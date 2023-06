Luigi Tilotta nuovo direttore commerciale di Garibaldi Hotels Nuovo direttore commerciale per il gruppo Garibaldi Hotels: manager di 46 anni con una laurea in giurisprudenza con indirizzo internazionale all’università Cattolica di Milano, Luigi Tilotta, dopo diverse esperienze come avvocato in importanti studi legali internazionali, approda nel settore del turismo con l’ingresso nel 2010 in Master Group To. Qui si misura con ruoli di primo piano, prima come contract manager, poi in qualità di contract director e infine di chief operating officer, acquisendo competenze nei diversi ambiti di programmazione e business development, strategia e asset aziendali e gestione dei rapporti commerciali. “Sono davvero emozionato per questa nuova avventura professionale – commenta lo stesso Tilotta -. Far parte di Garibaldi Hotels mi permetterà di vedere il mondo del turismo da un nuovo orizzonte, iniziando dalla gestione alberghiera. Per questo motivo ho colto con molto entusiasmo la sfida lanciatami da Egidio Ventimiglia (a.d.) e da Fabrizio Prete (direttore generale). Gli obiettivi che ci siamo posti e la crescita che stiamo programmando, in particolar modo sui mercati esteri che sono il terreno su cui mi sono specializzato negli ultimi dieci anni, sono per me un grande stimolo. Il primo step sarà quello di sfruttare al massimo l’enorme potenziale umano e di mezzi che la holding di Ostuni possiede e nel contempo ottimizzare la capacità di vendita di tutte le strutture facenti parte del gruppo. Gli 11 hotel sono, sia per location sia per caratteristiche strutturali, diversi tra loro e appetibili su differenti mercati e tipologie di turismo. Ciò renderà certamente più avvincente il mio lavoro e quello di tutto il team”. Tra gli obiettivi del nuovo direttore commerciale ci sarà peraltro anche quello di sviluppare un nuovo branch della compagnia.

