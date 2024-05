Nuovo hotel nel golfo di Saint-Tropez per il brand Nolinski della Evok Collection Si trova a Gassin, sul golfo di Saint-Tropez, e si chiama Mas de Chastelas la nuova acquisizione del brand Nolinski, frutto della collaborazione tra Zaka Investments ed Evok Collection, guidati rispettivamente da Romain Yzerman ed Emmanuel Sauvage. Si tratta della prima operazione del gruppo da quando Famille C Participations, la società di investimento della famiglia Courtin, ha rilevato una partecipazione strategica nella stessa Evok Collection. Il Mas de Chastelas, un hotel emblematico degli anni ‘80, frequentato da molti artisti, era di proprietà di una famiglia da 30 anni. L’acquisto di questo complesso di 2,5 ettari consente a Zaka & Evok di sviluppare il marchio Nolinski, già presente a Parigi e Venezia, con un progetto alberghiero di notevoli ambizioni. Nell’estate del 2026, la struttura riaprirà le sue porte e offrirà in particolare 55 camere e suite, ristoranti e bar, un’area wellness innovativa, un kids club, tre piscine, campi da padel e da tennis, nonché alcuni giardini Con questa acquisizione, Evok Collection conferma il proprio obiettivo di crescita attraverso l’apertura di nuovi indirizzi in Europa, con l’obiettivo di possedere e gestire circa 15 strutture in tutto il mondo entro cinque anni. Tra le destinazioni al vaglio ci sono le Alpi francesi e svizzere, Ibiza, Milano, Londra, il lago di Como, la costiera Amalfitana e Capri. Condividi

