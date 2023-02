L’hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell’architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l’inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest’anno, del Romeo Roma. Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l’hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all’aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris

