B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”. Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda. Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini. Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”. La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono partiti i lavori per il nuovo The Langham Venice, la cui apertura è prevista sull'isola di Murano nel 2026, dalla conversione dell'ex casino Mocenigo e di una fabbrica di vetro. La struttura sarà dotata di 133 camere, tra cui 30 suite, oltre a un ristorante con posti a sedere all’aperto e un esclusivo rooftop bar. A ciò si aggiungerà inoltre un cortile-giardino centrale, con spazi per meeting sia all’interno sia all’esterno, con una piscina di 20 metri. A sovrintendere all'operazione, lo studio Matteo Thun & Partners, che sta restaurando gli affreschi originali del casino e riqualificando gli edifici della fabbrica di vetro, entrambi originari del sedicesimo secolo. The Langham Venice manterrà e ripristinerà, in particolare, le facciate originali degli antichi edifici della fornace di vetro, comprese le capriate in legno. In qualità di consociato interamente controllato da Great Eagle Holdings, il Langham Hospitality Group comprende una collezione di hotel con il brand omonimo, nonché con i marchi Cordis Hotels and Ying’nFlo. Al suo attivo, attualmente, ci sono oltre 30 progetti già confermati o in trattativa in Asia, Europa, Nord America e Medio Oriente. La compagnia prende il nome dal leggendario Langham di Londra, aperto nel 1865 e riconosciuto come il primo grand hotel in Europa. [post_title] => Al via i lavori per il nuovo The Langham Venice. Aprirà nel 2026 [post_date] => 2023-02-16T13:46:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676555163000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines punta dritto sull'estate romana quando dall'aeroporto di Fiumicino opererà fino a 7 voli al giorno verso gli Stati Uniti, segnando record assoluti per il mercato italiano. Quindi dopo l’annuncio del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino a Dallas, a fine del 2022, American inizia il nuovo anno completando l’offerta con il secondo volo giornaliero per New York. “Il secondo collegamento giornaliero tra Roma e New York è un importante traguardo che completa l’offerta per la stagione estiva e che contribuisce a rendere il 2023 una pietra miliare per American Airlines in Italia - ha commentato Cristina Casati, regional sales manager Southeast Europe di American Airlines -. Durante l'estate American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma agli Stati Uniti. Il 2023 è l’anno in cui Fiumicino diventa per American il secondo aeroporto più grande in Europa, subito dopo Londra Heathrow per numero di voli giornalieri operati. Il raggiungimento di questo importante risultato è anche frutto della costante collaborazione che abbiamo da anni con Aeroporti di Roma e con il trade italiano. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”. Il secondo volo giornaliero Roma-New York sarà attivo dal 6 luglio al 15 agosto 2023 con aeromobili Boeing 777-200. “La proficua collaborazione con American Airlines trova riscontro nel progressivo aumento di attività presso il Leonardo da Vinci che si conferma non solo essere uno degli hub europei con la maggiore domanda da/per il Nord America, ma anche un scalo di crescente eccellenza nella qualità dei servizi offerti come avvalorato dal recente riconoscimento delle 5 stelle Skytrax che posiziona Fiumicino nell’élite dei migliori aeroporti al mondo” ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. [post_title] => American Airlines: secondo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 6 luglio [post_date] => 2023-02-16T13:41:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676554889000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api. “Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. "Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza", conclude Liliana Comitini. [post_title] => Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia [post_date] => 2023-02-16T13:23:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553814000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”. Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda. Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini. Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”. La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager. [post_title] => B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa [post_date] => 2023-02-16T13:11:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553102000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_138655" align="alignleft" width="300"] Richard Branson[/caption] Il nuovo hotel del magnate Richard Branson a New York, i Virgin Hotels New York City, ha aperto i battenti questo febbraio, prima di celebrare la sua inaugurazione ufficiale che avverrà nella primavera del 2023. Richard Branson, fondatore di Virgin, ha evidenziato questa nuova pietra miliare a New York, che insegue da 39 anni quando Virgin Atlantic è volata per la prima volta nella città dei grattacieli. Il suo design si ispira al "paesaggio locale" che si fonde con i tratti caratteristici del marchio del magnate britannico dove il colore rosso ha un posto di primo piano. [post_title] => Richard Branson apre il suo primo hotel a New York [post_date] => 2023-02-16T11:12:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676545943000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La due giorni del Parau Parau 2023, la fiera internazionale del turismo tenutasi per la prima volta a Tahiti dopo la pandemia, è stata un'occasione per riscoprire l'offerta di accoglienza turistica della Polinesia Francese. Caratterizzata dall'intensa bellezza e armonia del luogo e della sua gente, ma anche dell'attenzione di Tahiti Tourisme verso la sostenibilità in tutte le sue declinazioni, guardando alle esigenze della popolazione locale e al delicato equilibrio dell’ecosistema dell’arcipelago. Hanno partecipato al Parau Parau i pm degli operatori turistici italiani attivi sulla destinazione: tutti impegnati nel creare viaggi su misura rispettando le esigenze del cliente e soddisfatti per la ripresa positiva delle partenze verso la Polinesia Francese. Il Parau Parau ha quindi permesso ai to di mostrare il loro sguardo specifico sulla destinazione. Tinky Winky, nato nel 2010, è specializzato sul lungo raggio. I suoi punti di riferimento sono Africa+Oceano Indiano e Polinesia+Oceano Pacifico, con un’esperienza trentennale nella Polinesia Francese. Opera nel settore del luxury e dei viaggi di nozze, propone viaggi combinati ed elabora prodotti sempre più mirati, come le tariffe aeree giro del mondo. Discover Australia è parte del Quality Group e tratta tutte le destinazioni del mondo: dalle più esclusive alle più insolite. Crede nella comunicazione, proseguita anche durante la pandemia con i webinar per le adv e realizza viaggi su misura addentrandosi nel contesto culturale della destinazione. Cerca sempre nuove esperienze da vivere. In particolare portando in Italia la meravigliosa cultura del Pacifico. Travel Experience di Gattinoni offre al cliente un’esperienza a 360° della destinazione, con hotel di fascia medio alta e una proposta esperienziale vissuta con guide esperte e con l’aiuto dei DMC locali. Privilegia il turismo sostenibile e realizza i sogni del viaggiatore creando un’esperienza unica e indimenticabile. Kia Ora Viaggi porta i suoi clienti nella Polinesia Francese offrendo un’esperienza turistica sostenibile ed esperienziale, che si avvicina ai locali e al loro modo di vivere, permettendo l’interazione con una cultura diversa dalla nostra. Per il viaggiatore in cerca di autenticità la Polinesia è una destinazione unica, straordinaria e sicura. Nel 2008 Kia Ora è stato il primo to italiano a certificarsi ISO9001 come taylor-made B2C. Idee per Viaggiare è costituita da team di esperti specializzati in ciascuna destinazione. Offre alle adv una conoscenza specifica nelle strutture d’accoglienza e accompagna il cliente nella scoperta della differenza. Si allontana dalle strade più battute proponendo soggiorni o viaggi in catamarano per scoprire la destinazione da un diverso punto di vista. Alidays è specializzata nella creazione di viaggi tailor made, personalizzati sulle esigenze del cliente. Il to propone viaggi combinati con gli USA, in particolare Polinesia e anche Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Il suo booking segue il viaggio dei clienti dall’inizio alla fine e mette a disposizione delle adv la rinnovata piattaforma Smartravel». Go World raggiunge tutto il mondo e permette al suo cliente di vivere a fondo il proprio viaggio con il supporto dei corrispondenti in loco, l’arricchimento del pacchetto-base con diverse attività e i cluster tematici legati allo sport. Nulla viene lasciato al caso, perché alla ripresa in corso corrisponde un grande bisogno di sicurezza. I Viaggi del Mappamondo è specializzata in viaggi a lungo raggio e su misura e, a partire dall’Oriente ha raggiunto Australia, Nuova Zelanda, il Giappone e le isole del Pacifico. I responsabili del to conoscono a fondo la destinazione: dopo aver costruito il pacchetto personalizzato per il cliente lo accompagnano con un servizio di assistenza disponibile 24h24. Aquadiving è un to specializzato in turismo subacqueo: ha raggiunto i 30 anni di attività inserendo a catalogo oltre 60 destinazioni mondiali personalmente testate. Offre al subacqueo un servizio a 360° con volo, albergo, barca e immersioni, permettendogli di vedere il microscopico o di fare grandi incontri con squali tigre, squali martello o mante. Si appoggia a strutture locali specializzate. Infine Alpitour vive con gioia la ripresa in corso, pronta a rispondere alle nuove prenotazioni: nel 2023 è stato fatto un grande lavoro in sinergia con i partner locali. Vista la limitata disponibilità di camere in Polinesia, Alpitour si è mossa con investimenti importanti per rimanere sul mercato. Tutto sta cambiando e questa è un opportunità per evolversi con nuove azioni e programmazioni per il prodotto-viaggio. [gallery ids="439574,439573,439575,439577,439576"] [post_title] => Parau Parau Tahiti 2023 e l’offerta diversificata dei to italiani che raggiungono la Polinesia [post_date] => 2023-02-16T10:21:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676542886000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439542" align="alignleft" width="300"] Tiziana Gennari e Stefano De Paoli[/caption] Nasce AssoCaraibi, associazione per la promozione turistica e commerciale della regione caraibica, che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, quindi tutte le isole delle Antille e i litorali di alcuni paesi continentali del centro e sud America di cui alcuni sono membri del Commonwealth e repubbliche indipendenti, altri sono amministrati da Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La maggior parte di questi territori non sono rappresentati in Italia, se non indirettamente, tramite le rappresentanze diplomatiche dei Paesi che li amministrano. La nuova associazione si propone di diventare il punto di contatto e di promozione degli scambi commerciali, turistici e culturali di tutta la regione caraibica in Italia. Secondo Stefano De Paoli, rappresentante in Italia dell’ente del turismo dell’isola caraibica di Anguilla, e uno dei promotori di Assocaraibi: «l’Associazione avrà un ruolo determinante nel diffondere la varietà di caratteristiche culturali e naturali della regione. Di grande interesse sarà inoltre lo studio del potenziale della regione come destinazione delle esportazioni italiane, specialmente nel campo agro-alimentare e delle strutture turistiche, di cui oggi si avvantaggiano quasi esclusivamente i paesi che amministrano le molte isole». Per le adv C’è molto da fare per crescere in quella regione. La strategia di AssoCaraibi è di apertura totale al turismo tanto da ammettere le agenzie di viaggio italiane in totale esenzione di quote associative, per poter contare sul sostegno del maggior numero possibile di adv per attirare l’interesse di istituzioni, strutture ricettive e aziende di ogni tipo. In cambio AssoCaraibi offrirà alle agenzie di viaggio italiane percorsi formativi, servizi gratuiti di informazione, introduzione ai resort della regione e di facilitazione dei rapporti economici, logistici e finanziari, oltre a viaggi educativi alla scoperta delle isole più interessanti per il turismo italiano. AssoCaraibi svilupperà inoltre partnership con le Camere di Commercio e le istituzioni della regione per facilitare l’avvio di scambi commerciali tra l’Italia e i molti Paesi che si affacciano sul mare caraibico. [post_title] => Nasce AssoCaraibi: un nuovo sguardo di promozione sul Mar Caraibico [post_date] => 2023-02-15T13:38:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676468295000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull'offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti. "A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor - racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l'area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa". Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz'altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: "Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell'anno precedente - aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei". Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: "Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l'anno migliore di sempre - conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un'altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago". [post_title] => Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno [post_date] => 2023-02-15T12:53:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676465592000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sette pacchetti dedicati con sconti fino al 35%. Si riconferma la partnership tra World Exporer e Constance Hotels & Resorts. Tra le strutture proposte dal to milanese, ecco allora i resort di lusso alle Maldive, ideali per pacchetti luna di miele, come i Constance Halaveli e Moofushi (a partire rispettivamente da 5.900 e 5.600 euro a persona), ma anche indirizzi come i Constance Belle Mare Plage a Mauritius ed Ephelia alle Seychelles: esperienze più alla portata di coppie giovani e famiglie (a partire rispettivamente da 1.900 e 2.400 euro a persona). “Le strutture Constance Hotels & Resorts sono nella nostra vetrina da tempo - spiega il presidente di World Explorer, Alessandro Simonetti -. Si tratta di una collaborazione che ha dato nel tempo molto a entrambe le nostre realtà. Il 2023 sarà l’anno del definitivo rilancio anche per il long haul travel e per questo abbiamo deciso di sostenere questa campagna promozionale, volta a favorire le agenzie che vorranno avvicinarsi al nostro mondo e a quello di Constance”. [post_title] => World Explorer conferma la partnership con Constance: sette pacchetti con sconti fino al 35% [post_date] => 2023-02-15T12:16:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676463415000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bb hotels sbarca in america a valerio duchini la guida degli uffici usa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2166,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono partiti i lavori per il nuovo The Langham Venice, la cui apertura è prevista sull'isola di Murano nel 2026, dalla conversione dell'ex casino Mocenigo e di una fabbrica di vetro. La struttura sarà dotata di 133 camere, tra cui 30 suite, oltre a un ristorante con posti a sedere all’aperto e un esclusivo rooftop bar. A ciò si aggiungerà inoltre un cortile-giardino centrale, con spazi per meeting sia all’interno sia all’esterno, con una piscina di 20 metri.\r

\r

A sovrintendere all'operazione, lo studio Matteo Thun & Partners, che sta restaurando gli affreschi originali del casino e riqualificando gli edifici della fabbrica di vetro, entrambi originari del sedicesimo secolo. The Langham Venice manterrà e ripristinerà, in particolare, le facciate originali degli antichi edifici della fornace di vetro, comprese le capriate in legno.\r

\r

In qualità di consociato interamente controllato da Great Eagle Holdings, il Langham Hospitality Group comprende una collezione di hotel con il brand omonimo, nonché con i marchi Cordis Hotels and Ying’nFlo. Al suo attivo, attualmente, ci sono oltre 30 progetti già confermati o in trattativa in Asia, Europa, Nord America e Medio Oriente. La compagnia prende il nome dal leggendario Langham di Londra, aperto nel 1865 e riconosciuto come il primo grand hotel in Europa.\r

\r

","post_title":"Al via i lavori per il nuovo The Langham Venice. Aprirà nel 2026","post_date":"2023-02-16T13:46:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676555163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines punta dritto sull'estate romana quando dall'aeroporto di Fiumicino opererà fino a 7 voli al giorno verso gli Stati Uniti, segnando record assoluti per il mercato italiano. Quindi dopo l’annuncio del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino a Dallas, a fine del 2022, American inizia il nuovo anno completando l’offerta con il secondo volo giornaliero per New York.\r

\r

“Il secondo collegamento giornaliero tra Roma e New York è un importante traguardo che completa l’offerta per la stagione estiva e che contribuisce a rendere il 2023 una pietra miliare per American Airlines in Italia - ha commentato Cristina Casati, regional sales manager Southeast Europe di American Airlines -. Durante l'estate American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma agli Stati Uniti. Il 2023 è l’anno in cui Fiumicino diventa per American il secondo aeroporto più grande in Europa, subito dopo Londra Heathrow per numero di voli giornalieri operati. Il raggiungimento di questo importante risultato è anche frutto della costante collaborazione che abbiamo da anni con Aeroporti di Roma e con il trade italiano. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”.\r

\r

Il secondo volo giornaliero Roma-New York sarà attivo dal 6 luglio al 15 agosto 2023 con aeromobili Boeing 777-200.\r

\r

“La proficua collaborazione con American Airlines trova riscontro nel progressivo aumento di attività presso il Leonardo da Vinci che si conferma non solo essere uno degli hub europei con la maggiore domanda da/per il Nord America, ma anche un scalo di crescente eccellenza nella qualità dei servizi offerti come avvalorato dal recente riconoscimento delle 5 stelle Skytrax che posiziona Fiumicino nell’élite dei migliori aeroporti al mondo” ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma.","post_title":"American Airlines: secondo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 6 luglio","post_date":"2023-02-16T13:41:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676554889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api.\r

\r

“Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure\". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. \"Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza\", conclude Liliana Comitini.\r

\r

","post_title":"Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia","post_date":"2023-02-16T13:23:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676553814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”.\r

\r

Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda.\r

\r

Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini.\r

\r

Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”.\r

\r

La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager.","post_title":"B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa","post_date":"2023-02-16T13:11:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676553102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_138655\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Richard Branson[/caption]\r

\r

Il nuovo hotel del magnate Richard Branson a New York, i Virgin Hotels New York City, ha aperto i battenti questo febbraio, prima di celebrare la sua inaugurazione ufficiale che avverrà nella primavera del 2023.\r

\r

Richard Branson, fondatore di Virgin, ha evidenziato questa nuova pietra miliare a New York, che insegue da 39 anni quando Virgin Atlantic è volata per la prima volta nella città dei grattacieli.\r

\r

Il suo design si ispira al \"paesaggio locale\" che si fonde con i tratti caratteristici del marchio del magnate britannico dove il colore rosso ha un posto di primo piano.","post_title":"Richard Branson apre il suo primo hotel a New York","post_date":"2023-02-16T11:12:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676545943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La due giorni del Parau Parau 2023, la fiera internazionale del turismo tenutasi per la prima volta a Tahiti dopo la pandemia, è stata un'occasione per riscoprire l'offerta di accoglienza turistica della Polinesia Francese.\r

\r

Caratterizzata dall'intensa bellezza e armonia del luogo e della sua gente, ma anche dell'attenzione di Tahiti Tourisme verso la sostenibilità in tutte le sue declinazioni, guardando alle esigenze della popolazione locale e al delicato equilibrio dell’ecosistema dell’arcipelago.\r

\r

Hanno partecipato al Parau Parau i pm degli operatori turistici italiani attivi sulla destinazione: tutti impegnati nel creare viaggi su misura rispettando le esigenze del cliente e soddisfatti per la ripresa positiva delle partenze verso la Polinesia Francese.\r

\r

Il Parau Parau ha quindi permesso ai to di mostrare il loro sguardo specifico sulla destinazione. Tinky Winky, nato nel 2010, è specializzato sul lungo raggio. I suoi punti di riferimento sono Africa+Oceano Indiano e Polinesia+Oceano Pacifico, con un’esperienza trentennale nella Polinesia Francese. Opera nel settore del luxury e dei viaggi di nozze, propone viaggi combinati ed elabora prodotti sempre più mirati, come le tariffe aeree giro del mondo.\r

\r

Discover Australia è parte del Quality Group e tratta tutte le destinazioni del mondo: dalle più esclusive alle più insolite. Crede nella comunicazione, proseguita anche durante la pandemia con i webinar per le adv e realizza viaggi su misura addentrandosi nel contesto culturale della destinazione. Cerca sempre nuove esperienze da vivere. In particolare portando in Italia la meravigliosa cultura del Pacifico.\r

\r

Travel Experience di Gattinoni offre al cliente un’esperienza a 360° della destinazione, con hotel di fascia medio alta e una proposta esperienziale vissuta con guide esperte e con l’aiuto dei DMC locali. Privilegia il turismo sostenibile e realizza i sogni del viaggiatore creando un’esperienza unica e indimenticabile.\r

\r

Kia Ora Viaggi porta i suoi clienti nella Polinesia Francese offrendo un’esperienza turistica sostenibile ed esperienziale, che si avvicina ai locali e al loro modo di vivere, permettendo l’interazione con una cultura diversa dalla nostra. Per il viaggiatore in cerca di autenticità la Polinesia è una destinazione unica, straordinaria e sicura. Nel 2008 Kia Ora è stato il primo to italiano a certificarsi ISO9001 come taylor-made B2C.\r

\r

Idee per Viaggiare è costituita da team di esperti specializzati in ciascuna destinazione. Offre alle adv una conoscenza specifica nelle strutture d’accoglienza e accompagna il cliente nella scoperta della differenza. Si allontana dalle strade più battute proponendo soggiorni o viaggi in catamarano per scoprire la destinazione da un diverso punto di vista.\r

\r

Alidays è specializzata nella creazione di viaggi tailor made, personalizzati sulle esigenze del cliente. Il to propone viaggi combinati con gli USA, in particolare Polinesia e anche Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Il suo booking segue il viaggio dei clienti dall’inizio alla fine e mette a disposizione delle adv la rinnovata piattaforma Smartravel».\r

\r

Go World raggiunge tutto il mondo e permette al suo cliente di vivere a fondo il proprio viaggio con il supporto dei corrispondenti in loco, l’arricchimento del pacchetto-base con diverse attività e i cluster tematici legati allo sport. Nulla viene lasciato al caso, perché alla ripresa in corso corrisponde un grande bisogno di sicurezza.\r

\r

I Viaggi del Mappamondo è specializzata in viaggi a lungo raggio e su misura e, a partire dall’Oriente ha raggiunto Australia, Nuova Zelanda, il Giappone e le isole del Pacifico. I responsabili del to conoscono a fondo la destinazione: dopo aver costruito il pacchetto personalizzato per il cliente lo accompagnano con un servizio di assistenza disponibile 24h24.\r

\r

Aquadiving è un to specializzato in turismo subacqueo: ha raggiunto i 30 anni di attività inserendo a catalogo oltre 60 destinazioni mondiali personalmente testate. Offre al subacqueo un servizio a 360° con volo, albergo, barca e immersioni, permettendogli di vedere il microscopico o di fare grandi incontri con squali tigre, squali martello o mante. Si appoggia a strutture locali specializzate. Infine\r

\r

Alpitour vive con gioia la ripresa in corso, pronta a rispondere alle nuove prenotazioni: nel 2023 è stato fatto un grande lavoro in sinergia con i partner locali. Vista la limitata disponibilità di camere in Polinesia, Alpitour si è mossa con investimenti importanti per rimanere sul mercato. Tutto sta cambiando e questa è un opportunità per evolversi con nuove azioni e programmazioni per il prodotto-viaggio.\r

\r

[gallery ids=\"439574,439573,439575,439577,439576\"]","post_title":"Parau Parau Tahiti 2023 e l’offerta diversificata dei to italiani che raggiungono la Polinesia","post_date":"2023-02-16T10:21:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676542886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439542\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tiziana Gennari e Stefano De Paoli[/caption]\r

\r

Nasce AssoCaraibi, associazione per la promozione turistica e commerciale della regione caraibica, che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, quindi tutte le isole delle Antille e i litorali di alcuni paesi continentali del centro e sud America di cui alcuni sono membri del Commonwealth e repubbliche indipendenti, altri sono amministrati da Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.\r

\r

La maggior parte di questi territori non sono rappresentati in Italia, se non indirettamente, tramite le rappresentanze diplomatiche dei Paesi che li amministrano. La nuova associazione si propone di diventare il punto di contatto e di promozione degli scambi commerciali, turistici e culturali di tutta la regione caraibica in Italia.\r

\r

Secondo Stefano De Paoli, rappresentante in Italia dell’ente del turismo dell’isola caraibica di Anguilla, e uno dei promotori di Assocaraibi: «l’Associazione avrà un ruolo determinante nel diffondere la varietà di caratteristiche culturali e naturali della regione. Di grande interesse sarà inoltre lo studio del potenziale della regione come destinazione delle esportazioni italiane, specialmente nel campo agro-alimentare e delle strutture turistiche, di cui oggi si avvantaggiano quasi esclusivamente i paesi che amministrano le molte isole».\r

Per le adv\r

C’è molto da fare per crescere in quella regione. La strategia di AssoCaraibi è di apertura totale al turismo tanto da ammettere le agenzie di viaggio italiane in totale esenzione di quote associative, per poter contare sul sostegno del maggior numero possibile di adv per attirare l’interesse di istituzioni, strutture ricettive e aziende di ogni tipo.\r

\r

In cambio AssoCaraibi offrirà alle agenzie di viaggio italiane percorsi formativi, servizi gratuiti di informazione, introduzione ai resort della regione e di facilitazione dei rapporti economici, logistici e finanziari, oltre a viaggi educativi alla scoperta delle isole più interessanti per il turismo italiano.\r

\r

AssoCaraibi svilupperà inoltre partnership con le Camere di Commercio e le istituzioni della regione per facilitare l’avvio di scambi commerciali tra l’Italia e i molti Paesi che si affacciano sul mare caraibico.","post_title":"Nasce AssoCaraibi: un nuovo sguardo di promozione sul Mar Caraibico","post_date":"2023-02-15T13:38:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676468295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull'offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti.\r

\r

\"A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor - racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l'area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa\".\r

\r

Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz'altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: \"Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell'anno precedente - aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei\".\r

\r

Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: \"Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l'anno migliore di sempre - conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un'altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago\".","post_title":"Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno","post_date":"2023-02-15T12:53:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676465592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sette pacchetti dedicati con sconti fino al 35%. Si riconferma la partnership tra World Exporer e Constance Hotels & Resorts. Tra le strutture proposte dal to milanese, ecco allora i resort di lusso alle Maldive, ideali per pacchetti luna di miele, come i Constance Halaveli e Moofushi (a partire rispettivamente da 5.900 e 5.600 euro a persona), ma anche indirizzi come i Constance Belle Mare Plage a Mauritius ed Ephelia alle Seychelles: esperienze più alla portata di coppie giovani e famiglie (a partire rispettivamente da 1.900 e 2.400 euro a persona).\r

\r

“Le strutture Constance Hotels & Resorts sono nella nostra vetrina da tempo - spiega il presidente di World Explorer, Alessandro Simonetti -. Si tratta di una collaborazione che ha dato nel tempo molto a entrambe le nostre realtà. Il 2023 sarà l’anno del definitivo rilancio anche per il long haul travel e per questo abbiamo deciso di sostenere questa campagna promozionale, volta a favorire le agenzie che vorranno avvicinarsi al nostro mondo e a quello di Constance”.","post_title":"World Explorer conferma la partnership con Constance: sette pacchetti con sconti fino al 35%","post_date":"2023-02-15T12:16:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676463415000]}]}}