott nell'area Emea: quasi 300 accordi firmati nel 2024 [post_date] => 2025-03-06T11:49:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741261754000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento alla Bmt di Napoli per Originaltour, che sarà presente alla fiera partenopea in programma dal 13 al 15 marzo con tutte le sue destinazioni storiche e in particolare con le sue proposte di viaggi con partenze garantite per agosto 2025. “Il mercato del Sud Italia è in crescita, con molte agenzie di viaggi che si sono affidate a noi soprattutto per le destinazioni per le quali siamo specialisti: vale a dire Oman in primis, ma anche Malesia e Indonesia, paesi che programmiamo da diversi anni - spiega il direttore generale, Loredana Arcangeli -. Per noi è quindi importante essere presenti alla fiera, perché vogliamo aumentare il nostro share di mercato su quest’area". La strategia Originaltour è quella di continuare a investire sulle destinazioni storiche, "cercando di offrire un prodotto sempre più curato e originale e stando attenti a ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda i prossimi mesi, abbiamo chiuso già a inizio febbraio tre partenze di gruppo in Oman per Pasqua e per l’alta stagione siamo arrivati anche a organizzare quattro gruppi Oman Classico Gold ogni settimana. Stiamo già programmando i viaggi di Natale e Capodanno e abbiamo confermato oltre 300 posti su voli per l’Oman, in modo da garantire delle buone tariffe sul mercato”. L’operatore presenterà alla Bmt i soggiorni speciali con partenze garantite a date fisse da Milano e da Roma per Bali, anche abbinate alle isole Gili, nonché per Singapore e Malesia, tutte su base 15 giorni e a tariffe interessanti, oltre che naturalmente l'Uzbekistan e l’immancabile Oman, per il quale Originaltour ha riproposto, per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione, il programma Oman 2 punto zero, il ritorno, creato per i repeater e in particolare per coloro che hanno già effettuato Oman Classico Gold. In questo itinerario, sempre in fuoristrada e con partenza da Muscat, si propongono mete inusuali come Duqm, il villaggio dei pescatori di Khaluf e le Sugar Dunes, dove un deserto immacolato finisce in mare, nonché Fisaya Beach, una delle spiagge più belle dell’Oman. “Sul nostro sito si possono trovare ben 32 programmi sull’Oman, anche con abbinamento ad altre destinazioni degli Emirati Arabi e alle Maldive - conclude Loredana Arcangeli -. Naturalmente siamo disponibili anche a personalizzare i viaggi secondo le esigenze di chi viaggia”. [post_title] => Originaltour alla Bmt: obiettivo crescere nel Sud Italia [post_date] => 2025-03-06T11:18:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741259890000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "teamwork tornano i best luxury hotel awards appuntamento a milano il 29 ottobre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2173,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"HelloFly decolla sull'estate dall'aeroporto di Perugia con un doppio volo giornaliero: la compagnia maltese riproporrà infatti anche nel 2025 la tratta Perugia-Lampedusa (dal 7 giugno al 27 settembre) cui si aggiungerà la novità della Perugia-Pantelleria (sempre dal 7 giugno al 27 settembre). Entrambi i voli saranno di sabato, sia l'andata che il ritorno. \r

\r

\"L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto - . Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo\". \r

\r

\"La collaborazione con l’aeroporto 'San Francesco d’Assisi' è ormai consolidata - aggiunge Teodosio Longo, ceo di HellofFy (nella foto) - . Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo\".","post_title":"HelloFly raddoppia da Perugia: dal 7 giugno voli stagionali per Pantelleria","post_date":"2025-03-07T12:43:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741351409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486120\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento della cerimonia di premiazione 2024[/caption]\r

\r

Annunciata la seconda edizione dei Best luxury hotel awards, il riconoscimento annuale ideato da Teamwork Hospitality per celebrare le migliori strutture ricettive di lusso italiane. \"Premiare questi hotel significa valorizzare l'impegno quotidiano che rende un'esperienza di soggiorno indimenticabile - spiega il presidente Teamwork, Mauro Santinato -. Le candidature per questa nuova edizione sono già aperte e stiamo ricevendo numerose richieste di iscrizioni in tutte le categorie: segno che questo premio valorizza l’ospitalità italiana.”\r

\r

Quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre 2025 presso l’hotel Principe di Savoia di Milano, con l’introduzione di novità importanti: la presenza di categorie sempre più all’avanguardia, una giuria rinnovata e il patrocinio di Altagamma. I Best Luxury Hotel Awards 2025 premieranno quindi le strutture nelle seguenti categorie: Best service, restaurant, bar, breakfast, wellness & spa, sustainability program, design, new opening, general manager. A queste, si aggiunge la nuova categoria Best wine experience, dedicata agli hotel che offrono un’esperienza enologica d’eccellenza, valorizzando la qualità e la varietà delle etichette proposte, sia all’interno sia all’esterno della struttura, con visite in cantina, in vigna e tour enologici esclusivi.\r

\r

Per quanto riguarda la giuria, i nuovi ingressi sono cinque: Andrea Grisdale, ceo dell'Ic Bellagio, Wttc vice chair, educator, advisor national council di Fto, Stefania Lazzaroni, direttrice generale della fondazione Altagamma, Martin Kuczmarski, fondatore e ceo di Difficult Name, Maddalena Fossati Dondero, direttore ed head of content della Cucina Italiana e Condé Nast Traveller Italia, nonché Elisabetta Canoro, hôtellerie specialist di Identità Golose. Questi nuovi membri si aggiungono alla giuria già consolidata, composta da Ezio Indiani, general manager dell’hotel Principe di Savoia e delegato Ehma, Andrea Grignaffini, curatore della Guida Ristoranti de L’Espresso, Alberto Paolo Schieppati, direttore editoriale di Posh Places, Roberta Battocchio, managing director di Hearst Global Design, Erika Fay Nicole, ceo e fondatrice di Efncommunication, Magda Antonioli, direttrice del Met Booconi e lo stesso Mauro Santinato.\r

\r

La partecipazione ai premi è gratuita e aperta a tutte le strutture ricettive che siano classificate come alberghi 5 stelle o 5 stelle lusso. Le strutture possono essere indipendenti, facenti parte di gruppi, appartenenti a circuiti internazionali o affiliate a brand internazionali.\r

La raccolta delle candidature dei Best Luxury Hotel Awards si chiuderà il 30 giugno 2025, mentre i finalisti verranno annunciati il 1° settembre.","post_title":"Teamwork: tornano i Best luxury hotel awards. Appuntamento a Milano il 29 ottobre","post_date":"2025-03-07T12:01:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741348916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la campagna Viaggia, Sorprenditi, Ricorda torna l’operazione Spring Days, che in un periodo circoscritto lancia offerte in esclusiva per i consumatori delle agenzie del network Gattinoni. I viaggiatori che si recheranno in agenzia fino al 19 marzo e prenoteranno partenze in primavera ed estate (in qualche caso sino al 31 dicembre 2025) beneficeranno quindi di consistenti promozioni. Gli sconti sono parametrati al raggio di destinazione: fino a 400 euro a pratica sul lungo raggio; fino a 250 euro a pratica sul medio raggio; fino a 150 euro a pratica sul corto raggio.\r

\r

In alcuni casi, anche le agenzie usufruiscono di plus, attraverso un piano di incentivazione e over commission, così come di premi, stabiliti dai partner dell’operazione. Infatti, oltre alle promozioni sul prodotto interno Dynamic, Selected e Travel Experience, Gattinoni ha identificato 17 fornitori parte dell'iniziativa: il tour operating è presente con Alpitour World sul brand Bravo, Atitur, Baobab, CaboVerdeTime, Gastaldi, Giver, Going, Kappa Viaggi, Markando, Naar e Sporting Vacanze. A questi si aggiungono le crociere, con Costa e Msc, nonché le catene alberghiere Bluserena e Th Resorts. Chiudono Allianz Assicurazioni e Flexible Autos. È stata anche creata una pagina di riferimento sul sito gattinonitravel.it e la medesima riportata su tutti i mini-siti b2b2c delle agenzie del network.","post_title":"Tornano gli Spring Days Gattinoni: promo per viaggiatori e adv sino al 19 marzo","post_date":"2025-03-07T11:46:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741347981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo X di Ota Viaggi torna anche quest'anno, dal 16 al 18 maggio, presso il Marina Resort Garden & Beach di Orosei, in Sardegna. \"Abbiamo organizzato nuovamente l'evento nella nostra destinazione core business”, racconta l’iniziativa il direttore commerciale Massimo Diana: tre giorni di condivisione, scambio, crescita e networking fra to, adv, fornitori e il mercato. Il tutto in una kermesse che vuole enfatizzare il valore umano nel turismo del futuro.\r

\r

Tra le novità in programma, al Bar con gli amici è il format serale pensato per rendere il networking più informale e stimolante: mentre il primo appuntamento vedrà protagoniste le associazioni di categoria, il secondo sarà dedicata ai responsabili commerciali dei principali network italiani. \"Obiettivo X è un’occasione di formazione per gli agenti di viaggio che potranno anche visitare personalmente alcune strutture della nostra programmazione sarda. Previsti pure ulteriori workshop, panel serali e tante occasioni di incontro con gli esperti del settore\", conclude Diana. A oggi i partner dell’evento sono 18, mentre sono attesi più di 50 ospiti istituzionali e oltre 200 adv. Il 21 marzo verranno svelate ulteriori novità.\r

\r

di Elisa Biagioli\r

\r

[gallery ids=\"486080,486081,486082\"]","post_title":"Ota Viaggi: Obiettivo X torna in Sardegna dal 16 al 18 maggio","post_date":"2025-03-07T10:19:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741342750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486064","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Armenia conquista un riconoscimento a livello globale quale destinazione d'avventura sempre più ricercata dai viaggiatori. Il Paese è stato infatti premiato come meta dell’anno per il turismo avventura ai Patwa International Travel Award 2025, durante l'ultima Itb di Berlino,\r

\r

Dalle sue imponenti montagne ai sentieri escursionistici, fino alle attività all’aria aperta come l’arrampicata, il parapendio e l’esplorazione off-road, l’Armenia propone un’esperienza unica agli amanti di adrenalina e natura. Il ricco patrimonio culturale del paese, unito a paesaggi spettacolari, la rende una scelta ideale per i viaggiatori in cerca di avventure autentiche e coinvolgenti.\r

\r

\"Questo premio è una testimonianza della bellezza naturale dell’Armenia, della varietà di esperienze che offre il turismo avventura e dell’impegno del nostro settore turistico - commenta Lusine Gevorgyan, presidente del Tourism Committee dell’Armenia -. Invitiamo viaggiatori da tutto il mondo a scoprire i paesaggi spettacolari dell’Armenia e a vivere il brivido dell’avventura in una terra ricca di storia e ospitalità\".\r

\r

Negli ultimi anni, il Paese ha compiuto passi significativi nella promozione di un turismo avventura sostenibile e responsabile, garantendo la conservazione del suo patrimonio naturale per le generazioni future, con investimenti in infrastrutture eco-friendly e la formazione e il coinvolgimento delle comunità locali.","post_title":"Armenia: destinazione sempre più votata al turismo d'avventura","post_date":"2025-03-07T10:02:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741341748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SriLankan Airlines ha introdotto l'intrattenimento wireless a bordo (Ife) su una selezione di aeromobili A320, che garantisce ai passeggeri l’accesso on-demand a film, musica e altri contenuti direttamente dai propri dispositivi personali.\r

\r

Attraverso la rete Wi-Fi SkyPlus, i passeggeri dei voli a corto raggio potranno ora godere di contenuti di intrattenimento senza la necessità di schermi integrati nei sedili. Questa soluzione di streaming wireless, sviluppata in collaborazione con Everhub, consente ai viaggiatori di connettersi a una vasta libreria di contenuti tramite smartphone, tablet o laptop durante il volo.\r

\r

\"L’intrattenimento wireless sta rivoluzionando il settore, offrendo vantaggi sia ai passeggeri che alle compagnie aeree - sottolinea Maria Sathasivam, manager product development del vettore -. SriLankan Airlines, da sempre attenta all’innovazione e al comfort dei viaggiatori, compie un passo naturale nell’unirsi alle compagnie aeree globali che offrono questa tecnologia.”\r

\r

L’impegno della compagnia aaerea nel migliorare l’esperienza dei passeggeri è stato recentemente riconosciuto con il prestigioso premio Best Entertainment 2025 in Asia Centrale/Meridionale, basato sulle recensioni certificate dei viaggiatori. Un riconoscimento che conferma la qualità dell’intrattenimento digitale offerto dalla compagnia e il suo costante impegno nel garantire standard di eccellenza.","post_title":"SriLankan Airlines: sugli A320 debutta l'intrattenimento con la rete Wi-Fi SkyPlus","post_date":"2025-03-07T08:56:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741337817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486026\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Attilio Azzola insieme alla corporate marketing assistant The Cocoon Collection, Anna Privileggio[/caption]\r

\r

Si avvicina quota 100 milioni di euro di fatturato per il gruppo Azemar - The Cocoon Collection della famiglia Azzola. Lo rivela Attilio Azzola incontrato dai noi di Travel Quotidiano alla Itb di Berlino, anticipando le stime 2025 per la sua compagnia: \"L'anno scorso siamo arrivati non lontani dagli 80 milioni di ricavi tra attività tour operating e alberghiere - spiega il fondatore e corporate sales manager The Cocoon Collection (questa la sua qualifica ufficiale, ndr) -. Forse avremmo potuto fare anche qualcosa di più, se non avessimo dovuto ritardare l'apertura del Bawe Island di circa sei mesi. Ciononostante la nostra nuova struttura lusso a Zanzibar ci sta già dando grandissime soddisfazioni, anche in termini qualitativi\".\r

\r

A testimoniare del successo della terza proprietà The Cocoon Collection sulla destinazione africana c'è anche il prestigioso premio ottenuto dal resort quale Best Worlwide Newcomer 2025 del magazine connoisseur.circle, \"molto popolare nei paesi di lingua tedesca (Dach) - riprende Azzola -. E pensare che eravamo in una short list con brand come Ritz Carlton, Anantara e Belmond. Quasi non credevo di essere stato accostato a nomi tanto famosi nel segmento lusso. Figuriamoci ora che abbiamo persino vinto. E non finisce qui perché il nostro Joy Island alle Maldive è stato pure inserito nella top 100 di Dertour. Si tratta di riconoscimenti molti importanti, visto che per la nostra Cocoon Collection la Germania è al momento il mercato più importante\".\r

\r

Ma i piani della compagnia alberghiera di casa Azzola non finiscono qui: \"Abbiamo due progetti in dirittura d'arrivo, sempre a Zanzibar e alle Maldive - conclude infatti Attilio -: il primo aprirà il prossimo maggio, il secondo a giugno. Una volta che entrambi saranno operativi, potremo così contare su un portfolio totale di otto strutture, quattro per ciascuna delle nostre destinazioni\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"The Cocoon Collection - Azemar: pronti a raggiungere quota 100 mln","post_date":"2025-03-06T13:11:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741266695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] il nuovo St. Regis di Belgrado[/caption]\r

\r

Cresce l'offerta Marriott nell'area Europa, Medio Oriente e Africa. Il gruppo ha infatti firmato quasi 300 accordi nel corso del 2024 per un totale di oltre 34 mila nuove camere. La pipeline Emea della compagnia è così salita a quota 596 proprietà e 104.731 camere, per un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Le operazioni di conversione hanno guidato lo sviluppo in tutti i segmenti e mercati Emea, rappresentando il 45% delle firme. Si è registrata inoltre una notevole attività di sviluppo in Danimarca, Germania, Arabia Saudita, Turchia e Regno Unito.\r

\r

Nel dettaglio, Marriott ha siglato 26 contratti per suoi brand di lusso, ampliando ulteriormente la pipeline di progetti luxury nella regione a più di 80 hotel e resort a fine anno. Four Points Flex by Sheraton, il brand midscale Emea, ha finalizzato 34 sottoscrizioni in Europa: il numero più alto di firme tra i brand nel continente. Nel segmento premium, Autograph Collection, Tribute Portfolio e Marriott Hotels hanno siglato complessivamente 50 accordi nella regione. Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton e Moxy Hotels hanno guidato la crescita dell'azienda nel segmento select service con 39 accordi sottoscritti. Andamento positivo infine anche nel segmento residenziale, con 11 progetti firmati nel 2024, per un totale di 72 proprietà a fine anno (42 in pipeline e 30 già operative).\r

\r

Nel 2024, Marriott ha inoltre aggiunto 181 indirizzi e quasi 20 mila camere al proprio portfolio di strutture attive in area Emea. Sempre nel dettaglio, il marchio Ritz-Carlton Reserve ha fatto il proprio debutto nella regione con l'apertura del Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve nel mar Rosso, in Arabia Saudita; W Hotels ha ampliato la propria presenza nella regione con l'apertura del W Prague; The St. Regis si è ulteriormente espanso in Serbia e Oman con l'inaugurazione di indirizzi a Belgrado e Muscat. The Luxury Collection ha annunciato l'apertura di quattro proprietà: il Koenigshof a Monaco di Baviera, l'Hôtel du Couvent a Nizza, il Bab Samhan, a Diriyah, in Arabia Saudita, e il Sansarayan Han a Istanbul. Il Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn ha avviato le operazioni nella capitale della Danimarca, prima property del marchio in Europa. Moxy Hotels ha festeggiato i dieci anni in Europa con sei inaugurazioni, tra cui i debutti del marchio in Spagna a Barcellona e in Lussemburgo con il Luxembourg Airport. Infine il gruppo ha fatto il proprio ingresso anche in Angola e Senegal con l'apertura dei Protea Hotel Luanda e Cortile Dakar Diamniadio .","post_title":"Cresce l'offerta Marriott nell'area Emea: quasi 300 accordi firmati nel 2024","post_date":"2025-03-06T11:49:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741261754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento alla Bmt di Napoli per Originaltour, che sarà presente alla fiera partenopea in programma dal 13 al 15 marzo con tutte le sue destinazioni storiche e in particolare con le sue proposte di viaggi con partenze garantite per agosto 2025. “Il mercato del Sud Italia è in crescita, con molte agenzie di viaggi che si sono affidate a noi soprattutto per le destinazioni per le quali siamo specialisti: vale a dire Oman in primis, ma anche Malesia e Indonesia, paesi che programmiamo da diversi anni - spiega il direttore generale, Loredana Arcangeli -. Per noi è quindi importante essere presenti alla fiera, perché vogliamo aumentare il nostro share di mercato su quest’area\".\r

\r

La strategia Originaltour è quella di continuare a investire sulle destinazioni storiche, \"cercando di offrire un prodotto sempre più curato e originale e stando attenti a ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda i prossimi mesi, abbiamo chiuso già a inizio febbraio tre partenze di gruppo in Oman per Pasqua e per l’alta stagione siamo arrivati anche a organizzare quattro gruppi Oman Classico Gold ogni settimana. Stiamo già programmando i viaggi di Natale e Capodanno e abbiamo confermato oltre 300 posti su voli per l’Oman, in modo da garantire delle buone tariffe sul mercato”.\r

\r

L’operatore presenterà alla Bmt i soggiorni speciali con partenze garantite a date fisse da Milano e da Roma per Bali, anche abbinate alle isole Gili, nonché per Singapore e Malesia, tutte su base 15 giorni e a tariffe interessanti, oltre che naturalmente l'Uzbekistan e l’immancabile Oman, per il quale Originaltour ha riproposto, per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione, il programma Oman 2 punto zero, il ritorno, creato per i repeater e in particolare per coloro che hanno già effettuato Oman Classico Gold. In questo itinerario, sempre in fuoristrada e con partenza da Muscat, si propongono mete inusuali come Duqm, il villaggio dei pescatori di Khaluf e le Sugar Dunes, dove un deserto immacolato finisce in mare, nonché Fisaya Beach, una delle spiagge più belle dell’Oman. “Sul nostro sito si possono trovare ben 32 programmi sull’Oman, anche con abbinamento ad altre destinazioni degli Emirati Arabi e alle Maldive - conclude Loredana Arcangeli -. Naturalmente siamo disponibili anche a personalizzare i viaggi secondo le esigenze di chi viaggia”.","post_title":"Originaltour alla Bmt: obiettivo crescere nel Sud Italia","post_date":"2025-03-06T11:18:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741259890000]}]}}