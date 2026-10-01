Flyone Armenia potenzia la flotta con due Airbus A321neo Flyone Armenia potenzia la flotta con due Airbus A321neo, che rappresentano il primo ordine diretto della compagnia aerea ad Airbus e saranno equipaggiati con motori Leap di Cfm International. Configurati con una cabina all-economy da 239 posti, fanno parte del potenziamento strategico della flotta del vettore e costituiscono una tappa importante nell’ ambizioso piano di espansione del network di rotte. «Il nostro primo ordine diretto con Airbus segna una tappa importante e simbolica nello sviluppo di Flyone Armenia – spiega Ram Khachatryan, ceo di Flyone Armenia – Il fatto che due nuovi A321neo vengano costruiti da Airbus appositamente per la nostra compagnia riflette il nostro impegno costante verso la modernizzazione della flotta e la crescita a lungo termine. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con Airbus e siamo fiduciosi che questo investimento sosterrà non solo lo sviluppo futuro della compagnia, ma anche la crescita continua del settore dell’aviazione civile armena e della sua cooperazione internazionale». «Questo primo ordine diretto da parte di FlyoneArmenia conferma la determinazione della compagnia verso l’eccellenza operativa e un maggiore comfort per i passeggeri, mentre continua ad ampliare la propria flotta della Famiglia A320 – aggiunge Benoit de Saint-Exupery, evp sales di Airbus per la divisione Commercial Aircraft – Siamo molto lieti di accogliere Flyone come nuovo membro della famiglia Airbus e siamo impazienti di avviare una collaborazione solida e proficua a sostegno dei loro piani di crescita strategica». La Famiglia A320 è l’aeromobile a corridoio singolo più diffuso al mondo, avendo totalizzato oltre 20.000 ordini a livello globale. Condividi

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A bordo, un equipaggio di 13-22 persone garantisce un rapporto con gli ospiti impensabile sulle grandi navi da crociera.\r

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La durata di 7 notti permette di visitare più isole con calma. Un altro elemento è la flessibilità, gli ospiti possono scegliere liberamente dove sedersi.\r

Servizi su misura\r

Il vantaggio Variety Cruises: accesso esclusivo e un servizio su misura. Baie segrete e porti esclusivi; Servizi a bordo — pensione completa su tutte le crociere; per gli itinerari in Grecia, mezza pensione, pensata per lasciare agli ospiti la libertà di scoprire la vera cucina locale nelle taverne delle isole; Attività acquatiche — soste esclusive per nuotate in luoghi mozzafiato e assistenza quotidiana del Coordinatore di Crociera.\r

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In occasione del Ttg Experience sarà presentata la nuova Brochure 2027 dedicata agli itinerari in Grecia con 6 itinerari, Seychelles e Tahiti per 7,10,11 notti.\r

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Crociere in Grecia da aprile ad ottobre 7 notti/8 giorni: Isole Cicladi, Ionie ed Egee per scoprire autentici villaggi greci, spiagge nascoste e porti pittoreschi lontani dalle rotte del turismo di massa\r

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Crociere tutto l'anno a Tahiti e Polinesia Francese 7 notti/8 giorni ma anche 10 e 11 notti: Bora Bora, Moorea, Huahine tra lagune turchesi e cultura polinesiana in un paradiso incontaminato\r

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Crociere tutto l'anno alle Seychelles 7 notti/8 giorni ma anche da 3 e 4 notti: Mahé, Praslin, La Digue tra natura selvaggia e snorkeling indimenticabile\r

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Per il mercato italiano, Variety Cruises si affida a REPHOUSE® GSA, che gestisce tutte le attività commerciali, di marketing e prenotazione con un ufficio dedicato.","post_title":"Variety Cruises, le novità 2027 con itinerari in Grecia, Seychelles e Tahiti","post_date":"2026-10-01T09:23:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790846581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Moldova investe sul mercato Italia, partecipando al prossimo Ttg Travel Experience con una delegazione di destinazioni e imprese del turismo incoming.\r

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La delegazione comprende le organizzazioni Visit Chișinău, piattaforma ufficiale di promozione turistica della capitale, e Plaiul Codrilor, DMO della regione centrale dei Codrii, che riunisce cantine, pensioni, laboratori artigiani, musei e la Riserva Naturale Codrii. Riconfermata anche quest’anno la presenza di Tatrabis, DMC con oltre vent'anni di esperienza nel turismo incoming e nell'organizzazione di eventi. Della delegazione fa parte anche la cantina Cricova, una delle più note della Moldova. La visita alle cantine è una delle principali proposte enoturistiche del paese.\r

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Partecipano per la prima volta Zen Resort & Spa, boutique resort nella zona vinicola di Purcari, nel distretto di Ștefan Vodă, e Gagauz Sofrasi, complesso etnoturistico di Congaz, dedicato alla cultura e alla cucina della Gagauzia, la regione più meridionale e meno conosciuta della Moldova.\r

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Per gli operatori italiani, la Moldova offre l'opportunità di proporre una destinazione europea a breve raggio con proposte adatte a viaggi individuali e di gruppo con diverse opzioni di itinerari tematici. Chișinău si presta a un city break culturale ed enogastronomico e può diventare il punto di partenza per itinerari nel resto del Paese. Fuori dalla capitale, l'offerta comprende cantine e wine resort, dalle grandi aziende vitivinicole alle boutique winery, villaggi, monasteri, botteghe artigiane, aree naturali e strutture rurali di piccole dimensioni che offrono esperienze immersive.\r

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Le Strade del vino della Moldova attraversano le tre regioni con Indicazione Geografica Protetta - Codru, Valul lui Traian e Ștefan Vodă - e collegano cantine storiche, aziende familiari, ristorazione e ospitalità. .\r

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I dati dell’Ufficio nazionale di statistica moldavo confermano la crescita del turismo incoming organizzato. Nel 2025 le agenzie di viaggio e i tour operator hanno registrato 90.500 visitatori stranieri, il 33,8% in più rispetto al 2024; l'Italia ha rappresentato il 24,7% del totale, seconda soltanto alla Romania. Nei primi sei mesi del 2026 i visitatori stranieri gestiti dagli intermediari sono stati 38.600, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nello stesso semestre, le strutture ricettive hanno accolto 257.300 ospiti, con una crescita del 15,8%; 159.600 erano non residenti.\r

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A rafforzare la visibilità della destinazione sul mercato italiano ha contribuito anche Let’s Get Lost, campagna realizzata nel settembre 2025 da Invest Moldova con Wizz Air.\r

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La rete di voli diretti rende la Moldova accessibile per soggiorni brevi e itinerari di più giorni. Nel 2026 FlyOne collega Chișinău con Roma, Milano, Verona, Parma e Bologna; Wizz Air opera da Roma, Milano Malpensa, Venezia, Bologna e Verona; HiSky vola da Milano e Venezia. Nel corso dell'anno SkyUp ha inoltre attivato il collegamento da Rimini.\r

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[caption id=\"attachment_523169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ron Pohl e Sara Digiesi[/caption]\r

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WorldHotels, brand di punta del gruppo Bwh Hotels, accelera nel segmento upper-upscale e luxury puntando a raddoppiare la presenza in Italia e nei Balcani, fino a 20 hotel entro fine 2026.\r

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Il piano sostenuto dall'ecosistema Bwh Hotels, fa leva su una rete globale di 250 strutture e oltre 40 in fase di sviluppo, 8,5 miliardi di dollari di giro d'affari e 70 milioni di membri loyalty, supportati dalla nuova divisione commerciale Upscale & Luxury Worldwide Sales.\r

Focus Sud Italia\r

La strategia per il Belpaese non si limita a un incremento numerico, ma punta a una diversificazione geografica e di prodotto, con particolare attenzione al Meridione e alle destinazioni emergenti. Ron Pohl, presidente di WorldHotels, ha tracciato così una linea di sviluppo: «La nostra ambizione è crescere in modo selettivo, puntando su strutture con un'identità forte, un'esperienza distintiva e la capacità di attrarre una domanda internazionale, attraverso un mix equilibrato di hotel urbani, resort, proprietà lifestyle e progetti di ospitalità open-air. Guardiamo con particolare interesse al Sud Italia, Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna in primis, così come al rafforzamento della nostra presenza nelle principali città gateway, a partire da Roma».\r

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Le novità in Italia includono il debutto della collezione open-air Backdrop con i glamping e le tiny house dei Procida Camp & Resort nel Golfo di Napoli. A questi si aggiungono i recenti ingressi del Sublimis Boutique Hotel a Camogli (WorldHotels Elite) e dell'hotel Terme San Michele & Spa a Ischia (WorldHotels Distinctive). Sono inoltre previste le prossime aperture di Horizon Wellness & Spa a Varese, Hotel Savoia e Jolanda a Venezia e della dimora storica Villa La Personala a Mirandola.\r

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WorldHotels punta su autenticità e identità locale come leve competitive fondamentali per intercettare i flussi turistici internazionali. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha commentato la filosofia che guida le affiliazioni: «Gli albergatori indipendenti hanno sempre più bisogno di visibilità internazionale, tecnologia e supporto commerciale, ma vogliono giustamente proteggere le preziose identità delle proprie strutture. La nostra strategia resta orientata alla qualità più che ai volumi: cerchiamo hotel con una storia autentica e convincente, un forte senso del luogo e il potenziale per competere a livello internazionale».\r

Uno sguardo oltre i confini italiani\r

L'espansione non si ferma all'Italia. Nel Sud-est Europa i riflettori sono puntati su Balcani, Mediterraneo e Caucaso, con l'imminente apertura dell'Aivazovsky Congress Hotel & Spa in Armenia, grazie al lavoro sinergico dei team regionali di Milano e Atene. Nel resto d'Europa spicca la mega-partnership in Norvegia con la collezione De Historiske e il debutto in Portogallo nel 2027. Prossimi ingressi strategici in Corea del Sud, India, Costa Rica, Honduras, Messico e Vietnam.\r

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(Anna Morone)","post_title":"WorldHotels raddoppia in Italia e Sud-est Europa: obiettivo 2026 a 20 nuove strutture","post_date":"2026-09-30T14:18:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bwh-hotels-best-western-hotels","ron-pohl","sara-digiesi","worldhotels"],"post_tag_name":["BWH Hotels Best Western Hotels","Ron Pohl","Sara Digiesi","WorldHotels"]},"sort":[1790777892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non appena Ita sarà pienamente consolidata, a partire dal prossimo anno, le dimensioni di Lufthansa aumenteranno del 10%»: così Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, sulle prossime fasi dell'integrazione di Ita Airways, di cui attualmente il colosso tedesco detiene il 41%, ma che arriverà al 90% nel primo trimestre del 2027 (l'opzione per il rimanente 10% è fissata entro il 2033).\r

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Un aumento che, ha sottolineato Spohr, riguarderà flotta, fatturato e posti-chilometro offerti.\r

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Come riportato da Il Corriere della Sera, l'iter di integrazione procede secondo le tempistiche preventivate. Quest’anno Lufthansa è riuscita a integrare Ita «portando a termine circa il 90% dei passaggi di integrazione che ci eravamo prefissati». La mancanza di un 10% va ricondotta «alla mancanza delle necessarie autorizzazioni, in particolare da parte degli Stati Uniti», come la joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.\r

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Rimane infatti grande l'attesa per il via libera dall'antitrust americano che è altamente strategico per il business transatlantico, che resta il più redditizio per i vettori. Sul Nord Atlantico, ha evidenziato il ceo, «i numeri uno in quel settore siamo noi e United», e questo «senza contare ancora Ita». Quando le forze saranno unite, ha aggiunto, l’alleanza diventerà «un motore essenziale per il successo futuro della compagnia italiana».","post_title":"Spohr su Ita Airways: «La conclusione dell'integrazione ci farà crescere del 10%»","post_date":"2026-09-30T10:04:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790762659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa prevede che l'aumento dei prezzi del carburante peserà sui conti più degli 1,5 miliardi di euro stimati ad agosto per il 2026: lo ammette il ceo, Carsten Spohr, che mantiene comunque le sue previsioni di utile operativo, trainato in particolare dalla domanda premium.\r

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Come si legge da Il Corriere della Sera, che ha partecipato ad un incontro con i giornalisti a Francoforte, Spohr ha dichiarato: «Gli 1,5 miliardi di euro che ho menzionato qualche mese fa come spesa aggiuntiva legata al carburante... la cifra che probabilmente dovremo presentare a fine anno sarà più alta». Il ceo non ha fornito una nuova cifra, ma quella di agosto si attestava a 8,66 miliardi di euro.\r

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Malgrado ciò il gruppo conta ancora di poter raggiungere con la guidance i livelli dell’anno precedente, tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro di Ebit. Un traguardo in larga parte riconducibile ai progressi operativi e ai rendimenti più elevati imposti al mercato: la domanda, «non solo ma soprattutto nel segmento premium (...) è straordinariamente robusta di fronte a questi aumenti di prezzo».\r

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Spohr ha anche evidenziato come i risultati del processo di rilancio di Lufthansa Airline non siano ancora arrivati all'obiettivo prefissato: il turnaround procede secondo tre priorità: stabilità operativa, qualità del prodotto e infine sovraperformance finanziaria, che «quest’anno, a causa dei costi del carburante, non ci ha ancora portato ai risultati a cui ambiamo». Il nodo strutturale resta quello dei voli brevi: «Le perdite sul corto raggio divorano più o meno quasi tutti i profitti generati sul lungo raggio». Per questo il gruppo ha chiuso o messo a terra SunExpress Deutschland, Germanwings e, da ultima, Cityline, fino a considerare concluso il consolidamento delle compagnie in Germania.\r

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Ulteriore punto critico del 2027 rimane quello legato alle consegne dei nuovi aeromobili: il primo Airbus A350-1000 è atteso a novembre, ma «se la frequenza delle consegne sarà effettivamente quella che ci era stata promessa, lo vedremo» ha spiegato il ceo. Sui Boeing 777X, che il costruttore dà sempre in arrivo nel primo trimestre 2027, Spohr ha invitato a controllare la programmazione dell’estate prossima: «Non troverete un solo 777X». Il gruppo ha deciso di rendere l’utilizzo di più A340-300 il nuovo Piano A. \r

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","post_title":"Caro fuel: Lufthansa stima costi aggiuntivi superiori a 1,5 mld di euro","post_date":"2026-09-30T09:32:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790760773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Tutto è iniziato nel 2014, quando Francesco Martulli, dopo alcuni anni di esperienza nel settore turistico, ha deciso di avviare un’attività dedicata alle visite guidate nei Sassi di Matera e nel parco della Murgia. Con la crescita dell’offerta e l’arrivo di Matera capitale europea della Cultura 2019, è nata Martulli Viaggi ampliando i servizi a transfer, esperienze outdoor, degustazioni e cooking class. L’azienda ha progressivamente sviluppato la propria attività anche in Puglia e in parte della Campania, soprattutto nel settore dei transfer e delle esperienze turistiche.\r

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«Oggi - spiega uno dei soci, Michele Martulli - la società è guidata dai tre fratelli Michele, Francesco e Gabriele Martulli e opera sia nell’organizzazione di esperienze turistiche sia nella gestione logistica di gruppi ed eventi. Francesco è il direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, mentre Gabriele è il direttore tecnico del settore autobus».\r

Focus incoming\r

Inizialmente Martulli Viaggi si rivolgeva soprattutto al mercato italiano. «Negli ultimi cinque anni, però, l’azienda ha sviluppato una presenza sempre più forte sui mercati internazionali, con particolare attenzione al Nord America, soprattutto agli Stati Uniti, e al Sud America. Questa crescita è stata accompagnata dall’ampliamento dell’offerta: oltre alle visite guidate e alle esperienze turistiche, proponiamo transfer privati, servizi con conducente e assistenza logistica. Si tratta di servizi particolarmente richiesti dalla clientela internazionale, che cerca affidabilità, flessibilità e un’organizzazione completa del viaggio. Oggi ci rivolgiamo quindi sia a viaggiatori individuali e famiglie sia a gruppi, tour operator e agenzie internazionali, senza trascurare il mercato italiano, che continua a rappresentare una parte importante della nostra attività».\r

Il trend del 2026\r

Il 2026 ha segnato un cambiamento importante rispetto al 2025: «Abbiamo registrato una forte diminuzione della clientela italiana, compensata dalla crescita del mercato internazionale, aumentato di quasi il 10%. Oggi il nostro principale mercato estero è quello americano, seguito da quello europeo, all’interno del quale la clientela francese occupa il primo posto. Questi risultati confermano una crescente capacità di Martulli Viaggi di attrarre viaggiatori internazionali, particolarmente interessati a esperienze organizzate, servizi personalizzati e transfer privati. I nostri obiettivi sono ampliare l’offerta turistica in Campania, potenziare la flotta con nuovi mezzi dedicati ai transfer luxury e consolidare ulteriormente la nostra presenza in Basilicata e Puglia, che rappresentano i principali territori di riferimento dell’azienda. Un obiettivo particolarmente importante è poi sviluppare maggiormente l’offerta in Basilicata, soprattutto nelle aree del Vulture e della provincia di Potenza. Sono territori ancora poco conosciuti, ma ricchi di paesaggi, cultura, tradizioni ed esperienze autentiche che meritano di essere valorizzati e proposti al mercato nazionale e internazionale».\r

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Gli investimenti programmati «riguardano principalmente il potenziamento della flotta, con l’acquisto di nuovi mezzi di fascia alta destinati ai transfer luxury e ai servizi personalizzati per clienti individuali, gruppi e tour operator. Sul fronte dei prodotti, stiamo lavorando alla creazione di nuove esperienze e itinerari in Campania e all’ampliamento dell’offerta in Basilicata, con particolare attenzione al Vulture e alla provincia di Potenza. L’obiettivo è costruire proposte complete che uniscano visite, attività autentiche e trasporto, valorizzando anche territori meno conosciuti e rendendoli facilmente accessibili alla clientela italiana e internazionale. Parallelamente, continueremo a migliorare e consolidare i prodotti già attivi in Basilicata e Puglia, puntando sempre di più sulla qualità, sulla personalizzazione e sull’integrazione tra esperienze turistiche e mobilità».\r

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Fra i progetti in via di sviluppo anche quello di concludere accordi mirati con operatori locali, strutture ricettive e partner specializzati, «con l’obiettivo di ampliare l’offerta e garantire servizi sempre più completi e di qualità. Il nostro principale punto di forza è la capacità di gestire direttamente l’intera esperienza di viaggio. Disponiamo di una flotta di proprietà composta da van da 8 posti e autobus da 24 e 54 posti, che ci consente di organizzare transfer, escursioni e servizi per gruppi con elevati standard di affidabilità, flessibilità e controllo».\r

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Anche molte delle esperienze, a partire dai tour guidati «sono ideate, organizzate e gestite direttamente da Martulli Viaggi. Non essere semplici intermediari ci permette di controllare ogni fase del servizio, ridurre gli imprevisti e offrire al cliente un unico referente, dalla prenotazione fino alla conclusione del viaggio. Operiamo principalmente in Basilicata, Puglia e Campania, collegando destinazioni come Matera, il parco della Murgia, il Vulture, Bari, Alberobello, la Valle d’Itria, il Salento, Napoli e la Costiera Amalfitana. La conoscenza diretta di questi territori, unita all’integrazione tra mobilità ed esperienze, ci consente di costruire itinerari completi e personalizzati per viaggiatori individuali, gruppi, agenzie e tour operator internazionali. È proprio questa combinazione tra mezzi propri, prodotti turistici diretti e presenza concreta sul territorio a distinguere Martulli Viaggi: non offriamo soltanto singoli servizi, ma un’organizzazione completa, coordinata e affidabile del viaggio».\r

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","post_title":"Martulli Viaggi: il meglio della Basilicata, e non solo","post_date":"2026-09-29T14:54:39+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1790693679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates inaugura una nuova stagione di intrattenimento su ice, il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia.\r

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Tra le novità, il debutto di Dubai+, il primo canale dedicato all’intrattenimento emiratino disponibile a bordo, e una nuova selezione di film, serie complete e raccolte di contenuti.\r

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Con fiction, commedie, documentari, contenuti per tutta la famiglia e podcast prodotti negli Emirati Arabi Uniti e destinati al pubblico globale di Emirates, Dubai+ si aggiunge agli oltre 20 principali brand dell’intrattenimento già disponibili su ice, tra cui HBO Max, Paramount+, Disney+, Bloomberg, Spotify, CBeebies, Nickelodeon, BBC, BBC Earth, BBC News, Sport 24, Sky News Arabia e CNN.\r

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La nuova stagione porta inoltre su ice Opera House, una raccolta di spettacoli integrali di opera, balletto e concerti sinfonici, insieme a un’ampia selezione di nuove uscite cinematografiche e televisive. I clienti Emirates possono esplorare una libreria di oltre 3.000 film, inclusi titoli in arabo, e più di 4.500 episodi TV. Queste novità arricchiscono un’ampia offerta di intrattenimento che comprende fino a 6.500 canali di contenuti on demand in oltre 40 lingue, offrendo ai passeggeri di tutte le classi di viaggio ancora più scelta durante il viaggio.\r

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Dubai+ debutta su ice con 10 programmi, 35 episodi e oltre 20 ore di contenuti, tra cui Dara, Wadima w Halema e Dannoun. La raccolta dedicata, che include le produzioni originali di Dubai+ e i programmi di Dubai TV e Sama Dubai, continuerà ad arricchirsi con nuovi titoli ed episodi, portando al pubblico globale di Emirates le storie degli Emirati e della regione.\r

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ice propone inoltre una categoria dedicata a ‘Dubai ed Emirati Arabi Uniti’, che offre ai passeggeri contenuti culturali provenienti da tutto il territorio degli Emirati Arabi. \r

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A partire da ottobre, gli appassionati di cinema potranno scegliere tra nuovi titoli hollywoodiani disponibili su ice, tra cui Disclosure Day, The Sheep Detectives, Tom Clancy’s Jack Ryan. I clienti Emirates potranno inoltre accedere a 43 nuove serie complete, che si aggiungono alle 356 già disponibili nella libreria di ice.\r

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A ottobre, ice proporrà inoltre un’ampia raccolta di alcuni dei film più celebri della storia del cinema, restaurati in 4K e HD.\r

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Oltre a film e serie TV, ice offre un’ampia varietà di contenuti dedicati all’intrattenimento e all’apprendimento, come uTalk, con lezioni in 15 lingue, tra cui arabo, mandarino, spagnolo e francese.\r

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I clienti possono inoltre seguire in diretta alcuni dei principali appuntamenti sportivi grazie alla programmazione live disponibile su gran parte della flotta Emirates, tra cui la Premier League, US Open, Formula 1, Uefa Champions League e il DP World Tour.\r

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Emirates continua a investire nell’evoluzione tecnologica di ice, con la nuova generazione del sistema che offre schermi 4K e 4K HDR, iceMoments per scoprire i contenuti attraverso un formato video breve.\r

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La compagnia inoltre sta accelerando l’introduzione sulla propria flotta di Starlink, il Wi-Fi ad alta velocità: sono attualmente 55 gli aeromobili equipaggiati con il servizio. Prosegue anche l'introduzione delle nuove cuffie di Prima Classe con cancellazione del rumore firmate Bowers & Wilkins, che dovrebbero essere disponibili sulla maggior parte della flotta entro la fine del 2026.\r

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","post_title":"Emirates, il canale Dubai+ protagonista dell'intrattenimento a bordo","post_date":"2026-09-29T11:32:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790681532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha presentato istanza di fallimento preventivo per tutelarsi dai creditori e guadagnare tempo per ristrutturare il proprio debito. La compagnia aerea si è rivolta al Tribunale Commerciale n. 9 di Barcellona per negoziare un piano che eviti il ​​fallimento e garantisca la continuità operativa.\r

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La compagnia aveva già annunciato un'importante ristrutturazione per adattarsi al nuovo contesto, che prevedeva una riduzione della flotta e delle operazioni, nonché adeguamenti del personale.\r

Flotta da ridurre\r

L'obiettivo è ridurre la flotta dagli attuali 44 velivoli a un numero compreso tra 30 e 35 e sono stati proposti tagli al personale a Barcellona. Lo scopo è ridurre i costi mentre si negozia con banche e istituzioni pubbliche una soluzione al pesante indebitamento.\r

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La decisione arriva dopo che gli ultimi bilanci hanno confermato un deterioramento maggiore rispetto a quanto inizialmente annunciato. Volotea ha registrato una perdita di 94,2 milioni di euro nel 2025, rispetto ai 64 milioni di euro riportati nel bilancio consolidato, con ricavi pari a 817,9 milioni di euro e un Ebitda di soli 2,4 milioni di euro. Il patrimonio netto negativo è salito a 570 milioni di euro.","post_title":"Volotea: istanza di fallimento preventivo per strutturare il debito","post_date":"2026-09-29T10:06:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790676368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’autunno è il momento ideale per scoprire l'Armenia. In tutto il paese, boschi, vigneti e valli montane si tingono d’oro, di rame e di rosso, mentre le temperature miti favoriscono passeggiate, escursioni e visite ai siti culturali.\r

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Nelle regioni vinicole è tempo di vendemmia: si raccolgono le uve, nelle cantine inizia un nuovo ciclo di vinificazione e i villaggi celebrano le tradizioni di una delle culture del vino più antiche al mondo. Le visite autunnali ai vigneti e alle cantine permettono di conoscere i vitigni autoctoni, incontrare i produttori e scoprire come l’uva diventa vino. Il legame tra l’Armenia e il vino è particolarmente evidente nella regione del Vayots Dzor. Nei pressi del villaggio di Areni, la grotta Areni-1, nota anche come Grotta degli Uccelli, conserva il più antico impianto completo per la produzione del vino documentato archeologicamente, risalente a oltre 6.100 anni fa. Nel marzo 2026, “Areni-1 (Grotta degli Uccelli): vita preistorica e produzione del vino nella gola del fiume Arpa” è stata inserita nella Lista propositiva dell’Armenia per il Patrimonio mondiale Unesco.\r

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Sabato 3 ottobre, l’Areni Wine Festival animerà le strade del villaggio di Areni, terra d’origine del vitigno autoctono Sev Areni, una varietà a bacca rossa strettamente legata alla regione Vayots Dzor e alla produzione vinicola armena contemporanea. Il festival offre ai visitatori l’occasione di conoscere la cultura del vino armena durante la vendemmia.\r

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A seconda delle condizioni meteorologiche e dell’altitudine, il foliage raggiunge generalmente il suo momento di massima intensità a metà ottobre. Il Parco nazionale di Dilijan è uno dei luoghi più conosciuti per ammirarlo, grazie ai sentieri segnalati che attraversano i boschi e costeggiano i laghi Parz e Gosh. Il percorso dal monastero di Goshavank al lago Gosh è relativamente breve e permette di abbinare la visita a un sito medievale alla scoperta del paesaggio autunnale. Gli escursionisti più esperti possono invece percorrere tratti dell’Armenia National Trail e del Transcaucasian Trail. Una risorsa essenziale per i sentieri e l’ecoturismo è HIKEArmenia, un’app gratuita con navigazione GPS, mappe disponibili offline e informazioni su difficoltà, lunghezza e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni sulle condizioni meteorologiche.\r

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Più a nord, la regione di Lori offre passeggiate nei boschi e percorsi panoramici nei dintorni del canyon del Debed, oltre al Dendropark di Stepanavan, che ospita più di 500 specie vegetali. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, lo Yell Sport Fest (22–24 ottobre) propone gare di trail running e ciclismo nei paesaggi montani di Tavush e Lori, con percorsi che vanno dai 6 chilometri a una prova di tre giorni di oltre 100 chilometri.\r

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L’autunno è anche un buon periodo per visitare le città armene. A Yerevan, le temperature più fresche invitano a esplorare la capitale con calma, tra parchi, caffè con tavoli all’aperto, musei, gallerie, enoteche e ristoranti.\r

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Il calendario culturale autunnale offre altri motivi per visitare l’Armenia. La decima edizione dell’Armenia International Music Festival si è aperta a Yerevan il 9 settembre e fino al 15 ottobre porterà nella capitale solisti internazionali e concerti di musica classica. Il festival internazionale delle mongolfiere “Discover Armenia from the Sky” si svolge dal 6 all’11 ottobre, con mongolfiere provenienti dall’Armenia e dall’estero che sorvolano Yerevan e altre località. L’11 ottobre, la capitale celebra il suo 2.808° anniversario con il festival Erebuni–Yerevan: musica, spettacoli, gastronomia e attività in diversi luoghi della città.\r

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