MGallery Collection (Accor) alla Biennale di Venezia 2025 MGallery Collection, la collezione di boutique hotel di lusso firmata Accor, annuncia con orgoglio la sua partecipazione alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 2025, in qualità di partner dell’affascinante installazione “Interwoven”, firmata dall’ architetto Patrick Keane, direttore di Enter Projects Asia. Presentata all’interno della rassegna “Time, Space, Existence” presso i Giardini della Marinaressa, “Interwoven” è un’opera immersiva e sensoriale che intreccia sapientemente la tradizione tessile artigianale thailandese, il linguaggio architettonico italiano e le più avanzate tecnologie del design digitale. Un connubio armonico e visionario che si inserisce perfettamente nel tema della Biennale curata da Carlo Ratti: Intelligens. Naturale. Artificiale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490148" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Loris Giusti, key account e Massimo Ravaglia, area sales Triveneto di Azemar[/caption] Nuovo appuntamento Azemar con le agenzie di viaggio, nuova occasione per accendere i riflettori su Bawe Island, il più recente dei gioielli del to a Zanzibar. L'occasione è stata la serata dello scorso 7 maggio che ha riunito nella storica ‘Villa Condulmer’ a Mogliano Veneto, alcune tra le migliori adv del territorio. Bawe Island, inaugurato a luglio 2024, è il primo ‘one Island one resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar. L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola. "Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti - ricorda Loris Giusti, key account del to - e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, cioè il brand che racchiude le nostre sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters". Tra le agenzie partecipanti, Giuliano e Silvana, Hirondelle di Treviso, Cristina e Elena, Vertours di Treviso, Margherita Listrop di Treviso, Aurora di Viagginmente di Treviso, Elisabetta di Euphemia di Treviso, Flavia di Campiello Viaggio Oderzo, Silvia e Gloria di Hamal Viaggi di Maserada, Monica e Alessandra di Farold Viaggi di Motta di Livenza, Giorgia di Sidir Tour di Ormelle, Elisa di Bucintoro di Venezia, Gabriele e Tommaso di Cantiere 34 di Dolo, Ornella e Lucrezia di Portotravel di San Donà di Piave, Lucia e Stefania di A1 Class di Camposampiero, Silvia di Ca Valestour di Pordenone, Vania di Mazzolo Viaggi di San Vito al Tagliamento. [post_title] => Azemar: riflettori puntati su Bawe Island nell'incontro di Mogliano Veneto [post_date] => 2025-05-09T14:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746799939000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => MGallery Collection, la collezione di boutique hotel di lusso firmata Accor, annuncia con orgoglio la sua partecipazione alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 2025, in qualità di partner dell’affascinante installazione “Interwoven”, firmata dall' architetto Patrick Keane, direttore di Enter Projects Asia. Presentata all’interno della rassegna “Time, Space, Existence” presso i Giardini della Marinaressa, “Interwoven” è un’opera immersiva e sensoriale che intreccia sapientemente la tradizione tessile artigianale thailandese, il linguaggio architettonico italiano e le più avanzate tecnologie del design digitale. Un connubio armonico e visionario che si inserisce perfettamente nel tema della Biennale curata da Carlo Ratti: Intelligens. Naturale. Artificiale. [post_title] => MGallery Collection (Accor) alla Biennale di Venezia 2025 [post_date] => 2025-05-09T12:44:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746794677000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo. «Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business». Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate. Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare». Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania. Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490079,490077,490080"] [post_title] => Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani [post_date] => 2025-05-09T09:14:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746782099000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano. Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025. Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. [gallery ids="490059,490060,490061,490062,490063,490064"] [post_title] => Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi [post_date] => 2025-05-08T15:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746719768000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lvg Group rafforza la compagine societaria attraverso l’ingresso nel capitale di White Bridge Investments III. Nel dettaglio, White Bridge acquisisce la maggioranza della holding Lvg Group e delle sue controllate Lvg Hotel Collection, Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale pari a circa 10 milioni di euro per supportare l’azienda nel suo processo di sviluppo. Attualmente la tabella di marcia di Lvg Group prevede l’apertura di cinque nuove strutture alberghiere nel Nord d’Italia entro settembre 2025, che vedranno l’assunzione di più di 100 nuovi professionisti nel settore dell’ospitalità. La previsione del management è quella di superare i 20 milioni di fatturato a fine 2025. Con 12 strutture a gestione diretta su tutto il territorio italiano e oltre 100 clienti in consulenza, Lvg ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 14 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2023. «L’ingresso di White Bridge rappresenta un passaggio strategico fondamentale per accelerare il percorso di crescita intrapreso dal nostro gruppo - dichiara Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group (nella foto) -. Questa partnership ci permetterà di consolidare la nostra posizione come player di riferimento nell’hospitality italiana, potenziare la nostra offerta nei segmenti leisure e business, e affrontare con ambizione nuove acquisizioni e sfide. Restiamo fedeli alla nostra visione di un’ospitalità d’eccellenza, basata su innovazione, competenza e valorizzazione del territorio». La squadra dirigenziale manterrà le proprie cariche per guidare la prossima fase di sviluppo: in particolare, Claudio Lavagna resterà alla guida della holding Lvg Group come ceo, mentre Francesco Dicuonzo continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech. “Abbiamo scelto di investire in Lvg Group perché crediamo nel valore della sua visione e nella qualità del lavoro svolto dal suo management - dichiara Marco Pinciroli, presidente e ad di White Bridge Investments -. Lvg rappresenta un’eccellenza italiana ad alto potenziale nel settore dell'hospitality e della consulenza alberghiera, con solide prospettive di crescita. Il nostro obiettivo è supportare il gruppo in un percorso di sviluppo continuo e ambizioso, orientato al raggiungimento di traguardi significativi.” [post_title] => White Bridge Investments III entra nel capitale Lvg Group: nuovo slancio alla crescita [post_date] => 2025-05-08T14:02:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746712962000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi. «Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità». Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali». Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia. L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani». (Quirino Falessi) [gallery ids="489992,489993,489991"] [post_title] => Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United [post_date] => 2025-05-07T15:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746631300000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489961 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hotiday il primo hotel decentralizzato globale con sede in aree dedicate all’interno delle migliori strutture alberghiere locali, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto grazie alla partecipazione di fondi di investimento come P101 e 40Jemz, consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, arricchire i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team. Nata nel 2022 da un'idea dei giovani under 30 Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, si è sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i - Bocconi for innovation. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto un fatturato di oltre 5 milioni di euro (+500% rispetto al 2023) e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi. Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Francia, Grecia e Portogallo. [post_title] => Hotiday, l'hotel decentralizzato aumenta il capitale di 5,5 milioni di euro [post_date] => 2025-05-07T11:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617870000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia. «Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale». « Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente». Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali. Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo. Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC. [gallery ids="489842,489843,489844"] «È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio». L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono». [post_title] => L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma [post_date] => 2025-05-05T15:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746460031000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale. «Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi. Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio. Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile. Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family. Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose. Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente». Chiara Ambrosioni [gallery ids="489786,489785,489784"] [post_title] => Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti [post_date] => 2025-05-05T10:46:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746442018000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mgallery collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":891,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490148\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Loris Giusti, key account e Massimo Ravaglia, area sales Triveneto di Azemar[/caption]\r

Nuovo appuntamento Azemar con le agenzie di viaggio, nuova occasione per accendere i riflettori su Bawe Island, il più recente dei gioielli del to a Zanzibar.\r

L'occasione è stata la serata dello scorso 7 maggio che ha riunito nella storica ‘Villa Condulmer’ a Mogliano Veneto, alcune tra le migliori adv del territorio.\r

Bawe Island, inaugurato a luglio 2024, è il primo ‘one Island one resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar.\r

L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola.\r

\"Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti - ricorda Loris Giusti, key account del to - e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, cioè il brand che racchiude le nostre sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters\".\r

Tra le agenzie partecipanti, Giuliano e Silvana, Hirondelle di Treviso, Cristina e Elena, Vertours di Treviso, Margherita Listrop di Treviso, Aurora di Viagginmente di Treviso, Elisabetta di Euphemia di Treviso, Flavia di Campiello Viaggio Oderzo, Silvia e Gloria di Hamal Viaggi di Maserada, Monica e Alessandra di Farold Viaggi di Motta di Livenza, Giorgia di Sidir Tour di Ormelle, Elisa di Bucintoro di Venezia, Gabriele e Tommaso di Cantiere 34 di Dolo, Ornella e Lucrezia di Portotravel di San Donà di Piave, Lucia e Stefania di A1 Class di Camposampiero, Silvia di Ca Valestour di Pordenone, Vania di Mazzolo Viaggi di San Vito al Tagliamento.","post_title":"Azemar: riflettori puntati su Bawe Island nell'incontro di Mogliano Veneto","post_date":"2025-05-09T14:12:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746799939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MGallery Collection, la collezione di boutique hotel di lusso firmata Accor, annuncia con orgoglio la sua partecipazione alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 2025, in qualità di partner dell’affascinante installazione “Interwoven”, firmata dall' architetto Patrick Keane, direttore di Enter Projects Asia.\r

Presentata all’interno della rassegna “Time, Space, Existence” presso i Giardini della Marinaressa, “Interwoven” è un’opera immersiva e sensoriale che intreccia sapientemente la tradizione tessile artigianale thailandese, il linguaggio architettonico italiano e le più avanzate tecnologie del design digitale. Un connubio armonico e visionario che si inserisce perfettamente nel tema della Biennale curata da Carlo Ratti: Intelligens. Naturale. Artificiale.","post_title":"MGallery Collection (Accor) alla Biennale di Venezia 2025","post_date":"2025-05-09T12:44:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746794677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo.\r

\r

«Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business».\r

\r

Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate.\r

\r

Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare».\r

\r

Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania.\r

\r

Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490079,490077,490080\"]","post_title":"Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani","post_date":"2025-05-09T09:14:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746782099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano.\r

\r

Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025.\r

\r

Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. \r

\r

[gallery ids=\"490059,490060,490061,490062,490063,490064\"]\r

\r

","post_title":"Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi","post_date":"2025-05-08T15:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746719768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lvg Group rafforza la compagine societaria attraverso l’ingresso nel capitale di White Bridge Investments III. Nel dettaglio, White Bridge acquisisce la maggioranza della holding Lvg Group e delle sue controllate Lvg Hotel Collection, Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale pari a circa 10 milioni di euro per supportare l’azienda nel suo processo di sviluppo.\r

Attualmente la tabella di marcia di Lvg Group prevede l’apertura di cinque nuove strutture alberghiere nel Nord d’Italia entro settembre 2025, che vedranno l’assunzione di più di 100 nuovi professionisti nel settore dell’ospitalità.\r

La previsione del management è quella di superare i 20 milioni di fatturato a fine 2025. Con 12 strutture a gestione diretta su tutto il territorio italiano e oltre 100 clienti in consulenza, Lvg ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 14 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2023.\r

«L’ingresso di White Bridge rappresenta un passaggio strategico fondamentale per accelerare il percorso di crescita intrapreso dal nostro gruppo - dichiara Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group (nella foto) -. Questa partnership ci permetterà di consolidare la nostra posizione come player di riferimento nell’hospitality italiana, potenziare la nostra offerta nei segmenti leisure e business, e affrontare con ambizione nuove acquisizioni e sfide. Restiamo fedeli alla nostra visione di un’ospitalità d’eccellenza, basata su innovazione, competenza e valorizzazione del territorio». \r

La squadra dirigenziale manterrà le proprie cariche per guidare la prossima fase di sviluppo: in particolare, Claudio Lavagna resterà alla guida della holding Lvg Group come ceo, mentre Francesco Dicuonzo continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech.\r

“Abbiamo scelto di investire in Lvg Group perché crediamo nel valore della sua visione e nella qualità del lavoro svolto dal suo management - dichiara Marco Pinciroli, presidente e ad di White Bridge Investments -. Lvg rappresenta un’eccellenza italiana ad alto potenziale nel settore dell'hospitality e della consulenza alberghiera, con solide prospettive di crescita. Il nostro obiettivo è supportare il gruppo in un percorso di sviluppo continuo e ambizioso, orientato al raggiungimento di traguardi significativi.” ","post_title":"White Bridge Investments III entra nel capitale Lvg Group: nuovo slancio alla crescita","post_date":"2025-05-08T14:02:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746712962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi.\r

«Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità».\r

Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali».\r

Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia.\r

L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"489992,489993,489991\"]","post_title":"Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United","post_date":"2025-05-07T15:21:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746631300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hotiday il primo hotel decentralizzato globale con sede in aree dedicate all’interno delle migliori strutture alberghiere locali, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. \r

Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto grazie alla partecipazione di fondi di investimento come P101 e 40Jemz, consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, arricchire i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team. \r

Nata nel 2022 da un'idea dei giovani under 30 Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, si è sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i - Bocconi for innovation. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto un fatturato di oltre 5 milioni di euro (+500% rispetto al 2023) e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi. \r

Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Francia, Grecia e Portogallo.","post_title":"Hotiday, l'hotel decentralizzato aumenta il capitale di 5,5 milioni di euro","post_date":"2025-05-07T11:37:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746617870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia.\r

\r

«Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale».\r

\r

« Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente».\r

\r

Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali.\r

\r

Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo.\r

\r

Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC.\r

\r

[gallery ids=\"489842,489843,489844\"]\r

\r

«È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio».\r

\r

L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono».\r

\r

","post_title":"L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma","post_date":"2025-05-05T15:47:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746460031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale.\r

\r

«Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi.\r

\r

Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio.\r

\r

Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile.\r

\r

Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family.\r

\r

Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose.\r

\r

Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"489786,489785,489784\"]","post_title":"Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti","post_date":"2025-05-05T10:46:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746442018000]}]}}