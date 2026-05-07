Emirates centra un utile ante imposte da record nell’anno chiuso a fine marzo Emirates centra nuovi livelli record di utile, ricavi e liquidità nell’anno finanziario chiuso lo scorso 31 marzo, malgrado le difficoltà legate alla chiusura dello spazio aerei sui cieli del Golfo, dopo lo scoppio del conflitto in Iran. Il gruppo ha registrato un utile ante imposte record di 24,4 miliardi di Dirham (5,6 miliardi di euro), in crescita del 7% rispetto all’anno precedente; ricavi che per la prima volta toccano quota 150,5 miliardi di Dirham (34,6 miliardi di euro), +3%; un livello record di liquidità pari a 59,6 miliardi di Dirham (13,7 miliardi di euro), in crescita del 12%. L’ebitda si è attestato a 41,1 miliardi di Dirham (9,4 miliardi di euro). ‘ «Questi risultati, nonostante le significative difficoltà riscontrate nell’ultimo mese del nostro esercizio finanziario, confermano la solidità e la resilienza del modello di business del Gruppo Emirates, basato su sicurezza, eccellenza, innovazione, capitale umano e partnership – ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates airline e del gruppo -. Nei primi undici mesi del 2025-26, l’andamento del gruppo è stato estremamente positivo. La forte domanda per i nostri prodotti e servizi ha trainato i ricavi, mentre gli investimenti continui in prodotto, persone, tecnologia e brand ci hanno permesso di mantenere margini solidi. Mese dopo mese, abbiamo superato i nostri obiettivi. Il 28 febbraio, le attività militari hanno causato una forte perturbazione del traffico aereo commerciale globale nella regione del Golfo, inclusi gli Emirati Arabi Uniti. Emirates e dnata si sono prontamente attivate per supportare il proprio personale e i clienti coinvolti, proteggere i propri asset e garantire la continuità operativa. Siamo fortunati ad avere la nostra base a Dubai, dove anni di investimenti infrastrutturali e un ecosistema dell’aviazione fortemente integrato hanno permesso al governo di garantire rapidamente corridoi aerei sicuri per i voli commerciali. Emirates e dnata hanno progressivamente ripristinato le operazioni presso l’aeroporto internazionale di Dubai. Sebbene la capacità passeggeri sia ancora inferiore rispetto al periodo precedente alle interruzioni, le attività cargo sono state intensificate per supportare il trasporto di beni essenziali in entrata e in uscita dagli Emirati Arabi Uniti». Condividi

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La capitale viene proposta come destinazione autonoma, con quartieri distinti, un’offerta gastronomica a più livelli e una densità culturale paragonabile alle grandi capitali del continente. Conservazione e partecipazione Il 18% del territorio è protetto, con 77 aree naturali che regolano ma non escludono il turismo. Il paese rappresenta l’80% delle zone ecologiche mondiali. L’esempio emblematico è quello di Loreto, nell’Amazzonia: una comunità locale ha recuperato 500 ettari sottratti al disboscamento illegale avviando attività di ricezione turistica, e oggi i visitatori partecipano direttamente al rilascio di tartarughe taricaya nel fiume. Il turismo, in questo modello, non è solo un’industria economica ma uno strumento di preservazione attiva. «Dobbiamo passare dallo storytelling allo storydoing», ha concluso Llosa. (Micòl Rossi) [post_title] => PromPerù a Milano: «È ora di andare oltre Machu Picchu» [post_date] => 2026-05-06T13:17:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778073440000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates centra un utile ante imposte da record nellanno chiuso a fine marzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3356,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La capitale della Bosnia Erzegovina punta a trasformare la propria identità multiculturale in un asset turistico distintivo. Sarajevo è una destinazione che negli ultimi anni sta rafforzando il proprio posizionamento nel panorama europeo grazie a un’offerta capace di intrecciare autenticità, cultura, lifestyle e natura.\r

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Nel cuore dei Balcani e conosciuta come la “Gerusalemme d’Europa”, Sarajevo è una delle rare città del continente dove moschee, sinagoghe, chiese cattoliche e ortodosse convivono nel raggio di pochi minuti, restituendo al visitatore una dimensione urbana dove Oriente e Occidente non si contrappongono, ma dialogano quotidianamente.\r

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“Sarajevo non è soltanto una destinazione da visitare, ma una città da vivere e comprendere attraverso le sue persone, le sue storie e la sua cultura dell’incontro” sottolinea Faruk Čaluk, Senior Advisor Tourism Board Association of Sarajevo Canton “Oggi il nostro obiettivo è attrarre un turismo internazionale interessato a esperienze autentiche, sostenibili e distribuite durante tutto l’anno”.\r

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La città sta infatti investendo su un modello di sviluppo year-round, sostenuto da una crescente attenzione verso il segmento boutique e lifestyle e da un calendario culturale che contribuisce ad ampliare la stagionalità. Un percorso che valorizza sia il patrimonio storico sia la dimensione esperienziale della destinazione.\r

Tra storia e innovazione\r

Il cuore identitario resta Baščaršija, l’antico quartiere ottomano dove Sarajevo conserva la propria anima più autentica: vicoli acciottolati, botteghe artigiane, caffetterie storiche e piccoli ristoranti tradizionali raccontano una città che ha fatto della socialità e dell’ospitalità uno dei propri tratti distintivi. Qui sorgono simboli come la moschea di Gazi Husrev-beg, il Bezistan e il Sebilj, la fontana in legno diventata emblema della città.\r

A pochi passi, la via Ferhadija segna simbolicamente il passaggio tra il mondo ottomano e quello austro-ungarico, in uno skyline che alterna minareti, edifici imperiali e architetture socialiste. Una stratificazione urbana che rende Sarajevo una delle capitali più riconoscibili dell’Europa sud-orientale.\r

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“Il viaggiatore contemporaneo cerca destinazioni con una forte identità culturale e Sarajevo risponde perfettamente a questa domanda, grazie alla sua autenticità e alla capacità di creare connessioni emotive con chi la visita” aggiunge Faruk Caluk.\r

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Sul fronte dell’offerta esperienziale, Sarajevo punta su itinerari che raccontano la convivenza culturale della città, come il percorso “Where Cultures Embrace”, e su progetti che coinvolgono direttamente artisti, guide e residenti locali. Tra le tappe più significative anche il Museo dell’Infanzia in Guerra, testimonianza intensa del conflitto degli anni Novanta, e la Vijećnica, l’ex Biblioteca Nazionale simbolo della rinascita cittadina.\r

Outdoor, festival e gastronomia\r

Sempre più strategico anche il legame tra città e outdoor. Le montagne olimpiche di Trebević, Igman e Bjelašnica, facilmente raggiungibili dal centro urbano, consentono infatti di combinare esperienze culturali e attività nella natura in tutte le stagioni. In inverno, Sarajevo rafforza così il proprio appeal come alternativa accessibile alle destinazioni alpine più affollate, grazie anche all’eredità delle Olimpiadi Invernali del 1984.\r

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La gastronomia rappresenta un ulteriore elemento di attrazione. Dai celebri ćevapi alle diverse varianti di pita, fino al rituale del caffè bosniaco, la cucina locale diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio. Cresce parallelamente anche l’offerta ricettiva, che affianca hotel internazionali e strutture storiche a un numero crescente di boutique hotel orientati a un turismo culturale e leisure di qualità.\r

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Ad alimentare la visibilità internazionale contribuisce infine il calendario eventi, guidato dal Sarajevo Film Festival, uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell’Europa sud-orientale, insieme a festival musicali, teatrali e culturali distribuiti durante tutto l’anno.\r

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Dall'Italia, che rappresenta il primo mercato europeo, Sarajevo è raggiungibile con voli diretti da Milano Bergamo operati da Ryanair e da Roma con Wizz Air, oltre a collegamenti via principali hub europei.","post_title":"Sarajevo: la capitale bosniaca accelera sul turismo esperienziale","post_date":"2026-05-07T15:22:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778167358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates centra nuovi livelli record di utile, ricavi e liquidità nell'anno finanziario chiuso lo scorso 31 marzo, malgrado le difficoltà legate alla chiusura dello spazio aerei sui cieli del Golfo, dopo lo scoppio del conflitto in Iran.\r

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Il gruppo ha registrato un utile ante imposte record di 24,4 miliardi di Dirham (5,6 miliardi di euro), in crescita del 7% rispetto all’anno precedente; ricavi che per la prima volta toccano quota 150,5 miliardi di Dirham (34,6 miliardi di euro), +3%; un livello record di liquidità pari a 59,6 miliardi di Dirham (13,7 miliardi di euro), in crescita del 12%. L'ebitda si è attestato a 41,1 miliardi di Dirham (9,4 miliardi di euro). '\r

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«Questi risultati, nonostante le significative difficoltà riscontrate nell'ultimo mese del nostro esercizio finanziario, confermano la solidità e la resilienza del modello di business del Gruppo Emirates, basato su sicurezza, eccellenza, innovazione, capitale umano e partnership - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates airline e del gruppo -. Nei primi undici mesi del 2025-26, l’andamento del gruppo è stato estremamente positivo. La forte domanda per i nostri prodotti e servizi ha trainato i ricavi, mentre gli investimenti continui in prodotto, persone, tecnologia e brand ci hanno permesso di mantenere margini solidi. Mese dopo mese, abbiamo superato i nostri obiettivi.\r

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Il 28 febbraio, le attività militari hanno causato una forte perturbazione del traffico aereo commerciale globale nella regione del Golfo, inclusi gli Emirati Arabi Uniti. Emirates e dnata si sono prontamente attivate per supportare il proprio personale e i clienti coinvolti, proteggere i propri asset e garantire la continuità operativa. Siamo fortunati ad avere la nostra base a Dubai, dove anni di investimenti infrastrutturali e un ecosistema dell'aviazione fortemente integrato hanno permesso al governo di garantire rapidamente corridoi aerei sicuri per i voli commerciali. Emirates e dnata hanno progressivamente ripristinato le operazioni presso l'aeroporto internazionale di Dubai. Sebbene la capacità passeggeri sia ancora inferiore rispetto al periodo precedente alle interruzioni, le attività cargo sono state intensificate per supportare il trasporto di beni essenziali in entrata e in uscita dagli Emirati Arabi Uniti».","post_title":"Emirates centra un utile ante imposte da record nell'anno chiuso a fine marzo","post_date":"2026-05-07T15:10:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778166643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova fase di crescita per Mangia's, che lancia Icona’s Collection, il nuovo brand luxury del gruppo. Un’evoluzione che si inserisce in un percorso che ha già posizionato Mangia’s come riferimento nel segmento dell’hospitality 5 stelle e 5 stelle luxury in Italia per numero di chiavi.\r

Con Icona’s Collection, Mangia’s introduce una selezione di hotel dedicata a realtà più distintive del proprio universo hospitality: hotel e resort che si distinguono per rilevanza simbolica, qualità dell’esperienza e forte legame con la destinazione. Una linea che nasce per dare coerenza e riconoscibilità agli asset luxury del gruppo, rafforzandone la visibilità e il posizionamento sui mercati internazionali.\r

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Il nuovo brand\r

Il nuovo brand nasce come una collezione costruita secondo un principio curatoriale: ogni proprietà viene selezionata, con lo stesso approccio con cui un curatore seleziona opere d’arte diverse tra loro, per unicità, valorizzandone l’identità e inserendola in una visione coerente. Non un modello replicabile, ma un insieme di realtà diverse tra loro, accomunate da un’idea di ospitalità radicata nel contesto. Ogni hotel della collezione è un pezzo unico, scelto per la sua capacità di esprimere una sfumatura specifica di un’italianità inedita.\r

Icona’s Collection si inaugura con il Costa Ragusa Resort e il Grand Hotel et Des Palmes. Il primo, che rappresenta un progetto di resort contemporaneo che esprime una lettura più sofisticata della Sicilia sud-orientale, dove paesaggio, materia e luce definiscono un’esperienza immersiva.\r

La nuova linea si rivolge a un pubblico internazionale di luxury seekers di fascia alta, con una forte presenza di viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Middle East: ospiti che ricercano esperienze personalizzate, qualità del servizio e un rapporto autentico con la destinazione.\r

In questa prospettiva, Icona’s Collection mette al centro l’esperienza, intesa come relazione con il luogo, qualità del servizio e cura dei dettagli. Ogni soggiorno è concepito come un percorso di scoperta, in cui l’ospite esplora la destinazione con lo sguardo di chi attraversa una collezione, arricchendo progressivamente la propria visione e costruendo una relazione più consapevole con il territorio. Rientrano in questa visione il concierge dedicato, il servizio curato con precisione, il design ispirato alla destinazione, la proposta gastronomica e la selezione enologica che racconta il territorio, i percorsi di benessere personalizzati e una programmazione culturale costruita in dialogo con la destinazione.\r

«Con Icona's Collection introduciamo un nuovo livello nell’evoluzione del brand Mangia’s: una collezione, che non uniforma gli hotel, ma ne valorizza l’identità e il legame con il luogo - dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotels & Resorts -. Grand Hotel et Des Palmes e Costa Ragusa Resort sono i primi esempi di questo approccio. Diversi per storia, linguaggio e atmosfera, condividono la capacità di esprimere una sfumatura distinta dell’italianità autentica. Con Icona's Collection consolidiamo il percorso intrapreso dal gruppo e rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento luxury, attraverso un’idea di ospitalità basata sulla cura degli ospiti in un contesto di lusso autenticamente Made in Italy».\r

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I tour includono il noleggio auto e i pernottamenti prenotati in anticipo permettendo di guidare in autonomia lungo rotte panoramiche.\r

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I tour\r

Tra le numerose proposte di fly & drive spiccano tre itinerari che coprono regioni mozzafiato nel Canada dell’Est.\r

\"Basso & aAlto Canada\" in 12 giorni invita a conoscere l'anima più autentica del Canada orientale con l'Ontario e il Québec. Si parte da Toronto per poi visitare le cascate del Niagara. Si raggiunge Ottawa, Montréal e poi Québec City. L'itinerario raggiunge Tadoussac e Saguenay: è possibile assistere all'avvistamento di balene nel loro habitat naturale. Si prosegue verso il Lac St-Jean e il parco nazionale della Mauricie e si termina a Montréal. L'itinerario è reversibile (Montréal/Toronto) e può essere arricchito con esperienze opzionali.\r

\"Il meglio dell'Est\"dura 13 giorni e attraversa alcune delle mete del Canada orientale, da Montréal fino alle cascate del Niagara e Toronto. Il viaggio si apre a Montréal, città cosmopolita e francofona, per poi addentrarsi nella natura selvaggia del parco nazionale della Maurice, dove i viaggiatori possono esplorare laghi e foreste in canoa, kayak o pedalò. La rotta prosegue verso Charlevoix, Québec City, per raggiungere la capitale Ottawa, poi Kingston e infine le cascate del Niagara. Ultima tappa Toronto.\r

Infine, \"Baia di Fundy & Cabot Trail\" di 14 giorni parte alla scoperta del Canada Atlantico, per i viaggiatori che cercano natura incontaminata e paesaggi fuori dall'ordinario. Il fly & drive ha inizio ad Halifax, capitale della Nova Scotia, e prosegue a Peggy's Cove e a Mahone Bay. L'itinerario prosegue verso Lunenburg, per poi addentrarsi nel parco nazionale di Kejimkujik. Si prosegue verso la baia di Fundy, dove si trovano le maree più alte del pianeta. Sarà possibile visitare l’isola del Principe Edoardo Il, con tappa a Charlottetown. L’itinerario si conclude attraversando Cabot Trail. Il rientro avviene attraverso West Bay e Guysborough. È possibile estendere il viaggio con un soggiorno a Montréal.","post_title":"Canada Experience alla scoperta del selvaggio Est","post_date":"2026-05-07T11:31:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778153477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli appuntamenti di Meet for Travel, il format firmato Welcome Travel Group pensato per favorire il confronto diretto tra agenzie del network e partner commerciali \r

Il calendario primaverile introduce nuove località, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la copertura territoriale, raggiungendo anche aree finora meno presidiate, senza rinunciare a piazze strategiche. Quattro gli appuntamenti in programma: 11 maggio Palermo, per intercettare la Sicilia occidentale; 14 maggio Roma, tappa irrinunciabile; 19 maggio Modena e 17 giugno Treviso, scelte per presidiare rispettivamente Emilia e Triveneto, rafforzando una presenza sempre più capillare.\r

Il format, volutamente agile e contenuto, prevede la partecipazione di circa 60–80 Agenti di Viaggio per ciascuna tappa e mette al centro il dialogo tra distribuzione organizzata e i partner coinvolti. L’obiettivo è favorire una collaborazione concreta e operativa, lasciando spazio ai fornitori per presentare soluzioni, novità e opportunità direttamente agli Agenti. Tra i protagonisti, vettori aerei e ferroviari, Enti del turismo, catene alberghiere e selezionate realtà di servizi ancillari, tutti chiamati a confrontarsi con le agenzie Welcome e Geo in un contesto dinamico e ad alto livello di interazione.\r

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[caption id=\"attachment_414094\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

“In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, che sta influenzando in modo significativo il settore dei viaggi, iniziative come Meet for Travel diventano ancora più strategiche – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Rafforzare il dialogo diretto tra il Network e i Partner significa mettere le nostre Agenzie nelle condizioni di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato, rispondendo in modo tempestivo alle nuove esigenze del viaggiatore e valorizzando la qualità della relazione e il presidio del territorio.\r

Cuore dell’evento è l’Expo preserale, fulcro del format, in cui ogni Partner ha l’opportunità di confrontarsi in modo diretto e strutturato con tutti gli Agenti presenti, rispondendo puntualmente alle loro richieste. All’Expo partecipano anche Alpitour World e Costa Crociere, a testimonianza della forte integrazione industriale e della sinergia che caratterizza il modello Welcome Travel Group.\r

A seguire, un momento a platea a cura dei main partner dell’evento, per un breve approfondimento su tematiche di particolare interesse. Costante anche la presenza della direzione del network, per rafforzare il valore della relazione e del dialogo diretto e aperto con tutti gli attori della filiera.\r

Grande attenzione è riservata anche alla scelta delle location: non spazi convenzionali, ma contesti distintivi per valore storico, identità e legame con il territorio, in grado di rendere ogni tappa unica e memorabile. Accanto alla dimensione business, resta centrale anche quella relazionale: momenti di networking informale, tra conversazioni, brindisi e un’attenta proposta gastronomica, contribuiscono a creare un’atmosfera conviviale, curata e di qualità.","post_title":"Welcome Travel, riprendono gli incontri del Meet for Travel","post_date":"2026-05-07T10:06:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778148415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Palazzo Ruspoli apre il prossimo sabato 1° agosto a Firenze, una dimora residenziale privata, all’interno di un palazzo storico, pensata per offrire un modo di vivere il capoluogo toscano in un moderno equilibrio, tra centralità e riservatezza.\r

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Così come si presenta oggi, Palazzo Ruspoli risale alla fine dell’Ottocento, quando Firenze fu capitale d’Italia, ma le sue radici affondano nel cuore del Rinascimento. Proprio in questo luogo sorgeva un tempo la canonica del Battistero di San Giovanni, uno degli edifici più antichi e rilevanti della vita civica e religiosa fiorentina.\r

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«In un mercato molto competitivo ed in veloce trasformazione - che vede l’Italia al centro di grandi investimenti internazionali nel turismo e Firenze come una delle città più ambite e ricercate - la nostra famiglia ha scelto di sviluppare un modello più “sartoriale” e vicino alla nostra tradizione di ospitalità italiana, fatta di stile, intimità e connessioni locali - spiega Teresa Becagli, presidente di S.I.T.E. Holding la società di investimento a capo del progetto - Un progetto a dimensione di moderno viaggiatore e non solo di turista “snap & go”. Un’ ispirazione nata dai miei innumerevoli viaggi e frequentazioni internazionali, sia di lavoro che di piacere, che mi hanno fatto optare per questo modello di ospitalità, dedicato ad un pubblico più discerning».\r

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Il risultato è un palazzo che parla del carattere di “Firenze Capitale” ed in cui l'eredità architettonica dialoga con interventi contemporanei misurati — pensati per valorizzare proporzioni, materiali ed atmosfera senza alterarne il carattere ottocentesco. Una dimora storica che non si è trasformata in altro da sé, ma ha semplicemente ritrovato la propria forma abitativa.\r

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«Il futuro del turismo è fatto di lentezza, spessore culturale e comfort altamente personalizzato - aggiunge Maurizio Tistarelli, GM e maitre de maison di Palazzo Ruspoli - Vogliamo essere percepiti come la casa che ognuno sognerebbe a Firenze, con il piacere di potere scegliere - quando e come - goderne dei suoi impeccabili servizi e connessioni alla comunità locale». \r

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Palazzo Ruspoli offre una selezione di unità abitative, che si articolano in 12 tra camere e suites e 3 appartamenti di diverse tipologie, a loro volta combinabili in base alle esigenze degli ospiti e realizzate su progetto dall’architetto Luigi Fragola.\r

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Le camere offrono affacci su via de’ Martelli, su corti interne o scorci sulla città, con soluzioni che accolgono fino a tre ospiti, mentre le family room arrivano a ospitare fino a cinque persone, pur mantenendo una dimensione equilibrata ed accogliente. \r

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Le suites, con viste dirette sulla Cupola del Brunelleschi, sono pensate come ambienti più ampi e luminosi, in cui lo spazio si apre verso l’esterno e la città entra naturalmente nella quotidianità.\r

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Gli appartamenti completano l’offerta con soluzioni indipendenti.\r

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I servizi offerti da Palazzo Ruspoli sono pensati e selezionati con l’occhio di un moderno “Butler 3.0”, unendo l’esclusività ad una discrezione personalizzata, costruite attorno alle esigenze di ciascun ospite: colazione continentale servita in camera, con possibilità di ordinare à la carte, secondo gli orari e le preferenze di ciascun ospite. \r

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Un concierge 7/24, che permette l’accesso privato al cuore vivo dei luoghi che hanno scritto la storia della città: gli artigiani, i giovani artisti e makers che l’hanno scelta per ispirarsi e lavorarci, le botteghe ed i mercati che ancora “resistono” all’impatto del turismo globalizzante. \r

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","post_title":"Palazzo Ruspoli Firenze, nuova residenza storica con 12 tra camere e suites","post_date":"2026-05-07T10:02:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1778148156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dertour group si allea con Valentour. La joint venture conclusa con un partner già di di lunga data unisce Der Viaggi, la dmc di Dertour group in Italia, con Valentour, dmc specializzata con una forte presenza in Calabria, Sicilia e Puglia.\r

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I due partner formeranno un’unica dmc in Italia che saprà garantire i propri servizi su tutto il territorio nazionale a Sud del lago di Garda. Fino ad ora, l'attività operativa di Der Viaggi si è concentrata principalmente su Roma, Sardegna e Golfo di Napoli, in cui la crescita della clientela individuale negli ultimi due decenni è stata molto significativa, grazie soprattutto al mercato di lingua tedesca. La nuova joint venture amplierà questa copertura geografica e rafforzerà il posizionamento di Dertour group nell'Italia meridionale. Un'attenzione strategica particolare sarà rivolta alla Calabria, destinazione che continua a crescere e diventare sempre più importante per il gruppo Dertour. Questo sviluppo nella destinazione Calabria è anche supportato dal crescente numero di hotel commercializzati con brand appartenenti al gruppo, tra cui Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria, Sentido Michelizia Tropea Resort ed Ananea Tropea Yachting Resort.\r

Un unico interlocutore per il Sud\r

La joint venture nasce con l’intento di divenire un unico interlocutore per il vasto portfolio dei tour operator appartenenti al gruppo a livello europeo, inclusi marchi come Kuoni e più generale di tutti i brand t.o. di Dertour Central, Northern & Eastern Europe. Nonché di voler rappresentare una garanzia per un business di qualità con tutti i partner attuali e futuri, anche di terze parti. Der Viaggi e Valentour uniranno le loro forze, le loro competenze e la conoscenza dei territori per diventare una dmc di riferimento a scala nazionale.\r

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Deborah Valente, managing director di Valentour, ha commentato: «Questa joint venture rappresenta una pietra miliare per Valentour. Insieme al Gruppo Dertour, stiamo creando un sistema importante grazie all’unione di conoscenza profonda del territorio e all’offerta di servizi eccellenti. Questa visione rappresenterà un progetto destinato a crescere e maturare sempre di più nel prossimo futuro. Soprattutto per il Sud Italia e per la Calabria, questa partnership apre le porte a nuove opportunità di crescita di portata internazionale».\r

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Patrizio Appolloni, managing director di DerViaggi, ha aggiunto: «Condividiamo la stessa visione a lungo termine, una profonda passione per questo lavoro e la ferma convinzione circa l’importanza di mettere il cliente al centro di ogni nostra decisione».\r

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«L'Italia - ha concluso Klaus-Ulrich Sperl, ceo destination management companies - è una delle nostre destinazioni più importanti. Unendo le forze con Valentour, creiamo una solida struttura dmc integrata che copre quasi tutto il territorio nazionale. Questa joint venture ci permetterà di servire ancora meglio i marchi del nostro gruppo, rafforzare il nostro business con i partner e scoprire un significativo potenziale di crescita in regioni chiave come la Calabria».","post_title":"Joint venture Dertour-Valentour: nasce la dmc per tutta l'Italia","post_date":"2026-05-07T09:25:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778145925000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Guida Michelin ha inserito Olm Nature Escape, l'EcoAparthotel di Caminata di Tures, in Valle Aurina, nella propria selezione, affidandogli l’importante riconoscimento per l’idea originale di ospitalità che incarna.\r

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La guida lo descrive come un eco-resort la cui architettura ad anello garantisce “un panorama montano senza ostacoli”, con le Alpi della Zillertal e le Dolomiti visibili nelle giornate più limpide, sottolineando come l'impegno per la sostenibilità vada “ben oltre il semplice gesto simbolico”: pannelli solari, riscaldamento geotermico, pozzo artesiano, orto biologico e laghetto balneabile naturale. L'Eco Spa completa il quadro con piscina interna collegata con quella esterna, sauna panoramica, bagno turco e percorso Kneipp.\r

La struttura\r

Le 41 apartSuite, tutte da almeno 60 metri quadrati, pensate per 2-4 persone, sono rivestite in larice e arredate con materiali naturali. Nelle apartSuite, a seconda della tipologia, gli ospiti trovano anche una sauna privata, vasche da bagno a libera installazione e uno spazio workation-studio.\r

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Olm è un EcoAparthotel che segue lo stile del residence: ogni apartSuite è dotata di kitchenette. Questo significa che alcuni servizi tipici dell'hotel classico (come la pulizia giornaliera, il pranzo, il servizio portabagagli, escursioni o lezioni di fitness) non fanno parte dell'offerta standard. La sera, il ristorante Prenn° porta in tavola i sapori dell'Alto Adige rivisitati dallo chef Berni Aichner con filosofia slow food e vini bio e biodinamici.\r

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Tre climi, tre offerte turistiche distinte. Il paese conta 47 rotte internazionali verso 21 paesi, con i collegamenti europei che transitano per Madrid, Parigi e Amsterdam. Il nuovo aeroporto internazionale di Lima, più grande del precedente ora chiuso, è pienamente operativo.\r

«L’Europa è assolutamente il mercato su cui stiamo puntando maggiormente, perché sappiamo che il turista europeo preferisce questo tipo di turismo: educato, sostenibile e rispettoso», ha dichiarato Jorge Llosa, consigliere economico e commerciale di PromPerù.\r

Il mercato europeo e l’Italia\r

I numeri confermano la direzione: nel primo trimestre del 2026 la Spagna guida con 30.992 arrivi (+12%), seguita da Francia con 13.718 (-5%), Germania con 17.403 (+7%) e Italia con 10.152 (+5%).\r

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Il nostro è l’unico paese tra i primi mercati europei senza un volo diretto per Lima - chi parte dall’Italia scala su Madrid, Amsterdam o Parigi, o transita via Brasile - eppure i flussi crescono con costanza.\r

Nel 2025 gli arrivi italiani in Perù hanno raggiunto quota 62.183, con un +12% rispetto al 2024 e un recupero dell’85% sui volumi pre-pandemia del 2019. Il trend positivo prosegue nel 2026: tra gennaio e marzo sono arrivati 10.152 turisti italiani, +5% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Il profilo del viaggiatore italiano è tra i più interessanti per il mercato ricettivo peruviano: spesa media di 1.865 dollari per viaggio (+12% rispetto al 2019), soggiorno medio di 16 notti, e un 53% che acquista pacchetti turistici.\r

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Turismo con scopo: oltre Machu Picchu\r

Il cambio di paradigma al centro della presentazione è quello che PromPerù chiama «turismo con scopo». I visitatori vengono segmentati in tre profili: il 55% sono Extreme Nature Explorer, attratti da trekking e paesaggi remoti; il 26% Active Environmental Advocate, orientati alla conservazione; il 19% Responsible Cultural Ambassador, interessati a comunità locali, tradizioni e gastronomia. Ed è qui che il viaggiatore italiano — giovane (50% tra i 25 e i 34 anni), con soggiorno lungo e propensione per i pacchetti — si sovrappone naturalmente a questa segmentazione.\r

Le destinazioni da sviluppare sono quelle ancora fuori dai radar: Áncash, regione andina premiata ai Tourise Awards, con i trekking di Huayhuash e Santa Cruz tra le cime più alte delle Ande; il nord del paese, con i siti Chachapoyas accessibili dall’Amazonas; e Lima stessa, troppo spesso ridotta a scalo di transito. La capitale viene proposta come destinazione autonoma, con quartieri distinti, un’offerta gastronomica a più livelli e una densità culturale paragonabile alle grandi capitali del continente.\r

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Conservazione e partecipazione\r

Il 18% del territorio è protetto, con 77 aree naturali che regolano ma non escludono il turismo. Il paese rappresenta l’80% delle zone ecologiche mondiali. L’esempio emblematico è quello di Loreto, nell’Amazzonia: una comunità locale ha recuperato 500 ettari sottratti al disboscamento illegale avviando attività di ricezione turistica, e oggi i visitatori partecipano direttamente al rilascio di tartarughe taricaya nel fiume. Il turismo, in questo modello, non è solo un’industria economica ma uno strumento di preservazione attiva. «Dobbiamo passare dallo storytelling allo storydoing», ha concluso Llosa.\r

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(Micòl Rossi)","post_title":"PromPerù a Milano: «È ora di andare oltre Machu Picchu»","post_date":"2026-05-06T13:17:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778073440000]}]}}