Lo Starhotels Echo di Milano premiato dal Touring per la Migliore cultura della sostenibilità

Miglior cultura della sostenibilità. E’ il premio che il Touring Club Italia ha conferito recentemente allo Starhotels Echo di Milano, nel solco della nuova sezione dedicata al turismo green inserita nella guida Alberghi e ristoranti d’Italia 2022. L’identità verde dello Starhotels Echo è documentata da importanti certificazioni internazionali come il Green globe gold status. Un servizio molto apprezzato che ha contribuito tra gli altri all’assegnazione del premio per la sostenibilità sono le colonnine di ricarica posizionate all’interno del garage. L’hotel è inoltre dotato di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita, che oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo.

In linea con questi valori, grazie alla collaborazione con Fedegroup che cura ogni aspetto della ristorazione, Echo ha inoltre avviato una rivoluzione nella gestione degli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto della sua operatività sull’ambiente. Grazie alla collaborazione con Too Good To Go, sarà infatti possibile ritirare direttamente al ristorante dell’hotel dei kit con piatti freschissimi che altrimenti sarebbero smaltiti. Tra le azioni virtuose intraprese a livello locale, lo scorso 26 marzo l’hotel è stato poi una delle tappe di Urban Plogging “Mappiamo la città di verde”: un’iniziativa di Centrale District Milano e Naturalboom nata per sensibilizzare i cittadini a tenere pulita la città, a cui ha preso parte con entusiasmo anche buona parte dello staff. Sin dalla sua apertura, l’Echo è stato peraltro il capofila delle iniziative di transizione ecologica di Starhotels: tra queste si ricorda in particolare il progetto Plastic free, che negli ultimi cinque anni ha portato alla sostituzione negli hotel del gruppo di oltre 3 milioni di flaconi in plastica monouso, contenenti toiletries, con dispenser realizzati in materiale riciclato e riciclabile, con al loro interno prodotti ecologici privi di parabeni e siliconi certificati Ecolabel ed Ecocert.