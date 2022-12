Restyling da 27,5 mln di dollari per il Grand Palladium Jamaica Resort & Spa Un investimento da 27,5 milioni di dollari per ristrutturare le 537 suite Grand Palladium Jamaica Resort & Spa di Montego Bay, nonché diverse aree comuni come la lobby, uno dei ristoranti show-cooking e uno dei bar. I lavori, appena conclusi, seguono quelli già effettuati nel 2016 per rinnovare il Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, situato nello stesso complesso. L’idea principale dell’intera ristrutturazione, progettata ed eseguita da Urcoisa Interior Design (Uid), è stata quella di richiamare lo stile coloniale inglese dell’intero resort, nonché di integrare la natura nel design e nella decorazione degli interni attraverso colori, texture e materiali naturali. Il primo obiettivo della ristrutturazione è stato quindi il rinnovo completo delle 537 camere che compongono il Grand Palladium Jamaica. Tra queste, spiccano due nuove categorie di 48 suite con vista sul mare: 40 superior junior suite private pool ocean view e otto superior suite private pool oceanfront view. Per quanto riguarda le aree comuni, la ristrutturazione si è concentrata principalmente sulla valorizzazione di alcuni degli spazi chiave. Tra questi, l’Infinity Saloon bar, centro nevralgico e punto d’incontro per eccellenza del resort da cui godere di una vista a 180 gradi sul mar dei Caraibi, oltre che di spettacoli e musica dal vivo. Nella lobby, lo stile coloniale inglese del resort è stato ulteriormente valorizzato. In quest’area è stata data importanza al legno massiccio e agli arredi comodi e spaziosi. Inoltre, nell’area della reception, le pareti sono state rivestite di tralicci bianchi e specchi che richiamano anch’essi un’ispirazione coloniale e che si combinano con le grandi lampade nere installate nell’area. Per quanto riguarda gli spazi gastronomici, infine, lo show-cooking MoBay, aperto per colazione, pranzo e cena, ha aumentato la propria capacità in modo da ospitare un totale di 286 commensali. Suddiviso in quattro aree, è stata data priorità al comfort e alla spaziosità degli arredi; l’area dispone ora di due nuove postazioni di ristorazione per offrire una maggiore varietà di piatti e prodotti. In termini di design predominano la vegetazione, i tessuti diversi e i colori chiari, ma anche verde e nero.

