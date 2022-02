St. Regis: il brand di casa Marriott approda a Londra, nel quartiere di Mayfair

Troverà casa nel quartiere di Mayfair la prima struttura londinese griffata St. Regis, brand lusso del gruppo Marriott. La compagnia americana ha infatti appena siglato un accordo di gestione con Cola Holdings e The Westbury Hotel Limited. L’hotel dovrebbe accogliere i suoi primi ospiti nel 2023 all’angolo tra Bond e Conduit Street.

I piani prevedono una vasta riqualificazione e trasformazione dell’ex hotel Westbury Mayfair, a cui verrà anche aggiunto un ottavo piano, per un investimento complessivo di 90 milioni di sterline. L’hotel, che disporrà di 196 camere e suite, sarà progettato da Peter Newman di Morrison Design con interni di Richmond International. Si prevede inoltre di estendere la proprietà sul retro, creando aree comuni più ampie, mentre la facciata dell’edificio verrà restaurata, così come l’area di sosta temporanea per l’arrivo degli ospiti fuori dall’ingresso principale. Il progetto include un ristorante esclusivo, uno speakeasy jazz bar, un centro fitness e una spa.

Il St. Regis London onorerà l’eredità dell’edificio in cui sarà ospitato, preservando l’iconico Polo Bar, originariamente progettato per i Phipps, famiglia americana di accaniti giocatori di polo e creatori del Westbury Hotel di New York e Londra. Qui gli ospiti potranno gustare una versione locale del Bloody Mary, il cocktail tipico del brand.