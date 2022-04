Tra le nuovi affiliazioni Preferred ci sono ben tre indirizzi italiani: i due Lefay e il Marina di Scarlino

Sono i due Lefay del Lago di Garda e di Pinzolo, nonché il Marina di Scarlino Resort i tre nuovi indirizzi italiani entrati a far parte della collezione Preferred tra gennaio e marzo 2022. In totale sono undici le strutture affiliate dal soft brand nel primo trimestre dell’anno. Agli alberghi della nostra Penisola si aggiungono infatti altrettanti hotel messicani: la Casa de la Playa e lo Xcaret Arte di Playa del Carmen, nonché il Casa Bonita Hotel & Luxury Residence di Oaxaca.

New entry anche nel Perù, a Lima, con il Casa Andina Premium Miraflores, mentre nella parte nord del continente americano si segnala l’arrivo del Battery Wharf Hotel, Boston Waterfront. In Africa è quindi la volta del Toa Hotel & Spa di Zanzibar. Infine in Asia sono approdati in Preferred il nepalese The Soaltee Kathmandu e l’indiano The Leela Palace Jaipur.