Riaperto dopo un rinnovo da 9 mln di euro il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia Ha riaperto i battenti dopo un significativo rinnovo, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia. Situata a Tropolach, nel comprensorio sciistico di Nassfeld, la struttura è stata protagonista di un restyling da 9 milioni di euro che ha portato all’upgrade dell’hotel nella categoria 4 stelle superior, grazie alla riprogettazione di camere, spazi del ristorante, sala fitness e centro benessere. L’hotel va così ad arricchire il portfolio Premium Collection del gruppo altoatesino. Grazie al rinnovamento degli ambienti, a cui si uniscono una spa e un concept gastronomico completamente rivisti, l’esperienza di soggiorno si configura ancora più esclusiva, offrendo un rifugio moderno e confortevole per tutti gli ospiti che desiderano una vacanza indimenticabile in montagna, circondati da un suggestivo panorama alpino. Le camere – passate da 160 a 140 – sono state ridisegnate e modernizzate per dare maggiore comfort agli ospiti. Anche gli spazi comuni sono stati pensati per essere più intimi e accoglienti in modo da garantire una maggior qualità agli ospiti. Di nuova concezione è anche il centro benessere Acquapura Spa da 2.400 mq, il cui concept si ispira all’area della regione carnica, dove dinamica, potere della natura e relax si combinano in modo armonico. La rinnovata proposta gastronomica della struttura permette agli ospiti di compiere un vero e proprio viaggio gastronomico lungo il Carnic High Trail, sentiero escursionistico al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Condividi

