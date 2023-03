Nuova operazione immobiliare per Garibaldi Hotels: acquisito l’albergo trentino Piaz Un investimento da 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un ulteriore milione per rinnovare la struttura in cinque anni. E’ l’operazione che ha permesso al gruppo Garibaldi Hotels di acquisire il Piaz di Pera di Fassa, in Trentino, struttura già in gestione della compagnia pugliese fondata nel 2013 dagli attuali direttore generale e amministratore delegato, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia. Proprio in Trentino – Alto Adige, il gruppo aveva peraltro già effettuato nel 2018 la prima operazione nel ramo del mattone, con l’acquisizione immobiliare dell’hotel Monzoni, in gestione dal 2015, per un investimento allora di circa 3 milioni di euro. Oggi la compagnia gestisce un portfolio di dieci strutture situate anche in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Lazio. “Nel 2018, con la nascita della nostra business unit immobiliare, abbiamo tracciato la rotta da seguire per lo sviluppo in questo settore attraverso scelte e investimenti sostenibili – spiega lo stesso Prete -. Un progetto che ci ha portato a rilevare, in pochi anni, due delle nostre strutture storiche in un territorio, il Trentino, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e l’impulso per continuare a credere nel turismo di montagna”. Partner finanziario dell’operazione immobiliare è stato Unicredit. Garibaldi Hotels nel 2022 ha raggiunto i risultati pre-pandemia con un fatturato aggregato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso ottobre, la compagnia ha inoltre acquisito un immobile a Ostuni, dove ha trasferito il proprio nuovo quartier generale. L’obiettivo per il 2023 è di raggiungere un giro d’affari complessivo di 15 milioni di euro.

Oggi la compagnia gestisce un portfolio di dieci strutture situate anche in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Lazio. "Nel 2018, con la nascita della nostra business unit immobiliare, abbiamo tracciato la rotta da seguire per lo sviluppo in questo settore attraverso scelte e investimenti sostenibili - spiega lo stesso Prete -. Un progetto che ci ha portato a rilevare, in pochi anni, due delle nostre strutture storiche in un territorio, il Trentino, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e l'impulso per continuare a credere nel turismo di montagna". Partner finanziario dell'operazione immobiliare è stato Unicredit. Garibaldi Hotels nel 2022 ha raggiunto i risultati pre-pandemia con un fatturato aggregato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso ottobre, la compagnia ha inoltre acquisito un immobile a Ostuni, dove ha trasferito il proprio nuovo quartier generale. L'obiettivo per il 2023 è di raggiungere un giro d'affari complessivo di 15 milioni di euro. Si parte con l’arrivo al parco di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online per bambini, pronta a lasciare a bocca aperta i suoi piccoli fan dal 18 marzo. Per la sua inesauribile voglia di giocare e di conoscere il mondo attraverso tante avventure, Bluey non solo è amatissima dai bambini, ma ha saputo conquistare anche gli adulti, grazie ai valori positivi della serie e alla rappresentazione di una genitorialità moderna. Durante tutta la primavera, i piccoli visitatori di Leolandia potranno partecipare al mini-live show mai visto prima in Italia e divertirsi con Keepy Uppy, il gioco del pallone che non deve mai cadere a terra. Gran finale, i bambini presenti a Leolandia avranno la possibilità di incontrare Bluey per scattare una simpatica foto e portare a casa con loro un magico ricordo che custodiranno a lungo. David Tommaso, direttore marketing & dales di Leolandia dichiara: “Dopo il successo della nostra prima apertura per Carnevale, non vediamo l’ora di svelare tutte le novità che si susseguiranno nel corso della stagione già a partire dalla primavera con l’arrivo dell’amatissima Bluey grazie ad un accordo con l’inglese BBC Studios. Ma un’altra grande novità è già in cantiere per rendere ancora più divertente e fresca l’estate di Leolandia , con una nuova area acquatica, il cui tema cambierà il volto di una zona importante del parco. Le nostre attrazioni, gli spettacoli e i personaggi sono pensati per offrire storie e contenuti che i bambini possono vivere da protagonisti mentre si divertono. Questo ci permette anche di veicolare messaggi positivi, come quelli legati all’ambiente e al rispetto degli altri, arricchendo così di valore l’esperienza di visita”. TrenOrto e Bluey sono solo le prime di una serie di novità: nel corso del 2023, ad esempio, saranno rinnovati tutti gli show della LeoArena che si avvicenderanno nel corso della stagione, già a partire da aprile. Spettacoli che, insieme alle attrazioni e all’allegra brigata di personaggi dei cartoni animati, come i PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e il Trenino Thomas, regalano avventure indimenticabili ai bambini di ogni età… e ai loro genitori! Confermata infine la conveniente promozione che offre un ingresso omaggio a tutti coloro che acquistano un biglietto del parco, online o direttamente alle casse, per un totale di 2 giorni di divertimento al costo di 1! Una strada non del tutto nuova, anzi: qui altri hanno fallito, ma le intenzioni della giovane compagnia aerea sono addirittura ambiziose, tanto da puntare al break-even già per fine 2023. "Siamo certi che i nostri prodotti e servizio si distingueranno dalla concorrenza”, ma quali sono i plus di Norse per fare dei collegamenti lungo raggio low cost una partita vinta? Business model “Il nostro business model è molto diverso: ci concentriamo esclusivamente sui viaggi a lungo raggio – cosa che pochi vettori fanno -, point to point e tra aeroporti primari. Abbiamo una base a basso costo e un'attenzione alla semplicità che ci permette di essere più competitivi dei vettori storici e di offrire tariffe più basse ai nostri passeggeri. Inoltre, operiamo con un unico tipo di aeromobile, i Boeing 787, che consentono un basso consumo di carburante. E ci rivolgiamo a un pubblico più ampio rispetto alle tradizionali low cost offrendo due scelte di cabine, Economy e Premium. Siamo certi esista una chiara domanda per un vettore a lungo raggio di valore come Norse Atlantic sulle rotte transatlantiche". E se le vendite passeranno principalmente "dal canale diretto o dalle numerose piattaforme di booking online", Norse si dice "desiderosa di aumentare la presenza commerciale e per questo stiamo esplorando attivamente nuove opportunità”. I voli giornalieri da Roma decolleranno il prossimo 19 giugno: "I passeggeri potranno beneficiare di una scelta e convenienza ancora maggiori grazie alla nostra partnership con easyJet, Norwegian e Spirit Airlines. L'accordo interline, gestito da Dohop, propone oltre 600 collegamenti settimanali in connessione con i servizi transatlantici di Norse presso i nostri principali hub internazionali, tra cui Roma e New York”. [post_title] => Norse Atlantic e la scelta di Roma: "Ecco perché sarà un successo" [post_date] => 2023-03-15T10:24:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678875875000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porta in cielo i colori della bandiera lettone il 40° A220-300 della flotta AirBaltic: "Più di sei anni fa, airBaltic è diventato il vettore di lancio globale dell’A220-300 – ha sottolineato il presidente e ceo della compagnia aerea, Martin Gauss -. Nel corso degli anni, questo tipo di aeromobile è diventato la spina dorsale delle nostre operazioni e continuiamo a esserne fieri ambasciatori". Intanto, nel mese di febbraio, la compagnia aerea lettone airBaltic ha trasportato 232.800 passeggeri, l'86% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I voli operati sono stati 2.560 voli, pari ad un aumento del 33% rispetto a febbraio 2022. "Nei primi due mesi dell'anno abbiamo trasportato quasi mezzo milione di passeggeri. Si tratta di un numero quasi doppio rispetto all'anno scorso, il che indica una forte crescita per airBaltic. Non vediamo l'ora di offrire il maggior numero di nuove rotte in una sola stagione per la prossima estate. Questa espansione del network si sta già riflettendo nella domanda dei servizi della compagnia aerea e siamo fiduciosi di continuare a vedere un numero crescente di passeggeri trasportati e di voli operati nei prossimi mesi". [post_title] => AirBaltic: in flotta da aprile il 40° A220-300, con una livrea speciale dedicata alla bandiera lettone [post_date] => 2023-03-15T09:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678872621000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corre veloce il 2023 di Emirates, che dall'inizio del suo anno finanziario ha aumentato le operazioni del 31% e ha ulteriori piani per aumentare la sua capacità per la stagione estiva a partire dal 26 marzo. In particolare, si conferma strategico il mercato italiano che vede un incremento delle frequenze su Venezia e Bologna, così da portare a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia: "Già a partire dal 1° febbraio è stato aggiunto un ulteriore volo diretto giornaliero tra Roma e Dubai - precisa Flavio Ghiringhelli, country manager Italy della compagnia aerea -. Dall'aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all'hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questo gateway rappresenta uno degli aeroporti più strategici in Italia, poiché negli ultimi 30 anni Emirates ha servito più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale”. Quanto a Venezia e Bologna, dal 26 marzo il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Dal 1° giugno, un servizio aggiuntivo il mercoledì porterà l'operatività di Emirates da Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Dal 1° maggio, sarà attiva una frequenza in più sulla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali. Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha pianificato e registrato una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città; ha lanciato un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, aggiunto 251 voli settimanali alle rotte già esistenti; e continuato il roll-out dei miglioramenti del servizio a bordo e a terra. A livello europeo, sono previsti i seguenti aumenti di capacità: Amsterdam da 14 a 19 voli settimanali dal 2 aprile; Atene, aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre; Budapest, da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno; Londra, avvio del 2° servizio giornaliero per Stansted dal 1° maggio che porterà le operazioni londinesi a 11 voli giornalieri. Ci sono infatti anche i 6 volti al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick. [post_title] => Emirates, Ghiringhelli: "Da giugno saliranno a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia" [post_date] => 2023-03-14T12:01:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678795302000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swissport ha vinto la gara per l'aggiudicazione dei servizi aeroportuali di ground handling per Aeroméxico all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 26 marzo, Swissport fornirà tutte le attività di assistenza a terra per i collegamenti aerei intercontinentali della compagnia messicana. Aeroméxico si aggiunge all'ampio portafoglio di 50 compagnie clienti che si affidano all’esperienza di Swissport dal suo arrivo in Italia a luglio 2022. La compagnia messicana arriverà nei cieli italiani il 26 marzo 2023 con l’apertura del volo diretto tra Roma Fiumicino e Città del Messico. Inizialmente la compagnia opererà quattro voli settimanali con un Boeing 787, che saliranno a sette da metà giugno. La nuova partnership avrà durata triennale, fino a marzo 2026. Swissport fornirà ad Aeroméxico i Servizi ai Passeggeri, Rampa, Pulizia e Sicurezza degli aeromobili attraverso il servizio “Cleaning and Aircraft Cabin Search”. I Servizi ai Passeggeri comprendono le operazioni di accettazione e di imbarco, l’ospitalità nelle lounge dei passeggeri Vip e frequent flyer, l’assistenza ai minori non accompagnati, il Lost & Found; i Servizi di Rampa prevedono l’assistenza agli aeromobili in partenza e in arrivo, le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Swissport si occuperà inoltre della sorveglianza degli aeromobili durante il transito a Fiumicino e dei servizi di “Cleaning and Aircraft Cabin Search”, svolti dal proprio provider che effettuerà i controlli di sicurezza durante le pulizie della cabina. “Siamo onorati ed entusiasti di iniziare una nuova partnership con la compagnia nazionale messicana”. Aeroméxico può contare sulla riconosciuta esperienza di Swissport, un partner affidabile pronto ad offrire una vasta gamma di servizi tra l'atterraggio e il decollo dei propri voli” afferma Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. "Il nostro lancio in Italia appena nove mesi fa, quando abbiamo rilevato anche l'handling completo dell'hub di ITA Airways, è stato un grande successo, e siamo lieti che il nostro portafoglio clienti continui a crescere e includa ora 50 compagnie aeree." Swissport è sbarcata in Italia lo scorso luglio, prima a Roma Fiumicino e da ottobre 2022 anche a Milano Linate. Dagli esordi ad oggi ha già assistito oltre 4.8 milioni di passeggeri e gestito quasi 42.000 voli in partenza, dimostrando da subito la propria capacità di operare rapidamente in qualsiasi aeroporto garantendo continuità e puntualità nelle operazioni, anche con elevati volumi di traffico durante la stagione di picco del trasporto aereo. A Roma Fiumicino, Swissport gestisce le operazioni a terra nell’hub di ITA Airways. Si tratta di uno degli oltre dodici hub - sia per quanto riguarda i servizi aeroportuali sia per la movimentazione di merci aeree - che Swissport gestisce per un numero di compagnie aeree in crescita in tutto il mondo. Sfruttando le competenze specifiche e le economie di scala di Swissport, le compagnie aeree possono ottenere flessibilità e sostenere la loro crescita. [post_title] => Swissport si aggiudica il ground handling di Aeromexico a Fiumicino [post_date] => 2023-03-14T11:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678793847000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury. Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini. “Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”. PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.” [post_title] => Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up [post_date] => 2023-03-14T10:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678791234000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tgv Inoui incentiva i viaggi in treno da Milano e Torino verso Parigi con una promozione tutta primaverile: dal 13 al 26 marzo sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 49 euro per viaggiare tra il 10 aprile e il 13 settembre 2023. La soluzione di Tgv Inoui consente di vivere l’atmosfera parigina già dal viaggio, con un servizio ad alta velocità e a basso impatto ambientale, raggiungendo Parigi in circa 6 ore: sono tre i treni giornalieri a/r, che coprono la distanza in sole 7:09 e 5:34 ore (rispettivamente da Milano e Torino). Sempre disponibili poi le carte fedeltà nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”: acquistabili al prezzo di 49 euro, danno ai passeggeri massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. La versione “adulte” inoltre, dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore. Grazie al miglioramento delle carrozze, i passeggeri possono godere di un maggiore comfort, qualità dei sedili, spazio in 1° classe, prese elettriche in prima e seconda classe e connettività illimitata durante tutto il viaggio. I clienti di prima classe possono usufruire del welcome drink, che offre uno snack dolce e una bevanda a scelta per rendere il viaggio sempre più piacevole. A Milano, i passeggeri possono approfittare anche della disponibilità della Lounge della Stazione Garibaldi, aperta per i treni in partenza da 1 ora prima della partenza fino a 30 minuti dopo e per i treni in arrivo fino a 30 minuti dopo l’arrivo. [post_title] => Tgv Inoui: promozione di primavera per raggiungere Parigi da Milano e Torino [post_date] => 2023-03-14T09:20:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678785605000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) "punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo. Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2019), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”. In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023. Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia. Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca. Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione. [post_title] => Bahamas, Maria Grazia Marino: "Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani" [post_date] => 2023-03-13T11:45:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678707928000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuova operazione immobiliare per garibaldi hotels acquisito lalbergo trentino piaz" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1345,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441560\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia[/caption]\r

\r

Un investimento da 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un ulteriore milione per rinnovare la struttura in cinque anni. E' l'operazione che ha permesso al gruppo Garibaldi Hotels di acquisire il Piaz di Pera di Fassa, in Trentino, struttura già in gestione della compagnia pugliese fondata nel 2013 dagli attuali direttore generale e amministratore delegato, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia. Proprio in Trentino - Alto Adige, il gruppo aveva peraltro già effettuato nel 2018 la prima operazione nel ramo del mattone, con l’acquisizione immobiliare dell’hotel Monzoni, in gestione dal 2015, per un investimento allora di circa 3 milioni di euro. Oggi la compagnia gestisce un portfolio di dieci strutture situate anche in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Lazio.\r

\r

“Nel 2018, con la nascita della nostra business unit immobiliare, abbiamo tracciato la rotta da seguire per lo sviluppo in questo settore attraverso scelte e investimenti sostenibili - spiega lo stesso Prete -. Un progetto che ci ha portato a rilevare, in pochi anni, due delle nostre strutture storiche in un territorio, il Trentino, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e l’impulso per continuare a credere nel turismo di montagna”.\r

\r

Partner finanziario dell’operazione immobiliare è stato Unicredit. Garibaldi Hotels nel 2022 ha raggiunto i risultati pre-pandemia con un fatturato aggregato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso ottobre, la compagnia ha inoltre acquisito un immobile a Ostuni, dove ha trasferito il proprio nuovo quartier generale. L'obiettivo per il 2023 è di raggiungere un giro d'affari complessivo di 15 milioni di euro.","post_title":"Nuova operazione immobiliare per Garibaldi Hotels: acquisito l'albergo trentino Piaz","post_date":"2023-03-15T13:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678888522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441530\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso[/caption]\r

\r

Leolandia inaugura una stagione ricca di novità che si avvicenderanno nel corso dei prossimi mesi, per stupire grandi e piccini e offrire momenti di spensieratezza e allegria. In programma nuovi personaggi dei cartoni animati, eventi speciali con youtuber e influencer per bambini e ragazzi e tante altre sorprese.\r

\r

Si parte con l’arrivo al parco di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online per bambini, pronta a lasciare a bocca aperta i suoi piccoli fan dal 18 marzo. Per la sua inesauribile voglia di giocare e di conoscere il mondo attraverso tante avventure, Bluey non solo è amatissima dai bambini, ma ha saputo conquistare anche gli adulti, grazie ai valori positivi della serie e alla rappresentazione di una genitorialità moderna. Durante tutta la primavera, i piccoli visitatori di Leolandia potranno partecipare al mini-live show mai visto prima in Italia e divertirsi con Keepy Uppy, il gioco del pallone che non deve mai cadere a terra. Gran finale, i bambini presenti a Leolandia avranno la possibilità di incontrare Bluey per scattare una simpatica foto e portare a casa con loro un magico ricordo che custodiranno a lungo.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing & dales di Leolandia dichiara: “Dopo il successo della nostra prima apertura per Carnevale, non vediamo l’ora di svelare tutte le novità che si susseguiranno nel corso della stagione già a partire dalla primavera con l’arrivo dell’amatissima Bluey grazie ad un accordo con l’inglese BBC Studios. Ma un’altra grande novità è già in cantiere per rendere ancora più divertente e fresca l’estate di Leolandia , con una nuova area acquatica, il cui tema cambierà il volto di una zona importante del parco. Le nostre attrazioni, gli spettacoli e i personaggi sono pensati per offrire storie e contenuti che i bambini possono vivere da protagonisti mentre si divertono. Questo ci permette anche di veicolare messaggi positivi, come quelli legati all’ambiente e al rispetto degli altri, arricchendo così di valore l’esperienza di visita”.\r

\r

TrenOrto e Bluey sono solo le prime di una serie di novità: nel corso del 2023, ad esempio, saranno rinnovati tutti gli show della LeoArena che si avvicenderanno nel corso della stagione, già a partire da aprile. Spettacoli che, insieme alle attrazioni e all’allegra brigata di personaggi dei cartoni animati, come i PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e il Trenino Thomas, regalano avventure indimenticabili ai bambini di ogni età… e ai loro genitori!\r

\r

Confermata infine la conveniente promozione che offre un ingresso omaggio a tutti coloro che acquistano un biglietto del parco, online o direttamente alle casse, per un totale di 2 giorni di divertimento al costo di 1!","post_title":"Leolandia inizia la stagione con la luce della lucciola Bluey","post_date":"2023-03-15T10:43:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678876983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Il mercato italiano negli Stati Uniti è sempre stato tradizionalmente molto forte, soprattutto per i viaggi sulla costa orientale. La Roma-New York, in particolare, ha una forte domanda di passeggeri durante l'estate e di conseguenza è per noi un logico punto di partenza per iniziare le operazioni in un nuovo Paese\": Philip Allport, senior vice president communications di Norse Atlantic Airways motiva così la scelta di aggiungere Roma alle capitali europee collegate con voli low cost a New York.\r

\r

Una strada non del tutto nuova, anzi: qui altri hanno fallito, ma le intenzioni della giovane compagnia aerea sono addirittura ambiziose, tanto da puntare al break-even già per fine 2023.\r

\r

\"Siamo certi che i nostri prodotti e servizio si distingueranno dalla concorrenza”, ma quali sono i plus di Norse per fare dei collegamenti lungo raggio low cost una partita vinta? \r

Business model\r

“Il nostro business model è molto diverso: ci concentriamo esclusivamente sui viaggi a lungo raggio – cosa che pochi vettori fanno -, point to point e tra aeroporti primari. Abbiamo una base a basso costo e un'attenzione alla semplicità che ci permette di essere più competitivi dei vettori storici e di offrire tariffe più basse ai nostri passeggeri. Inoltre, operiamo con un unico tipo di aeromobile, i Boeing 787, che consentono un basso consumo di carburante. E ci rivolgiamo a un pubblico più ampio rispetto alle tradizionali low cost offrendo due scelte di cabine, Economy e Premium. Siamo certi esista una chiara domanda per un vettore a lungo raggio di valore come Norse Atlantic sulle rotte transatlantiche\".\r

\r

E se le vendite passeranno principalmente \"dal canale diretto o dalle numerose piattaforme di booking online\", Norse si dice \"desiderosa di aumentare la presenza commerciale e per questo stiamo esplorando attivamente nuove opportunità”. \r

\r

I voli giornalieri da Roma decolleranno il prossimo 19 giugno: \"I passeggeri potranno beneficiare di una scelta e convenienza ancora maggiori grazie alla nostra partnership con easyJet, Norwegian e Spirit Airlines. L'accordo interline, gestito da Dohop, propone oltre 600 collegamenti settimanali in connessione con i servizi transatlantici di Norse presso i nostri principali hub internazionali, tra cui Roma e New York”.","post_title":"Norse Atlantic e la scelta di Roma: \"Ecco perché sarà un successo\"","post_date":"2023-03-15T10:24:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678875875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porta in cielo i colori della bandiera lettone il 40° A220-300 della flotta AirBaltic: \"Più di sei anni fa, airBaltic è diventato il vettore di lancio globale dell’A220-300 – ha sottolineato il presidente e ceo della compagnia aerea, Martin Gauss -. Nel corso degli anni, questo tipo di aeromobile è diventato la spina dorsale delle nostre operazioni e continuiamo a esserne fieri ambasciatori\".\r

\r

Intanto, nel mese di febbraio, la compagnia aerea lettone airBaltic ha trasportato 232.800 passeggeri, l'86% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I voli operati sono stati 2.560 voli, pari ad un aumento del 33% rispetto a febbraio 2022.\r

\r

\"Nei primi due mesi dell'anno abbiamo trasportato quasi mezzo milione di passeggeri. Si tratta di un numero quasi doppio rispetto all'anno scorso, il che indica una forte crescita per airBaltic. Non vediamo l'ora di offrire il maggior numero di nuove rotte in una sola stagione per la prossima estate. Questa espansione del network si sta già riflettendo nella domanda dei servizi della compagnia aerea e siamo fiduciosi di continuare a vedere un numero crescente di passeggeri trasportati e di voli operati nei prossimi mesi\".","post_title":"AirBaltic: in flotta da aprile il 40° A220-300, con una livrea speciale dedicata alla bandiera lettone","post_date":"2023-03-15T09:30:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678872621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corre veloce il 2023 di Emirates, che dall'inizio del suo anno finanziario ha aumentato le operazioni del 31% e ha ulteriori piani per aumentare la sua capacità per la stagione estiva a partire dal 26 marzo.\r

In particolare, si conferma strategico il mercato italiano che vede un incremento delle frequenze su Venezia e Bologna, così da portare a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia: \"Già a partire dal 1° febbraio è stato aggiunto un ulteriore volo diretto giornaliero tra Roma e Dubai - precisa Flavio Ghiringhelli, country manager Italy della compagnia aerea -. Dall'aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all'hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questo gateway rappresenta uno degli aeroporti più strategici in Italia, poiché negli ultimi 30 anni Emirates ha servito più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale”.\r

\r

Quanto a Venezia e Bologna, dal 26 marzo il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Dal 1° giugno, un servizio aggiuntivo il mercoledì porterà l'operatività di Emirates da Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Dal 1° maggio, sarà attiva una frequenza in più sulla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali.\r

Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha pianificato e registrato una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città; ha lanciato un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, aggiunto 251 voli settimanali alle rotte già esistenti; e continuato il roll-out dei miglioramenti del servizio a bordo e a terra.\r

A livello europeo, sono previsti i seguenti aumenti di capacità: Amsterdam da 14 a 19 voli settimanali dal 2 aprile; Atene, aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre; Budapest, da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno; Londra, avvio del 2° servizio giornaliero per Stansted dal 1° maggio che porterà le operazioni londinesi a 11 voli giornalieri. Ci sono infatti anche i 6 volti al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick.","post_title":"Emirates, Ghiringhelli: \"Da giugno saliranno a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia\"","post_date":"2023-03-14T12:01:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678795302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Swissport ha vinto la gara per l'aggiudicazione dei servizi aeroportuali di ground handling per Aeroméxico all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 26 marzo, Swissport fornirà tutte le attività di assistenza a terra per i collegamenti aerei intercontinentali della compagnia messicana. Aeroméxico si aggiunge all'ampio portafoglio di 50 compagnie clienti che si affidano all’esperienza di Swissport dal suo arrivo in Italia a luglio 2022. \r

La compagnia messicana arriverà nei cieli italiani il 26 marzo 2023 con l’apertura del volo diretto tra Roma Fiumicino e Città del Messico. Inizialmente la compagnia opererà quattro voli settimanali con un Boeing 787, che saliranno a sette da metà giugno. La nuova partnership avrà durata triennale, fino a marzo 2026. \r

Swissport fornirà ad Aeroméxico i Servizi ai Passeggeri, Rampa, Pulizia e Sicurezza degli aeromobili attraverso il servizio “Cleaning and Aircraft Cabin Search”. I Servizi ai Passeggeri comprendono le operazioni di accettazione e di imbarco, l’ospitalità nelle lounge dei passeggeri Vip e frequent flyer, l’assistenza ai minori non accompagnati, il Lost & Found; i Servizi di Rampa prevedono l’assistenza agli aeromobili in partenza e in arrivo, le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Swissport si occuperà inoltre della sorveglianza degli aeromobili durante il transito a Fiumicino e dei servizi di “Cleaning and Aircraft Cabin Search”, svolti dal proprio provider che effettuerà i controlli di sicurezza durante le pulizie della cabina. \r

“Siamo onorati ed entusiasti di iniziare una nuova partnership con la compagnia nazionale messicana”. Aeroméxico può contare sulla riconosciuta esperienza di Swissport, un partner affidabile pronto ad offrire una vasta gamma di servizi tra l'atterraggio e il decollo dei propri voli” afferma Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. \"Il nostro lancio in Italia appena nove mesi fa, quando abbiamo rilevato anche l'handling completo dell'hub di ITA Airways, è stato un grande successo, e siamo lieti che il nostro portafoglio clienti continui a crescere e includa ora 50 compagnie aeree.\"\r

Swissport è sbarcata in Italia lo scorso luglio, prima a Roma Fiumicino e da ottobre 2022 anche a Milano Linate. Dagli esordi ad oggi ha già assistito oltre 4.8 milioni di passeggeri e gestito quasi 42.000 voli in partenza, dimostrando da subito la propria capacità di operare rapidamente in qualsiasi aeroporto garantendo continuità e puntualità nelle operazioni, anche con elevati volumi di traffico durante la stagione di picco del trasporto aereo. \r

A Roma Fiumicino, Swissport gestisce le operazioni a terra nell’hub di ITA Airways. Si tratta di uno degli oltre dodici hub - sia per quanto riguarda i servizi aeroportuali sia per la movimentazione di merci aeree - che Swissport gestisce per un numero di compagnie aeree in crescita in tutto il mondo. Sfruttando le competenze specifiche e le economie di scala di Swissport, le compagnie aeree possono ottenere flessibilità e sostenere la loro crescita.","post_title":"Swissport si aggiudica il ground handling di Aeromexico a Fiumicino","post_date":"2023-03-14T11:37:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678793847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_357214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption]\r

A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury.\r

Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini.\r

“Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”.\r

PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano.\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.”\r

","post_title":"Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up","post_date":"2023-03-14T10:53:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678791234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tgv Inoui incentiva i viaggi in treno da Milano e Torino verso Parigi con una promozione tutta primaverile: dal 13 al 26 marzo sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 49 euro per viaggiare tra il 10 aprile e il 13 settembre 2023.\r

La soluzione di Tgv Inoui consente di vivere l’atmosfera parigina già dal viaggio, con un servizio ad alta velocità e a basso impatto ambientale, raggiungendo Parigi in circa 6 ore: sono tre i treni giornalieri a/r, che coprono la distanza in sole 7:09 e 5:34 ore (rispettivamente da Milano e Torino).\r

Sempre disponibili poi le carte fedeltà nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”: acquistabili al prezzo di 49 euro, danno ai passeggeri massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. La versione “adulte” inoltre, dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore.\r

Grazie al miglioramento delle carrozze, i passeggeri possono godere di un maggiore comfort, qualità dei sedili, spazio in 1° classe, prese elettriche in prima e seconda classe e connettività illimitata durante tutto il viaggio. I clienti di prima classe possono usufruire del welcome drink, che offre uno snack dolce e una bevanda a scelta per rendere il viaggio sempre più piacevole.\r

A Milano, i passeggeri possono approfittare anche della disponibilità della Lounge della Stazione Garibaldi, aperta per i treni in partenza da 1 ora prima della partenza fino a 30 minuti dopo e per i treni in arrivo fino a 30 minuti dopo l’arrivo.","post_title":"Tgv Inoui: promozione di primavera per raggiungere Parigi da Milano e Torino","post_date":"2023-03-14T09:20:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678785605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) \"punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo.\r

Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2019), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”.\r

In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023.\r

Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia.\r

Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca.\r

Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione.","post_title":"Bahamas, Maria Grazia Marino: \"Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani\"","post_date":"2023-03-13T11:45:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678707928000]}]}}