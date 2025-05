Posia Retreat & Spa | Una Esperienze ottiene le 5 stelle lusso. Aperte due nuove suite Il Posia Retreat & Spa Una Esperienze apre all’estate 2025 con la nuova classificazione “5 stelle lusso” e l’inaugurazione di due nuove suite panoramiche. Affacciato sulla costa salentina di San Foca, il boutique hotel amplia quindi da quest’anno la propria proposta alberghiera con le due esclusive suite panoramiche, che completano l’offerta delle già esistenti 21 camere. Situata al primo piano, la Grand Suite Posia propone 58 mq di eleganza raffinata, mentre la Suite Mora, al secondo piano, si estende su una superficie di 52 mq. Entrambe le soluzioni, contraddistinte da spazi ampi e luminosi, sono arredate con pregiati elementi di design e godono di una vista mozzafiato che abbraccia il mare Adriatico e, in lontananza, i monti Balcani. Dotate di tutti i comfort necessari per trascorrere un lussuoso soggiorno a due passi dal mare, sono progettate per garantire il massimo della riservatezza agli ospiti. Massima attenzione, come sempre, per i servizi agli ospiti: l’Aura Restaurant propone per questa stagione 4 nuovi menu degustazione studiati dallo chef executive della struttura per esaltare i sapori autentici del territorio. Tra le proposte di punta spicca il Gran Menù Degustazione a 12 portate, disponibile su prenotazione. Il Nui Lounge & Champagne, invece, è in grado di offrire esperienze dai toni sofisticati, rilassate e chic, da vivere al tramonto, all’ora dell’aperitivo, oppure dopo cena. La cornice si completa con la proposta del The Green Bar & “Iconica” Terrace: un angolo dedito al più assoluto relax situato sulla terrazza panoramica, dove gustare cocktail innovativi e tipicità della cucina mediterranea. Novità anche in tema benessere: la My SPA, con i suoi 350 mq (piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e aree relax, un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti personalizzati realizzati con prodotti naturali e tecniche innovative) propone quest’anno il programma “Wellness Gourmet”, che abbina piacevoli percorsi benessere a proposte gastronomiche bilanciate e salutari, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, da chi predilige un taglio fitness fino a chi preferisce festeggiare una ricorrenza speciale. Infine, tra le novità della stagione 2025 figura l’iniziativa Posia Art Project, nata dalla collaborazione tra il Posia Retreat & Spa | Una Esperienze e la Gigi Rigliaco Gallery. Il progetto, volto a promuovere l’arte contemporanea in hotel, è stato inaugurato a maggio e vedrà svolgersi, nei prossimi mesi, un vero e proprio vernissage con la presenza di artisti e curatori, protagonisti di un tour guidato all’interno della struttura. L’evento sarà aperto al pubblico esterno.

[post_title] => Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento [post_date] => 2025-05-22T12:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => crociere-per-single [1] => nuove-amicizie-in-viaggio [2] => tour-per-single [3] => vacanze-divertenti [4] => vacanze-organizzate [5] => vacanze-per-single [6] => vacanze-per-single-al-mare [7] => vacanze-senza-stress [8] => vamonos-vacanze [9] => viaggi-con-coetanei [10] => viaggi-di-gruppo [11] => viaggi-esperienziali [12] => viaggi-in-compagnia [13] => viaggi-organizzati-single [14] => viaggi-per-conoscere-persone [15] => viaggi-per-giovani-adulti [16] => viaggi-per-single [17] => viaggi-per-single-italia [18] => viaggi-sociali ) [post_tag_name] => Array ( [0] => crociere per single [1] => nuove amicizie in viaggio [2] => tour per single [3] => vacanze divertenti [4] => vacanze organizzate [5] => vacanze per single [6] => vacanze per single al mare [7] => vacanze senza stress [8] => Vamonos Vacanze [9] => viaggi con coetanei [10] => viaggi di gruppo [11] => viaggi esperienziali [12] => viaggi in compagnia [13] => viaggi organizzati single [14] => viaggi per conoscere persone [15] => viaggi per giovani adulti [16] => viaggi per single [17] => viaggi per single Italia [18] => viaggi sociali ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747918124000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Posia Retreat & Spa Una Esperienze apre all'estate 2025 con la nuova classificazione “5 stelle lusso” e l'inaugurazione di due nuove suite panoramiche. Affacciato sulla costa salentina di San Foca, il boutique hotel amplia quindi da quest'anno la propria proposta alberghiera con le due esclusive suite panoramiche, che completano l’offerta delle già esistenti 21 camere. Situata al primo piano, la Grand Suite Posia propone 58 mq di eleganza raffinata, mentre la Suite Mora, al secondo piano, si estende su una superficie di 52 mq. Entrambe le soluzioni, contraddistinte da spazi ampi e luminosi, sono arredate con pregiati elementi di design e godono di una vista mozzafiato che abbraccia il mare Adriatico e, in lontananza, i monti Balcani. Dotate di tutti i comfort necessari per trascorrere un lussuoso soggiorno a due passi dal mare, sono progettate per garantire il massimo della riservatezza agli ospiti. Massima attenzione, come sempre, per i servizi agli ospiti: l'Aura Restaurant propone per questa stagione 4 nuovi menu degustazione studiati dallo chef executive della struttura per esaltare i sapori autentici del territorio. Tra le proposte di punta spicca il Gran Menù Degustazione a 12 portate, disponibile su prenotazione. Il Nui Lounge & Champagne, invece, è in grado di offrire esperienze dai toni sofisticati, rilassate e chic, da vivere al tramonto, all’ora dell’aperitivo, oppure dopo cena. La cornice si completa con la proposta del The Green Bar & "Iconica" Terrace: un angolo dedito al più assoluto relax situato sulla terrazza panoramica, dove gustare cocktail innovativi e tipicità della cucina mediterranea. Novità anche in tema benessere: la My SPA, con i suoi 350 mq (piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e aree relax, un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti personalizzati realizzati con prodotti naturali e tecniche innovative) propone quest'anno il programma "Wellness Gourmet", che abbina piacevoli percorsi benessere a proposte gastronomiche bilanciate e salutari, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, da chi predilige un taglio fitness fino a chi preferisce festeggiare una ricorrenza speciale. Infine, tra le novità della stagione 2025 figura l’iniziativa Posia Art Project, nata dalla collaborazione tra il Posia Retreat & Spa | Una Esperienze e la Gigi Rigliaco Gallery. Il progetto, volto a promuovere l'arte contemporanea in hotel, è stato inaugurato a maggio e vedrà svolgersi, nei prossimi mesi, un vero e proprio vernissage con la presenza di artisti e curatori, protagonisti di un tour guidato all'interno della struttura. L'evento sarà aperto al pubblico esterno. [gallery ids="491050,491049,491051"] [post_title] => Posia Retreat & Spa | Una Esperienze ottiene le 5 stelle lusso. Aperte due nuove suite [post_date] => 2025-05-22T12:03:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747915417000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491101" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption] Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar. Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola. «Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater». Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola. [post_title] => Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island [post_date] => 2025-05-22T10:28:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747909687000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire. Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente. È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato. Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico. Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica. Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti. In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità. Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo! Che cosa s’intende per Via della Seta? È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri. Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo? Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali. Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla. La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta. Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan Tashkent La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta. Samarcanda Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli. Shakhrisabz Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz. Bukhara Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz. Khiva Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città. Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa! Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato. Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio. I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica! [post_title] => Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta [post_date] => 2025-05-22T09:33:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747906418000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490902" align="alignleft" width="236"] Blanca Pérez Sauquillo[/caption] «La Spagna si conferma prima destinazione per gli italiani anche nel 2024, mentre l’Italia è il quarto Paese per arrivi in Spagna e sesto per capacità di spesa e permanenza. Sei giorni, contro una media internazionale di sette»: così Blanca Pérez Sauquillo, direttrice dell’ente spagnolo del turismo a Milano, in occasione della tappa milanese per la promozione di Malaga e Siviglia. L’evento è stato impreziosito da un’affascinante performance di sand art in cui l’artista ha disegnato con la sabbia immagini evocative di entrambe le città in un racconto poetico di musica e parole, in maniera originale ed emozionante. Malaga si conferma una delle mete predilette dal pubblico italiano, secondo mercato internazionale nel 2025 per numero di arrivi, con quasi 90.000 visitatori e circa 200.000 pernottamenti registrati nel 2024 posizionandosi come destinazione d’eccellenza per segmenti di alto valore aggiunto. Il turismo culturale resta il cuore dell’offerta. Siviglia con eventi culturali di rilievo, una scena artistica e gastronomica in continuo fermento e una ricettività d’eccellenza, rappresenta una destinazione d'eccellenza. La presenza di 14 hotel a 5 stelle, di cui 7 classificati gran lusso, e un tessuto urbano ricco di teatri, gallerie d’arte, spazi scenici e artigianato di qualità, rendono Siviglia una destinazione capace di sedurre i viaggiatori più esigenti. L’estate 2025 segnerà una stagione record per le connessioni aeree dirette tra Italia e Andalusia: da Milano saranno disponibili più di 185.000 verso Malaga con voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air e Vueling (dagli aeroporti di Malpensa, Bergamo e Linate). Il ministero del turismo spagnolo porta avanti il piano del turismo sostenibile 2030. Non una politica turistica unica per tutto il Paese: attrarre la domanda e, una volta ottenuta, far entrare in campo le regioni e i territori. «Attrarre un turismo dall'elevato valore aggiunto - ha spiegato la direttrice -, altospendente e consapevole, che viaggia in tutte le stagioni. Per la prima volta, a fine anno, partirà una campagna promozionale internazionale con l'assenza di immagini di mare e spiagge. Sarà una campagna incentrata alla scoperta dei territori dell'entroterra, destinazioni fruibili in ogni periodo dell’anno. I nuovi investimenti avranno l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, destagionalizzare e incrementare i giorni di permanenza e capacità di spesa». Dunque una spinta al Mice, al turismo culturale, gastronomico, open-air, slow e assaporare anche la semplicità del turismo rurale. [post_title] => La Spagna punta su destagionalizzazione, scoperta dell’entroterra e soggiorni più lunghi [post_date] => 2025-05-22T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ente-del-turismo-spagnolo [1] => malaga [2] => siviglia [3] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ente del turismo spagnolo [1] => Malaga [2] => siviglia [3] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905929000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Colonial Tour and Travel è una dmc che offre tutti i servizi. «Siamo partiti da Bayahibe, tanto amata dagli italiani, e adesso vendiamo l’intero territorio della Repubblica Dominicana. - racconta Maria Grazia Battaglia, manager to Europa di Colonial Tours and Travel -. Come dmc garantiamo tutta la gamma dei servizi, che va dall'hotel, alla residenza, alla villa, all'hotel boutique, alla catena all-inclusive, alle escursioni. Ci occupiamo anche dei trasferimenti: privati, collettivi e vip». Colonial Tour, presente con uno stand al Date 2025, racconta un’offerta turistica in evoluzione. «La Repubblica Dominicana si sta concentrando su una proposta di turismo di alto livello, non solo nella zona di Punta Cana e Cap Cana, che è considerata la meta luxury. Il ministero del turismo sta facendo un lavoro eccellente: attrae il pubblico stimolando l’interesse degli operatori - che poi mandano i propri clienti nella Repubblica Dominicana - e coinvolgendo gli investitori che vogliono aprire il loro hotel sul territorio. Colonial Tour and Travel, in quanto dmc, si occupa dei turisti italiani e offre le escursioni che preferiscono. Anche se Punta Cana ha un’importante offerta di parchi tematici, noi proponiamo percorsi nella natura, piccoli safari in 4x4 e avventure in buggy nell'entroterra. Oppure ci sono i nostri Sabores Dominicano: esperienze autentiche sulla produzione e degustazione del rum, del tabacco e del cacao, oppure le visite alle piantagioni di frutta tropicale. Al centro-nord della Repubblica Dominicana c’è anche un interessante Sentiero del cacao, che attraversa le più grandi piantagioni. Sono esperienze a contatto con la realtà dominicana. Facciamo scoprire anche l’autenticità di Santo Domingo accompagnando i visitatori nei locali caratteristici e nelle piazze più frequentate della città, oppure nel museo dedicato proprio al cacao, dove si vede come viene prodotto e ciascuno può preparare il proprio cioccolato e gustarlo. Vengono anche organizzate cene tipiche dominicane in chiave gourmet accompagnate dalla musica e da spettacoli… Credo che si potrebbe consigliare una combinazione ai turisti provenienti dall’Italia: arrivo all’aeroporto di Punta Cana e partenza da quello de La Romana, senza fermarsi solo in un hotel all-incusive. Colonial Tour and Travel con i suoi servizi di trasporto e gli autisti che parlano italiano». Battaglia racconta quindi una destinazione dai tanti aspetti, a partire dagli uffici del dmc, che si trovano proprio al centro della Ciudad Colonial di Santo Domingo, il primo insediamento creato da Cristoforo Colombo all’arrivo nel Nuovo Mondo. «La città offre interessanti boutique hotels e palazzi storici come la splendida residenza dell’era spagnola dell’esploratore Nicolás de Ovando. Ci sono strutture di ogni dimensione e, nell’area della città più legata al business, si trovano importanti catene alberghiere. Santo Domingo è una città molto dinamica, capace di preservare le tradizioni. Perché il dominicano, anche in un grattacielo, è musica, libertà, è cordialità. Tutto questo attira il mercato italiano. Siamo felici di promuovere un turismo più contemporaneo e moderno, ma credo che il turista cerchi questa autenticità. - e conclude - Il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana promuove fiere e fam trip e organizza webinar per raccontare tutto questo al mondo dei to e delle adv». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Colonial Tour and Travel: un Dmc al servizio degli italiani nella Repubblica Dominicana [post_date] => 2025-05-22T09:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905303000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "posia retreat spa una esperienze ottiene le 5 stelle lusso aperte due nuove suite" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3441,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e SNAV, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile.\r

\r

L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport.\r

\r

La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione».\r

\r

A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale SNAV, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - sottolinea Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta».\r

\r

La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile».\r

\r

Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza».\r

\r

[gallery ids=\"491107,491108,491109\"]\r

\r

Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata.\r

\r

\r

\r

Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore».\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"491116,491113,491114,491112,491115,491111\"]\r

\r

Dalmazia Centale\r

\r

La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino.\r

\r

Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, e la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda con fiducia e determinazione verso un futuro di eccellenza nel turismo.","post_title":"Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia","post_date":"2025-05-22T15:24:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747927452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lo Yacht Savoy la novità di punta dell'Egitto 2025 firmato Agenzia Viaggi Rallo: proposta in esclusiva per il mercato italiano, la moderna motonave di sole 12 suite da 45 mq è garanzia di comfort, privacy, raffinatezza e attracchi riservati lungo il Nilo.\r

\r

Lo yacht effettua partenze settimanali tra Luxor e Aswan, con possibilità di soggiorno in hotel di alta gamma al Cairo, ed è disponibile per prenotazioni individuali, di gruppo o in formula esclusiva per itinerari privati, eventi corporate, team building e incentive. La motonave è armata dalla compagnia egiziana Seti First, specializzata nella gestione di motonavi e strutture ricettive. Un operatore storico riconosciuto per la qualità e l’affidabilità, con il quale l’Agenzia Viaggi Rallo vanta una collaborazione ultradecennale.\r

\r

Lo Yacht Savoy dispone di arredamenti eleganti, vasca idromassaggio in ogni suite, wi-fi gratuito e ristorante di bordo con menù firmati da chef internazionali della scuola Amandine.\r

\r

L’esclusiva commerciale per il mercato italiano dello Yacht Savoy rappresenta un vantaggio competitivo che garantisce ai clienti italiani un servizio su misura, con assistenza in loco, guide professioniste in lingua italiana e itinerari riservati. Le nuove proposte arricchiscono l’ampia offerta di programmi per individuali e gruppi dell’Agenzia Viaggi Rallo raccolti nel catalogo “L’Egitto di Vittorio Russo”. Al centro dell’esperienza c’è un servizio altamente personalizzato, ogni dettaglio è pensato per offrire crociere di fascia medio-alta con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Durante la navigazione, esibizioni musicali dal vivo arricchiscono l’esperienza a bordo.\r

\r

Gli itinerari\r

\r

L’Agenzia Viaggi Rallo ha studiato itinerari di 9 o 10 giorni con soggiorno al Cairo in hotel nel cuore della Capitale e 4 notti di navigazione a bordo dello Yacht Savoy, da Luxor ad Aswan o viceversa, un programma prevede anche una notte ad Abu Simbel. I programmi estesi di 11 giorni includono, invece, 6 notti a bordo, spingendosi a nord di Luxor per raggiungere via fiume i suggestivi siti archeologici di Abydos e Dendera. L’effettuazione della crociera avviene in giorni diversi rispetto alla maggior parte delle altre navi, consentendo visite meno affollate.\r

\r

Proposte studiate per viaggiatori esigenti, in cerca di esperienze autentiche che vogliono immergersi nella storia millenaria dell’Egitto senza rinunciare al comfort e allo stile. Già disponibili sul sito le partenze per le festività natalizie e Capodanno.\r

\r

[gallery ids=\"491082,491083\"]","post_title":"Agenzia Viaggi Rallo: lo Yacht Savoy prende il largo, in esclusiva sul mercato Italia","post_date":"2025-05-22T13:41:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747921277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presso la Camera dei Deputati è stato presentato il progetto innovativo “Luoghi e Percorsi Immersivi d’Italia”, una piattaforma digitale che, grazie al metaverso, permetterà a utenti di tutto il mondo di esplorare i borghi e i territori meno conosciuti d’Italia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Archeoclub d’Italia e l’incubatore digitale In The Green Future, con il patrocinio della presidenza del consiglio.\r

Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub d’Italia, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “Nasce dall’unione di Archeoclub d’Italia e In The Green Future e darà la possibilità anche al potenziale turista straniero, che vive a migliaia di chilometri di distanza, di entrare in un borgo dell’Appennino e conoscere il patrimonio culturale, archeologico e sociale delle aree interne del nostro Paese.” Santanastasio ha evidenziato come il progetto sia inclusivo e capace di superare barriere fisiche, offrendo accessibilità anche a persone con disabilità.\r

“Siamo partiti da una visione, l’abbiamo trasformata in un progetto e poi siamo tornati a una nuova visione: questo è il messaggio di Archeoclub-, ha detto Innocente Cataldi, direttore del progetto. -Ci rivolgiamo principalmente a un pubblico adulto, ma negli ultimi tempi abbiamo notato un crescente interesse anche da parte dei più giovani. Siamo presenti soprattutto nel Centro-Sud Italia - con 178 sedi attive su tutto il territorio - e realizziamo numerose attività culturali.” Qualche settimana fa Archeoclub ha organizzato ‘La Primavera nei Borghi’, con cammini e percorsi guidati da esperti.\r

\r

Collaborazioni\r

Il progetto coinvolge anche istituti di ricerca, università e operatori del settore. Attraverso esperienze immersive in realtà virtuale e aumentata, la piattaforma valorizzerà il patrimonio culturale italiano, promuovendo un turismo sostenibile e diffuso, specialmente nelle aree interne, isole minori e zone costiere, contrastando lo spopolamento dei borghi e incentivando il miglioramento dei servizi locali.\r

: “Lavoriamo alla digitalizzazione dei territori-, ha detto Raffaello Dinacci, fondatore In The Green Future. -Attraverso la nuova piattaforma digitale ispirata al paradigma del metaverso e ai principi ESG, intendiamo rendere la cultura un’esperienza immersiva, partecipativa e realmente accessibile”.","post_title":"Presentato \"Luoghi e Percorsi d'Italia”. Il metaverso di Archeoclub Italia e In The Green Future","post_date":"2025-05-22T13:34:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747920865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax.\r

Perché scegliere un viaggio per single\r

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità.\r

\r

Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda.\r

L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri\r

Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team.\r

\r

Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio.\r

Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere\r

L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta.\r

\r

Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico.\r

Nuove amicizie, nuove prospettive\r

Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più.\r

\r

L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale.\r

Un trend in crescita tra i giovani\r

I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta.\r

\r

Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici.","post_title":"Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento","post_date":"2025-05-22T12:48:44+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["crociere-per-single","nuove-amicizie-in-viaggio","tour-per-single","vacanze-divertenti","vacanze-organizzate","vacanze-per-single","vacanze-per-single-al-mare","vacanze-senza-stress","vamonos-vacanze","viaggi-con-coetanei","viaggi-di-gruppo","viaggi-esperienziali","viaggi-in-compagnia","viaggi-organizzati-single","viaggi-per-conoscere-persone","viaggi-per-giovani-adulti","viaggi-per-single","viaggi-per-single-italia","viaggi-sociali"],"post_tag_name":["crociere per single","nuove amicizie in viaggio","tour per single","vacanze divertenti","vacanze organizzate","vacanze per single","vacanze per single al mare","vacanze senza stress","Vamonos Vacanze","viaggi con coetanei","viaggi di gruppo","viaggi esperienziali","viaggi in compagnia","viaggi organizzati single","viaggi per conoscere persone","viaggi per giovani adulti","viaggi per single","viaggi per single Italia","viaggi sociali"]},"sort":[1747918124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Posia Retreat & Spa Una Esperienze apre all'estate 2025 con la nuova classificazione “5 stelle lusso” e l'inaugurazione di due nuove suite panoramiche. \r

Affacciato sulla costa salentina di San Foca, il boutique hotel amplia quindi da quest'anno la propria proposta alberghiera con le due esclusive suite panoramiche, che completano l’offerta delle già esistenti 21 camere. Situata al primo piano, la Grand Suite Posia propone 58 mq di eleganza raffinata, mentre la Suite Mora, al secondo piano, si estende su una superficie di 52 mq. \r

Entrambe le soluzioni, contraddistinte da spazi ampi e luminosi, sono arredate con pregiati elementi di design e godono di una vista mozzafiato che abbraccia il mare Adriatico e, in lontananza, i monti Balcani. Dotate di tutti i comfort necessari per trascorrere un lussuoso soggiorno a due passi dal mare, sono progettate per garantire il massimo della riservatezza agli ospiti.\r

\r

Massima attenzione, come sempre, per i servizi agli ospiti: l'Aura Restaurant propone per questa stagione 4 nuovi menu degustazione studiati dallo chef executive della struttura per esaltare i sapori autentici del territorio. Tra le proposte di punta spicca il Gran Menù Degustazione a 12 portate, disponibile su prenotazione. Il Nui Lounge & Champagne, invece, è in grado di offrire esperienze dai toni sofisticati, rilassate e chic, da vivere al tramonto, all’ora dell’aperitivo, oppure dopo cena. La cornice si completa con la proposta del The Green Bar & \"Iconica\" Terrace: un angolo dedito al più assoluto relax situato sulla terrazza panoramica, dove gustare cocktail innovativi e tipicità della cucina mediterranea. \r

\r

Novità anche in tema benessere: la My SPA, con i suoi 350 mq (piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e aree relax, un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti personalizzati realizzati con prodotti naturali e tecniche innovative) propone quest'anno il programma \"Wellness Gourmet\", che abbina piacevoli percorsi benessere a proposte gastronomiche bilanciate e salutari, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, da chi predilige un taglio fitness fino a chi preferisce festeggiare una ricorrenza speciale.\r

\r

Infine, tra le novità della stagione 2025 figura l’iniziativa Posia Art Project, nata dalla collaborazione tra il Posia Retreat & Spa | Una Esperienze e la Gigi Rigliaco Gallery. Il progetto, volto a promuovere l'arte contemporanea in hotel, è stato inaugurato a maggio e vedrà svolgersi, nei prossimi mesi, un vero e proprio vernissage con la presenza di artisti e curatori, protagonisti di un tour guidato all'interno della struttura. L'evento sarà aperto al pubblico esterno.\r

\r

[gallery ids=\"491050,491049,491051\"]","post_title":"Posia Retreat & Spa | Una Esperienze ottiene le 5 stelle lusso. Aperte due nuove suite","post_date":"2025-05-22T12:03:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747915417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491101\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption]\r

\r

Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar.\r

\r

Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese.\r

\r

L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola.\r

\r

«Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater».\r

\r

Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola.\r

\r

","post_title":"Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island","post_date":"2025-05-22T10:28:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747909687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire.\r

Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura\r

I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente.\r

\r

È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato.\r

\r

Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico.\r

\r

Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica.\r

\r

Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti.\r

\r

In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità.\r

Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta\r

Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo!\r

\r

Che cosa s’intende per Via della Seta?\r

\r

È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri.\r

\r

Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo?\r

\r

Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali.\r

\r

Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla.\r

\r

La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta.\r

Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan\r

\r

\tTashkent\r

\r

La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta.\r

\r

\tSamarcanda\r

\r

Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli.\r

\r

\tShakhrisabz\r

\r

Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz.\r

\r

\tBukhara\r

\r

Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz.\r

\r

\tKhiva\r

\r

Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città.\r

Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo\r

I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa!\r

\r

Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato.\r

\r

Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio.\r

\r

I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica!","post_title":"Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta","post_date":"2025-05-22T09:33:38+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1747906418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490902\" align=\"alignleft\" width=\"236\"] Blanca Pérez Sauquillo[/caption]\r

\r

«La Spagna si conferma prima destinazione per gli italiani anche nel 2024, mentre l’Italia è il quarto Paese per arrivi in Spagna e sesto per capacità di spesa e permanenza. Sei giorni, contro una media internazionale di sette»: così Blanca Pérez Sauquillo, direttrice dell’ente spagnolo del turismo a Milano, in occasione della tappa milanese per la promozione di Malaga e Siviglia. L’evento è stato impreziosito da un’affascinante performance di sand art in cui l’artista ha disegnato con la sabbia immagini evocative di entrambe le città in un racconto poetico di musica e parole, in maniera originale ed emozionante.\r

\r

Malaga si conferma una delle mete predilette dal pubblico italiano, secondo mercato internazionale nel 2025 per numero di arrivi, con quasi 90.000 visitatori e circa 200.000 pernottamenti registrati nel 2024 posizionandosi come destinazione d’eccellenza per segmenti di alto valore aggiunto. Il turismo culturale resta il cuore dell’offerta.\r

\r

Siviglia con eventi culturali di rilievo, una scena artistica e gastronomica in continuo fermento e una ricettività d’eccellenza, rappresenta una destinazione d'eccellenza. La presenza di 14 hotel a 5 stelle, di cui 7 classificati gran lusso, e un tessuto urbano ricco di teatri, gallerie d’arte, spazi scenici e artigianato di qualità, rendono Siviglia una destinazione capace di sedurre i viaggiatori più esigenti.\r

\r

L’estate 2025 segnerà una stagione record per le connessioni aeree dirette tra Italia e Andalusia: da Milano saranno disponibili più di 185.000 verso Malaga con voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air e Vueling (dagli aeroporti di Malpensa, Bergamo e Linate).\r

\r

Il ministero del turismo spagnolo porta avanti il piano del turismo sostenibile 2030. Non una politica turistica unica per tutto il Paese: attrarre la domanda e, una volta ottenuta, far entrare in campo le regioni e i territori. «Attrarre un turismo dall'elevato valore aggiunto - ha spiegato la direttrice -, altospendente e consapevole, che viaggia in tutte le stagioni. Per la prima volta, a fine anno, partirà una campagna promozionale internazionale con l'assenza di immagini di mare e spiagge. Sarà una campagna incentrata alla scoperta dei territori dell'entroterra, destinazioni fruibili in ogni periodo dell’anno. I nuovi investimenti avranno l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, destagionalizzare e incrementare i giorni di permanenza e capacità di spesa». Dunque una spinta al Mice, al turismo culturale, gastronomico, open-air, slow e assaporare anche la semplicità del turismo rurale.","post_title":"La Spagna punta su destagionalizzazione, scoperta dell’entroterra e soggiorni più lunghi","post_date":"2025-05-22T09:25:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ente-del-turismo-spagnolo","malaga","siviglia","spagna"],"post_tag_name":["Ente del turismo spagnolo","Malaga","siviglia","spagna"]},"sort":[1747905929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Colonial Tour and Travel è una dmc che offre tutti i servizi. «Siamo partiti da Bayahibe, tanto amata dagli italiani, e adesso vendiamo l’intero territorio della Repubblica Dominicana. - racconta Maria Grazia Battaglia, manager to Europa di Colonial Tours and Travel -. Come dmc garantiamo tutta la gamma dei servizi, che va dall'hotel, alla residenza, alla villa, all'hotel boutique, alla catena all-inclusive, alle escursioni. Ci occupiamo anche dei trasferimenti: privati, collettivi e vip».\r

\r

Colonial Tour, presente con uno stand al Date 2025, racconta un’offerta turistica in evoluzione. «La Repubblica Dominicana si sta concentrando su una proposta di turismo di alto livello, non solo nella zona di Punta Cana e Cap Cana, che è considerata la meta luxury. Il ministero del turismo sta facendo un lavoro eccellente: attrae il pubblico stimolando l’interesse degli operatori - che poi mandano i propri clienti nella Repubblica Dominicana - e coinvolgendo gli investitori che vogliono aprire il loro hotel sul territorio.\r

\r

Colonial Tour and Travel, in quanto dmc, si occupa dei turisti italiani e offre le escursioni che preferiscono. Anche se Punta Cana ha un’importante offerta di parchi tematici, noi proponiamo percorsi nella natura, piccoli safari in 4x4 e avventure in buggy nell'entroterra. Oppure ci sono i nostri Sabores Dominicano: esperienze autentiche sulla produzione e degustazione del rum, del tabacco e del cacao, oppure le visite alle piantagioni di frutta tropicale. Al centro-nord della Repubblica Dominicana c’è anche un interessante Sentiero del cacao, che attraversa le più grandi piantagioni. Sono esperienze a contatto con la realtà dominicana. Facciamo scoprire anche l’autenticità di Santo Domingo accompagnando i visitatori nei locali caratteristici e nelle piazze più frequentate della città, oppure nel museo dedicato proprio al cacao, dove si vede come viene prodotto e ciascuno può preparare il proprio cioccolato e gustarlo. Vengono anche organizzate cene tipiche dominicane in chiave gourmet accompagnate dalla musica e da spettacoli… Credo che si potrebbe consigliare una combinazione ai turisti provenienti dall’Italia: arrivo all’aeroporto di Punta Cana e partenza da quello de La Romana, senza fermarsi solo in un hotel all-incusive. Colonial Tour and Travel con i suoi servizi di trasporto e gli autisti che parlano italiano».\r

\r

Battaglia racconta quindi una destinazione dai tanti aspetti, a partire dagli uffici del dmc, che si trovano proprio al centro della Ciudad Colonial di Santo Domingo, il primo insediamento creato da Cristoforo Colombo all’arrivo nel Nuovo Mondo. «La città offre interessanti boutique hotels e palazzi storici come la splendida residenza dell’era spagnola dell’esploratore Nicolás de Ovando. Ci sono strutture di ogni dimensione e, nell’area della città più legata al business, si trovano importanti catene alberghiere. Santo Domingo è una città molto dinamica, capace di preservare le tradizioni. Perché il dominicano, anche in un grattacielo, è musica, libertà, è cordialità. Tutto questo attira il mercato italiano. Siamo felici di promuovere un turismo più contemporaneo e moderno, ma credo che il turista cerchi questa autenticità. - e conclude - Il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana promuove fiere e fam trip e organizza webinar per raccontare tutto questo al mondo dei to e delle adv».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Colonial Tour and Travel: un Dmc al servizio degli italiani nella Repubblica Dominicana","post_date":"2025-05-22T09:15:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747905303000]}]}}