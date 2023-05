Novità Relais & Châteaux a Tokyo e in Toscana. Debutto italiano per il gruppo Domaines de Fontenille “Sono lieto di dare il benvenuto nella nostra associazione a queste due nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta in Europa e Giappone”. Così il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, commenta le due ultime new entry della collezione: il Pieve Aldina a Radda in Chianti e The Kitano Hotel a Tokyo, nel quartiere di Chiyoda. Con il suo ingresso, il Pieve Aldina porta in particolare a 51 il numero degli associati Relais & Châteaux in Italia, per un totale di 40 alberghi e 11 ristoranti senza camere. Situata lungo la Chiantigiana, la strada del vino che collega Firenze e Siena, la struttura è il dodicesimo indirizzo del gruppo francese Domaines de Fontenille, già presente in Francia e Spagna e oggi pronto al suo debutto in Italia. Adiacente al complesso architettonico di Santa Maria Novella, pieve del decimo secolo che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica a Firenze, è un complesso di ospitalità diffusa con solo 21 camere che sorgerà nell’antica residenza vescovile del sedicesimo e diciassettesimo secolo. Per conservare l’identità del luogo, i quattro edifici distribuiti su una superficie di 2 mila metri quadrati e circondati da 40 ettari di oliveti sono stati restaurati sotto la supervisione della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio, e mantengono tutti gli elementi tipici dell’architettura toscana. La cucina sarà supervisionata dallo chef Flavio Faedi, avrà un’impronta fortemente toscana e trarrà ispirazione ogni giorno dalle primizie di ortolani e piccoli produttori locali. “Quando Frédéric Biousse e Guillame Foucher si innamorarono di questo angolo di Chianti otto anni fa, non avevano dubbi che potesse diventare una nuova destinazione Relais & Châteaux – spiega il maître de maison di Pieve Aldina, Fabio Serafino -: l’associazione di cui fanno già parte diverse dimore del gruppo. Siamo onorati che questa grande famiglia abbia scelto di accoglierci e accompagnarci già prima dell’apertura, ispirando e supportando il nostro progetto di connessione con il territorio e scoperta dell’autentico stile di vita toscano”. Letteralmente dall’altra parte del mondo, a pochi passi dai giardini del Palazzo imperiale di Tokyo, esporrà per la prima volta sulla porta la targa con il fleur de lis dell’associazione anche il The Kitano Hotel. Con il design pulito e contemporaneo delle sue 72 camere, un vivace roof top bar, un centro benessere che coniuga tradizione asiatica e occidentale e un ristorante di sushi tradizionale, è un esempio di ospitalità giapponese declinata in chiave cosmopolita e moderna.

