Mandarin Oriental aprirà nel 2029 il primo resort urbano a Xi’an Mandarin Oriental aprirà il Mandarin Oriental, Xi’an nel 2029: sarà il primo resort urbano del Gruppo nella Cina nordoccidentale. Sviluppata nell’ambito di un accordo di gestione, la struttura offrirà un’esperienza di benessere e tranquillità in una delle destinazioni più storiche della Cina. Situata nell’antica capitale di 13 dinastie e sede di monumenti di fama mondiale come l’Esercito di Terracotta, Xi’an è una città intrisa di storia. Mandarin Oriental, Xi’an sarà infatti un perfetto connubio tra stile contemporaneo e ispirazioni imperiali della Dinastia Tang. Immerso in un ampio sito paesaggistico e adiacente a un parco di recente costruzione, l’hotel disporrà di 166 camere e suite elegantemente progettate, tutte con terrazze esterne che si estendono su viste a perdita d’occhio e accesso alle sorgenti termali naturali. Sette ville, ciascuna con terrazza e piscina privata, consentiranno agli ospiti di vivere un’esperienza di privacy ed esclusività. Uno degli elementi distintivi dell’hotel sarà The Spa at Mandarin Oriental, con un’ampia gamma di trattamenti signature, proposti in strutture immerse nella natura. Completano la proposta, una piscina a sfioro indoor-outdoor lunga 50 metri, una piscina per bambini e un programma completo di rituali wellness Condividi

