Restyling delle camere e novità al ristorante per il Massimo d’Azeglio di Bettoja Hotels a Roma Restyling delle camere per il Massimo d’Azeglio, la più antica delle tre strutture capitoline del gruppo Bettoja Hotels. La compagnia romana prosegue in questo modo lungo un percorso di rinnovamento già iniziato con la ristrutturazione del Mediterraneo. Le nuove stanze Premium Superior del d’Azeglio sono quindi ora dotate di camera da letto e salottino, mentre le Premium Family di due camere dal letto, un ampio bagno con due lavandini, guardaroba, cassaforte e televisore. “La ristrutturazione del d’Azeglio è un nuovo passo che ci porta verso il futuro – spiega il presidente Maurizio Bettoja -. E’ il risultato dell’investimento che la nostra famiglia ha fortemente voluto per continuare a essere un punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità a Roma. Da sempre l’attenzione alla storia, all’arte e al servizio sono per noi un punto di riferimento e crediamo che sia un vero punto di forza per tutti i visitatori che cercano a Roma l’arte italiana, anche all’interno di un hotel”. Per questa nuova stagione il ristorante inaugura anche il suo rinnovato dehor esterno e un nuovo sito: inedito punto di riferimento dove scoprire la sua storia, i menù e prenotare con pochi click il proprio tavolo e anche il parcheggio.

