Partnership Accor – Iglta per promuovere il turismo inclusivo

Garantire che l’industria dell’ospitalità sia uno spazio sicuro e inclusivo per tutti, facilitando e promuovendo l’uguaglianza nel settore dei viaggi. E’ l’obiettivo della nuova partnership internazionale siglata dal gruppo Accor con la International Lgbtq+ travel association (Iglta).

La collaborazione testimonia della consapevolezza di Accor sui vantaggi sociali ed economici del turismo Lgbtq+ (oltre 4 milioni di arrivi all’anno) e sulla necessità di far sentire tutti i viaggiatori i benvenuti. Il gruppo francese ha peraltro da tempo adottato un approccio proattivo e impegnato nei confronti della diversità, dell’equità e dell’inclusione, attraverso l’implementazione di politiche ad hoc per i propri collaboratori, nonché con la promozione di messaggi esterni come la campagna We are open di ibis o la sponsorizzazione delle marce del Pride. L’obiettivo del gruppo è quello di diventare un punto di riferimento nel settore dell’ospitalità anche per la comunità Lgbtq+.

“Siamo immensamente orgogliosi di unirci a un incredibile gruppo di aziende globali per celebrare e promuovere il turismo Lgbtq+ – sottolinea il chief talent & culture officer della compagnia alberghiera, Steven Daines -. Con più di 260 mila collaboratori in 110 Paesi, la diversità ci rende ciò che siamo; forma la nostra stessa identità e definisce la nostra cultura people-first. Come gruppo ci impegniamo quindi con tutto il cuore a garantire che la comunità Lgbtq+ si senta benvenuta”.