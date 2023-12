Minor Hotels arriva in Austria con il Palais Hansen Vienna Hotel Minor Hotels, la società madre dei brand di hotel di lusso Anantara, Tivoli e Elewana Collection, allarga il portafoglio con l’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel che sarà inaugurato a marzo 2024 e risponde alla strategia del Gruppo di espandersi in Europa. La struttura, che sarà inaugurata sotto il brand Anantara a marzo del prossimo anno, conterà 152 camere e suite arredate in stile classico e disposte su tre piani, tra cui una suite presidenziale di 270 metri quadrati, la più grande della capitale austriaca. L’offerta gastronomica includerà un ristorante stellato Michelin, la cucina regionale del Wintergarten, l’elegante Lobby Lounge & Bar e la Cigar Lounge. Dieci sale per ricevimenti al piano terra e al mezzanino renderanno l’hotel un luogo ideale per riunioni ed eventi, mentre la sala da ballo sarà la location perfetta per ospitare cene di gala, matrimoni e conferenze per un massimo di 265 persone. Non mancheranno una piscina coperta, un centro fitness e una spa. L’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, durante la quale verrà introdotta la suite completa dei servizi ed esperienze firmate Anantara. A partire dalla fine del 2024 e per tutto il 2025, i lavori riguarderanno le camere e le suite, la lobby, gli spazi per le riunioni, i ristoranti e i bar. Inoltre, l’attuale spa sarà rinnovata e riproposta come Anantara Spa, combinando le tradizioni del benessere europee e asiatiche. “Siamo entusiasti di portare il marchio Anantara a Vienna, indiscusso centro culturale dell’Austria e una delle capitali mondiali della musica. L’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel offrirà un’esperienza impareggiabile di lusso, eleganza e ospitalità nel cuore di una delle città più belle d’Europa. Questo è un traguardo emozionante sia per Minor Hotels che per Anantara, che conferma la nostra strategia di espansione delle proprietà e brand in tutto il continente.” Dillip Rajakarier, CEO of Minor Hotels Condividi

