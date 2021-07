Le novità dell’Isamar Holiday Village: oltre allo Sport & Fun Park, nuove piscine e abitazioni

In concomitanza con le celebrazioni per i propri 50 anni, l’Isamar Holiday Village di Isolaverde di Chioggia apre il nuovo Sport & Fun Park. Ma non finisce qui, perché tra le novità ci sono anche piscine riscaldate e abitazioni di ultima generazione.

L’area dedicata allo sport e al divertimento sorge in particolare su una superficie di 20 mila metri quadrati ed è dotata di quattro campi da tennis e uno da calcio, nonché due di calcetto, uno da basket, uno da volley e uno da minigolf professionale a 18 buche. Tutti sono provvisti di illuminazione notturna fino alle 23 e di misure regolamentari, in particolare quelli da tennis, calcio e minigolf, affiliati alle rispettive federazioni. I bambini hanno inoltre a disposizione un ampio spazio gioco con gonfiabili, giostre, mini basket, pedana elastica e una grande area in erba per correre e divertirsi. Il parco giochi si trova proprio adiacente al ristorante, in modo da permettere ai genitori di cenare in relax, mentre i bambini giocano liberi a pochi metri di distanza.

Nuovi anche gli chalet Nova 3xl: una soluzione abitativa all’avanguardia, pensata per le vacanze di famiglie numerose o per due famiglie di amici, con una capienza fino a dieci persone. Si tratta di unità abitative circondate da un panorama verde con uno spazio esterno di 36 metri quadrati comprendente un grande soggiorno con cucina a vista, in cui è possibile cucinare all’aria aperta. L’area outdoor può peraltro trasformarsi in un ambiente chiuso, grazie a una parete in vetro crystal a scorrimento verticale a scomparsa. Cucina a vista anche in terrazza. La zona notte ospita quindi due grandi camere matrimoniali e una bambini centrale con sei letti. Ogni stanza ha il proprio bagno en suite, autonoma climatizzazione e si apre direttamente sulla zona giorno.

Nel parco acquatico, infine, due delle piscine del villaggio, la baby e quella con gli scivoli, nonché la piscina del residence avranno l’acqua riscaldata nella stagione più fresca. In questo modo, durante il giorno verranno sempre mantenute temperature confortevoli, tra i 25 e i 28 gradi.