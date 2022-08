La spa del Jw Marriott Venice si arricchisce dell’offerta del brand innovativo Bakel

Nuova collaborazione wellness per il Jw Marriott Venice Resort & Spa che sigla una partnership con il brand Bakel della dottoressa Raffaella Gregoris. Tra le novità in arrivo ecco allora il Jalu-3d Pro Treatment, che sviluppa un cosmetico di nuova generazione, recentemente lanciato sul mercato con una tecnologia coperta da cinque brevetti, tramite la quale si realizza la stampa tridimensionale del primo cosmetico solido, in acido ialuronico, puro e a basso peso molecolare, in cui vi è una concentrazione di principio attivo superiore di dieci volte rispetto a qualsiasi cosmetico tradizionale.

Il Jalu-3d Pro Treatment è stato studiato e concepito con l’utilizzo di patch in formato di 15 Gsm, superiore rispetto ai cosmetici commerciali, per trasferire un maggiore e istantaneo risultato anti-età. L’ efficacia del prodotto viene amplificata da specifici protocolli di trattamento per intervenire, nella singola seduta, sulla problematica dei solchi rugali, rivitalizzando intensamente l’area trattata in turgore e luminosità. Bakel, acronimo di beauty & key elements, 100% made in Italy, è riconosciuto per essere un brand che investe in ricerca e sviluppo, tanto da essergli stato stato conferito l’Innovation&reseach award di Cosmofarma 2022.