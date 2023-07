Primo semestre da sviluppo record per Bwh che sigla ben dieci nuovi contratti Sono i Best Western Hotel Principe di Lampedusa di Palermo e Hotel Martello di Lampedusa, nonché l’hotel Centrale Bw Signature Collection di Tirano, il Best Western Hotel Leonardo Da Vinci di Erba, l’hotel Massafra dell’omonima località pugliese, l’hotel Fiera Verona, il Sabaudia Hotel & Spa e lo Shelley e delle Palme di Lerici, a cui si aggiungono due nuove costruzioni in pipeline a Siracusa e Reggio Calabria le dieci strutture protagoniste di altrettanti contratti di affiliazione con il gruppo Bwh Hotels Italia, che registra una prima parte del 2023 da sviluppo record. “Il semestre appena concluso è il frutto di un lavoro di costanza e negoziazione del team sviluppo e di tutti i nostri professionisti che rendono il gruppo un partner di riferimento per l’attività alberghiera e un veicolo di migliori performance – sottolinea la ceo, Sara Digiesi -. Dieci nuovi contratti, sette in destinazioni inedite, per un totale di oltre 450 camere, rappresentano un risultato estremamente positivo e sono la chiara risposta degli imprenditori al valore della nostra proposta che si rafforza anche in ambito tipicamente leisure”. Sono, in particolare, già prenotabili sui sistemi Bwh gli indirizzi di Palermo, Lampedusa, Tirano ed Erba. Entro il prossimo autunno lo diventeranno gli hotel di Massafra, Verona e Sabaudia e, a seguire nel 2024, gli alberghi di nuova costruzione e oggetto di rilevanti interventi di restyling. Condividi

