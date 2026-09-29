Mangia’s Hotel & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo Mangia’s Hotels & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo. Il gruppo dell’ospitalità siciliana sarà premium partner della società palermitana anche nella stagione 2026/27. La partnership accompagnerà le attività della Waterpolo Palermo nel corso della stagione, sostenendo un progetto che coinvolge il mondo pallanuoto, e in particolare la prima squadra che milita nel campionato nazionale maschile Fin di serie A2 girone Sud, il settore giovanile di pallanuoto e nuoto, e le attività di nuoto master, con particolare attenzione alla crescita del movimento e alla valorizzazione dello sport sul territorio. Binomio vincente Due realtà profondamente legate alla Sicilia che scelgono così di proseguire un percorso comune, mettendo al centro territorio, giovani e crescita. Dal 1973, Mangia’s racconta un modo tutto italiano di vivere l’ospitalità. Oggi il gruppo comprende una collezione di 17 strutture e oltre 4.000 camere nelle destinazioni più iconiche di Sicilia e Sardegna. Resort e city hotel interpretano un modello di ospitalità che unisce autenticità italiana, attenzione al territorio, design e sostenibilità. In questo percorso si inserisce il rinnovo della partnership con Waterpolo Palermo, espressione della volontà di contribuire alla crescita dello sport e alla valorizzazione del territorio. «Siamo orgogliosi di rinnovare e rafforzare la partnership con Waterpolo Palermo – dichiara Marcello Mangia, Presidente e ceo di Mangia’s – una realtà con cui condividiamo un legame profondo con la Sicilia e l’attenzione verso le nuove generazioni. Crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita, partecipazione e appartenenza e siamo felici di continuare a sostenere un progetto che contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Diventare Premium Partner rappresenta per noi la naturale evoluzione di un percorso costruito nel tempo e che vogliamo continuare a far crescere insieme». Rapporto di fiducia «Il rinnovo della partnership con Mangia’s – aggiunge Antonio Coglitore, presidente Waterpolo Palermo – assume per noi un valore particolare perché nasce da un rapporto costruito negli anni e da una fiducia che continua a crescere. Il maggiore impegno scelto da Mangia’s per questa stagione rappresenta un segnale importante nei confronti del progetto che stiamo portando avanti. Siamo felici di continuare questo percorso insieme a una realtà fortemente legata alla nostra terra e che condivide con noi l’attenzione verso il territorio e le nuove generazioni». Nel corso della stagione, la collaborazione potrà inoltre tradursi in iniziative congiunte e momenti di comunicazione e valorizzazione della partnership, coinvolgendo gli atleti Waterpolo Palermo e le strutture Mangia’s. Condividi

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Il programma\r

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L'edizione 2026 prevede percorsi dedicati a trade, media e leadership, con sessioni di approfondimento su ricerche e market insight, informazioni sull'ingresso negli Usa, intelligenza artificiale e innovazione. Presenti U.S. Customs and Border Protection, Dipartimento di Stato e Dipartimento per la Sicurezza interna. Alla sessione plenaria è intervenuto Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti nei Paesi Bassi, che ha evidenziato il ruolo dell'aeroporto di Schiphol nei collegamenti tra i due Paesi. «Gli olandesi sono un grande partner per gli Stati Uniti sul fronte del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale», ha dichiarato.\r

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Il calendario delle Travel Week\r

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Dopo le prime edizioni in India e Sud America nel 2026, il format debutta in Canada dal 26 al 29 ottobre. Nel 2027 torna a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito dalla Travel Week Latin America in versione ampliata a Panama, dal 14 al 18 marzo. La Travel Week U.K. & Europe rientra invece a Londra, all'Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027.\r

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«Riunire in un'unica sede ad Amsterdam più di 450 delegati statunitensi e oltre 300 buyer e media crea opportunità per presentare nuovi prodotti, scambiare analisi di mercato e costruire relazioni che incidono sui viaggi internazionali verso gli Stati Uniti», spiega Malcolm Smith, senior vice president global markets e chief trade di Brand Usa.\r

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America the Beautiful, il primo anno\r

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La piattaforma si è evoluta in un ecosistema che integra storytelling consumer, strumenti per i viaggiatori e attività trade: la serie American Originals, A Beautiful Detour, i contenuti per il centenario della Route 66, il servizio informativo Get Facts. Get Going. e la pianificazione di viaggio basata sull'IA su AmericaTheBeautiful.com.\r

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I dati del primo anno di monitoraggio indicano un indice di gradimento della campagna all'84%, stabile in tutti i mercati. Ad agosto il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente l'interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto nei 10 mesi di rilevazione. Tra chi ha visto la creatività, l'intenzione di visita sale al 60% contro il 31% di chi non l'ha vista. Sette persone su 10 affermano che la pubblicità le spinge ad approfondire cosa vedere e fare negli Usa.\r

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«Dopo un anno la piattaforma funziona – ha detto Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa –. Chi ha visto la campagna ha il doppio delle probabilità di pianificare un viaggio negli Stati Uniti e American Originals ha superato 197 milioni di visualizzazioni, con tempi medi di visione superiori ai tre minuti».\r

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In concomitanza con l'evento, la campagna è attiva per la prima volta nei Paesi Bassi, su oltre 400 impianti digital out-of-home ad Amsterdam, tra cui schermi nei pressi della Beurs van Berlage e lungo i principali corridoi commerciali e di transito.\r

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Collegamenti 2027\r

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Sul fronte dell'accessibilità, il 2027 porterà 21 nuove rotte nonstop dall'Europa agli Stati Uniti. Tra nuovi collegamenti e potenziamenti, l'offerta collegherà 27 Paesi europei a 37 città in 27 Stati americani.","post_title":"Brand Usa e la Travel Week U.K. & Europe: America the Beautiful spinge l'intenzione di viaggio","post_date":"2026-09-29T13:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790686868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s Hotels & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo. Il gruppo dell’ospitalità siciliana sarà premium partner della società palermitana anche nella stagione 2026/27.\r

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La partnership accompagnerà le attività della Waterpolo Palermo nel corso della stagione, sostenendo un progetto che coinvolge il mondo pallanuoto, e in particolare la prima squadra che milita nel campionato nazionale maschile Fin di serie A2 girone Sud, il settore giovanile di pallanuoto e nuoto, e le attività di nuoto master, con particolare attenzione alla crescita del movimento e alla valorizzazione dello sport sul territorio.\r

Binomio vincente\r

Due realtà profondamente legate alla Sicilia che scelgono così di proseguire un percorso comune, mettendo al centro territorio, giovani e crescita.\r

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Dal 1973, Mangia’s racconta un modo tutto italiano di vivere l’ospitalità. Oggi il gruppo comprende una collezione di 17 strutture e oltre 4.000 camere nelle destinazioni più iconiche di Sicilia e Sardegna. Resort e city hotel interpretano un modello di ospitalità che unisce autenticità italiana, attenzione al territorio, design e sostenibilità.\r

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In questo percorso si inserisce il rinnovo della partnership con Waterpolo Palermo, espressione della volontà di contribuire alla crescita dello sport e alla valorizzazione del territorio.\r

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«Siamo orgogliosi di rinnovare e rafforzare la partnership con Waterpolo Palermo - dichiara Marcello Mangia, Presidente e ceo di Mangia’s - una realtà con cui condividiamo un legame profondo con la Sicilia e l’attenzione verso le nuove generazioni. Crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita, partecipazione e appartenenza e siamo felici di continuare a sostenere un progetto che contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Diventare Premium Partner rappresenta per noi la naturale evoluzione di un percorso costruito nel tempo e che vogliamo continuare a far crescere insieme».\r

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Rapporto di fiducia\r

«Il rinnovo della partnership con Mangia’s - aggiunge Antonio Coglitore, presidente Waterpolo Palermo - assume per noi un valore particolare perché nasce da un rapporto costruito negli anni e da una fiducia che continua a crescere. Il maggiore impegno scelto da Mangia’s per questa stagione rappresenta un segnale importante nei confronti del progetto che stiamo portando avanti. Siamo felici di continuare questo percorso insieme a una realtà fortemente legata alla nostra terra e che condivide con noi l’attenzione verso il territorio e le nuove generazioni».\r

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Nel corso della stagione, la collaborazione potrà inoltre tradursi in iniziative congiunte e momenti di comunicazione e valorizzazione della partnership, coinvolgendo gli atleti Waterpolo Palermo e le strutture Mangia’s.\r

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","post_title":"Mangia's Hotel & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo","post_date":"2026-09-29T12:18:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790684281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia sugli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna, che stanno già beneficiando dell’abolizione dell’addizionale municipale: quest’inverno la low cost irlandese metterà a disposizione dei passeggeri oltre 160.000 posti tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, quadruplicando la capacità invernale rispetto all’inverno 2025 ed estendendo le operazioni invernali a tutti e tre gli aeroporti regionali.\r

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Nel dettaglio, l'operativo per l’inverno 2026 prevede: da Parma, oltre 60.000 posti invernali (rispetto all’assenza di operazioni nell’inverno 2025); oltre 200.000 passeggeri all’anno e tre nuove rotte per l’inverno 2026: Palermo, Reggio Calabria e Londra Stansted.\r

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Da Forlì-Ravenna: oltre 55.000 posti invernali (+35% rispetto all’inverno 2025); oltre 120.000 passeggeri all’anno e due rotte operative nell’inverno 2026, tra cui una nuova rotta invernale per Cagliari.\r

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Da Rimini: oltre 40.000 posti invernali (rispetto all’assenza di operazioni nell’inverno 2025); oltre 380.000 passeggeri all’anno e due nuove rotte per l’inverno 2026, per Catania e Tirana.\r

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«L’abolizione dell’Addizionale Comunale sta già producendo risultati concreti negli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna - ha commentato Rossella Amato, head of communications Italy di Ryanair -. Quest’inverno, Ryanair quadruplicherà la propria capacità tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, passando da 40.000 a oltre 160.000 posti, dimostrando i benefici immediati di politiche per l’aviazione orientate alla crescita.\r

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«Tra l’estate 2026 e l’inverno 2026, Ryanair è sulla buona strada per trasportare oltre 700.000 passeggeri all’anno attraverso Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, sostenendo oltre 500 posti di lavoro e contribuendo alla crescita del turismo, degli investimenti e della connettività regionale. Questa crescita dimostra come l’abolizione dell’addizionale municipale stia favorendo uno sviluppo del traffico a lungo termine e la crescita economica in tutta l’Emilia-Romagna».","post_title":"Ryanair in allungo sull'Emilia Romagna: oltre 700.000 passeggeri tra Forlì-Ravanna, Parme e Rimini","post_date":"2026-09-29T09:37:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790674649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo la Florida-Caribbean Cruise Association il recente accordo tra Royal Caribbean Group e Sandals and Beaches Resorts rafforzerà la collaborazione tra crociere e turismo nei Caraibi. Il presidente della Fcca, Adam Ceserano, ha descritto la partnership come uno sviluppo che riflette legami sempre più stretti tra diversi segmenti dell'industria delle vacanze.\r

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Secondo il presidente della Fcca, il turismo ed il mondo delle crociere non solo non sono in competizione ma fanno parte dello stesso ecosistema vacanziero, e dalla collaborazione possono nascere maggiori opportunità per gli ospiti e maggiore valore per le destinazioni.\r

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La crociera in sé e le visite ripetute in destinazioni scoperte per la prima volta durante una crociera possono stimolare la curiosità ed il desiderio di tornare successivamente nelle diverse destinazioni.\r

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La relazione tra turismo crocieristico e alberghiero può coinvolgere diverse parti dello stesso ecosistema di viaggio e si traduce in maggiori opportunità economiche lungo tutta la filiera turistica.\r

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La partnership proposta dovrebbe sostenere la continua espansione di Sandals and Beaches Resorts, ampliando al contempo la gamma di esperienze di vacanza disponibili attraverso il portafoglio di Royal Caribbean Group. La joint venture sarà governata da un consiglio sotto la leadership condivisa del presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, e del presidente esecutivo di Sandals Resorts, Adam Stewart. Stewart manterrà un ruolo di leadership nella crescita strategica a lungo termine di Sandals and Beaches Resorts.","post_title":"Royal Caribbean Group e Sandals Resorts, dall’accordo nuove opportunità","post_date":"2026-09-28T12:46:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato al target 21-45 anni, rafforza la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani. Dopo le sette partenze complessive previste nel 2026, la partnership proseguirà nel 2027 con sette nuovi viaggi.\r

Quattro mete\r

Sono già quattro le destinazioni annunciate: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Nel 2026 sono invece già partiti i gruppi diretti in Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, mentre entro fine anno sono previste altre quattro partenze verso Sharm El Sheikh, Giappone, New York e Lapponia.\r

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La collaborazione integra il prodotto di viaggio di gruppo di DreamPacker con la capacità di GoFar Tribe di aggregare una community attraverso i contenuti digitali. «La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», commenta Luca Prandini, direttore Rete Diretta e Prodotto Interno Gattinoni Travel.","post_title":"DreamPacker e GoFar Tribe rafforzano la collaborazione: sette viaggi nel 2027","post_date":"2026-09-28T12:45:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha rinnovato l'accordo di cooperazione strategica con il Jordan Tourism Board, in parallelo alla ripresa dei collegamenti sulla rotta Budapest-Amman, lo scorso 22 settembre.\r

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L’accordo segna un nuovo importante capitolo nella relazione di lunga data tra la Giordania e Wizz Air e riflette l’impegno condiviso a rafforzare i collegamenti aerei tra la destinazione e i principali mercati europei, sostenendo la ripresa e la crescita sostenibile del settore turistico giordano e rendendo la Giordania più accessibile ai viaggiatori internazionali.\r

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La ripresa delle operazioni di Wizz Air arriva in un momento cruciale per l’industria turistica giordana: nonostante il difficile contesto geopolitico che incide sulla propensione a viaggiare in tutta la regione, la Giordania continua a dimostrare resilienza, stabilità e un forte impegno nel mantenere i propri collegamenti con i mercati internazionali.\r

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La rinnovata partnership tra Jtb e Wizz Air è volta a sostenere lo sviluppo sostenibile dei collegamenti aerei sia verso Amman che verso Aqaba, con il volo Budapest–Amman che rappresenta il primo passo di un più ampio programma di cooperazione tra le due parti. Si prevede che, con l’evolversi della partnership, verranno progressivamente introdotte ulteriori rotte e mercati.\r

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“La Giordania è sempre stata una destinazione importante all’interno del nostro network - ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi -. \r

Il nostro rapporto con il Jordan Tourism Board si è consolidato nel corso di molti anni e questo accordo rinnovato dimostra la comune fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato giordano. Sebbene l’intera regione continui ad affrontare delle sfide, riteniamo che mantenere i collegamenti e offrire ai passeggeri l’accesso a destinazioni attraenti rimanga di fondamentale importanza\".","post_title":"Wizz Air rinnova la partnership strategica con il Jordan Tourism Board","post_date":"2026-09-25T10:22:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790331746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" «Eataly lancia un nuovo progetto e propone alle aziende un'esperienza totalizzante intorno al cibo con esperienze che vanno dall’acquisto alla degustazione, alla didattica; in un contesto in cui convivono prodotti d'eccellenza, professionisti del settore e materie prime di altissima qualità» con queste parole Gabriele Belsito, general manager Europe di Eataly, presenta il team dedicato di professionisti che offrirà format esperienziali, servizi di catering e attività di team building promuovendo l’offerta di Eataly nei confronti del mercato b2b e delle aziende.\r

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Ogni progetto verrà sviluppato a partire dagli obiettivi del cliente, con un approccio consulenziale che permetterà una customizzazione completa grazie a creatività, flessibilità operativa e capacità organizzative. Da tempo Eataly lavora nel mercato b2b - anche portando la propria esperienza e il brand a casa del cliente - e vuole ora investire nella relazione con le aziende che nel corso degli anni hanno riconosciuto l'unicità dell’esperienza offerta.\r

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«Realizziamo progetti su misura con aziende e professionisti. - prosegue Belsito - Da una cena al buyout del negozio, alla regalistica, mantenendo sempre al centro la qualità, l'autenticità dell'esperienza e il valore delle relazioni che si creano attorno alla tavola. I clienti potranno scegliere e acquistare la loro esperienza customizzata direttamente sul nostro sito». Eataly è nata a Torino nel gennaio del 2007 e presto compirà 20 anni. 20 anni nel corso dei quali ha maturato un ricco know-how, caratterizzato da due elementi specifici. I\r

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l primo è l'importanza della selezione delle materie prime: per questo è nato il marchio “Eataly alla Radice”, che rappresenta un progetto realizzato insieme all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Slow Food e l'Università di Scienze Agrarie di Palermo e verificato da Rina. Il secondo elemento è la rete di produttori che collabora con l’azienda sin dalle origini: «Molti di loro sono artigiani coinvolti in prima persona nella creazione del cibo. - sottolinea Belsito - I nostri prodotti sono la loro passione, quindi partecipano con gioia agli eventi. Allora, può accadere che invece di offrire semplicemente una mozzarella, avremo il maestro casaro che la prepara in diretta; il pesto per le trofie verrà fatto da una chef con il mortaio in un corner dedicato e il pasticcere riempirà il cannolo davanti all’ospite».\r

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All’interno degli Eataly si possono riservare aree con capienze variabili per gli eventi. Nei colorati spazi di Eataly Milano Smeraldo sono stati presentati alcuni esempi di quello che può essere realizzato, in Italia e all’estero: dalle mise-en-place sui tavoli, all’angolo dedicato ai regali aziendali e le strenne natalizie, dalle degustazioni alle esperienze di mixology, fino alle proposte più curiose dove il formaggio diventa un dono esclusivo con una confezione esclusiva. Al terzo piano di Eataly Milano Smeraldo è anche disponibile una sala meeting dove organizzare momenti di team-building con show-cooking o wine-tasting.\r

Chiara Ambrosioni\r

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Msc Crociere è partner della 38ª America’s Cup in qualità di \"global cruises partner\" dell’evento che si svolgerà nel 2027 a Napoli.\r

L’accordo conferisce a Msc i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l’intero programma dell’America’s Cup, comprese le Preliminary Regattas, le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, la Challenger Selection Series e le regate finali del Match.\r

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Valori condivisi\r

Per Msc, l’America’s Cup rappresenta valori profondamente radicati nell’identità del brand: innovazione, precisione, lavoro di squadra e una profonda passione per il mare. Gli stessi valori si esprimono non solo nella vela ai massimi livelli, ma anche nel modo in cui Msc Cruises gestisce la propria flotta e offre esperienze ai propri ospiti in tutto il mondo.\r

Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, ha dichiarato: «Questa partnership porta Msc Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento significativo, con il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l’innovazione».\r

Grant Dalton, chairman dell’America’s Cup Partnership, ha aggiunto: «Il nostro rapporto con Msc Crociere è di lunga data ed è fondato su valori condivisi, un legame che apprezziamo profondamente. La relazione dell’azienda con l’America’s Cup risale a diversi decenni fa e il percorso di Msc rispecchia in molti aspetti il nostro nell’era moderna. Avere Msc al nostro fianco a Napoli è un grande onore e non vediamo l’ora di collaborare con Pierfrancesco Vago e il suo team nel corso di AC38».\r

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