Ragosta Hotel Collection cambia nome e diventa Rhc Group La Ragosta Hotels Collection cambia nome e diventa Rhc Group. “L’evoluzione è legata allo sviluppo delle nostre realtà fortemente legate al territorio ma con una visione internazionale correlata anche ai flussi turistici – spiega il ceo Giuseppe Marchese -. Per questo la scelta di un nome accessibile per un pubblico multilingue, che abbia uno stile contemporaneo pur mantenendo il forte legame con l’Italia: cosa che contraddistingue le nostre proprietà.” La compagnia capitolina raggruppa un totale di quattro hotel e resort: il Palazzo Montemartini Rome, a Radisson Collection da 82 camere, l’hotel Raito da 77 stanze e il Paradiso Relais da 22 camere a Vietri sul Mare in costiera Amalfitana, nonché il La Plage Resort da 59 stazne di Taormina. Il nuovo brand raggruppa ora le destinazioni e accompagna il nome dei singoli hotel, grazie anche a una declinazione di colori messi in campo per ogni realtà in funzione dei diversi materiali in uso, frutto di uno studio e di un lavoro dell’ufficio marketing interno. Condividi

