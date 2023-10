Sarà griffato Lxr l’approdo di Hilton sul lago di Garda. Apertura nel 2026 Porterà l’insegna Lxr Hotels & Resorts il nuovo Grand Hotel Gardone Lago di Garda che aprirà nel 2026 dopo una ristrutturazione multimilionaria. Si confermano quindi le anticipazioni di prima dell’estate, già rivelate da noi di Travel Quotidiano, su un imminente sbarco gardesano del gruppo Hilton. La compagnia con base in Virginia lo fa quindi con il suo marchio luxury collection, grazie a un accordo di franchising. La struttura, di proprietà dei lituani di Apex Alliance e dei rumeni di Pavăl Holding, sarà gestita dalla società Apex Alliance Hotel Management. Al termine dei lavori di restyling, la maggior parte delle stanze dell’hotel, caratterizzate da soffitti alti, offrirà una vista sul lago, che potrà essere ammirata da balconi privati. Oltre alle sue 160 camere, l’albergo proporrà due ristoranti d’autore, altrettanti bar e un centro benessere con piscine interne ed esterne, nonché strutture per il fitness di ultima generazione. Inoltre, l’hotel disporrà di 825 metri quadrati di spazi per meeting, tra cui una ballroom con un’ampia terrazza affacciata sul lago. La struttura è stata un punto di riferimento storico sul lungolago dal 1884 e ha ospitato molti nomi prestigiosi nel corso della sua storia. Gardone e la vicina Salò offrono agli ospiti attrazioni culturali, tra cui una serie di ristoranti di charme, bar e negozi locali, oltre a un porto per i traghetti, che permettono di attraversare il lago. L’aeroporto di Verona e quello di Milano Bergamo si trovano entrambi a un’ora di auto dall’albergo. Il gruppo Hilton in Italia ha attualmente 32 hotel operativi e 14 in fase di fase di sviluppo. Tra le recenti aperture si segnalano l’Hilton Rome Eur La Lama e l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton. Condividi

