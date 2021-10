Prosegue l’espansione di The Student Hotel che annuncia nuova finanza per 300 mln

Un finanziamento di ulteriori 300 milioni di euro, garantiti dagli azionisti della compagnia Aermont e Apg. La compagnia olandese specializzata in soluzioni di ospitalità ibrida The Student Hotel rafforza il capitale per supportare i propri piani di espansione. Al momento il gruppo prevede in particolare la costruzione di sette nuovi strutture nelle principali città europee, per un totale di quasi 3 mila nuove camere.

Tsh stima di chiudere il 2022 con entrate complessive superiori ai 100 milioni di euro: un ammontare pari al 25% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Nel 2022 il gruppo attende l’inaugurazione di altri tre hotel, per oltre mille nuove camere a Madrid, Barcellona e Tolosa. “Durante la pandemia, abbiamo ottenuto risultati migliori di molte altre società alberghiere tradizionali, mantenendo un ebitda positivo nelle nostre strutture – sottolinea il ceo di Tsh, Charlie MacGregor -. Nonostante tutte le restrizioni sui viaggi e la sospensione delle attività didattiche, abbiamo infatti raggiunto buoni livelli di occupazione negli ultimi 18 mesi, persino nei nuovi mercati dove abbiamo appena aperto (Bologna, Delft e Vienna)”. Per l’anno accademico 2020/2021, la compagnia ha in particolare registrato tassi di riempimento del 51% in tutte le sedi e tipologia di camere. Con la ripartenza e l’allentamento delle restrizioni nel mondo, il gruppo prevede peraltro una forte ripresa della domanda: a settembre, le prenotazioni per soggiorni di lunga durata sono infatti già tornate ai livelli del 2019, con un’occupazione vicino al 100%.

The Student Hotel è presente in Italia con due indirizzi, a Firenze e a Bologna, per un totale di 751 camere. Nei prossimi due anni è però prevista una decisa accelerazione ai pini di sviluppo tricolore. In programma ci sono ben quattro nuove aperture, localizzate in varie città d’arte per un complessive 2 mila nuove stanze circa.