La white label company spagnola Panoram spinge sull’Italia: Fabrizio Trimarchi direttore sviluppo

Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione.\r

\r

Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'\"indagine approfondita\" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione.\r

\r

La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza.\r

\r

Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera.\r

\r

Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori.\r

\r

Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024.","post_title":"Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by","post_date":"2024-03-07T15:06:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709823960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'attrazione fatale tra i gruppi dell'ospitalità spagnola e l'Italia. Dopo Room Mate, Lhg e Casual Hoteles (per citare solo alcuni di quelli con una storia recente nella nostra Penisola), è ora il momento anche di Panoram Hotel Management, partner tra gli altri di gruppi come Hilton e Accor. La white label company già gestisce il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, ma mira espandersi ulteriormente nel nostro paese. E per farlo ha scelto Fabrizio Trimarchi, quale direttore sviluppo per l'Italia. \r

\r

Con una lunga esperienza nel settore immobiliare alberghiero durata oltre 20 anni, Trimarchi proviene dal ruolo di managing partner di Hotel Seeker. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice president Jones Lang LaSalle Hotels in Italia, oltre ad altri incarichi in società di consulenza direzionale e società alberghiere quali Starwood e Sheraton. Mba in Bocconi, Trimarchi ha conseguito il certificate in real estate and hotel investments presso la Cornell University, l’advanced certificate in real estate presso la Henley business school, university of Reading (Uk). È inoltre un membro attivo del Rics e un esperto valutatore alberghiero.\r

\r

Panoram guarda ora a tutti i mercati alberghieri primari, quali Milano, Torino, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e selezionate città secondarie, insieme alle principali destinazioni leisure, che godano di flussi turistici consolidati. L'approccio sarà white label, associato al contratto di gestione alberghiera hma e agli accordi di franchising. Attualmente Panoram Hotel Management gestisce un portafoglio di sedici hotel in Spagna e Italia.","post_title":"La white label company spagnola Panoram spinge sull'Italia: Fabrizio Trimarchi direttore sviluppo","post_date":"2024-03-07T12:55:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709816126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una rincorsa verso obiettivi sempre più sfidanti quella dell'Arabia Saudita nello scenario turistico mondiale. Il Ministero del Turismo ha varato nuovi investimenti pari a 700 miliardi di euro in parallelo al nuovo Tourism Investment Enabler Program (Tiep), \r

\r

L'ambizioso Tiep mira a rendere più semplice e vantaggioso fare affari nel comparto turistico saudita e incentivare dunque i progetti degli investitori internazionali e locali.\r

\r

Progetto di punta del è l’Hospitality Investment Enablers, ideato dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Ministero degli Investimenti per agevolare e accrescere la capacità ricettiva di specifiche destinazioni turistiche, diversificando l’offerta del Regno: una mossa decisiva per posizionare l'Arabia Saudita come destinazione turistica leader a livello mondiale.\r

\r

L'iniziativa globale mira a catalizzare gli investimenti privati nei siti turistici principali del Regno fino a oltre 10 miliardi di euro e a generare un aumento del Pil annuale stimato a 4 miliardi di euro entro il 2030.\r

\r

Questo approccio, unito agli oltre 700 miliardi di euro investiti nella trasformazione del panorama turistico, sottolinea l’impegno dell’Arabia Saudita nel migliorare gli standard del settore e nell’offrire opportunità redditizie agli investitori. Si prevede che l’iniziativa abbia un impatto significativo sul panorama socio-economico, creando 42.000 nuove camere d’albergo e circa 120.000 opportunità di lavoro.\r

\r

«Vision 2030 ha aperto le porte all'Arabia Saudita affinché diventi una potenza turistica globale, e il settore turistico saudita è un motore fondamentale per la diversificazione economica - ha dichiarato il ministro del turismo, Ahmed Al-Khateeb -. Nel 2023, abbiamo registrato un aumento del 390% della domanda di licenze per attività turistiche e questo è solo l'inizio. Grazie al continuo investimento sul potenziale del nostro Paese, nei prossimi 10 anni l'Arabia Saudita sarà il primo investitore al mondo in questo settore».\r

\r

Uno degli obiettivi cardine di Vision 2030, e cioè accogliere 100 milioni di turisti, è già stato raggiunto con sette anni di anticipo rispetto alla tabella di marcia, e il Tourism Investment Enablers Program è un catalizzatore cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo ancora più ambizioso di 150 milioni di turisti all'anno.","post_title":"L'Arabia Saudita corre: nuovo, mega investimento sul turismo per 700 mld di euro","post_date":"2024-03-07T11:19:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709810357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 per il gruppo di glamping Vacanze col Cuore si apre con un consuntivo che parla di oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita +20% sull’anno precedente, il 2022. Già considerato record, se confrontato al giro d’affari del 2019.\r

\r

Il modello di “hotellerie orizzontale” creato e sviluppato da Loek van de Loo, ha visto soprattutto i suoi resort più piccoli, i cosiddetti “Boutique”, performare come mai prima d’ora. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique - dislocati tra Lago di Garda e Lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione, con numeri che gareggiano con i resort più ampi del Gruppo, al netto delle dimensioni più intime dei loro contesti.\r

\r

«Ha premiato – commenta il fondatore, Loek van de Loo – aver definito in maniera precisa e dettagliata il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, grazie alle possibilità della natura circostante, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dai zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti: dalle case con nursery sino agli spazi gioco e alle piscine. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto ad una clientela che ama il camping più wild, senza fronzoli ma con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta».\r

\r

Nel 2023 tra i cosiddetti “Glamping Resort”, ossia i glamping village grandi che sfiorano le 1000 presenze a pieno carico, si è distinto per numero di presenze il Weekend Glamping Resort a Manerba del Garda (BS), ottenendo il risultato migliore di sempre. Punto di riferimento storico del Gruppo, 36 anni di attività appena compiuti, è primo camping village in Italia in cui è stata montana una tenda safari arredata con tutti i comfort nel lontano 1984.\r

\r

\r

Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul Lago Trasimeno, che attesta “Vacanze col Cuore” come il gruppo glamping “specialista dei laghi”.\r

\r

«Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione (PG). Un resort fuori dai soliti circuiti classici dell’open air, che - siamo sicuri - farà innamorare i nostri ospiti. Come a suo tempo, diversi anni fa – conclude Loek van de Loo – ha colpito me per primo e dove mi sono ripromesso, un giorno, sarei tornato a lavorare». \r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort","post_date":"2024-03-06T12:09:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il senior sales consultant, Massimo Zanon e Marco Maserini[/caption]\r

\r

Parte bene il 2024 di Bluserena, che registra andamenti positivi delle prenotazioni su tutte le proprie destinazioni. Lo rivela all'Itb di Berlino il corporate director of sales, Marco Masserini. La presenza del gruppo abruzzese alla fiera tedesca non è ovviamente un caso. La compagnia che a oggi vanta più del 90% di clientela italiana, punta infatti ad aumentare la quota internazionale dei propri ospiti: \"Stiamo riscontrando un grande interesse verso l'Italia, in particolare per un prodotto come il nostro caratterizzato da resort con affaccio diretto sul mare\", spiega Masserini.Itb\r

\r

Al momento Bluserena sta lavorando soprattutto sulla brand awareness. \"Quasi tutte le nostre proprietà sono state ristrutturate negli ultimi due anni (a seguito dell'acquisizione del gruppo da parte del fondo spagnolo Azora a novembre 2021, ndr) - conclude Masserini -. Per quest'anno inoltre ci siamo preparati all'estate riservando una serie di collegamenti dagli aeroporti di Torino, Milano Bergamo, Verona e Bologna verso Olbia, in modo da garantire pacchetti soggiorno più volo particolarmente competitivi soprattutto per il nostro resort Is Serenas Badesi \".","post_title":"Bluserena: obiettivo aumentare la quota di ospiti internazionali","post_date":"2024-03-06T12:01:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'affaire Ita-Lufthansa si sta complicando a dismisura. Questo oramai l'abbiamo capito. Non abbiamo capito invece i motivi di questa rigidità impressionante che sta mettendo i bastoni fra le ruote al merger. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti, dicono, sia molto preoccupato dall'evoluzione della questione.\r

\r

Dall'altra parte le altre compagnie aeree, o gruppi di compagnie aeree se la ridono di tutta questa difficoltà. Ci sono voci insistenti che dietro alla durezza della commissaria Marghrethe Vestager, il deus ex machina della faccenda, ci siano proprio delle spinte francesi.\r

\r

Naturalmente questo non lo sappiamo con sicurezza. Quello che sappiamo invece è che i commissari europei devono svolgere il loro lavoro con equità e giustizia. E questo, secondo noi, nel caso Ita-Lufthansa non sta accedendo. Servirebbe un'autorità altra per giudicare il lavoro della Vestager, per capire se sta operando in autonomia o se accoglie le proteste e le pressioni di altri gruppo di compagnie aeree.\r

\r

La cosa diventa sempre più paradossale dal momento che è stata proprio l'Unione europea a spingere affinché l'accordo fosse chiuso nel minor tempo possibile. Ora invece i tempi si sono dilatati fino a far dire a Lufthansa che potrebbe rinunciare all'intesa con Ita. Così si spianerebbe la via ad Air France. ","post_title":"Ita-Lufthansa, pressioni sulla commissaria europea Vestager","post_date":"2024-03-06T10:18:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709720324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande parterre de roi per l'inaugurazione del padiglione Enit all'Itb di Berlino. Oltre al ministro del turismo. Daniela Santanchè, c'era anche il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, la nuova presidente di Enit Spa Alessandra Priante e l'amministratore delegato dell'ente Ivana Jelinic.\r

\r

Il discorso è iniziato sull'importanza dell'Itb di Berlino.\r

\r

“Itb è un’occasione straordinaria per ampliare ulteriormente la visibilità e diffondere la conoscenza delle bellezze e delle competenze italiane nel mondo, davanti a un pubblico internazionale e in una Nazione che si conferma il principale mercato di provenienza per l’Italia. Quasi la metà dei turisti tedeschi, per altro, torna in viaggio nel Belpaese, e, spesso, le immagini e la campagna promozionale della Venere di ‘Open to meraviglia’ influiscono positivamente riguardo la scelta o la conferma dell’Italia come meta di viaggio” – commenta il ministro Santanchè. – “Ed è anche grazie al prezioso apporto di Enit che portiamo in una cornice tanto illustre sia le Regioni, sia numerose imprese del comparto, che rappresentano il saper fare tutto italiano. La partecipazione alle fiere internazionali di una squadra con un’immagine unitaria” – conclude il ministro – “è l’esempio di come deve muoversi il ‘sistema Italia’ per ambire a successi sempre più grandi, costituendo, al contempo, una preziosa occasione per creare le migliori condizioni di business per le nostre impese”.\r

\r

“I dati Enit confermano la Germania come primo mercato per l’Italia tra i Paesi di prossimità, ed è essenziale mantenere la posizione e migliorare la soddisfazione dei turisti” – afferma il presidente di Enit Alessandra Priante. – “L’essenza del turismo non è solo arrivare in una destinazione, ma soprattutto tornarci e parlarne bene a tutti. Stiamo assistendo al gran ritorno anche dei viaggiatori big spender long haul e stiamo consolidando una posizione interessante in Medio Oriente e in Asia” – continua Priante. – “Abbiamo grande fiducia nel futuro e stiamo dimostrando di andare nella direzione giusta. Con la nuova Enit spa, voluta fortemente dal ministro Santanchè, lavoreremo in modo più agile e innovativo per dare il giusto sostegno agli stakeholder del turismo nazionale, agli operatori e all’industria turistica, promozionando al meglio le nostre eccellenze, puntando molto sulla formazione e aiutando le destinazioni a diversificare e destagionalizzare in maniera ancora più efficace”.\r

\r

“L’Italia è il primo Paese all’estero di cui i tedeschi hanno più conoscenza e informazioni su: influenza culturale in termini di moda, intrattenimento, brand, tendenza, patrimonio culturale, vocazione turistica” – dichiara l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic. – “I tedeschi amano così tanto l’Italia che scelgono di tornarci più volte, il che ci spinge a lavorare per presentare offerte turistiche sempre più diversificate e orientate alla sostenibilità”.\r

\r

“Con oltre 12 milioni di turisti, la Germania si conferma primo Paese di provenienza dei turisti stranieri nel nostro Paese. Si tratta peraltro di un mercato con un grande potenziale di crescita verso il quale l’Italia continua a nutrire un forte interesse, come dimostrato dalla presenza oggi del ministro del Turismo e degli oltre 200 espositori italiani alla Fiera ITB. Questi eventi forniscono un’occasione preziosa per presentare al pubblico tedesco e internazionale l’eccellenza italiana e la qualità della nostra proposta a 360 gradi: che si tratti di produzione agricola, di offerta turistica, di produzione cinematografica, o letteraria” commenta l’ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio.\r

\r

“Nel 2023 l’Emilia-Romagna si è confermata la Regione leader in Italia per attrattività turistica, facendo segnare numeri record per presenze e arrivi. Merito di un proficuo lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore, che ci ha permesso di fare fronte a un evento drammatico come l’alluvione in Romagna. Continueremo a investire in infrastrutture e riqualificazione delle coste e delle strutture ricettive, puntando allo stesso tempo sui grandi eventi sportivi e culturali come appuntamenti di richiamo internazionale nel nostro territorio” sostiene Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"462839,462838,462837,462836,462834,462833\"]","post_title":"Enit spa all'Itb di Berlino. Germania primo paese in Europa","post_date":"2024-03-05T13:35:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709645729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via la fase esecutiva dei lavori del nuovo molo crociere alla Spezia. Il Segretario Generale Federica Montaresi, il Responsabile del progetto, Ing. Fabrizio Simonelli e l’Ing. Davide Adreani, procuratore speciale del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori costituita da Fincosit srl -capogruppo, Agnese costruzioni e RCM, hanno preso parte al sopralluogo nelle aree di Calata Paita e dato il via ai lavori con la sottoscrizione del verbale di consegna.\r

\r

Si comincerà con la bonifica bellica superficiale e profonda degli specchi acquei antistanti Calata Paita, l’avvio del piano di monitoraggio ambientale e relative attività correlate. Seguiranno le attività di consolidamento del fondale marino per poi passare alle fasi realizzative della struttura di banchina che consentirà l’approdo di navi da crociera di seconda generazione su due accosti elettrificati di 393 e 339 metri.\r

\r

L’importo del contratto di appalto è di oltre 47 milioni di euro oltre a 542.461 euro per oneri della sicurezza. Il progetto ha un quadro economico di spesa di 57 ML di euro ed è cofinanziato dal fondo complementare PNRR per 30 Milioni di euro. La durata prevista dei lavori è stimata in 710 giorni.\r

\r

«L’avvio del cantiere del nuovo molo crociere - spiega il Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva - costituisce una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del settore crocieristico per il porto della Spezia e nella trasformazione urbanistica in chiave turistico ricettiva delle aree di Calata Paita che saranno interessate dal nuovo Waterfront cittadino».","post_title":"Waterfront La Spezia, al via il cantiere per il nuovo Molo Crociere","post_date":"2024-03-05T12:19:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709641141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non possiamo non parlare ancora del caos passaporti. Sono arrivati infatti i dati di Assoviaggi che rendono il panorama ancora più fosco. Sono in gioco 52 mila prenotazioni di viaggi internazionali. A segnalarlo è un'indagine del Centro studi turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti, in esclusiva per l'Adnkronos.\r

\r

\"Se in alcuni capoluoghi di provincia i tempi di attesa per gli appuntamenti con gli Uffici delle Questure sono migliorati - fa sapere il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - in tante altre realtà invece sembrano addirittura aumentati. Se non si interviene con decisione, con le festività pasquali e dei ponti di primavera alle porte, periodo in cui aumenta la domanda turistica anche per i viaggi internazionali, tra marzo e giugno 2024 si rischia di veder annullare altre 52mila prenotazioni e circa 75 milioni di euro di mancati introiti per le imprese del turismo organizzato\".\r

Ostacoli\r

Rinnovare un passaporto oppure richiederne uno ex-novo è un vero e proprio percorso ad ostacoli. Nei primi due mesi del 2024 si stima siano state oltre 6 mila le prenotazioni di viaggi internazionali annullate o rimandate in Italia a causa dei ritardi nel rilascio dei passaporti scaduti, smarriti o richiesti per la prima volta dai cittadini italiani. Con una ricaduta pesante sul settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator: 8,8 milioni di euro il giro d'affari andato in fumo.","post_title":"Assoviaggi: 52 mila prenotazioni in bilico per il caos passaporti","post_date":"2024-03-05T10:50:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709635857000]}]}}