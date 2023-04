Arriva la quinta stella per l’Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi Salgono a cinque le stelle dell’Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi. L’upgrade di servizi si è tradotto tra l’altro nell’ampliamento e perfezionamento dello staff, nel restauro delle architetture storiche, nonché nella particolarità dell’offerta ristorativa. “Siamo estremamente orgogliosi di questo importante traguardo – commenta il senior operations director Italy & Usa del gruppo Nh, Marco Gilardi -. Per noi, Firenze è una piazza strategica e l’hotel del brand Nh Collection è una struttura perfetta per ospitare viaggiatori leisure ma anche business. Inoltre, la città rappresenta una destinazione chiave per il turismo internazionale in Italia: ottenere la quinta stella ci permette di rendere ancora più distintiva la nostra offerta nel panorama dell’hospitality cittadina e italiana in generale, in una delle strutture più rappresentative del brand Nh Collection in tutta la Penisola”. Situato a soli cinque minuti dal Duomo, dalla cappella dei Medici e dalla galleria degli Uffizi, l’Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi dispone di 86 camere distribuite su sei piani. La ristorazione è curata dal gruppo Bizionaire e si declina in un lobby bar, nel ristorante Steak Home, nel Winter Garden e nel Rooftop bar sulla terrazza dell’albergo. Per il mice, la struttura è infine dotata di cinque sale meeting in grado di ospitare fino a 200 persone, per un totale di 290 metri quadrati.

