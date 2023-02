Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api. “Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana – commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure”. La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. “Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza”, conclude Liliana Comitini.

Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api.\r

\r

“Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure\". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. \"Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza\", conclude Liliana Comitini.\r

\r

","post_title":"Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia","post_date":"2023-02-16T13:23:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676553814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottime notizie per il turismo sloveno: il paese è in cima alle classifiche europee sugli incrementi negli arrivi (5,86 milioni) e nei pernottamenti (15,8 milioni), con un incremento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Anche rispetto ai dati pre-pandemici, la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali dell’anno 2019, ben al di sopra della media europea che si attesta sull’80% (fonte UNWTO).\r

\r

Si riscontra, inoltre, un deciso rilancio del turismo straniero, che pesa oggi più di quanto pesasse nel periodo pre-Covid: Il 35% di turisti in Slovenia viene da paesi stranieri, rispetto al 28% del 2019. Nel 2022 il maggior numero dei pernottamenti di turisti stranieri arriva dalla Germania (17,8%), seguita dall’Italia (9,1%), dall’Austria (8,8%), dall’Olanda (6,2%) e dalla Repubblica Ceca (5,7%).\r

\r

Turismo outdoor grande protagonista\r

\r

Gli sforzi della Slovenia per la promozione dei piccoli centri immersi nel verde e del turismo outdoor pagano: la maggior parte dei pernottamenti del 2022 si è verificata in località montane (31,2%), seguite dalle località termali (20,3%) e subito quelle marittime (19,8%). Quasi metà dei turisti, sia sloveni che stranieri, ha pernottato in hotel (48%), mentre l’altra metà si divide tra altre strutture ricettive e campeggi. In costante affermazione il fenomeno glamping.\r

\r

Giustificato, quindi, l’entusiasmo nell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, guidato da Aljosa Ota che avverte: “Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare in tutto e per tutto ai livelli del 2019, ma non sarà facile: sono tante le sfide per il 2023 e la concorrenza è agguerrita a livello europeo, ora che si è tornati a viaggiare senza limitazioni. Tuttavia, c’è un grande entusiasmo e ottimismo, che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani”.\r

\r

Il turismo lento e i percorsi cicloturistici\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi del 2023, la Slovenia continua a puntare forte sull’Italia e sul comparto turistico in particolare. Durante la BIT la destinazione ha raccontato gli ingredienti della strategia in atto: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e MICE. Per quanto riguarda le novità nella proposta turistica slovena, il focus è sui due nuovi percorsi cicloturistici che permettono ai visitatori di attraversare il paese dei grandi campioni della bici Roglič e Pogačar con la possibilità di guardarsi intorno, a passo lento.\r

\r

Il primo, la Slovenia Green Gourmet Route, è un percorso ciclabile assolutamente nuovo, che esprime pienamente il concetto di sostenibilità, tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza nel Cuore Verde d’Europa. Undici giorni di viaggio, parcellizzabili a seconda delle esigenze, per attraversare la Slovenia da un capo all’altro, passando unicamente per le splendide destinazioni certificate Slovenia Green che si impegnano per garantire elevati standard di sostenibilità - e vivendo soste culinarie ricche di sapori, a marchio Slovenia Green Cuisine. Nell’ultima edizione della Guida Michelin sono ben sei i ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde per la cucina sostenibile.\r

\r

Il secondo, la Slovenia Green Wellness Route, è un itinerario che unisce in un armonioso connubio le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l'ospitalità sostenibile, combinando il benessere dell’attività fisica e il relax in spa, con acque termali e invitanti trattamenti wellness.\r

\r

Slovenia Unique Experience\r

\r

Infine, per la proposta Slovenia Unique Experience l’idea è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali. Il filo conduttore di ciascuna di esse è sempre lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa.","post_title":"La Slovenia si rilancia sull'Italia: le novità della destinazione presentate in BIT","post_date":"2023-02-14T11:30:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676374253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ungheria entra a passo deciso nel 2023 con l'obiettivo dichiarato di posizionarsi come destinazione Mice per il mercato italiano. \"In linea con quanto previsto dal nostro piano strategico - dichiara Matè Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia Visit Hungary- e cioè di raddoppiare il numero dei congressi e in parallelo aumentare di almeno il +20% le entrate derivanti dal settore corporate. Il nostro impegno è dunque quello di educare i partner del settore, mettendo in risalto le novità e le potenzialità del nostro prodotto. A Budapest, ma anche e soprattutto oltre la capitale\". In questo senso il Budapest Convention Bureau è dunque passato sotto l'egida di Visit Hungary.\r

\r

Intanto, dopo un 2022 dai risultati oltre le attese \"con 220.000 arrivi italiani e 636.000 pernottamenti, il 21% in più sul 2021, per quest'anno stimiamo di avvicinarci molti ai numeri del 2019 sia per i flussi italiani sia a livello globale. Erano stati 14,2 milioni i visitatori in Ungheria nell'ultimo anno pre pandemia per 40 milioni di pernottamenti: per il 2023 prevediamo almeno 40,8 milioni di pernottamenti\".\r

\r

Confermata, in parallelo, tutta l'attenzione al segmento leisure \"e al potenziale ancora inespresso del Paese, che punta su nicchie ed esperienze, dal glamping al trekking, dalla gastronomia ai percorsi nella natura. Senza dimenticare i grandi eventi, veri e propri catalizzatori di visitatori: dal 150° anniversario dell'unificazione di Budapest ai Mondiali di atletica leggera che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto prossimi\".","post_title":"Ungheria: \"Vogliamo posizionarci come destinazione Mice\"","post_date":"2023-02-14T10:30:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676370650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Philippe Bijaoui è il nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa per i marchi economy, midscale e premium di Accor. Con quasi 30 anni di esperienza nel settore alberghiero in varie compagnie internazionali, in precedenza Bijaoui ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel comparto sviluppo, tra cui quello di head of development Europe per Ihg, chief development officer Emea per Wyndham Hotel Group e, più recentemente, per Christie & Co. Nel 2020, è stato insignito del Royal Institute of Chartered Surveyor (Rics - Regno Unito), che riconosce la sua competenza professionale in base a criteri riconosciuti sui mercati immobiliari, delle costruzioni e delle infrastrutture.\r

\r

Insediato nel ruolo a gennaio 2023, Bijaoui è basato a Parigi e farà parte del comitato esecutivo Europa-Nord Africa, di recente costituzione, e del comitato sviluppo globale e D&Ts. Sarà responsabile della definizione della strategia di crescita nella regione in collaborazione con il global chief development officer, della guida di progetti strategici di sviluppo alberghiero e della costruzione di solide relazioni con i partner attuali e potenziali di Accor.","post_title":"Philippe Bijaoui nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa di Accor","post_date":"2023-02-10T13:22:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676035353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggi ferroviari di frontiera nell'Ue diventeranno più veloci, più frequenti e più convenienti nell'ambito di un nuovo piano per promuovere il trasporto green.\r

\r

«Mentre la domanda di mobilità sostenibile è in crescita, abbiamo bisogno che il mercato ferroviario risponda molto meglio e molto più rapidamente. Soprattutto per i viaggi lunghi e transfrontalieri». Afferma il commissario europeo per i trasporti Adina Vălean.\r

\r

«Questo è il motivo per cui la Commissione europea ora vuole aiutare le compagnie ferroviarie a creare nuovi collegamenti ferroviari internazionali. Di giorno e di notte, abbattendo le numerose barriere alle ferrovie transfrontaliere».\r

\r

Aiutando con il coordinamento, la regolamentazione e la promozione, piuttosto che con il finanziamento diretto, la Commissione europea avvierà il progetto pilota con 10 nuovi servizi. Si spera che il progetto ispiri altri operatori e paesi a salire a bordo.\r

\r

Nell'ambito dello progetto pilota, tutti i servizi devono iniziare entro dicembre 2029. Molti di loro verranno lanciati molto prima, anche se non tutti hanno ancora date definite. Ecco una ripartizione dei nuovi servizi in ordine di tempistica proposta dalla Commissione.\r

Tutte le nuove connessioni\r

Le nuove ferrovie si estenderanno su un territorio molto vasto andando a toccare quasi tutta l’Europa. I vari progetti saranno: la connessione tra Ungheria Austria e Romania occidentale,\r

\r

Germania Danimarca e Svezia, un nuovo treno notturno da Parigi a Venezia passando per Milano.\r

\r

Anche da Zurigo parte una nuova linea per Monaco di Baviera, e sempre da Monaco una nuova linea passerà da Vienna per poi arrivare a Budapest.\r

\r

L'operatore ferroviario olandese Nederlandse Spoorwegen si sta attrezzando per migliorare il suo servizio esistente da Amsterdam a Londra implementando con servizi Eurostar ad alta velocità e aumentando le corse da tre a cinque al giorno, sempre dalla capitale olandese è in progetto un diretto per Barcellona entro il 2025.\r

\r

Una nuova connessione porta direttamente da Roma per Milano e da li diretto a Monaco di Baviera.\r

\r

Nella penisola iberica invece si collegherano per la prima volta le due capitali spagnola e portoghese.\r

\r

Mentre nella Catalogna ci saranno ulteriori linee che collegano la frontiera francese, andando ad implementare un servizio particolarmente gettonato d'estate.\r

\r

","post_title":"Megaprogetto ferroviario europeo che dovrebbe iniziare entro il 2029","post_date":"2023-02-09T11:49:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675943379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio al vertice di Brussels Airlines: l'attuale ceo, Peter Gerber, si è dimesso ieri e lascerà il Gruppo Lufthansa. Gerber ha guidato la compagnia aerea belga dal 1° marzo 2021, oltre a ricoprire la posizione di rappresentante capo del Gruppo Lufthansa per gli affari europei.\r

\r

Ad assumere la guida della compagnia, ad interim, è Christina Foerster, membro del Comitato esecutivo del Gruppo Lufthansa e già chief commercial officer di Brussels Airlines (dal 2016) e ceo tra il 2018 e il 2020. \r

\r

Peter Gerber ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Lufthansa nel 1992 e dal 1997 in poi è stato responsabile dell'area Group Accounting, Fees and Charges. Tra il 2001 e il 2004, Gerber è stato il project manager responsabile del programma \"D-Check\" a livello di gruppo per la salvaguardia degli utili. In seguito ha assunto responsabilità nell'ambito della politica di contrattazione collettiva e della sicurezza sociale del Gruppo Lufthansa. Nel giugno 2009, Gerber è stato nominato membro del Comitato esecutivo di Lufthansa Cargo AG e responsabile delle Finanze e delle Risorse umane. Nel giugno 2012 Gerber è passato al Comitato esecutivo di Lufthansa Passage Airlines ed è stato responsabile delle Risorse umane, dell'IT e dei Servizi. Da maggio 2014, Peter Gerber è presidente del Comitato esecutivo di Lufthansa Cargo AG.","post_title":"Brussels Airlines, Gerber lascia e Christina Foerster è la nuova ceo ad interim","post_date":"2023-02-01T11:07:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675249625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412861\" align=\"alignleft\" width=\"217\"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption]\r

\r

Un ulteriore plafond dedicato di 2 miliardi di euro a sostegno delle imprese del settore, in particolare di quelle che presenteranno progetti in linea con gli obiettivi del Fondo rotativo imprese appena attivato dal ministero del Turismo. In coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fri-Tur, l’accordo promosso dal responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, e dalla presidente dell’Associazione italiana Confindustria alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, si propone di accompagnare le imprese nella riqualificazione e nell’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive tricolori, secondo principi di sostenibilità ambientale e la digitalizzazione del modello di servizio. Il tutto con strumenti dedicati messi a disposizione dalla banca, al fine di favorire un salto di qualità dell’offerta turistica nazionale e di attrarre di conseguenza maggiori flussi turistici.\r

“Dal 2020 a oggi il nostro gruppo ha erogato al settore turistico nuova finanza per 6,7 miliardi di euro - spiega lo stesso Barrese -. Come prima banca del Paese siamo fortemente impegnati nel sostegno alle imprese del comparto, attivando sia accordi come quello con Confindustria Alberghi, sia misure anche straordinarie, come l’adesione al medesimo Fondo rotativo per il turismo o plafond finanziari finalizzati alla gestione delle emergenze e al mantenimento dello slancio agli investimenti, in particolare verso obiettivi Esg e di digitalizzazione. L'idea è quella di favorire la competitività dell’intero sistema, cogliendo tutte le opportunità che il Pnrr concentra sul settore turistico, insieme a una nuova proposta di ospitalità attenta alle esigenze degli utenti e alla salvaguardia dell’ambiente”.\r

\r

“Il rinnovo dell'accordo tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo è di grande importanza per le nostre imprese - aggiunge Maria Carmela Colaiacovo -. Si consolida la collaborazione che sta accompagnando le aziende alberghiere in questa fase così complessa per il settore. Di particolare rilevanza, tra l’altro, gli strumenti dedicati per favorire e sostenere l’accesso al fondo rotativo: una delle misure più importanti del Pnrr turismo”.\r

\r

Intesa Sanpaolo mette inoltre a disposizione gratuitamente delle aziende clienti la piattaforma digitale Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, che permette di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del Pnrr. Le aziende hanno così la possibilità di individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del proprio profilo (settore di attività, fatturato, territorio) e di raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici.\r

\r

Rientrano, tra le altre misure contenute nell’accordo, anche le soluzioni di finanziamento ideate da Intesa Sanpaolo per contribuire al rilancio delle strutture ricettive italiane: Suite Loan, finanziamento pensato per le imprese turistiche che intendono migliorare il proprio posizionamento in termini di qualità della propria struttura ricettiva, attraverso un meccanismo di incentivi economici grazie alla riduzione del tasso a seguito della condivisione di obiettivi di miglioramento; S-Loan Turismo, che mira a incentivare investimenti per la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere; D-Loan, per favorire la digitalizzazione del modello di servizio; il servizio di noleggio a supporto del settore turismo attraverso Intesa Sanpaolo Rent Foryou; strumenti e servizi di finanza straordinaria per favorire i processi di crescita e aggregazione attraverso il desk specialistico dedicato al turismo.","post_title":"Accordo Aica - Intesa Sanpaolo: 2 mld al settore turistico in sostegno al Fri-Tur","post_date":"2023-01-31T12:35:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675168551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovenia rilancia la promozione sul mercato italiano per il 2023, per una diffusione della propria offerta turistica ancora più capillare, attraverso una serie di appuntamenti in tutta Italia, volti a consolidare i rapporti con gli operatori e a crearne di nuovi. Proprio il nostro paese nel 2022 si è posizionato al secondo posto per numero di arrivi in Slovenia, con un totale di 434.000 visitatori, pari all'11% del totale degli arrivi internazionali per circa 920.000 pernottamenti complessivi. La Germania si conferma primo mercato, con il 19% degli arrivi esteri, seguita da Austria e Paesi Bassi.\r

\r

Focus quindi su hospitality, ma anche su benessere e outdoor, fiori all’occhiello di una destinazione che ha saputo fare della sostenibilità il proprio marchio di fabbrica senza però rinunciare al luxury e all’innovazione. Nei mesi di febbraio e marzo l’Ente per il Turismo organizzerà 3 workshop: a Venezia (2 febbraio), Bologna (23 febbraio) e Roma (14 marzo) rivolti ad agenzie di viaggio e operatori. Evento principe di questo inizio anno sarà sicuramente, poi, la Bit di Milano, dove l'ente parteciperà con cinque co-espositori: Terme Čatež, Jeruzalem Slovenia, Rimske terme, Alpinia Hotels - Lago di Bohinj e Atlantida Boutique hotel.\r

\r

A marzo, invece, sarà la volta della Bmt di Napoli (16-18 marzo). Mentre l’evento più atteso dell’anno per gli operatori dell’incoming sloveno è lo Slovenian Incoming Workshop - SIW (8-12 maggio), in cui come ogni anno l’intera industria turistica del paese si presenterà a tutto il mondo del turismo internazionale.\r

\r

“L’Italia è un mercato chiave per il turismo in Slovenia – precisa il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia, Aljoša Ota - per noi è indispensabile collaborare con gli operatori italiani, perché siano sempre ricettivi e al corrente di quanto il nostro Paese è in grado di offrire. Non c’è modo migliore di fare rete se non attraverso un rapporto one-to-one, in presenza: in questo gli eventi trade costituiscono un’ottima occasione.”","post_title":"La Slovenia marca stretta l'Italia: dalla Bit ai workshop di formazione al trade","post_date":"2023-01-27T15:04:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674831844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forbes, una fra le più importanti riviste internazionali, posiziona la Basilicata fra le prime cinque destinazioni turistiche in Italia da raggiungere nel 2023. Nei giorni scorsi Vogue aveva inserito la Basilicata tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023 inserendola nella sua speciale short list insieme a Giappone, Scozia, Patagonia e Singapore.\r

\r

d esprimere un nuovo giudizio positivo oggi è il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle: Forbes. La giornalista della rivista Catherine Sabino riserva la sua attenzione ai due mari della Basilicata, dal Tirreno, con Maratea, alla costa Metapontina.\r

\r

Per il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, \"l'impegno profuso per la promozione del brand Basilicata consta di azioni che giorno dopo giorno, come sistema regionale, stiamo mettendo in campo. è un lavoro sostenuto da risorse straordinarie mobilitate via via dai diversi dipartimenti, e che sta portando i suoi risultati grazie alla passione e competenza di tutti gli attori di un settore strategico come il turismo, e di cui tutti dobbiamo ritenerci orgogliosi\". ","post_title":"Forbes: Basilicata fra le prime 5 destinazioni italiane nel 2023","post_date":"2023-01-24T11:31:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674559878000]}]}}