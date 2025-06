Limehome amplia il portfolio in Italia con due strutture nel centro storico di Bari Limehome ha siglato quattro nuovi progetti in Italia, Spagna e Germania, che porteranno sul mercato circa 200 nuove unità nel corso del prossimo anno. Nel nostro paese apriranno due hotel a Bari, situati nel pieno centro storico: i due immobili saranno pronti ad accogliere gli ospiti rispettivamente nel 2026 e nel 2028. Sulla Costa Blanca spagnola, limehome riaprirà l’ex Hotel Centro Mar, affacciato sulla spiaggia di Benidorm in Calle Major, entro ottobre 2025. In Germania, invece, a partire dall’autunno saranno disponibili 42 nuove unità all’interno del Gold Hotel a Berlino-Friedrichshain, rilevato da limehome in affitto nel 2024. Inoltre, nel centro di Jena (Turingia) è in corso la conversione di un ex hotel Ibis, che diventerà una struttura di design funzionale pronta ad accogliere ospiti nell’estate 2025. Questi progetti si aggiungono a un elenco di conversioni alberghiere in continua crescita in grandi città europee come Barcellona, Basilea, Berlino e Praga. «Una parte significativa dei circa 7-8 milioni di camere d’albergo in Europa è obsoleta – sottolinea il co-fondatore e co-ceo, Josef Vollmayr -. Allo stesso tempo, i costi operativi sono aumentati di circa il 40%. Con l’avvicinarsi della scadenza di molti contratti di locazione, la pressione sui gestori è enorme. In questo contesto, migliorare l’efficienza e modernizzare le strutture esistenti è fondamentale per garantirne la redditività economica». «In Italia, nei dossier analizzati, abbiamo visto che la nostra gestione può portare un efficientamento lato costi sino al 40%, oltre al fatto che tendiamo a sviluppare ricavi maggiori e meno dipendenti dai canali ota rispetto all’hotel famigliare medio» aggiunge Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion. L’azienda con sede a Monaco è attiva anche nello sviluppo di nuove costruzioni alberghiere: in fase di realizzazione ci sono quasi 400 nuove unità nei centri turistici spagnoli di Madrid e Barcellona, oltre che a Burgos – città lungo il Cammino di Santiago e meta ideale per soggiorni brevi. Condividi

