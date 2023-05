Le stelle dell’ospitalità protagoniste dell’ultimo Glamour Hotel Event di Milano Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l’ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L’iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma. Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c’erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited.

