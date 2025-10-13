Mode Hotel: a Rimini nasce un laboratorio di ospitalità sostenibile Nasce a Rimini il Mode Hotel, progetto ideato da Teamwork Hospitality come modello concreto di ospitalità sostenibile e laboratorio permanente di innovazione per il settore alberghiero. La struttura, realizzata dalla riqualificazione dell’ex hotel Arlesiana nella zona di San Giuliano Mare, coinvolge tredici studi di architettura tra i più rappresentativi dell’hôtellerie italiana, ciascuno autore di una diversa interpretazione di design responsabile. L’obiettivo del progetto, spiega Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, «è offrire una risposta concreta alla crescente domanda di consapevolezza ambientale nel turismo e creare un hub di sperimentazione e formazione per il comparto dell’ospitalità». Un hub per l’hotellerie sostenibile Mode si configura come showroom e laboratorio operativo, in cui ogni suite rappresenta un caso studio di progettazione e gestione sostenibile. La struttura conta nove suite, spazi di coworking, aree comuni e un giardino esterno, tutti progettati secondo criteri di efficienza energetica, economia circolare e comfort abitativo. Il progetto “Green is the new black”, curato da Rizoma Architetture, ha ridefinito l’involucro dell’edificio con soluzioni per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, mentre la progettazione di Chiara Tabellini (Comfort Hub) ha privilegiato tecnologie a basso consumo e materiali a ridotto impatto ambientale. Ogni area del MODE Hotel traduce la sostenibilità in chiave concreta: riciclo e riuso dei materiali, arredi realizzati con legno di recupero o plastiche rigenerate, tessuti derivati da bottiglie in pet, vernici atossiche e sistemi per la riduzione dei consumi idrici ed energetici. ModeHotel nasce anche come spazio formativo e di networking per operatori del settore: un luogo dove testare nuove soluzioni per la gestione alberghiera e la progettazione sostenibile, con l’obiettivo di creare un modello replicabile in altre destinazioni turistiche.

Il progetto ha visto il coordinamento architettonico e la direzione artistica di Laura Verdi, la consulenza marketing di Teamwork Hospitality e il project management di Hospitality Project. Con il Mode Hotel, Rimini conferma la propria vocazione di destinazione d’avanguardia nell’ospitalità, capace di unire design, innovazione e rispetto per l’ambiente. Un esempio tangibile di come la riqualificazione e la sostenibilità possano diventare leve strategiche per il turismo italiano. (Enzo Scudieri) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico. E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale. Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024 Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi. Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%. L'era dell'intelligenza artificiale nel travel Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto. Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%). Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità» «Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie. «Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore». Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione». Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi. Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio. Turismo di prossimità in crescita Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia. [post_title] => Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti [post_date] => 2025-10-10T15:26:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109971000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Heymondo, insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale b2b pensato per i professionisti del turismo. Con questa iniziativa, l’azienda consolida la sua presenza in uno dei mercati chiave, inaugurando una nuova linea di business dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali. L’obiettivo è offrire soluzioni assicurative trasparenti e flessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori. «L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo», ha dichiarato David Pérez, co-ceo e cofondatore di Heymondo. Fondata nel 2017, Heymondo ha ridefinito l’esperienza dell’assicurazione di viaggio attraverso processi digitalizzati, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, con un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24. Nel 2025 l’azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati e prevede di raggiungere i 67 milioni di euro di premi globali entro la fine dell’anno. L’Italia, che rappresenta oltre il 35% del volume complessivo, è al centro di questa crescita e diventa la punta di diamante della strategia di espansione. Con Heymondo Business, la compagnia offre una piattaforma dedicata ai professionisti del settore turistico, concepita per semplificare la gestione delle polizze e ottimizzare i processi. Agenti di viaggio e tour operator possono accedere a prodotti su misura per ogni tipo di viaggiatore, con strumenti che automatizzano reportistica, monitoraggio e comunicazione dei sinistri. I viaggiatori che attivano una polizza tramite le agenzie partner beneficiano di un’offerta assicurativa completa, che include coperture personalizzate, assistenza sanitaria senza anticipo di spesa, supporto 24/7 nella propria lingua e gestione rapida delle criticità. Un modello che rafforza la fidelizzazione dei clienti e la competitività delle agenzie. Il lancio del canale B2B in Italia si inserisce in un piano di crescita che prevede un incremento annuo superiore al 60%. Per sostenere questo sviluppo, Heymondo continuerà a investire in tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, puntando a offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficienti. La compagnia presenterà ufficialmente Heymondo Business al TTG Travel Experience di Rimini (8–10 ottobre 2025), dove il team illustrerà le funzionalità della piattaforma e le opportunità per i partner del settore. Guardando al 2026, Heymondo Business punta a costruire una rete solida di collaborazioni per rafforzare la propria leadership in un mercato emittente italiano in continua espansione. Parallelamente, la società prosegue nel potenziamento del canale B2C, consolidando il legame con millennials, Gen Z, famiglie e nomadi digitali, confermandosi partner di riferimento per il turismo e la mobilità internazionale. [post_title] => Heymondo lancia il canale B2B e consolida la sua posizione [post_date] => 2025-10-10T14:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760107949000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi. Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali. I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti. Alcuni commenti degli operatori partecipanti: “Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”. Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop. “E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop". [gallery columns="4" ids="498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853"] “Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”. [post_title] => ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche [post_date] => 2025-10-10T11:58:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760097491000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti. Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma? Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori. Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente. Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto. Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori. Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera. Che immensa tristezza. [post_title] => Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione [post_date] => 2025-10-10T11:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095275000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno "Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra "vecchio" e "nuovo" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica. Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon «Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi». Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto. Volver e l'approccio esperienziale Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto. L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande». Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi. Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target «Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels. Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere». Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target». Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti». Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti». [post_title] => Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità [post_date] => 2025-10-10T11:17:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095068000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno sviluppo costante e sostenibile, che guarda sì a incrementare i numeri degli arrivi, ma "entro quel limite che consenta di evitare situazioni legate all'overtourism e di 'garantire' proposte e servizi di qualità" Máté Terjek, responsabile sviluppo mercato italiano e spagnolo di Visit Hungary traccia così i prossimi passi verso un 2026 che vedrà un grande focus sugli eventi sportivi. Intanto, nei primi sette mesi del 2025, l'Ungheria ha accolto "oltre 283.000 visitatori italiani, con un incremento del 20,8% rispetto ai 234.680 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente". Dati che posizionano l'Italia al sesto posto tra i principali mercati di provenienza. Segno più anche per il numero dei pernottamenti "che è cresciuto in modo significativo, raggiungendo quota 702.850 — un aumento del 15,3% rispetto ai 609.750 del 2024 — a testimonianza sia dell’aumento dei flussi sia della maggiore durata dei soggiorni. E, se Budapest rimane la "meta più richiesta dai viaggiatori italiani, il lago Balaton e la regione di Győr registrano consensi in costante crescita. Non solo, notiamo anche un aumento dei viaggi anche al di fuori dei tradizionali periodi di vacanze". Un trend certamente favorito "da un'offerta capillare di collegamenti aerei dall'Italia: contiamo 16 aeroporti da cui operano voli diretti per Budapest, sia con Ryanair sia con Wizz Air per un totale di 21 collegamenti settimanali. Inoltre, dal prossimo 28 ottobre, decollerà un nuovo volo da Torino, con due frequenze alla settimana". A catalizzare l'interesse degli italiani la gastronomia e tutte le esperienze correlate: "Tante le novità spicca l’inaugurazione del Time Out Market Budapest, lo scorso settembre che, in posizione centrale, riunisce alcuni dei migliori chef, ristoratori e mixologist ungheresi sotto lo stesso tetto. Il Fény Street Market Tour è ideale per vivere esperienze culinarie autentiche alla scoperta dei sapori e della cultura locale. Per chi cerca un’esperienza più intima e immersiva con spettacolo dal vivo sul folklore nazionale, la Paprika Revue House offre un affascinante viaggio alla scoperta della cucina e delle tradizioni gastronomiche ungheresi". Riflettori puntanti sugli eventi sportivi quindi, "a cominciare dalla finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena; il Moto Gp che torna per il secondo anno e di nuovo sul Lago Balaton e, ancora, i World Athletics Ultimate Championships, in calendario dall'11 al 13 settembre, sempre a Budapest". [post_title] => Ungheria: eventi sportivi ed esperienze gastronomiche catturano l'interesse degli italiani [post_date] => 2025-10-10T11:02:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760094152000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La parte enogastronomica rappresenta, oggi, più del 60% della motivazione al viaggio, in particolare per i turisti stranieri”. Così la Presidente Enit Alessandra Priante introduce il tema del turismo esperienziale, in occasione della conferenza "Il risveglio dell'Italian countryside" che si è tenuta al Ttg Travel Experience di Rimini. “La motivazione è l’essenza del turismo oggi: non si parla più di turismo verso una destinazione ma per una motivazione e questo ci dà infinite possibilità che si imperniano sulle eccellenze delle realtà imprenditoriali e territoriali italiane micro, piccole e medie”. La Presidente sottolinea che il Paese è sulla strada giusta e ricorda inoltre che è grazie ai giovani se l’Italia è la destinazione numero uno in Europa per il turismo all’aria aperta: “Dobbiamo smettere di guardare ai modelli e al turista tradizionale e cominciare ad ascoltare i giovani di oggi parlando a loro e pensando al futuro”. Il vicepresidente nazionale di Terranostra Diego Scaramuzza insiste sullo slow tourism “Campagna e turismo si stanno intrecciando per promuovere un turismo a tuttotondo che l’Italia è in grado di offrire. Noi oggi siamo qui per promuovere questo: un turismo di emozioni”. Anche l’economista, consulente e docente esperto in agriturismo e multifunzionalità Francesco Fratto insiste sul turismo lento: “Secondo il World Travel&Tourism Council il 90% del turismo si concentra nel 4% del territorio italiano. Il restante 96% del territorio è presieduto in buona parte dalle aziende agricole, con il 31% degli agriturismi in zone montane. L’Italia è, inoltre, il Paese in Europa con la più alta presenza di alloggi in aree rurali.” Fondazione Campagna Amica e Terranostra presentano inoltre, per la prima volta, un catalogo con la più ampia rete di aziende agricole con 350 esperienze turistiche nelle aree rurali d’Italia. Emerge come turismo e agricoltura siano due facce della stessa medaglia e si evidenzia la necessità di lavorare in sinergia verso un obiettivo comune, visti anche i dati sempre più incoraggianti relativi all’agriturismo. Intervenuti anche: Guido Cardelli Masini Palazzi - Presidente Coldiretti Rimini, Carmelo Troccoli - Direttore Generale Campagna Amica. Di Elisa Biagioli [post_title] => Priante, Enit: l'enogastronomia al centro della motivazione a viaggiare [post_date] => 2025-10-10T10:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760093832000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UNA Italian Hospitality archivia il 2024 con ricavi alberghieri per 217,7 milioni di euro e indicatori in crescita su tutta la linea. Il tasso di occupazione si attesta al 76%, l'ADR (Average Daily Rate) raggiunge i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR (Revenue Per Available Room) cresce di oltre il 4% attestandosi a circa 125 euro. «Quest'anno sta andando bene, sta andando anche un pochino meglio dell'anno scorso in termini di numeri -, ha commentato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, a margine di TTG Travel Experience a Rimini. - Abbiamo avuto un aumento di numero di pernottamenti rispetto allo scorso anno, con una tariffa media in leggerissimo aumento». Mercati internazionali in forte espansione I dati confermano la strategia di diversificazione internazionale della catena: alcuni mercati hanno registrato performance particolarmente brillanti con India (+22%), Far East (+21%) e UK (+20%).«Il 70% della nostra clientela è straniera - spiega Marchegiani - l'Italia resta il primo mercato con una quota del 32% e un andamento stabile, mentre gli Stati Uniti, secondo mercato con l'11,6% di share, hanno registrato una crescita del 3,4%». Sul Nord America, Marchegiani sottolinea un risultato controcorrente:«Il mercato lamenta di non avere nord americani, noi invece ne abbiamo presi un po' di più. Sicuramente un lavoro commerciale sui segmenti specifici e la rielaborazione del brand hanno dato frutti, come quello "spirito italiano" che rende l'esperienza speciale». Destagionalizzazione e investimenti sulla qualità Il 2025 conferma il trend positivo con oltre 21mila room nights in più da inizio anno, pari a una crescita del 2,9%. L'estate ha registrato un incremento del 4% delle room nights vendute nei mesi di luglio e agosto rispetto allo scorso anno. «I nostri mesi migliori sono maggio e giugno-, afferma l'AD. - Stiamo cercando di rendere alcune strutture annuali, lavorare 12 mesi invece che stagionali, lo abbiamo fatto in Versilia. La destagionalizzazione è il futuro del settore turistico in Italia». La catena ha investito nel miglioramento qualitativo delle strutture:«Se io rifaccio i bagni, cambio le camere, rifaccio gli arredi, faccio un ristorante più bello e lavoro sul mio staff, l'albergo funziona meglio -, spiega Marchegiani. - Nel percorso 22-23-24 c'era il rischio di perdersi dei pezzi, noi ci siamo stati dietro con grande lavoro». Strategia di espansione e focus sull'hospitality UNA Italian Hospitality gestisce attualmente 35 strutture e ne ha 25 in affiliazione.«Stiamo cercando nuovi alberghi da aprire, da prendere in gestione e in affiliazione- , anticipa Marchegiani. -Siamo attenti a tante destinazioni italiane, non solo alle grandi città. Cerchiamo luoghi che per loro caratteristica attraggano clienti internazionali, anche con pazienza di aspettare che si sviluppino». Sul fronte della strategia commerciale, la catena punta sulla valorizzazione del fattore umano.«All' intelligenza artificiale preferiamo quella naturale, supportata da data science, perché la tecnologia va guidata con intelligenza -, afferma l'AD. -Le 50.000 interviste cliente anno che facciamo via Trustyou ci danno per ogni struttura e ogni mese un termometro del livello di servizio. Il sorriso della persona è sempre percepito bene, è per questo che ci siamo rinominati UNA Italian Hospitality». [post_title] => UNA Italian Hospitality chiude il 2024 a 217,7 milioni di ricavi. Marchegiani: "Mercati internazionali trainano la crescita" [post_date] => 2025-10-10T10:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760093500000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali a Bari da Bucarest Băneasa e Bratislava: la stagione invernale firmata Ryanair dalla Puglia conta quattro aeromobili basati che serviranno le 34 rotte da Bari e le 12 da Brindisi, con l'obiettivo di trasportare più di 5 milioni di passeggeri all’anno. In Puglia da 21 anni, la low cost irlandese ha trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri, e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Puglia e in Italia. "Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia" dichiara Fabrizio Francioni, head of communications Italy . "Ventuno anni insieme non sono semplicemente un traguardo: sono una vita - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un viaggio condiviso, fatto di sogni, ambizioni, sfide superate e traguardi raggiunti. Il legame tra Aeroporti di Puglia e Ryanair è solido e autentico, come una storia d’amore che ha attraversato le stagioni del tempo. Ha superato la maggiore età, è diventato maturo, e ora guarda con fiducia e complicità alle nozze d’argento. E qual è il modo migliore per celebrare questo anniversario, se non con un dono speciale ai nostri passeggeri? Due nuove rotte per la stagione winter: un regalo che profuma d’inverno ma scalda il cuore, come sanno fare solo le grandi storie". [post_title] => Ryanair, due nuove rotte nell'inverno pugliese: Bucarest e Bratislava [post_date] => 2025-10-10T10:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760092602000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mode hotel rimini nasce un laboratorio ospitalita sostenibile" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2796,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico.\r

\r

E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo\r

\r

Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale.\r

\r

Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024\r

\r

Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi.\r

\r

Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti\r

\r

Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%.\r

\r

L'era dell'intelligenza artificiale nel travel\r

\r

Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto.\r

\r

Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%).\r

\r

Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità»\r

\r

«Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie.\r

\r

«Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore».\r

\r

Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione».\r

\r

Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche\r

\r

La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi.\r

\r

Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio.\r

\r

Turismo di prossimità in crescita\r

\r

Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti","post_date":"2025-10-10T15:26:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760109971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Heymondo, insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale b2b pensato per i professionisti del turismo. Con questa iniziativa, l’azienda consolida la sua presenza in uno dei mercati chiave, inaugurando una nuova linea di business dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali.\r

L’obiettivo è offrire soluzioni assicurative trasparenti e flessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori. «L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo», ha dichiarato David Pérez, co-ceo e cofondatore di Heymondo.\r

Fondata nel 2017, Heymondo ha ridefinito l’esperienza dell’assicurazione di viaggio attraverso processi digitalizzati, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, con un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24. Nel 2025 l’azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati e prevede di raggiungere i 67 milioni di euro di premi globali entro la fine dell’anno. L’Italia, che rappresenta oltre il 35% del volume complessivo, è al centro di questa crescita e diventa la punta di diamante della strategia di espansione.\r

Con Heymondo Business, la compagnia offre una piattaforma dedicata ai professionisti del settore turistico, concepita per semplificare la gestione delle polizze e ottimizzare i processi. Agenti di viaggio e tour operator possono accedere a prodotti su misura per ogni tipo di viaggiatore, con strumenti che automatizzano reportistica, monitoraggio e comunicazione dei sinistri.\r

I viaggiatori che attivano una polizza tramite le agenzie partner beneficiano di un’offerta assicurativa completa, che include coperture personalizzate, assistenza sanitaria senza anticipo di spesa, supporto 24/7 nella propria lingua e gestione rapida delle criticità. Un modello che rafforza la fidelizzazione dei clienti e la competitività delle agenzie.\r

Il lancio del canale B2B in Italia si inserisce in un piano di crescita che prevede un incremento annuo superiore al 60%. Per sostenere questo sviluppo, Heymondo continuerà a investire in tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, puntando a offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficienti.\r

La compagnia presenterà ufficialmente Heymondo Business al TTG Travel Experience di Rimini (8–10 ottobre 2025), dove il team illustrerà le funzionalità della piattaforma e le opportunità per i partner del settore.\r

Guardando al 2026, Heymondo Business punta a costruire una rete solida di collaborazioni per rafforzare la propria leadership in un mercato emittente italiano in continua espansione. Parallelamente, la società prosegue nel potenziamento del canale B2C, consolidando il legame con millennials, Gen Z, famiglie e nomadi digitali, confermandosi partner di riferimento per il turismo e la mobilità internazionale.","post_title":"Heymondo lancia il canale B2B e consolida la sua posizione","post_date":"2025-10-10T14:52:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760107949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi.\r

\r

Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali.\r

\r

I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti.\r

\r

Alcuni commenti degli operatori partecipanti:\r

\r

“Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”.\r

\r

Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop.\r

“E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853\"]\r

\r

“Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”.","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche","post_date":"2025-10-10T11:58:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760097491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti.\r

\r

Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma?\r

\r

Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori.\r

\r

Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente.\r

\r

Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. \r

\r

Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. \r

\r

Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto.\r

\r

Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. \r

\r

Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori.\r

\r

Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera.\r

\r

Che immensa tristezza. ","post_title":"Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione","post_date":"2025-10-10T11:21:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760095275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno \"Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi\", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra \"vecchio\" e \"nuovo\" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica.\r

\r

Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon\r

\r

«Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi».\r

\r

Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi\r

\r

Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto.\r

\r

Volver e l'approccio esperienziale\r

\r

Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto.\r

\r

L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande».\r

\r

Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi.\r

\r

Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target\r

\r

«Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels.\r

\r

Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere».\r

\r

Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target».\r

\r

Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione\r

\r

Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti».\r

\r

Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti».","post_title":"Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità","post_date":"2025-10-10T11:17:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760095068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sviluppo costante e sostenibile, che guarda sì a incrementare i numeri degli arrivi, ma \"entro quel limite che consenta di evitare situazioni legate all'overtourism e di 'garantire' proposte e servizi di qualità\" Máté Terjek, responsabile sviluppo mercato italiano e spagnolo di Visit Hungary traccia così i prossimi passi verso un 2026 che vedrà un grande focus sugli eventi sportivi.\r

\r

Intanto, nei primi sette mesi del 2025, l'Ungheria ha accolto \"oltre 283.000 visitatori italiani, con un incremento del 20,8% rispetto ai 234.680 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente\". Dati che posizionano l'Italia al sesto posto tra i principali mercati di provenienza. Segno più anche per il numero dei pernottamenti \"che è cresciuto in modo significativo, raggiungendo quota 702.850 — un aumento del 15,3% rispetto ai 609.750 del 2024 — a testimonianza sia dell’aumento dei flussi sia della maggiore durata dei soggiorni.\r

\r

E, se Budapest rimane la \"meta più richiesta dai viaggiatori italiani, il lago Balaton e la regione di Győr registrano consensi in costante crescita. Non solo, notiamo anche un aumento dei viaggi anche al di fuori dei tradizionali periodi di vacanze\". Un trend certamente favorito \"da un'offerta capillare di collegamenti aerei dall'Italia: contiamo 16 aeroporti da cui operano voli diretti per Budapest, sia con Ryanair sia con Wizz Air per un totale di 21 collegamenti settimanali. Inoltre, dal prossimo 28 ottobre, decollerà un nuovo volo da Torino, con due frequenze alla settimana\".\r

\r

A catalizzare l'interesse degli italiani la gastronomia e tutte le esperienze correlate: \"Tante le novità spicca l’inaugurazione del Time Out Market Budapest, lo scorso settembre che, in posizione centrale, riunisce alcuni dei migliori chef, ristoratori e mixologist ungheresi sotto lo stesso tetto. Il Fény Street Market Tour è ideale per vivere esperienze culinarie autentiche alla scoperta dei sapori e della cultura locale. Per chi cerca un’esperienza più intima e immersiva con spettacolo dal vivo sul folklore nazionale, la Paprika Revue House offre un affascinante viaggio alla scoperta della cucina e delle tradizioni gastronomiche ungheresi\".\r

\r

Riflettori puntanti sugli eventi sportivi quindi, \"a cominciare dalla finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena; il Moto Gp che torna per il secondo anno e di nuovo sul Lago Balaton e, ancora, i World Athletics Ultimate Championships, in calendario dall'11 al 13 settembre, sempre a Budapest\".","post_title":"Ungheria: eventi sportivi ed esperienze gastronomiche catturano l'interesse degli italiani","post_date":"2025-10-10T11:02:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760094152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La parte enogastronomica rappresenta, oggi, più del 60% della motivazione al viaggio, in particolare per i turisti stranieri”. Così la Presidente Enit Alessandra Priante introduce il tema del turismo esperienziale, in occasione della conferenza \"Il risveglio dell'Italian countryside\" che si è tenuta al Ttg Travel Experience di Rimini. “La motivazione è l’essenza del turismo oggi: non si parla più di turismo verso una destinazione ma per una motivazione e questo ci dà infinite possibilità che si imperniano sulle eccellenze delle realtà imprenditoriali e territoriali italiane micro, piccole e medie”. La Presidente sottolinea che il Paese è sulla strada giusta e ricorda inoltre che è grazie ai giovani se l’Italia è la destinazione numero uno in Europa per il turismo all’aria aperta: “Dobbiamo smettere di guardare ai modelli e al turista tradizionale e cominciare ad ascoltare i giovani di oggi parlando a loro e pensando al futuro”.\r

\r

Il vicepresidente nazionale di Terranostra Diego Scaramuzza insiste sullo slow tourism “Campagna e turismo si stanno intrecciando per promuovere un turismo a tuttotondo che l’Italia è in grado di offrire. Noi oggi siamo qui per promuovere questo: un turismo di emozioni”.\r

\r

Anche l’economista, consulente e docente esperto in agriturismo e multifunzionalità Francesco Fratto insiste sul turismo lento: “Secondo il World Travel&Tourism Council il 90% del turismo si concentra nel 4% del territorio italiano. Il restante 96% del territorio è presieduto in buona parte dalle aziende agricole, con il 31% degli agriturismi in zone montane. L’Italia è, inoltre, il Paese in Europa con la più alta presenza di alloggi in aree rurali.”\r

\r

Fondazione Campagna Amica e Terranostra presentano inoltre, per la prima volta, un catalogo con la più ampia rete di aziende agricole con 350 esperienze turistiche nelle aree rurali d’Italia.\r

\r

\r

\r

Emerge come turismo e agricoltura siano due facce della stessa medaglia e si evidenzia la necessità di lavorare in sinergia verso un obiettivo comune, visti anche i dati sempre più incoraggianti relativi all’agriturismo.\r

\r

Intervenuti anche: Guido Cardelli Masini Palazzi - Presidente Coldiretti Rimini, Carmelo Troccoli - Direttore Generale Campagna Amica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Priante, Enit: l'enogastronomia al centro della motivazione a viaggiare","post_date":"2025-10-10T10:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760093832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UNA Italian Hospitality archivia il 2024 con ricavi alberghieri per 217,7 milioni di euro e indicatori in crescita su tutta la linea. Il tasso di occupazione si attesta al 76%, l'ADR (Average Daily Rate) raggiunge i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR (Revenue Per Available Room) cresce di oltre il 4% attestandosi a circa 125 euro.\r

\r

«Quest'anno sta andando bene, sta andando anche un pochino meglio dell'anno scorso in termini di numeri -, ha commentato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, a margine di TTG Travel Experience a Rimini. - Abbiamo avuto un aumento di numero di pernottamenti rispetto allo scorso anno, con una tariffa media in leggerissimo aumento».\r

\r

Mercati internazionali in forte espansione\r

\r

I dati confermano la strategia di diversificazione internazionale della catena: alcuni mercati hanno registrato performance particolarmente brillanti con India (+22%), Far East (+21%) e UK (+20%).«Il 70% della nostra clientela è straniera - spiega Marchegiani - l'Italia resta il primo mercato con una quota del 32% e un andamento stabile, mentre gli Stati Uniti, secondo mercato con l'11,6% di share, hanno registrato una crescita del 3,4%».\r

\r

Sul Nord America, Marchegiani sottolinea un risultato controcorrente:«Il mercato lamenta di non avere nord americani, noi invece ne abbiamo presi un po' di più. Sicuramente un lavoro commerciale sui segmenti specifici e la rielaborazione del brand hanno dato frutti, come quello \"spirito italiano\" che rende l'esperienza speciale».\r

\r

Destagionalizzazione e investimenti sulla qualità\r

\r

Il 2025 conferma il trend positivo con oltre 21mila room nights in più da inizio anno, pari a una crescita del 2,9%. L'estate ha registrato un incremento del 4% delle room nights vendute nei mesi di luglio e agosto rispetto allo scorso anno.\r

\r

«I nostri mesi migliori sono maggio e giugno-, afferma l'AD. - Stiamo cercando di rendere alcune strutture annuali, lavorare 12 mesi invece che stagionali, lo abbiamo fatto in Versilia. La destagionalizzazione è il futuro del settore turistico in Italia».\r

\r

La catena ha investito nel miglioramento qualitativo delle strutture:«Se io rifaccio i bagni, cambio le camere, rifaccio gli arredi, faccio un ristorante più bello e lavoro sul mio staff, l'albergo funziona meglio -, spiega Marchegiani. - Nel percorso 22-23-24 c'era il rischio di perdersi dei pezzi, noi ci siamo stati dietro con grande lavoro».\r

\r

Strategia di espansione e focus sull'hospitality\r

\r

UNA Italian Hospitality gestisce attualmente 35 strutture e ne ha 25 in affiliazione.«Stiamo cercando nuovi alberghi da aprire, da prendere in gestione e in affiliazione- , anticipa Marchegiani. -Siamo attenti a tante destinazioni italiane, non solo alle grandi città. Cerchiamo luoghi che per loro caratteristica attraggano clienti internazionali, anche con pazienza di aspettare che si sviluppino».\r

\r

Sul fronte della strategia commerciale, la catena punta sulla valorizzazione del fattore umano.«All' intelligenza artificiale preferiamo quella naturale, supportata da data science, perché la tecnologia va guidata con intelligenza -, afferma l'AD. -Le 50.000 interviste cliente anno che facciamo via Trustyou ci danno per ogni struttura e ogni mese un termometro del livello di servizio. Il sorriso della persona è sempre percepito bene, è per questo che ci siamo rinominati UNA Italian Hospitality».","post_title":"UNA Italian Hospitality chiude il 2024 a 217,7 milioni di ricavi. Marchegiani: \"Mercati internazionali trainano la crescita\"","post_date":"2025-10-10T10:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760093500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali a Bari da Bucarest Băneasa e Bratislava: la stagione invernale firmata Ryanair dalla Puglia conta quattro aeromobili basati che serviranno le 34 rotte da Bari e le 12 da Brindisi, con l'obiettivo di trasportare più di 5 milioni di passeggeri all’anno.\r

\r

In Puglia da 21 anni, la low cost irlandese ha trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri, e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Puglia e in Italia. \"Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia\" dichiara Fabrizio Francioni, head of communications Italy .\r

\r

\"Ventuno anni insieme non sono semplicemente un traguardo: sono una vita - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un viaggio condiviso, fatto di sogni, ambizioni, sfide superate e traguardi raggiunti. Il legame tra Aeroporti di Puglia e Ryanair è solido e autentico, come una storia d’amore che ha attraversato le stagioni del tempo. Ha superato la maggiore età, è diventato maturo, e ora guarda con fiducia e complicità alle nozze d’argento. E qual è il modo migliore per celebrare questo anniversario, se non con un dono speciale ai nostri passeggeri? Due nuove rotte per la stagione winter: un regalo che profuma d’inverno ma scalda il cuore, come sanno fare solo le grandi storie\".","post_title":"Ryanair, due nuove rotte nell'inverno pugliese: Bucarest e Bratislava","post_date":"2025-10-10T10:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760092602000]}]}}