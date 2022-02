Patrick de Staercke è il general manager del nuovo Emerald Faarufushi Resort & Spa

E’ Patrick de Staercke il general manager del nuovo Emerald Faarufushi Resort & Spa, secondo resort del gruppo di proprietà della famiglia Scarapicchia alle Maldive, in apertura sull’atollo di Raa il prossimo 30 giugno.

Metà belga-metà inglese, de Staerke si è laureato in hotel management presso l’istituto Les Roches di Crans-Montana e vanta oltre 20 anni di esperienza in prestigiose strutture di ospitalità di fascia alta internazionali. Dopo alcune esperienze in Europa e negli Stati Uniti, ha fatto dell’oceano Indiano la sua casa gestendo i dipartimenti f&b di primarie realtà in Tailandia e a Singapore, prima di diventare general manager dal 2010 di alcune fra le più prestigiose strutture a 5 stelle delle Maldive. De Staerke si unisce alla squadra di The Emerald Collection dall’Hilton Maldives Saii Lagoon, parte dell’hub Crossroads.

Il general manager avrà l’obiettivo primario di formare un team capace di superare le aspettative degli ospiti internazionali fornendo un servizio d’eccezione in linea con il dna di The Emerald Collection, nonché di posizionare la struttura a livello internazionale quale indirizzo

preferenziale per soggiorni 5 stelle deluxe all-inclusive. “Siamo felici di accogliere Patrick nella nostra squadra. – commenta Aldo Scarapicchia, partner & managing director di The Emerald Collection –. Siamo certi che la sua straordinaria competenza nella gestione di resort 5 stelle lusso e le capacità relazionali maturate nella sua lunga esperienza nell’oceano Indiano permetteranno al nostro Faarufushi Resort & Spa di affermarsi rapidamente come indirizzo di punta sull’atollo di Raa, integrando l’offerta della proprietà gemella esistente, l’Emerald Maldives”.