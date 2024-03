Sina, la svolta: ora si guarda all’estero e si pensa anche al franchising

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un settore in salute che beneficia particolarmente della forte ripresa dei flussi dagli Usa e che nel 2023 è stato tra i comparti a registrare una delle crescite più consistenti. Descrive così lo stato dell'ospitalità tricolore il presidente di Federalberghi: "Eravamo preoccupati di perdere il turismo alto spendente russo ma abbiamo avuto la piacevole sorpresa della domanda a stelle e strisce, che ha più che compensato la mancanza di quella proveniente dal paese est-europeo - ha raccontato Bernabò Bocca, a margine dell'evento dedicato agli anniversari dei suoi hotel Sina Brufani di Perugia e Sina Bernini Bristol di Roma -. Rimane invece l’incognita del turismo dall'Oriente: sono anni che si dice che l’anno successivo sarà quello dei viaggiatori cinesi, ma di turisti di fascia alta dal paese del Dragone ancora non ne vediamo". Proprio la qualità dei flussi turistici è secondo Bocca la chiave dell'incoming del futuro per il nostro paese: "I bilanci di una destinazione si fanno con i fatturati non con le presenze. E la nostra Italia è un contenitore piccolo e fragile. Va perciò riempito di un turismo alto spendente, in grado di supportare tutto il territorio nazionale". I prossimi mesi al momento appaiono però decisamente rosei, anche se non mancano come sempre alcune nubi all'orizzonte: "Gli scenari di guerra a oggi non ci penalizzano, ma ci spaventano molto, questo sì. Il turismo americano di alta fascia non è tanto sensibile alle valute o all’inflazione, quanto alla sicurezza. Se i conflitti dovessero allargarsi potrebbero quindi esserci serie ripercussioni. Ciononostante il 2024 si è aperto con numeri persino in crescita rispetto al 2023". Si stanno però restringendo le finestre di prenotazioni, che si riavvicinano a quelle dell'era pre-Covid, con anticipi che per il mercato americano, per esempio, si collocano ormai attorno ai 60-70 giorni. "Un fenomeno legato in parte proprio alla questione sicurezza: gli statunitensi sono tornati ad attendere un po' di più per capire come si evolve la situazione, prima di prenotare". Per far fronte a una domanda che cerca sempre più qualità, l'associazione legata a Confcommercio sta quindi cercando di trovare nuove risorse dal pnrr: "L'industria dell'ospitalità ha già esaurito tutti i fondi disponibili: circa 2 miliardi di euro tra investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico e soprattutto ristrutturazioni. Stiamo quindi provando a negoziare per far sì che almeno una parte dei capitali residui non ancora allocati possano essere trasferiti al nostro comparto". L'impegno di Federalberghi è anche sul decreto flussi: "Abbiamo già opzionato una quota di 4-5 mila lavoratori. Stiamo cercando di includere anche i reparti f&b, in modo da aumentare le quote a noi spettanti". Il problema a questo riguardo sono più che altro gli alloggi: "Con il proliferare del fenomeno degli affitti brevi - conclude Bocca -, in molte città è diventato difficile trovare sistemazioni adeguate per i collaboratori. Ci stiamo quindi organizzando per prendere b&b, palazzine o appartamenti dove sistemare i lavoratori". [post_title] => Bocca, Federalberghi: gli americani spingono l'ospitalità italiana [post_date] => 2024-03-18T13:54:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710770074000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Svolta in casa Sina Hotels, che punta a espandersi ulteriormente con un occhio di riguardo alle destinazioni internazionali e apre all'ipotesi franchising: "Noi non vogliamo crescere per crescere, ma trovare location compatibili con la nostra clientela leisure internazionale - ha spiegato Bernabò Bocca, in occasione delle celebrazioni per il centoquarantesimo del Sina Brufani di Perugia e del centocinquantesimo del Sina Bernini Bristol di Roma -. In Italia però non è facile trovare altre mete compatibili con la nostra vision, in aggiunta a quelle dove siamo già presenti. Oltre che verso un paio di città del Sud, stiamo quindi guardando soprattutto all'estero: Madrid, Londra, Parigi...". La compagnia con sede a Firenze oggi vanta un portfolio di undici strutture totali a Venezia, Milano, Roma, Firenze, Torino, Parma, Viareggio, Perugia e Capri, tutte di proprietà. E anche a questo riguardo non mancano le novità: l'idea è infatti quella di non passare più necessariamente per uno sviluppo fatto solo di acquisizioni dirette. "Con i tassi di interesse ancora alti, i costi della leva finanziaria sono troppo elevati, mentre i prezzi rimangono proibitivi - aggiunge Bocca -. Basti pensare al Six Senses di Roma, che è stato acquisito recentemente per 245 milioni di euro. Siamo quindi oggi aperti a tutte le forme di partnership: affitto, ma anche contratti di management e proprio in questi mesi stiamo sviluppando un contratto commerciale che ci consentirà di sondare pure l'opzione franchising". Il tutto naturalmente ponendo grande attenzione alla sostenibilità economica di ogni eventuale operazione: "Al momento per location di punta in destinazioni primarie come quelle a cui guardiamo solitamente noi, in caso di affitto non si può andare oltre a un Roi pari al 5% del valore dell'immobile o all'incirca al 20% del fatturato", rivela sempre Bocca. Dopo aver chiuso il 2023 con ottimi numeri, trainati in particolare dal mercato americano, Sina Hotels punta infine a crescere ulteriormente anche in termini di volumi: "L'anno scorso abbiamo raggiunto i 69 milioni di euro di fatturato con margini operativi lordi pari a 6 milioni (ebitda), grazie a una tariffa media di 340 euro e un tasso di occupazione del 67% - conclude il presidente di Sina -. Ora l'obiettivo è quello di superare la soglia dei 100 milioni nel giro di un triennio". [post_title] => Sina, la svolta: ora si guarda all'estero e si pensa anche al franchising [post_date] => 2024-03-18T13:17:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710767832000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463747" align="alignleft" width="300"] Einar Orn Olafsson, nuovo ceo di Play[/caption] Passaggio di consegne al vertice di Play: Birgir Jónsson, ceo del vettore islandese dal 2021 (nella foto), lascerà il posto a Einar Örn Ólafsson, attualmente presidente del consiglio di amministrazione della low cost nonché principale azionista della compagnia aerea islandese. «Sono impaziente di ricoprire questo nuovo ruolo - afferma Ólafsson -. Dopo una grande fase di crescita negli ultimi anni sotto la forte guida di Birgir, la società è ora a un punto di svolta. In qualità di maggiore azionista della società, vorrei portare a termine il mio investimento. Conosco molto bene le attività e i dipendenti di Play e vedo ampie opportunità e progetti interessanti per il futuro». [caption id="attachment_463746" align="alignright" width="300"] Birgir Jónsson[/caption] Jónsson ha descritto la sua attività in Play ome una "vera avventura" e ha elogiato la "compagnia aerea low-cost islandese" dopo che è stata costruita in un "tempo relativamente breve". «Un panorama competitivo nell'industria dell'aviazione si tradurrà in tariffe più basse, in una selezione diversificata di destinazioni e in turisti stranieri di valore, il che è particolarmente importante per un'isola come l'Islanda. Play ha ormai lasciato la sua fase di start-up ed è cresciuta fino a diventare una compagnia aerea matura». Jónsson continuerà a lavorare per Play fino al 2 aprile 2024 e rimarrà come consulente della compagnia aerea per i prossimi mesi. In questo inizio 2024 la low cost opera attraverso un network di 40 destinazioni in Europa con cinque aeroporti serviti negli Stati Uniti e in Canada; in flotta ci sono 10 aeromobili, di cui sei A320neo e quattro A321neo. [post_title] => Cambio al vertice di Play: Einar Orn Olafsson è il nuovo ceo della low cost islandese [post_date] => 2024-03-18T13:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710767325000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air scalda i motori alle porte della stagione estiva con l'ampliamento dei collegamenti internazionali, dal prossimo 31 marzo. La compagnia aerea riprenderà infatti i servizi verso quattro città della Cina, dell'Europa e del Sud-est asiatico e aumenterà le frequenze di volo sulle rotte principali. Questo potenziamento dell'offerta consentirà al vettore di raggiungere una capacità internazionale (misurata in Ask) pari a circa il 96% dei livelli pre-pandemi.Ripresa delle rotte verso l'Europa, la Cina e il Sud-Est asiatico Nel dettaglio, il 2 aprile, Korean Air riprenderà tre voli settimanali tra Seoul Incheon e Zurigo; dal 23 aprile ripartiranno i tre voli settimanali sulla tratta Seoul Incheon-Zhangjiajie, nota destinazione patrimonio naturale dell'umanità dell'Unesco e dove è stato girato il mondo immaginario di Pandora nel film "Avatar". Dal 24 aprile saranno poi ripristinati i voli tra Seoul Incheon e Zhengzhou, con quattro frequenze settimanali. Zhengzhou è una popolare destinazione turistica in Cina, con il Taihangshan, spesso definito il "Grand Canyon della Cina". I visitatori possono anche fare escursioni sul Songshan, una delle Cinque Grandi Montagne della Cina, e visitare il Tempio Shaolin, considerato il luogo di nascita del Kung Fu. La compagnia aerea riprenderà anche i voli giornalieri sulla rotta Busan-Bangkok il 25 aprile, dopo quasi quattro anni di interruzione a causa della pandemia. In parallelo Korean aumenterà anche le frequenze sulle rotte più trafficate in Europa, Sud-est asiatico e Nord America: i voli per Budapest passeranno da tre a quattro alla settimana; i voli per Bangkok saliranno da tre a quattro al giorno, mentre la rotta per Manila passerà da due a tre voli giornalieri. Da gennaio, la compagnia aerea ha anche aggiunto due frequenze supplementari sulla rotta Seoul Incheon-Bali per offrire undici voli settimanali. In Nord America, il vettore aumenterà i collegamenti tra Seul e Dallas da quattro voli settimanali a voli giornalieri. [post_title] => Korean Air amplia il network internazionale in vista dell'estate [post_date] => 2024-03-18T10:30:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710757827000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_378272" align="alignright" width="300"] Il Commissario alla concorrenza europea Margrethe Vestager[/caption] «Siamo sulla buona strada»: Marghethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, interviene sull'andamento dell'operazione di acquisizione di Ita Airways da parte Lufthansa durante un'intervista a SkyTg24 Economia. La commissaria ha fatto luce sulle principali difficoltà che si frappongono al via libera dell'Ue: le due compagnie «funzionerebbero sulle stesse rotte» in alcuni casi e «una dovrebbe interrompere queste rotte» il che «metterebbe la competitività a rischio, i prezzi aumenterebbero». Quindi «dovremo vedere quali rotte si sovrappongono, quale compagnia rinuncerà». Gli utenti non dovranno «sopportare aumenti dei prezzi e un abbassamento della qualità del servizio». «Credo che sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni "legate alla competitività» ha ribadito Vestager, sottolineando che «Ita è una compagnia relativamente nuova, ma è una compagnia importante per la connettività, sia all'interno del paese che all'esterno, e che ha anche rotte transatlantiche». [post_title] => Vestager su Lufthansa-Ita: «Siamo sulla buona strada, ma resta il problema delle rotte sovrapposte» [post_date] => 2024-03-15T12:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710504073000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero. Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi. Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto. «Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. «La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio». “Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”. [post_title] => Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna [post_date] => 2024-03-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710502313000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il contatto diretto con la gente locale, le esperienze di vita autentiche, la scoperta di cultura e tradizioni che affondano le radici in tempi lontani: la Polinesia Francese punta dritto a riposizionarsi sul mercato Italia andando oltre il concetto – alquanto limitante – delle spiagge bianche, delle lagune cristalline. Non solo overwater bungalow quindi, ma una destinazione da tempo votata alla sostenibilità, che post pandemia vuole ritagliarsi un nuovo ruolo, diventando attrattiva per diversi segmenti di mercato – anche in questo caso, oltre lo stereotipo della meta da viaggio di nozze. Lo spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme, in questi giorni in missione in Italia (insieme a Gina Bunton, chief international operations officer e Verly Atae, international promotion manager) per rinsaldare e ampliare i rapporti con i tour operator e anticipare il lancio della nuova campagna “Feel what we feel” in the Islands of Tahiti. «Obiettivo della campagna è quello di riposizionare la percezione della destinazione, concentrandoci sulla cultura, sulla popolazione e sulle esperienze da poter vivere affinché i visitatori possano realmente sentire cosa significa per noi vivere un giorno dopo l’altro a Tahiti”. E se è vero che “meravigliose spiagge e lagune si trovano in tanti angoli del mondo, quel che fa la differenza qui sono la gente e la loro ospitalità». Nello specifico, dopo il focus 2023 sulla nautica, la campagna 2024 punterà i riflettori sulle soluzioni di soggiorno oltre i classici resort, come l'affitto di case vacanza (Feel at home in a vacation rental") e sul segmento Lgbtq+. Un’immagine rinnovata che per essere colta appieno dai viaggiatori necessita anche del contributo del trade: «Stiamo incontrando i tour operator italiani, allargando le collaborazioni a realtà orientate al segmento culturale, discovery, avventura. Oltre quindi quelle specializzate sulle proposte per honeymooners che, nel caso del mercato Italia rappresentano l’80% degli arrivi». Per questo a fine aprile un fam trip a Tahiti vedrà raggiungere l’arcipelago proprio operatori che non hanno mai programmato prima la destinazione. Una strategia di sviluppo, quella da qui al 2027 che vede anche un limite al numero di arrivi nell’arcipelago «fissato a 280.000 turisti all’anno: dato che potrebbe essere raddoppiato nell’arco dei 15 anni successivi, incentivando in parallelo i visitatori a raggiungere altre isole, oltre alle cinque o sei più note e frequentate. Isole dove uno sviluppo turistico mirato contribuirebbe a far sì che i giovani restino su queste isole senza trasferirsi a Tahiti in cerca di lavoro». I numeri 2023 [caption id="attachment_463501" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Verly Atae e Gina Bunton[/caption] Il 2023 è stato un anno record per gli arrivi, «che con 261.813 visitatori ha superato i risultati 2019 (236.642) ed è in crescita del +20% sul 2022». Numeri in termini assoluti ‘ridotti’ certo, ma la Polinesia è e vuole restare una «boutique destination, non una meta di massa». Nord America e Francia si confermano i mercati principali con il 76,5% del totale, rispetto al 61% del 2019; l’Europa, Francia esclusa, rappresenta solo l’11% degli arrivi «e vogliamo aumentare questa quota, come quella degli italiani che l’anno scorso sono stati 5.747 (meno 2% sul 2022) con un sesto posto nella classifica globale. Italia che vorremmo riportare, come è stato per un lungo periodo in passato, al terzo posto». [post_title] => Le Isole di Tahiti: la nuova campagna ruota attorno a cultura ed esperienze [post_date] => 2024-03-15T10:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710499347000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato vicino a importanti luoghi culturali come il Rijksmuseum e il Van Gogh museum, nonché a soli cinque minuti a piedi dai quartieri De Pijp e Pc Hooftstraat, rinomato per lo shopping, aprirà nel secondo trimestre di quest'anno l'Avani Museum Quarter Amsterdam, struttura di debutto del brand del gruppo Minor in Olanda. Ispirata allo Stedelijk museum, la struttura da 163 camere combina l'estetica d'avanguardia con l'architettura razionalista, espressa da una facciata in vetro e dal design vivace e giocoso degli spazi interni, che rendono omaggio ai canali di Amsterdam. Le stanze e suite dell'hotel sono distribuite su sette piani e ispirate agli anni ’60. Il servizio in camera sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una particolare attenzione alle opzioni salubri e genuine in pieno stile Avani. Per gli amanti del fitness, invece, oltre alla vicinanza dei percorsi per il jogging di Vondelpark, la proprietà disporrà di una palestra AvaniFit, aperta h24, con attrezzi all'avanguardia per allenamenti cardio. L’hotel sarà provvisto anche di una sala meeting per eventi aziendali. Il piano terra ospiterà una lobby lounge open space e The Pantry, concetto di ristorazione grab and go rappresentativo del brand. L'imminente lancio dell'Avani Museum Quarter Amsterdam rappresenta un ulteriore step nel progetto di espansione del brand in Europa. Lo scorso anno, infatti, sono state introdotte proprietà a Madrid, Milano e Venezia, seguite dall’apertura dell'Avani Frankfurt City Hotel all'inizio del 2024. Il marchio, con una forte presenza in Asia, Medio Oriente e Africa sub-sahariana, debutterà prossimamente anche in Cina e continuerà ad ampliare il proprio portfolio puntando su nuove destinazioni, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di strutture, raggiungendo una quota di circa 100 proprietà entro la fine del 2026. [post_title] => Il brand Avani approda in Olanda con il Museum Quarter Amsterdam [post_date] => 2024-03-15T10:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710498127000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaggio di testimone alla direzione dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia: Karim Jatlaoui prende il posto di Souheil Chaabani, che ha lasciato l’incarico lo scorso febbraio. Il neo direttore, vanta un’esperienza pluridecennale nel settore del turismo e ha già rappresentato la Tunisia in Italia fino agli inizi degli anni 2000: dopo un’esperienza quinquennale in Cina, ha ricoperto cariche direttive presso la sede dell'ente in Tunisia. «E' un onore per me, intraprendere nuovamente quest’avventura e di rappresentare la Tunisia in Italia» afferma Jatlaoui che tra i suoi primi impegni vede quello di incontrare i protagonisti del mondo turistico italiano riuniti alla Bmt di Napoli. L'impegno rivolto al trade è confermato anche attraverso la proposta di educational, campagne congiunte con i tour operator, eventi e partecipazione alle fiere. Il mercato italiano è molto importante per il paese, con 123.000 arrivi nel 2023, ha superato il numero di entrate e confermato l’obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019. Alla tradizionale offerta turistica che fa perno su balneare, benessere, cultura, Sahara, la Tunisia affianca nuovi investimenti per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori. [post_title] => Tunisia: Karim Jatlaoui è il nuovo direttore dell'ente del turismo in Italia [post_date] => 2024-03-15T09:38:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710495492000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sina la svolta ora si guarda allestero non solo alle acquisizioni dirette" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1125,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un settore in salute che beneficia particolarmente della forte ripresa dei flussi dagli Usa e che nel 2023 è stato tra i comparti a registrare una delle crescite più consistenti. Descrive così lo stato dell'ospitalità tricolore il presidente di Federalberghi: \"Eravamo preoccupati di perdere il turismo alto spendente russo ma abbiamo avuto la piacevole sorpresa della domanda a stelle e strisce, che ha più che compensato la mancanza di quella proveniente dal paese est-europeo - ha raccontato Bernabò Bocca, a margine dell'evento dedicato agli anniversari dei suoi hotel Sina Brufani di Perugia e Sina Bernini Bristol di Roma -. Rimane invece l’incognita del turismo dall'Oriente: sono anni che si dice che l’anno successivo sarà quello dei viaggiatori cinesi, ma di turisti di fascia alta dal paese del Dragone ancora non ne vediamo\".\r

\r

Proprio la qualità dei flussi turistici è secondo Bocca la chiave dell'incoming del futuro per il nostro paese: \"I bilanci di una destinazione si fanno con i fatturati non con le presenze. E la nostra Italia è un contenitore piccolo e fragile. Va perciò riempito di un turismo alto spendente, in grado di supportare tutto il territorio nazionale\".\r

\r

I prossimi mesi al momento appaiono però decisamente rosei, anche se non mancano come sempre alcune nubi all'orizzonte: \"Gli scenari di guerra a oggi non ci penalizzano, ma ci spaventano molto, questo sì. Il turismo americano di alta fascia non è tanto sensibile alle valute o all’inflazione, quanto alla sicurezza. Se i conflitti dovessero allargarsi potrebbero quindi esserci serie ripercussioni. Ciononostante il 2024 si è aperto con numeri persino in crescita rispetto al 2023\". Si stanno però restringendo le finestre di prenotazioni, che si riavvicinano a quelle dell'era pre-Covid, con anticipi che per il mercato americano, per esempio, si collocano ormai attorno ai 60-70 giorni. \"Un fenomeno legato in parte proprio alla questione sicurezza: gli statunitensi sono tornati ad attendere un po' di più per capire come si evolve la situazione, prima di prenotare\".\r

\r

Per far fronte a una domanda che cerca sempre più qualità, l'associazione legata a Confcommercio sta quindi cercando di trovare nuove risorse dal pnrr: \"L'industria dell'ospitalità ha già esaurito tutti i fondi disponibili: circa 2 miliardi di euro tra investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico e soprattutto ristrutturazioni. Stiamo quindi provando a negoziare per far sì che almeno una parte dei capitali residui non ancora allocati possano essere trasferiti al nostro comparto\".\r

\r

L'impegno di Federalberghi è anche sul decreto flussi: \"Abbiamo già opzionato una quota di 4-5 mila lavoratori. Stiamo cercando di includere anche i reparti f&b, in modo da aumentare le quote a noi spettanti\". Il problema a questo riguardo sono più che altro gli alloggi: \"Con il proliferare del fenomeno degli affitti brevi - conclude Bocca -, in molte città è diventato difficile trovare sistemazioni adeguate per i collaboratori. Ci stiamo quindi organizzando per prendere b&b, palazzine o appartamenti dove sistemare i lavoratori\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Bocca, Federalberghi: gli americani spingono l'ospitalità italiana","post_date":"2024-03-18T13:54:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710770074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Svolta in casa Sina Hotels, che punta a espandersi ulteriormente con un occhio di riguardo alle destinazioni internazionali e apre all'ipotesi franchising: \"Noi non vogliamo crescere per crescere, ma trovare location compatibili con la nostra clientela leisure internazionale - ha spiegato Bernabò Bocca, in occasione delle celebrazioni per il centoquarantesimo del Sina Brufani di Perugia e del centocinquantesimo del Sina Bernini Bristol di Roma -. In Italia però non è facile trovare altre mete compatibili con la nostra vision, in aggiunta a quelle dove siamo già presenti. Oltre che verso un paio di città del Sud, stiamo quindi guardando soprattutto all'estero: Madrid, Londra, Parigi...\".\r

\r

La compagnia con sede a Firenze oggi vanta un portfolio di undici strutture totali a Venezia, Milano, Roma, Firenze, Torino, Parma, Viareggio, Perugia e Capri, tutte di proprietà. E anche a questo riguardo non mancano le novità: l'idea è infatti quella di non passare più necessariamente per uno sviluppo fatto solo di acquisizioni dirette. \"Con i tassi di interesse ancora alti, i costi della leva finanziaria sono troppo elevati, mentre i prezzi rimangono proibitivi - aggiunge Bocca -. Basti pensare al Six Senses di Roma, che è stato acquisito recentemente per 245 milioni di euro. Siamo quindi oggi aperti a tutte le forme di partnership: affitto, ma anche contratti di management e proprio in questi mesi stiamo sviluppando un contratto commerciale che ci consentirà di sondare pure l'opzione franchising\".\r

\r

Il tutto naturalmente ponendo grande attenzione alla sostenibilità economica di ogni eventuale operazione: \"Al momento per location di punta in destinazioni primarie come quelle a cui guardiamo solitamente noi, in caso di affitto non si può andare oltre a un Roi pari al 5% del valore dell'immobile o all'incirca al 20% del fatturato\", rivela sempre Bocca.\r

\r

Dopo aver chiuso il 2023 con ottimi numeri, trainati in particolare dal mercato americano, Sina Hotels punta infine a crescere ulteriormente anche in termini di volumi: \"L'anno scorso abbiamo raggiunto i 69 milioni di euro di fatturato con margini operativi lordi pari a 6 milioni (ebitda), grazie a una tariffa media di 340 euro e un tasso di occupazione del 67% - conclude il presidente di Sina -. Ora l'obiettivo è quello di superare la soglia dei 100 milioni nel giro di un triennio\".","post_title":"Sina, la svolta: ora si guarda all'estero e si pensa anche al franchising","post_date":"2024-03-18T13:17:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710767832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463747\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Einar Orn Olafsson, nuovo ceo di Play[/caption]\r

\r

Passaggio di consegne al vertice di Play: Birgir Jónsson, ceo del vettore islandese dal 2021 (nella foto), lascerà il posto a Einar Örn Ólafsson, attualmente presidente del consiglio di amministrazione della low cost nonché principale azionista della compagnia aerea islandese.\r

\r

«Sono impaziente di ricoprire questo nuovo ruolo - afferma Ólafsson -. Dopo una grande fase di crescita negli ultimi anni sotto la forte guida di Birgir, la società è ora a un punto di svolta. In qualità di maggiore azionista della società, vorrei portare a termine il mio investimento. Conosco molto bene le attività e i dipendenti di Play e vedo ampie opportunità e progetti interessanti per il futuro».\r

\r

[caption id=\"attachment_463746\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Birgir Jónsson[/caption]\r

\r

Jónsson ha descritto la sua attività in Play ome una \"vera avventura\" e ha elogiato la \"compagnia aerea low-cost islandese\" dopo che è stata costruita in un \"tempo relativamente breve\". «Un panorama competitivo nell'industria dell'aviazione si tradurrà in tariffe più basse, in una selezione diversificata di destinazioni e in turisti stranieri di valore, il che è particolarmente importante per un'isola come l'Islanda. Play ha ormai lasciato la sua fase di start-up ed è cresciuta fino a diventare una compagnia aerea matura».\r

\r

Jónsson continuerà a lavorare per Play fino al 2 aprile 2024 e rimarrà come consulente della compagnia aerea per i prossimi mesi.\r

\r

In questo inizio 2024 la low cost opera attraverso un network di 40 destinazioni in Europa con cinque aeroporti serviti negli Stati Uniti e in Canada; in flotta ci sono 10 aeromobili, di cui sei A320neo e quattro A321neo.","post_title":"Cambio al vertice di Play: Einar Orn Olafsson è il nuovo ceo della low cost islandese","post_date":"2024-03-18T13:08:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710767325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air scalda i motori alle porte della stagione estiva con l'ampliamento dei collegamenti internazionali, dal prossimo 31 marzo. La compagnia aerea riprenderà infatti i servizi verso quattro città della Cina, dell'Europa e del Sud-est asiatico e aumenterà le frequenze di volo sulle rotte principali.\r

\r

Questo potenziamento dell'offerta consentirà al vettore di raggiungere una capacità internazionale (misurata in Ask) pari a circa il 96% dei livelli pre-pandemi.Ripresa delle rotte verso l'Europa, la Cina e il Sud-Est asiatico\r

\r

Nel dettaglio, il 2 aprile, Korean Air riprenderà tre voli settimanali tra Seoul Incheon e Zurigo; dal 23 aprile ripartiranno i tre voli settimanali sulla tratta Seoul Incheon-Zhangjiajie, nota destinazione patrimonio naturale dell'umanità dell'Unesco e dove è stato girato il mondo immaginario di Pandora nel film \"Avatar\".\r

\r

Dal 24 aprile saranno poi ripristinati i voli tra Seoul Incheon e Zhengzhou, con quattro frequenze settimanali. Zhengzhou è una popolare destinazione turistica in Cina, con il Taihangshan, spesso definito il \"Grand Canyon della Cina\". I visitatori possono anche fare escursioni sul Songshan, una delle Cinque Grandi Montagne della Cina, e visitare il Tempio Shaolin, considerato il luogo di nascita del Kung Fu.\r

\r

La compagnia aerea riprenderà anche i voli giornalieri sulla rotta Busan-Bangkok il 25 aprile, dopo quasi quattro anni di interruzione a causa della pandemia.\r

\r

In parallelo Korean aumenterà anche le frequenze sulle rotte più trafficate in Europa, Sud-est asiatico e Nord America: i voli per Budapest passeranno da tre a quattro alla settimana; i voli per Bangkok saliranno da tre a quattro al giorno, mentre la rotta per Manila passerà da due a tre voli giornalieri. Da gennaio, la compagnia aerea ha anche aggiunto due frequenze supplementari sulla rotta Seoul Incheon-Bali per offrire undici voli settimanali.\r

\r

In Nord America, il vettore aumenterà i collegamenti tra Seul e Dallas da quattro voli settimanali a voli giornalieri.\r

\r

","post_title":"Korean Air amplia il network internazionale in vista dell'estate","post_date":"2024-03-18T10:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710757827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_378272\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Commissario alla concorrenza europea Margrethe Vestager[/caption]\r

\r

«Siamo sulla buona strada»: Marghethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, interviene sull'andamento dell'operazione di acquisizione di Ita Airways da parte Lufthansa durante un'intervista a SkyTg24 Economia.\r

\r

La commissaria ha fatto luce sulle principali difficoltà che si frappongono al via libera dell'Ue: le due compagnie «funzionerebbero sulle stesse rotte» in alcuni casi e «una dovrebbe interrompere queste rotte» il che «metterebbe la competitività a rischio, i prezzi aumenterebbero». Quindi «dovremo vedere quali rotte si sovrappongono, quale compagnia rinuncerà». Gli utenti non dovranno «sopportare aumenti dei prezzi e un abbassamento della qualità del servizio».\r

\r

«Credo che sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni \"legate alla competitività» ha ribadito Vestager, sottolineando che «Ita è una compagnia relativamente nuova, ma è una compagnia importante per la connettività, sia all'interno del paese che all'esterno, e che ha anche rotte transatlantiche».","post_title":"Vestager su Lufthansa-Ita: «Siamo sulla buona strada, ma resta il problema delle rotte sovrapposte»","post_date":"2024-03-15T12:01:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710504073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero.\r

\r

Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi.\r

\r

Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto.\r

\r

«Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.\r

\r

«La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio».\r

\r

“Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”.","post_title":"Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna","post_date":"2024-03-15T11:31:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il contatto diretto con la gente locale, le esperienze di vita autentiche, la scoperta di cultura e tradizioni che affondano le radici in tempi lontani: la Polinesia Francese punta dritto a riposizionarsi sul mercato Italia andando oltre il concetto – alquanto limitante – delle spiagge bianche, delle lagune cristalline.\r

\r

Non solo overwater bungalow quindi, ma una destinazione da tempo votata alla sostenibilità, che post pandemia vuole ritagliarsi un nuovo ruolo, diventando attrattiva per diversi segmenti di mercato – anche in questo caso, oltre lo stereotipo della meta da viaggio di nozze. \r

\r

Lo spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme, in questi giorni in missione in Italia (insieme a Gina Bunton, chief international operations officer e Verly Atae, international promotion manager) per rinsaldare e ampliare i rapporti con i tour operator e anticipare il lancio della nuova campagna “Feel what we feel” in the Islands of Tahiti.\r

\r

«Obiettivo della campagna è quello di riposizionare la percezione della destinazione, concentrandoci sulla cultura, sulla popolazione e sulle esperienze da poter vivere affinché i visitatori possano realmente sentire cosa significa per noi vivere un giorno dopo l’altro a Tahiti”. E se è vero che “meravigliose spiagge e lagune si trovano in tanti angoli del mondo, quel che fa la differenza qui sono la gente e la loro ospitalità».\r

\r

Nello specifico, dopo il focus 2023 sulla nautica, la campagna 2024 punterà i riflettori sulle soluzioni di soggiorno oltre i classici resort, come l'affitto di case vacanza (Feel at home in a vacation rental\") e sul segmento Lgbtq+.\r

\r

Un’immagine rinnovata che per essere colta appieno dai viaggiatori necessita anche del contributo del trade: «Stiamo incontrando i tour operator italiani, allargando le collaborazioni a realtà orientate al segmento culturale, discovery, avventura. Oltre quindi quelle specializzate sulle proposte per honeymooners che, nel caso del mercato Italia rappresentano l’80% degli arrivi». Per questo a fine aprile un fam trip a Tahiti vedrà raggiungere l’arcipelago proprio operatori che non hanno mai programmato prima la destinazione.\r

\r

Una strategia di sviluppo, quella da qui al 2027 che vede anche un limite al numero di arrivi nell’arcipelago «fissato a 280.000 turisti all’anno: dato che potrebbe essere raddoppiato nell’arco dei 15 anni successivi, incentivando in parallelo i visitatori a raggiungere altre isole, oltre alle cinque o sei più note e frequentate. Isole dove uno sviluppo turistico mirato contribuirebbe a far sì che i giovani restino su queste isole senza trasferirsi a Tahiti in cerca di lavoro».\r

\r

I numeri 2023\r

\r

[caption id=\"attachment_463501\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Verly Atae e Gina Bunton[/caption]\r

\r

Il 2023 è stato un anno record per gli arrivi, «che con 261.813 visitatori ha superato i risultati 2019 (236.642) ed è in crescita del +20% sul 2022». Numeri in termini assoluti ‘ridotti’ certo, ma la Polinesia è e vuole restare una «boutique destination, non una meta di massa».\r

\r

Nord America e Francia si confermano i mercati principali con il 76,5% del totale, rispetto al 61% del 2019; l’Europa, Francia esclusa, rappresenta solo l’11% degli arrivi «e vogliamo aumentare questa quota, come quella degli italiani che l’anno scorso sono stati 5.747 (meno 2% sul 2022) con un sesto posto nella classifica globale. Italia che vorremmo riportare, come è stato per un lungo periodo in passato, al terzo posto».","post_title":"Le Isole di Tahiti: la nuova campagna ruota attorno a cultura ed esperienze","post_date":"2024-03-15T10:42:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710499347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato vicino a importanti luoghi culturali come il Rijksmuseum e il Van Gogh museum, nonché a soli cinque minuti a piedi dai quartieri De Pijp e Pc Hooftstraat, rinomato per lo shopping, aprirà nel secondo trimestre di quest'anno l'Avani Museum Quarter Amsterdam, struttura di debutto del brand del gruppo Minor in Olanda. Ispirata allo Stedelijk museum, la struttura da 163 camere combina l'estetica d'avanguardia con l'architettura razionalista, espressa da una facciata in vetro e dal design vivace e giocoso degli spazi interni, che rendono omaggio ai canali di Amsterdam. Le stanze e suite dell'hotel sono distribuite su sette piani e ispirate agli anni ’60. Il servizio in camera sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una particolare attenzione alle opzioni salubri e genuine in pieno stile Avani. Per gli amanti del fitness, invece, oltre alla vicinanza dei percorsi per il jogging di Vondelpark, la proprietà disporrà di una palestra AvaniFit, aperta h24, con attrezzi all'avanguardia per allenamenti cardio. L’hotel sarà provvisto anche di una sala meeting per eventi aziendali.\r

\r

Il piano terra ospiterà una lobby lounge open space e The Pantry, concetto di ristorazione grab and go rappresentativo del brand. L'imminente lancio dell'Avani Museum Quarter Amsterdam rappresenta un ulteriore step nel progetto di espansione del brand in Europa. Lo scorso anno, infatti, sono state introdotte proprietà a Madrid, Milano e Venezia, seguite dall’apertura dell'Avani Frankfurt City Hotel all'inizio del 2024. Il marchio, con una forte presenza in Asia, Medio Oriente e Africa sub-sahariana, debutterà prossimamente anche in Cina e continuerà ad ampliare il proprio portfolio puntando su nuove destinazioni, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di strutture, raggiungendo una quota di circa 100 proprietà entro la fine del 2026.","post_title":"Il brand Avani approda in Olanda con il Museum Quarter Amsterdam","post_date":"2024-03-15T10:22:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710498127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio di testimone alla direzione dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia: Karim Jatlaoui prende il posto di Souheil Chaabani, che ha lasciato l’incarico lo scorso febbraio.\r

\r

Il neo direttore, vanta un’esperienza pluridecennale nel settore del turismo e ha già rappresentato la Tunisia in Italia fino agli inizi degli anni 2000: dopo un’esperienza quinquennale in Cina, ha ricoperto cariche direttive presso la sede dell'ente in Tunisia.\r

\r

«E' un onore per me, intraprendere nuovamente quest’avventura e di rappresentare la Tunisia in Italia» afferma Jatlaoui che tra i suoi primi impegni vede quello di incontrare i protagonisti del mondo turistico italiano riuniti alla Bmt di Napoli. L'impegno rivolto al trade è confermato anche attraverso la proposta di educational, campagne congiunte con i tour operator, eventi e partecipazione alle fiere.\r

\r

Il mercato italiano è molto importante per il paese, con 123.000 arrivi nel 2023, ha superato il numero di entrate e confermato l’obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019.\r

\r

Alla tradizionale offerta turistica che fa perno su balneare, benessere, cultura, Sahara, la Tunisia affianca nuovi investimenti per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.\r

\r

","post_title":"Tunisia: Karim Jatlaoui è il nuovo direttore dell'ente del turismo in Italia","post_date":"2024-03-15T09:38:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710495492000]}]}}