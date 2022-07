A L+R Hotels il 100% dell’Excelsior di Venezia. Coima ora punta al rilancio del Des Bains

L’Excelsior di Venezia è ora al 100% dei London & Regional Hotels. L’asset management company Coima sgr ha infatti venduto la struttura, per conto del fondo Lido di Venezia II, alla compagnia alberghiera inglese L+R, già principale quotista del fondo stesso e attuale gestore dell’hotel. L’operazione riguarda anche alcuni cespiti ancillari, tra cui le concessioni delle spiagge prospicienti, per un valore che eccede il valore di perizia dei beni ceduti. Garantisce inoltre, tra le altre cose, il rimborso del 100% del finanziamento originario di Intesa San Paolo e di Unicredit per 92 milioni di euro, con una riduzione di circa il 70% del debito complessivo originario del fondo Lido di Venezia II.

Nell’ambito della transazione, London & Regional Hotels ha quindi reso disponibili ulteriori risorse destinate alla ristrutturazione dei finanziamenti originari dell’hotel Des Bains, favorendo il relativo piano di valorizzazione. Con la ristrutturazione del debito di quest’ultima struttura, Coima spera che le banche possano dare l’ok al piano di ricapitalizzazione di complessivi 150 milioni di euro presentato a fine maggio e finalizzato a riabilitare il Des Bains nel rispetto della sua destinazione originaria.

«L’accordo – spiega una nota di Coima – rappresenta il raggiungimento di un traguardo rilevante nella ristrutturazione finanziaria del fondo Lido di Venezia II. Subentrati nella gestione del fondo il 30 gennaio 2015 su richiesta dei quotisti e del ceto bancario, con l’incarico fiduciario di ristrutturare la situazione finanziaria critica generatasi con la precedente gestione di Est Capital Sgr cui era stata ordinata l’amministrazione straordinaria dal Mef il 21 maggio 2014, abbiamo dovuto fronteggiare un lascito di indebitamento finanziario che a oggi ammonta a circa 137 milioni di euro, di cui 92 milioni relativi all’hotel Excelsior e beni ancillari e 45 milioni al compendio dell’hotel Des Bains”.