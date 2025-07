President Hotel Palermo: partirà a novembre il rinnovo per ridefinire l’identità della struttura Una nuova stagione per il President Hotel Palermo che, completato il primo lotto dei lavori di restyling, avvia il programma di rilancio biennale. L’albergo – a pochi passi dal centro storico e affacciato sul nuovo waterfront della città – si conferma oggi un punto di riferimento per il turismo business e leisure siciliano, con l’obiettivo di diventare una destinazione iconica anche per il pubblico internazionale. Gli interventi di riqualificazione della struttura del Gruppo Dimsi, realizzati anche grazie al sostegno degli strumenti di incentivazione pubblica, hanno riguardato l’ammodernamento integrale degli impianti: sistema di climatizzazione, rete idrica e sollevamento acque, impianto anti-legionella, pannelli solari termici, nonché l’installazione di ascensori di ultima generazione, più spaziosi e veloci. Sono stati inoltre sostituiti gli infissi lato porto, migliorando sensibilmente l’efficienza energetica e l’isolamento acustico. Completamente rinnovato anche il sesto piano, che oggi ospita camere Panoramic dal design moderno e funzionale, con un’esperienza esclusiva: la vista mare direttamente dal letto e si è anche concluso il rifacimento di tutti i bagni delle 122 camere. Dal prossimo novembre prenderà il via la seconda fase del progetto, che si svilupperà nel corso in due anni, con interventi strategici volti a ridefinire l’identità dell’hotel: restyling del ristorante panoramico al settimo piano, con affaccio diretto sul porto crocieristico di Palermo; realizzazione di un esclusivo rooftop con piscina in quota, area wellness e terrazza panoramica di oltre 700 mq con vista a 360 gradi: dalle navi da crociera ormeggiate, a Mongerbino, Monte Pellegrino e i tetti del centro storico. E ancora, apertura del nuovo Lounge Bar sotto i portici, pensato per arricchire l’offerta e migliorare la vivibilità urbana della zona; ampliamento e ammodernamento dell’area Mice, oggi composta da tre sale con l’introduzione di nuove sale modulari al rooftop per eventi e congressi. Condividi

