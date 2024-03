La Scuola Italiana di Ospitalità approda in Egitto. La sede sarà a Hurghada Aprirà a Hurghada, sul mar Rosso, la sede della Scuola Italiana di Ospitalità in Egitto. La novità è frutto dell’accordo appena siglato tra la compagnia egiziana Pickalbatros, Federturismo Confindustria e lo stesso istituto formativo tricolore, patrocinato da Cdp e dal gruppo Th. La firma è stata apposta in occasione delle visita ufficiale in Egitto della presidente del Consiglio, Giogia Meloni. L’iniziativa mira a promuovere la cooperazione nel campo dell’ospitalità e del turismo. Formerà i giovani locali con standard qualitativi italiani. Il progetto prevede in particolare lo sviluppo di programmi professionali educativi di alta qualità, lo scambio culturale e professionale tra Italia ed Egitto e una più forte cooperazione nella gestione dei flussi migratori regolari per motivi di lavoro. Il memorandum of understanding stabilisce le basi per la collaborazione in ambiti quali la formazione e gli stage internazionali per studenti, la condivisione di risorse didattiche e la cooperazione in progetti di ricerca, così come l’inserimento nel mercato del lavoro in entrambi i Paesi. La realizzazione della scuola è affidata proprio al gruppo Pickalbatros, che si impegna a completare la costruzione dell’edificio entro sei mesi dalla valutazione tecnica finale. Questo accordo mira a sostenere lo sviluppo del settore turistico e dell’ospitalità in entrambi i paesi, facilitando la formazione di personale qualificato. Un risultato possibile anche grazie al supporto ricevuto dall’ambasciata italiana al Cairo, guidata da Michele Quaroni, nel facilitare i dialoghi e le operazioni che hanno portato alla firma dell’accordo. Condividi

