L’Hilton Milan inaugura la propria Greenhouse: un orto per prodotti f&b a chilometri zero Pomodori, melanzane, zucche basilico, erbe aromatiche di vario tipo, peperoncini di varia piccantezza, piante di limone, fiori edibili. Il tutto coltivato nella serra in terrazza, al primo piano dell’albergo. Nasce l’Hilton Milan Greenhouse, importante tappa nell’impegno per la sostenibilità e l’ecologia urbana della struttura meneghina. L’orto rifornisce giornalmente la cucina del ristorante, il CotoliAmo, favorendo così una riduzione dell’impronta ambientale grazie alla diminuzione delle emissioni di gas dovute al trasporto della filiera alimentare. Lo chef Paolo Ghirardi coltiva personalmente l’area, rispettando i ritmi stagionali della natura, e raccoglie direttamente dalla serra gli ortaggi e le spezie da utilizzare per le proprie ricette. La serra dell’Hilton Milan trae ispirazione dall’anima green della città, prendendo spunto dal vicino parco della Biblioteca degli Alberi, il polmone verde del quartiere Porta Nuova, diventato uno dei punti di riferimento di una Milano sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini. L’Hilton Milan Greenhouse si inserisce inoltre all’interno di una politica esg molto ampia, che sta particolarmente a cuore al general manager Daniele Fabbri, da 24 anni in Hilton, nonché leader italiano per i progetti esg del gruppo: “Forti di 50 anni di storia, stiamo guardando ai prossimi 50, con l’obiettivo di riposizionare l’hotel anche in un’ottica di sostenibilità, ambientale e sociale. L’impegno ad avere pratiche esg è ormai un requisito sempre più indispensabile per chi, come noi, rappresenta l’industria dell’ospitalità”. Condividi

