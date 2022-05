Des Bains, Venezia: pronto un nuovo piano di rilancio da 150 mln di euro

E’ uno degli hotel storici del Lido di Venezia. Il prossimo 5 luglio il des Bains compirà ben 122 anni; nel corso della sua prestigiosa storia ha ospitato personaggi del calibro di Henry Ford, Robert De Niro, Liz Taylor e re Farouk d’Egitto. Fu anche teatro del primo incontro tra Benito Mussolini e Adolf Hitler. Ma da una dozzina di anni versa in uno stato d’abbandono. Ha ceduto persino una parte del tetto, che fortunatamente è stato successivamente puntellato. I numerosi progetti di recupero sino a oggi presentati si sono conclusi con un nulla di fatto. Quello originario prevedeva di trasformarlo in un edificio residenziale. Ora però l’attuale proprietà, rappresentata dalla società immobiliare milanese Coima, ha tutt’altre intenzioni. Il suo piano prevede la ristrutturazione di hotel, parco, ville e attrezzature a mare, nel rispetto della vocazione storica dell’albergo.

Inizialmente l’idea era quella di investirci poco più di 100 milioni di euro. Ma il progetto, presentato ormai oltre un anno fa, non ha avuto alcun seguito. Qualche giorno fa, tuttavia, Coima è tornata alla carica, questa volta con il proposito di impegnare ben 150 milioni, praticamente un terzo in più quanto previsto precedentemente. L’investimento dovrebbe essere finanziato per oltre la metà dalle banche, mentre la restante parte, 70 milioni, dal fondo di rigenerazione urbana Coima Esg City Impact. Adesso non resta che attendere la sigla degli accordi per far partire finalmente i lavori. I precedenti tentativi non rassicurano ma, a quanto pare, negli ambienti finanziari trapela un certo ottimismo…