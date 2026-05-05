Condor sulla disponibilità fuel: «Coperti dall’hedging, nessun aumento tariffario» «Non siamo preoccupati. Almeno non nell’immediato»: Lorna Dalziel, country manager Italia di Condor, spiega la posizione del vettore tedesco in relazione al complesso contesto attraversato dal trasporto aereo a causa del conflitto in Iran, con particolare riferimento al caro carburante. Grazie alla politica di hedging portata avanti dalla compagnia «posso affermare che per tutta l’estate siamo tranquilli. Poi, certo, i cambiamenti geopolitici possono accadere, con conseguenze imprevedibili, ma ad oggi il nostro fabbisogno di carburante è coperto». E anche a livello tariffario la manager tranquillizza partner e passeggeri: «Non abbiamo aumentato i nostri prezzi e non abbiamo in preventivo di farlo», salvo, ancora una volta, eventi straordinari. Lorna Dalziel sottolinea come, a favore della compagnia, giochi poi il fatto di non soffrire «di over capacity su nessuna rotta. I tre voli giornalieri, sia da Venezia sia da Milano sono operati con A320neo – o talvolta da Malpensa con un Embraer – quindi parliamo di 180 o 100 posti, che per il 35%, a volte anche il 40%, sono occupati da passeggeri p2p su Francoforte. E dal nostro hub non abbiamo comunque così tanti voli lungo raggio giornalieri da riempire come accade per altri vettori. Questi ultimi, considerati l’andamento delle prenotazioni, spesso molto sotto data, sono costretti a cancellare voli o rivedere rotte. Ma non è il nostro caso. Anzi, Condor si trova a gestire su alcune destinazioni, richieste che vanno oltre la capacità disponibile» come ad esempio verso l’oceano Indiano con Mauritius e Zanzibar, tra i principali desiderata dei viaggiatori italiani. La manager conferma poi come la situazione in Medio Oriente si rifletta su una maggiore attrattività di alcune deestinazioni «dai Caraibi all’Alaska passando da Mauritius» e sulle richieste del trade: «Da sempre l’Italia è un late booking market, ma mentre in passato gli operatori che avevano dei gruppi prenotati in questo periodo avrebbero già confermato, ora a causa della grande incertezza dei viaggiatori, ci stanno chiedendo una time limit extension. La nostra risposta è ovviamente improntata alla flessibilità, così da trovare un punto d’incontro». Un legame, quello con il trade, sempre più strategico e importante che «oggi convoglia il 70% delle vendita in Italia». Da notare, come «i bookings individuali si sono molto diversificati, e per questo abbiamo aumentato la capacità su Mauritius (5 frequenze a settimana), Zanzibar e Mombasa (4 frequenze settimanali su entrambe), Cancun e Punta Cana (voli giornalieri); Bangkok viene servita tutto l’anno, come pure Johannesburg. Infine, una destinazione che prima era vista molto costoso è Antigua, che invece sta andando tantissimo d’inverno, mentre d’estate vendiamo tantissimo Alaska». I piani futuri Con nove voli al giorno durante la stagione estiva dall’Italia a Francoforte – da Milano (annuali, anche se d’inverno le frequenze sono due), Venezia e Roma – Condor ribadisce il grande interesse per il nostro mercato, lasciando spazio a nuovi investimenti: «Ora il focus principale è quello di portare tutti i voli ad una operatività annuale: Roma per certo, direi dal prossimo anno, e poi vedremo per Venezia. E, sì, per il 2027 potremmo avere ulteriori sorprese»: nel mirino, questa volta, il Sud Italia. Condividi

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L’avvio delle operazioni prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, mentre nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i Bae Jetstream 32. Come precedentemente anticipato, in questa fase iniziale Airidea sarà affiancata dal vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte per la stagione estiva.\r

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«Siamo pronti a partire: abbiamo lavorato non solo su tratte b2b e b2c, ma anche sulla costruzione delle schedule per generare flussi e opportunità per il territorio, in particolare per la Liguria, favorendo dinamiche di feederaggio verso e da aeroporti a vocazione internazionale come Bergamo - ha dichiarato Gianmarco Vivado, ceo della compagnia aerea -. Dato l’elevato numero di prenotazioni sulle tratte attualmente disponibili, abbiamo scelto di iniziare con un aereo di maggiore capacità, per rispondere al meglio alla domanda. I 18 posti sono pronti a entrare in servizio, in linea con il nostro modello. Lavoriamo per offrire nuove opportunità di collegamento a città che finora non disponevano di voli diretti, consentendo su alcune destinazioni anche viaggi di andata e ritorno in giornata. E questo è solo l’inizio: continueremo a sviluppare il nostro network, migliorando l’accessibilità dei territori e rafforzando le connessioni tra persone, città e opportunità».","post_title":"Airidea apre ufficialmente le vendite: dall'8 giugno i voli da Genova verso 6 città italiane","post_date":"2026-05-05T11:35:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777980955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_513292\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Hamza Abzakh, nuovo area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian[/caption]\r

A un mese dal suo insediamento come area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian, Hamza Abzakh si presenta al trade italiano portando con sé una lunga esperienza all’interno della compagnia, maturata anche sul mercato libanese.\r

Negli ultimi anni, in uno scenario internazionale complesso, Royal Jordanian ha garantito la continuità delle proprie operazioni. «Non abbiamo mai interrotto completamente le attività, se non nei casi in cui alcuni aeroporti sono stati chiusi per ragioni legate allo spazio aereo. Per il resto abbiamo continuato a volare, soprattutto in Europa, assicurando la massima regolarità possibile».\r

Uno scenario non privo di criticità, in particolare sul fronte dei costi. «L’aumento del prezzo del carburante ha avuto un impatto importante. Abbiamo lavorato per gestire al meglio sia il fuel sia i costi assicurativi, con l’obiettivo di contenere gli effetti sulle tariffe. Tuttavia, gli aumenti sono stati inevitabili, anche se differenziati a seconda delle aree».\r

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Italia mercato chiave e sviluppo del network\r

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Nonostante ciò, la compagnia guarda avanti, puntando con decisione sul rilancio del turismo verso la Giordania. «Il Paese si è confermato una delle destinazioni più sicure della regione. Il turismo non si è mai fermato del tutto: abbiamo registrato solo una lieve flessione, più legata a una generale cautela nei viaggi che a timori specifici. Ora ci aspettiamo una ripresa della domanda».\r

In questa direzione, Royal Jordanian sta lavorando a stretto contatto con il trade. «Sono in programma diverse iniziative con i partner italiani e i tour operator, che conoscono bene la destinazione e sono pronti a rilanciare i programmi».\r

Parallelamente, la compagnia prosegue il piano di rinnovamento della flotta. «Abbiamo già introdotto nuovi aeromobili e aggiornato gran parte della flotta con servizi moderni: nuovi sedili, sistemi di intrattenimento e Wi-Fi. Anche la flotta Airbus è stata rinnovata con A320 e A321 di nuova generazione».\r

Sul lungo raggio, l’attenzione è rivolta ai Boeing 787. «Stiamo aggiornando gli interni dei 787 con le tecnologie più avanzate e prevediamo l’arrivo di nuovi 787-9, più capienti, per sostenere l’espansione del network».\r

Espansione del network che riguarda diverse aree geografiche: «Stiamo riaprendo rotte in India e Africa precedentemente sospese e continuiamo a crescere in Europa e negli Stati Uniti».\r

L’Italia rappresenta uno dei mercati chiave. «Operiamo voli giornalieri su Roma e stiamo lavorando per rendere giornaliere anche le frequenze su Milano. Inoltre, Venezia è tra le destinazioni in programma, con alcune frequenze settimanali». Un legame, quello con il nostro Paese, che affonda le radici nella storia della compagnia. «Il primo volo di Royal Jordanian è stato proprio su Roma: per noi l’Italia ha un valore storico e strategico».\r

Guardando avanti, il piano industriale è chiaro: «Entro il 2028 puntiamo a una flotta di 40–45 aeromobili, tra Embraer, Airbus e Boeing 787, per coprire tutte le tipologie di rotte».\r

Già oggi, sottolinea Abzakh, la flotta è relativamente giovane, soprattutto sul segmento narrow-body.\r

Sul fronte commerciale, la stagionalità resta un fattore determinante. «L’estate è sempre un periodo importante: la domanda si mantiene su livelli positivi e confidiamo in un buon andamento della stagione, pur in un contesto ancora variabile. Continuiamo a lavorare per mantenere prezzi competitivi e una disponibilità adeguata».\r

In parallelo, arrivano segnali incoraggianti dal mercato turistico. «Stiamo registrando un progressivo miglioramento della domanda verso la Giordania, soprattutto in vista dell’alta stagione e con prospettive interessanti anche per l’autunno. Riceviamo diverse richieste da parte di gruppi e operatori, con prenotazioni che iniziano ad allungarsi su orizzonti più lunghi, fino alla Pasqua 2027. In un contesto internazionale ancora incerto, il quadro resta positivo, pur mantenendo un approccio prudente».\r

Sul piano operativo, la compagnia ha dimostrato capacità di adattamento. «Non abbiamo cancellato voli, ma modificato alcune rotte quando necessario, mantenendo la continuità delle operazioni e garantendo collegamenti efficienti e sicuri».\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Royal Jordanian e la vision di Hamza Abzakh: \"Italia al centro della crescita\"","post_date":"2026-05-05T09:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777974338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Keep calm & travel, pensata da Alpitour World per garantire ai viaggiatori maggiore tranquillità, viene arricchita e prolungata fino al 31 maggio.\r

La decisione nasce dalla consapevolezza che, oggi più che mai, la possibilità di prenotare senza ansie, senza adeguamenti del prezzo pagato, con la certezza di poter gestire eventuali cambiamenti, rappresenta un’esigenza sempre più centrale per chi desidera viaggiare. In questo contesto, “Keep calm & travel” consente, infatti, di continuare a progettare una pausa di relax e svago con fiducia e serenità, anche in uno scenario ancora incerto.\r

I dettagli\r

Chi acquista, entro il 31 maggio, un viaggio comprensivo di soggiorno e volo Neos tra le proposte dei Brand Alpitour, Francorosso, Bravo, Eden Viaggi e Turisanda1924, con partenza entro il 31 ottobre 2026, potrà modificare, adattare o sostituire la propria prenotazione senza costi aggiuntivi fino a 10 giorni prima della partenza, se necessario. Una volta confermata la prenotazione, il prezzo resterà invariato, tutelando così il cliente da eventuali aumenti legati alle fluttuazioni del costo del carburante aereo.\r

Inoltre, grazie alla garanzia “Aw Protection” in caso di impossibilità a partire per la destinazione scelta, a causa di eventi imprevedibili e di forza maggiore, sarà possibile valutare una valida alternativa tra le numerose opportunità di vacanza di Alpitour World o ottenere il rimborso dei servizi non fruiti. A questa si affianca “Neos Fuel Protection”, attiva a partire dai 7 giorni antecedenti la partenza dall’Italia, che interviene in caso di limitazioni legate alla disponibilità di carburante, comunicando le soluzioni adottabili e garantendo comunque sempre il rientro, una volta che il cliente abbia già raggiunto la destinazione.\r

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","post_title":"Alpitour World proroga \"Keep calm & travel\" fino a fine maggio","post_date":"2026-05-04T14:17:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777904226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le notizie sulla cancellazione di rotte o sulla riduzione delle frequenze dei voli da parte delle compagnie aeree di ogni angolo del mondo si rincorrono: il perdurare del conflitto in Iran, che ha innescato una crescita del prezzo del jet fuel quasi insostenibile, ha di fatto prodotto il taglio di 2 milioni di posti dagli operativi di volo per il corrente mese di maggio. In parallelo, aumento i timori sulla disponibilità di carburante nelle prossime settimane.\r

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Secondo i dati della società di analisi Cirium, migliaia di voli sono stati cancellati e diverse compagnie hanno optato per l'utilizzo di aeromobili più piccoli o a minor consumo per risparmiare carburante, in vista di possibili interruzioni dell’approvvigionamento.\r

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Come riferito dal Financial Times, dall'inizio della guerra in Iran alla fine di febbraio, il costo del carburante per aerei è raddoppiato, costringendo le compagnie aeree ad aumentare i prezzi dei biglietti, mentre la chiusura degli aeroporti del Golfo, che collegavano un terzo dei viaggi europei verso l'Asia, ha gettato nel caos i viaggi a livello globale..\r

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Il numero totale di posti disponibili su tutte le compagnie aeree nel mese di maggio è quindi sceso da 132 milioni a 130 milioni tra la metà e la fine di aprile, secondo i dati.\r

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E diversi vettori internazionali hanno ridotto o aumentato in modo significativo la propria capacità, riorganizzando il proprio network per alleviare le strozzature nel traffico aereo globale. ","post_title":"Crisi carburante: a maggio i vettori tagliano 2 mln di posti a livello globale","post_date":"2026-05-04T12:22:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777897350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513236\" align=\"alignright\" width=\"300\"] @Jeroen Seyffer Fotografie[/caption]\r

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Bls incentiva le prenotazioni dei viaggi fino a metà luglio 2026 con una promozione a tempo limitato sul Trenino Verde delle Alpi: da oggi, 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, la carta giornaliera e la carta 2 giorni Trenino Verde sono disponibili con uno sconto del 20%.\r

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Nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 26 luglio sono infatti previsti lavori di manutenzione sulla linea tra Domodossola e Iselle di Trasquera: ecco quindi una riduzione che riguarda le tariffe per adulti in prima e seconda classe, nonché i prezzi per bambini e cani. I biglietti possono essere acquistati a un prezzo ridotto tra il 4 e il 17 maggio 2026, sia tramite lo shop online BLS, sia presso i punti vendita specializzati. Il viaggio può essere effettuato fino a metà luglio, con una prevendita massima di due mesi.\r

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Con il Trenino Verde delle Alpi si può costruire un viaggio ogni volta differente, scendendo dove si desidera, ripartendo quando si è pronti per la tappa successiva o per rientrare verso casa. L’itinerario percorso non è mai noioso, tra gite in battello sui laghi svizzeri, escursioni lungo sentieri montani e panorami sorprendenti, bagni termali, passeggiate culturali e shopping tra le strade antiche di graziosi paesini e città medievali.\r

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","post_title":"Il Trenino Verde delle Alpi incentiva le prenotazioni per viaggiare fino a metà luglio","post_date":"2026-05-04T11:44:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777895043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Sibilio[/caption]\r

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Allianz Partners avvia un ciclo di innovazione di prodotto con il lancio di due nuove soluzioni assicurative: la polizza Collettive Standard, pensata per i piccoli e medi tour operator, e EasyBiz, la proposta rinnovata dedicata al Corporate Travel. Un doppio segnale di attenzione al mercato italiano, che conferma la strategia dell'azienda di rispondere con soluzioni sempre più mirate alle esigenze di chi viaggia.\r

Polizza collettive standard\r

Nata dal dialogo diretto con gli operatori del settore, la polizza Collettive Standard si distingue per un’offerta potenziata, una protezione completa ed una gestione semplificata.\r

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Le garanzie sono più estese sia in termini di prestazioni che di massimali, con un ampliamento degli eventi coperti per l'annullamento e l'interruzione del soggiorno.\r

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Oltre alle coperture classiche - protezione medica e bagaglio, spese mediche, annullamento viaggio e multirischi base - la nuova Multirischi Top introduce un prodotto all risk che include la copertura dell'annullamento anche per cause indirette, per chi cerca la massima flessibilità di protezione.\r

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La nuova offerta include inoltre una proposta dedicata ai viaggi studio, a supporto di Tour Operator e organizzatori di programmi all'estero in un segmento in costante crescita. Sul fronte operativo, una matrice tariffaria semplificata rende la quotazione online e la gestione dei prodotti più rapide ed efficienti, a vantaggio degli operatori e dei loro clienti.\r

EasyBiz\r

Con il rinnovamento di EasyBiz, Allianz Partners rafforza il proprio posizionamento nel segmento Business Travel, rispondendo all'evoluzione dei viaggi di lavoro e alle nuove esigenze di mobilità delle aziende italiane.\r

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La nuova versione è progettata per proteggere dipendenti, dirigenti e collaboratori in trasferta, supportando le imprese nella prevenzione e gestione dei rischi legati a salute, sicurezza e continuità operativa, in Italia e all'estero.\r

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Pensata principalmente per piccole e medie imprese, la sua struttura flessibile e scalabile la rende adatta anche a organizzazioni più strutturate. La copertura si estende inoltre ai collaboratori non dipendenti - consulenti, amministratori e stagisti - riflettendo le nuove modalità di lavoro.\r

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EasyBiz offre fino a 11 coperture tra cui assistenza sanitaria e spese mediche, bagaglio e documenti, tutela legale, responsabilità civile, infortuni, travel delay e copertura professionale. La versione EasyBiz Plus aggiunge anche l'annullamento o modifica del viaggio.\r

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Tra i principali elementi di valore, si segnalano un innalzamento dei massimali per le spese mediche, copertura estesa a malattie preesistenti, pandemie, calamità naturali e atti di terrorismo, nessun limite di età per gli assicurati, trasporti sanitari e rimpatri senza limiti di spesa e una durata delle trasferte assicurabili fino a 365 giorni.\r

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A supporto della distribuzione, strumenti digitali avanzati consentono agli agenti di elaborare preventivi in autonomia, gestire le offerte e accedere a materiali marketing dedicati. Anche la gestione dei sinistri è stata semplificata grazie a canali digitali e a un portale clienti dedicato.\r

Sibilio\r

\"Con la polizza Collettive Standard confermiamo il nostro impegno a essere sempre più vicini ai nostri partner. È una soluzione che abbiamo costruito ascoltando le necessità dei piccoli e medi tour operator, con l'obiettivo di offrire loro uno strumento più potente, più flessibile e più semplice da gestire\", commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia. “Con il rinnovamento di EasyBiz, invece, consolidiamo il nostro impegno nel Corporate Travel, proponendo alle aziende italiane una soluzione assicurativa completa e allineata alle reali dinamiche dei viaggi di lavoro di oggi. Due lanci che, insieme, confermano la nostra volontà di innovare continuamente per supportare al meglio la “peace of mind” di partner e clienti”.","post_title":"Allianz Partners lancia due nuove soluzioni assicurative","post_date":"2026-05-04T11:15:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777893358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spirit Airlines si arrende e diventa la prima vittima illustre degli elevatissimi costi del carburante: sabato 2 maggio la low cost statunitense ha ufficialmente cessato le sue operazioni di volo, dopo non essere riuscita a ottenere un piano di salvataggio da 500 milioni di dollari dall’amministrazione Trump.\r

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«Tutti i voli sono stati cancellati e il servizio clienti non è più disponibile - spiega una nota ufficiale del vettore -. Siamo orgogliosi dell’impatto che il nostro modello a bassissimo costo ha avuto sul settore negli ultimi 34 anni e speravamo di poter servire i nostri passeggeri ancora per molti anni a venire».\r

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Le ragioni sono da ricondurre al drastico aumento dei prezzi del jet fuel. E Spirit Airlines - che stava uscendo da una seconda procedura fallimentare - è così la prima azienda del settore costretta a chiudere i battenti causa della guerra con l’Iran.\r

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Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, Spirit ha circa 9.000 voli programmati dal 2 maggio fino alla fine del mese. Questi voli hanno un totale di 1,8 milioni di posti. Ciò significa che in media circa 300 voli e 60.000 potenziali passeggeri al giorno saranno interessati solo nel prossimo mese.\r

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","post_title":"Spirit Airlines getta la spugna: aerei a terra e 17.000 dipendenti a casa","post_date":"2026-05-04T09:32:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777887148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways ha quasi raddoppiato i supplementi carburante su diverse rotte per tutti i biglietti emessi a partire dal 1° maggio. Gli aumenti, inclusi direttamente nel prezzo del biglietto, interessano sia i voli regionali sia quelli a lungo raggio.\r

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Poiché il carburante rappresenta una voce di costo importante nelle operazioni delle compagnie aeree, arrivando a incidere fino al 30% di ogni volo, il forte aumento dei costi ha reso necessario per la compagnia rivedere le tariffe del supplemento.\r

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Gli aumenti più pesanti riguardano le rotte verso l'Europa, e dunque Milano, Londra o Parigi, dove i supplementi passeranno da 275 dollari (9.990 baht) a 524 dollari (19.070 baht) in classe economica e da 510 dollari (18.680 baht) a 982 dollari (35.750 baht) in business. Tutti questi supplementi si applicano al biglietto di andata e ritorno.\r

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I passeggeri in possesso di biglietti emessi entro giovedì (30 aprile 2026) beneficiano comunque delle tariffe precedenti, anche se la data del viaggio è successiva a venerdì (1 maggio 2026).","post_title":"Thai Airways: fuel surcharge quasi raddoppiato sulle rotte verso l'Europa","post_date":"2026-05-04T09:25:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777886703000]}]}}