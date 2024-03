Place of Charme all’Itb di Berlino: dal Nord Europa il 70% degli ospiti del brand Il brand dell’ospitalità del gruppo SoGes, Place of Charme, approda all’Itb di Berlino, in programma da domani sino al 7 marzo (stand 110, hall 1.2). “Il target nordeuropeo rappresenta più del 70% della nostra clientela – spiega Leonardo Bocciolini, revenue manager della catena – L’Itb per noi è da sempre una finestra su un pubblico di viaggiatori che apprezza il nostro Paese e che ricerca delle esperienze autentiche nella campagna toscana o in altre destinazioni”.

Il consolidamento del turismo nordeuropeo e dei gruppi leisure in arrivo in autobus è quindi tra i principali obiettivi della partecipazione alla manifestazione, che ha portato a un aumento del 7% di queste prenotazioni negli hotel del distretto verde rispetto al 2023. Si tratta di un segmento strategico per le strutture Place of Charme della zona, Borgo di Cortefreda, Boccioleto Resort&Spa, la Certosa di Pontignano e l’ultima acquisizione della catena, il Podere Mezzastrada. Una tendenza motivata appunto dalle preferenze dei visitatori, più concentrati sull’entroterra toscano che nelle città, perché in cerca di natura ed enogastronomia. “In quest’ottica è essenziale il contatto con i tour operator e le agenzie specializzate sul territorio, alcune delle quali rappresentano partner storici – aggiunge una nota dell’operatore -. La diversificazione dei canali si è rivelata infatti importante per dialogare con il segmento dei viaggi di gruppo; basti pensare che a oggi la metà del fatturato del gruppo SoGes viene generata grazie alle sinergie con agenzie offline e più della metà del fatturato proveniente dall’offline deriva a sua volta dai gruppi leisure”. Place of Charme include sette delle strutture del gruppo SoGes. La clientela è composta per oltre l’80% da turisti leisure, mentre il 20% circa dei visitatori è afferente al segmento mice. Più del 70% degli ospiti, inoltre, proviene dall’area Emea (principalmente Germania, Svizzera, Francia) e circa il 30% dal Nord America. SoGes si inserisce nella gestione autonoma di strutture ricettive del comparto 4 stelle con meno di 100 camere e punta a crescere ulteriormente Condividi

