Prelios: al via i lavori per il complesso residenziale – ricettivo Jl Blue Resort di Jesolo

Sono sempre di più i progetti misti residenziali-ricettivi in Italia. Un ulteriore esempio è il Jl Blue Resort di Jesolo, destinazione quest’ultima che ha visto peraltro in tempi recenti un netto riposizionamento verso l’alto della propria offerta turistica, grazie anche alle aperture dei due 5 stelle griffati Almar (Hnh) e Falkensteiner. La nuova iniziativa è quindi partita con l’avvio del cantiere per la prima parte del complesso, che include tre edifici residenziali per 114 appartamenti. I lavori dovrebbero concludersi entro l’autunno 2023. A questa farà poi seguito un ulteriore step che prevede la costruzione di ulteriori tre edifici a destinazione prevalentemente residenziale e ricettiva. La superficie di terreno edificabile si sviluppa su oltre 25 mila metri quadrari.

La realizzazione del nuovo complesso è stata intrapresa dal gruppo Prelios. L’intervento, condotto dalla business unit asset value enhancement, rientra tra le iniziative svolte dalla compagnia nell’ambito della gestione di crediti Utp (Unlikely to pay) relativi al settore immobiliare. Tali attività hanno come obiettivo l’acquisizione e la gestione di asset immobiliari presenti a garanzia dei prestiti in incaglio, attraverso l’utilizzo di un veicolo societario specialistico appartenente alla categoria delle Reoco: real estate owned company, al fine di valorizzarli al meglio, finanziandone lo sviluppo e gestendone tutti gli aspetti principali quali valorizzazione urbanistica, costruzione e vendita.