Proseguono gli investimenti in student housing di Ardian e Rockfield. Ora è la volta di Bologna Dopo l’operazione fiorentina, e una ancora più recente a Barcellona, proseguono gli investimenti Ardian in collaborazione con la piattaforma di student housing Rockfield per la creazione di un portfolio di residenze per studenti di qualità in Europa. E’ questa la volta di un edificio di nuova costruzione situato nel centro di Bologna, in via Serlio 26/2, ad appena dieci minuti dalla stazione centrale e raggiungibile facilmente a piedi dal quartiere universitario della città. Il venditore, Stonehill, uno dei primi player nel settore Pbsa italiano (Purpose-built student accommodation) con 1.100 camere consegnate a oggi, ha completato i lavori nel 2022. La residenza studentesca felsinea è certificata Leed Gold, si sviluppa su 16 piani fuori terra e un seminterrato, per una superficie totale di circa 20 mila mq; ospita oltre 500 posti letto con un tasso di occupazione vicino al 100%. Gli studenti possono inoltre usufruire di diversi spazi comuni come zona lounge, aule studio e aree di servizio, reception, sala posta, palestra, sala cinema, sala per lo yoga e lavanderia. Gli alloggi sono strutturati come miniappartamenti completamente autonomi e dotati di cucina e bagno privati. L’immobile, progettato da Tp Bennet, studio anglosassone specializzato in residenze per studenti, presenta un interior design moderno con ambienti caratterizzati da elevata luce naturale. Condividi

