Settimana bianca in Alto Adige? La Val di Marebbe! Informazione PR State cercando il luogo ideale per una settimana bianca di coppia o con un gruppo di amici che condividono la vostra passione per la montagna, la neve e gli sport invernali? Allora potete dire basta alle ricerche perché il posto giusto per voi è lo splendido Hotel Excelsior adults only in Alto Adige, a San Vigilio di Marebbe. Si tratta di una struttura 4 stelle superior che sicuramente non deluderà le vostre più alte aspettative. L’Excelsior Dolomites Life Resort, infatti, oltre che per la sua eccezionale posizione, si caratterizza per la vasta gamma di servizi di altissimo livello che mette a disposizione dei suoi ospiti. Di seguito qualche esempio: Sky SPA per adulti con piscina panorama infinity riscaldata a 33 °C, sauna panoramica, sauna del bosco a infrarossi, relax lounge outdoor con caminetto, relax room panoramica indoor, ampia terrazza con ombrelloni e lettini. Vanno poi ricordati i molti trattamenti wellness eseguiti nel Castello di Dolasilla, il centro benessere dell’hotel. Per quanto riguarda invece l’offerta gastronomica, nel prezzo della camera è inclusa la pensione gourmet che prevede ricca colazione mattutina, buffet di piatti durante tutto il giorno e un menù di 4 portate per la cena. Le attività invernali a San Vigilio di Marebbe Le possibilità di divertirsi in inverno nella Val di Marebbe sicuramente non mancano. A disposizione degli amanti delle attività invernali, infatti, c’è uno dei comprensori sciistici più apprezzati di tutto l’Alto Adige, quello del Kronplatz, il Plan de Corones. Se amate praticare lo sci alpino potrete farlo approfittando dei 120 km di piste del comprensorio. Non è importante il vostro livello di destrezza sugli sci perché vi sono piste per principianti come per sciatori di media levatura o di alto livello. Se siete sciatori provetti potrete sfogare la vostra voglia di adrenalina su ben 5 piste nere. Se invece il vostro sport preferito è lo snowboard, il Kronplatz è proprio il posto che fa per voi dato che qui si trova l’attrezzato Snowpark Plan de Corones che potete raggiungere prendendo la cabinovia Belvedere; sono quattro le lines del parco: una easy line, una medium rail line, medium kickerline e una family fun line, adatta a bambini e famiglie. Chi vuole praticare lo sci di fondo può approfittare della pista da fondo San Vigilio lunga circa 23 km che si snoda lungo un panorama naturale bellissimo reso ancora più magico dal manto bianco della neve. La pista attraversa tutta la Val di Marebbe e arriva sino al Rifugio Pederü situato nello splendido Parco naturale Fanes, Sennes e Braies. Se non vi interessa mettere gli sci ai piedi e preferite lo slittino, siete davvero nel posto giusto dal momento che a San Vigilio di Marebbe avete a disposizione la pista Cianross, lunga poco meno di 700 m. Il percorso, davvero affascinante, si snoda lungo il bosco. La partenza è dalla stazione a monte della telecabina Cianross e si conclude alla stazione a valle. Il dislivello è di circa 100 m. Un’altra bella pista da slittino è a San Martino in Badia, nella frazione Lungiarü. Non mancano poi le possibilità di bellissime escursioni a piedi con gli scarponcini o con le ciaspole. Insomma, non c’è proprio modo di annoiarsi nella Val di Marebbe. Condividi

