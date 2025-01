Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama hotel Giacomo Morra ed è l'hotel di debutto della Handwritten Collection ad Alba. La nuova proprietà del soft brand midscale di casa Accor aprirà il prossimo marzo, in lieve ritardo rispetto a quanto annunciato un paio di anni fa. Sarà dotata di 92 camere, tra cui quattro suite, nonché di tre sale riunioni modulabili, che unite possono ospitare sino a 80 persone, e di un'area fitness con palestra. Il nome della struttura intende essere un omaggio all'omonimo imprenditore e ristoratatore locale, celebrato per il suo profondo legame con il mondo del tartufo e del territorio, tra le altre cose fondatore della Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba. Con un’atmosfera in cui texture e palette richiamano la campagna, l'hotel metterà a disposizione dei propri ospiti anche una corte interna, spazi di condivisione nella Green House e un bar con una ricca selezione di vini. [post_title] => La Handwritten Collection di casa Accor debutta ad Alba con il Giacomo Morra [post_date] => 2025-01-30T14:19:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738246784000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo ABC è uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con Hotiday (hotiday.com/), il primo hotel decentralizzato globale che opera all’interno delle migliori strutture alberghiere locali in Italia e nel Mondo, il tasso di occupazione in sette strutture del Gruppo è arrivato al 94% in soli due anni, anche nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo per il futuro è di estendere la partnership a ulteriori sei strutture per portare più di 1M € di fatturato aggiuntivo. Hotiday acquisisce un numero limitato di camere nelle strutture selezionate dell’hotel partner che, in seguito, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica comfort, con servizi e device tecnologici, mantenendo comunque intatta l’identità dell'hotel. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore agli hotel con cui collabora. Questo approccio integrato combina analisi dei dati, tecnologie avanzate e strategie commerciali personalizzate per aiutare gli hotel a massimizzare i ricavi su ogni camera disponibile, ottimizzare le tariffe e il tasso di occupazione, garantendo entrate stabili anche in un mercato imprevedibile. Il Gruppo ABC, uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale, registrava un'occupazione media dell’87% nelle sue 14 strutture in montagna. In soli due anni di collaborazione con Hotiday il tasso di occupazione è salito al 94%. Nel 2023, la collaborazione con Hotiday ha inoltre portato a un incremento di fatturato pari a 300.000 euro per le prime tre strutture del Gruppo ABC, con un aumento medio del tasso di occupazione delle camere tra il 4% e il 7% rispetto all'anno precedente. Forte di questo successo, nel 2024 il Gruppo ha scelto di estendere la partnership a sette strutture in località come Stresa, Cervinia e Sauze d'Oulx, incrementando la crescita del fatturato a 500.000 euro e mantenendo il trend di miglioramento del tasso di occupazione del 7%, anche nei periodi di bassa stagione. Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di includere nella partnership ulteriori sei strutture del Gruppo per aumentare il fatturato del Gruppo ABC di più di 1.000.000 euro. «Grazie alla visione strategica di Hotiday e al nostro know-how - spiega Marco Timossi, Direttore Commerciale del Gruppo ABC - siamo riusciti a unire le forze, mantenendo l’identità del nostro brand e allo stesso tempo portando innovazione, raggiungendo nuovi target e ottenendo risultati concreti. È una sinergia che va oltre i numeri, ma che si fonda sulla valorizzazione reciproca e sulla crescita condivisa». Hotiday non si è limitata a garantire la crescita del Gruppo ABC, ma ha anche introdotto innovazioni che hanno attratto un nuovo target di clientela e rivoluzionato l’esperienza degli ospiti senza compromettere il brand. «Siamo orgogliosi di come la nostra collaborazione abbia significativamente aumentato sia l'occupazione delle camere che il fatturato del Gruppo ABC - commenta Federico di Carlo, Presidente e Co-Founder di Hotiday - Le sinergie che attuiamo non solo apportano valore concreto alle strutture partner, ma consolidano anche la nostra posizione come alleato strategico per gli albergatori. Il nostro impegno è offrire un modello di collaborazione distintivo che unisce performance finanziarie e innovazione». [post_title] => Gruppo ABC e Hotiday, si rafforza la partnership per aumentare il fatturato [post_date] => 2025-01-30T13:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738242456000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'impegno di Gesac nel sociale ha visto aprirsi un nuovo capitolo attraverso la collaborazione con Napoli Basket per l'inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell'Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione. Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto. Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket. Gesac da anni impegnata in progetti sociali, culturali e ambientali in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, intende rafforzare il proprio impegno sociale incentivando la pratica del basket nei quartieri caratterizzati da rischio di dispersione scolastica e carenza di strutture sportive. «Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni» ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Napoli. [post_title] => Gesac e Napoli Basket insieme per il sociale: nuovo playground a Milano [post_date] => 2025-01-30T11:47:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738237636000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si sono aperte le prenotazioni della World Asia, terza nave della classe World di Msc. A partire dall'11 dicembre 2026 per la stagione invernale 2026/27, l'unità offrirà crociere di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale, tra cui Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta con imbarchi accessibili in ogni porto. La World Asia trascorrerà anche la stagione estiva 2027 nel Mediterraneo occidentale con un itinerario di sette notti, che toccherà gli stessi scali. La nave incarna richiami alla ricca cultura, all'arte e ai paesaggi dell'Asia. L'unità conserva inoltre la sua caratteristica prua che si eleva dalla linea di galleggiamento, insieme alla poppa a forma di Y, aperta su una passeggiata esterna. “Abbiamo scelto di posizionare la nostra ultima ammiraglia nel Mediterraneo occidentale, una regione che consideriamo di fondamentale importanza strategica - spiega il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato -. La World Asia arricchirà ulteriormente la nostra offerta nell'area, ampliando la varietà di porti d’imbarco e di itinerari a disposizione degli ospiti. Come per ogni nostra nuova nave, introdurremo nuovi concept, spazi e servizi innovativi per offrire ai nostri ospiti un'esperienza in crociera senza precedenti”. I soci dell’Msc Voyager Club che prenoteranno entro il 13 febbraio 2025 riceveranno mille punti extra, oltre a un credito di bordo di 50 euro a persona. Potranno inoltre beneficiare dei consueti vantaggi Voyager's Exclusives quando acquistano i propri viaggi con più di 12 mesi di anticipo rispetto alla partenza, tra cui uno sconto del 5% + 5%, il raddoppio dei punti associativi dopo la prenotazione della crociera e 50 euro di credito a bordo grazie allo status Msc Voyager's Club Silver. [gallery ids="483601,483602,483603"] [post_title] => Aperte le prenotazioni della Msc World Asia. Debutterà nel Mediterraneo a dicembre 2026 [post_date] => 2025-01-30T11:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738237492000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivi ambiziosi per Civitatis che nel 2025 punta a vedere le proprie vendite crescere del 40% a livello globale. E l'asticella è ancora più alta in Italia, dove si prevede un incremento di oltre il 60%. «La Penisola è uno dei nostri mercati strategici - ha spiegato alla recente Fitur di Madrid, il ceo e fondatore di Civitatis, Alberto Gutiérrez -. Con una crescita prevista di oltre il 60% nel 2025, siamo certi che la nostra offerta di esperienze continuerà a conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani. Restiamo determinati a investire in questo mercato, rafforzare le nostre collaborazioni locali e soddisfare le aspettative di chi è in cerca di esperienze memorabili». Nel settore b2b, oltre 36 mila agenzie di viaggio collaborano già con l’azienda, che continua a espandere la sua rete di affiliati e partner strategici, con una selezione di oltre 90 mila attività in 4 mila destinazioni in 160 Paesi differenti. “Il 2025 sarà un anno chiave per continuare a consolidare la nostra posizione - conclude Gutiérrez -. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la nostra presenza nei mercati strategici, migliorare ulteriormente la nostra offerta e garantire che ogni esperienza con noi sia unica”. [post_title] => L'Italia al centro delle strategie di espansione di Civitatis: obiettivo +60% nel 2025 [post_date] => 2025-01-30T11:30:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738236627000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo marzo il nuovo all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest. Situato nel quartiere più esclusivo della capitale, tra Calea Victoriei ed Elisabeta Boulevard, la struttura vanta 30 suite e unisce la maestosità del periodo Belle Époque al lusso moderno. Inaugurato nel 1873 come l’edificio più rappresentativo della città per l’epoca, è stato il primo hotel dotato di illuminazione elettrica e ascensore. Ha assistito a momenti di grande rilevanza culturale, ospitando reali e figure iconiche nel corso della ricca storia della Romania. Oggi, riconosciuto come monumento nazionale dal ministero della Cultura rumeno, La proprietà offrirà itinerari curati e servizi su misura pensati per arricchire ogni soggiorno. L'offerta f&b si declinerà poi in varie proposte: il Boulevard 73 proporrà un menù à la carte in grado di combinare sapori francesi e rumeni in un’imponente sala da ballo. Il Sass' Restaurant & Lounge, parte del rinomato Sass’ Café Monaco, presenterà invece una cucina mediterranea e internazionale in uno spazio chic in stile barocco, impreziosito da accenti animalier. L’Heritage bar offrirà un menù di cocktail esclusivi ispirati alla storia di Bucarest, oltre a un elegante tè pomeridiano. Il Corinthia Bucharest vanterà anche un'area benessere, che include una spa boutique, esperienze termali e un fitness center ben attrezzato. La spa in particolare offrirà due sale trattamenti, un bagno turco, una sauna, una fontana di ghiaccio, una doccia emozionale, una sala relax e una palestra completamente equipaggiata per rigenerare corpo e mente. Grazie alle collaborazioni dell’hotel con artisti e performer locali, gli ospiti potranno infine vivere la fiorente scena artistica di Bucarest, accedendo a esperienze su misura. [gallery ids="483570,483571,483572,483573,483574,483575"] [post_title] => Debutta a marzo l'all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest [post_date] => 2025-01-30T10:51:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738234310000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Enac ha esteso i collegamenti aerei relativi ai voli dall’aeroporto di Ancona e Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli e viceversa per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche. «La proroga - spiega una nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - è stata perfezionata dall’Enac a valle dei pareri favorevoli rilasciati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione Marche». [post_title] => Enac ha prorogato i collegamenti in continuità territoriale da e per Ancona [post_date] => 2025-01-30T09:28:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738229326000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità b2b per il gruppo Accor, che lancia Travel Pros Leisure Groups Online: una piattaforma innovativa pensata per i professionisti del settore leisure. Progettata per semplificare e ottimizzare le prenotazioni b2b, questa soluzione offre accesso a oltre 2 mila hotel in 75 Paesi differenti, includendo marchi e categorie che spaziano dal lusso all’economico. Il sistema supporta sia le prenotazioni istantanee sia i processi Rfp, con oltre 1.300 hotel disponibili per la prenotazione istantanea e più di 700 accessibili per Rrp con conferma da parte dell'hotel entro 24 ore. Per le prenotazioni istantanee di gruppo, la piattaforma utilizza la più recente tecnologia Api, in modo da facilitare la disponibilità in tempo reale degli hotel in base a ciascun tipo di camera. “Il 2024 è stato un anno cruciale per il turismo globale e i viaggi di gruppo continueranno a rappresentare una priorità per Accor nel 2025, soprattutto in Europa, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico, trainata dall’aumento della domanda in mercati come Cina, India e Giappone - spiega Sophie Hulgard, chief sales officer di Accor -. Questo segmento dinamico è in piena espansione. E sfruttare la tecnologia per semplificare le prenotazioni significa ispirare e facilitare i viaggi. Con il rilancio della piattaforma Leisure Groups Online, Accor riaffermiamo l'importanza della collaborazione con i professionisti di settore per alimentare la crescita del turismo leisure". [post_title] => Accor a tutto trade: online la nuova piattaforma di prenotazione b2b per i gruppi [post_date] => 2025-01-29T15:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738164114000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L'albergo porterà il marchio Radisson Collection. La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano. “Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”. "Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza". [post_title] => Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection [post_date] => 2025-01-29T13:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738158025000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la handwritten collection casa accor debutta ad alba giacomo morra" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2863,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama hotel Giacomo Morra ed è l'hotel di debutto della Handwritten Collection ad Alba. La nuova proprietà del soft brand midscale di casa Accor aprirà il prossimo marzo, in lieve ritardo rispetto a quanto annunciato un paio di anni fa. Sarà dotata di 92 camere, tra cui quattro suite, nonché di tre sale riunioni modulabili, che unite possono ospitare sino a 80 persone, e di un'area fitness con palestra.\r

\r

Il nome della struttura intende essere un omaggio all'omonimo imprenditore e ristoratatore locale, celebrato per il suo profondo legame con il mondo del tartufo e del territorio, tra le altre cose fondatore della Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba. Con un’atmosfera in cui texture e palette richiamano la campagna, l'hotel metterà a disposizione dei propri ospiti anche una corte interna, spazi di condivisione nella Green House e un bar con una ricca selezione di vini.","post_title":"La Handwritten Collection di casa Accor debutta ad Alba con il Giacomo Morra","post_date":"2025-01-30T14:19:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738246784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo ABC è uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con Hotiday (hotiday.com/), il primo hotel decentralizzato globale che opera all’interno delle migliori strutture alberghiere locali in Italia e nel Mondo, il tasso di occupazione in sette strutture del Gruppo è arrivato al 94% in soli due anni, anche nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo per il futuro è di estendere la partnership a ulteriori sei strutture per portare più di 1M € di fatturato aggiuntivo.\r

\r

Hotiday acquisisce un numero limitato di camere nelle strutture selezionate dell’hotel partner che, in seguito, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica comfort, con servizi e device tecnologici, mantenendo comunque intatta l’identità dell'hotel. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore agli hotel con cui collabora.\r

\r

Questo approccio integrato combina analisi dei dati, tecnologie avanzate e strategie commerciali personalizzate per aiutare gli hotel a massimizzare i ricavi su ogni camera disponibile, ottimizzare le tariffe e il tasso di occupazione, garantendo entrate stabili anche in un mercato imprevedibile.\r

\r

Il Gruppo ABC, uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale, registrava un'occupazione media dell’87% nelle sue 14 strutture in montagna. In soli due anni di collaborazione con Hotiday il tasso di occupazione è salito al 94%.\r

\r

Nel 2023, la collaborazione con Hotiday ha inoltre portato a un incremento di fatturato pari a 300.000 euro per le prime tre strutture del Gruppo ABC, con un aumento medio del tasso di occupazione delle camere tra il 4% e il 7% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Forte di questo successo, nel 2024 il Gruppo ha scelto di estendere la partnership a sette strutture in località come Stresa, Cervinia e Sauze d'Oulx, incrementando la crescita del fatturato a 500.000 euro e mantenendo il trend di miglioramento del tasso di occupazione del 7%, anche nei periodi di bassa stagione. Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di includere nella partnership ulteriori sei strutture del Gruppo per aumentare il fatturato del Gruppo ABC di più di 1.000.000 euro.\r

\r

«Grazie alla visione strategica di Hotiday e al nostro know-how - spiega Marco Timossi, Direttore Commerciale del Gruppo ABC - siamo riusciti a unire le forze, mantenendo l’identità del nostro brand e allo stesso tempo portando innovazione, raggiungendo nuovi target e ottenendo risultati concreti. È una sinergia che va oltre i numeri, ma che si fonda sulla valorizzazione reciproca e sulla crescita condivisa».\r

\r

Hotiday non si è limitata a garantire la crescita del Gruppo ABC, ma ha anche introdotto innovazioni che hanno attratto un nuovo target di clientela e rivoluzionato l’esperienza degli ospiti senza compromettere il brand.\r

\r

«Siamo orgogliosi di come la nostra collaborazione abbia significativamente aumentato sia l'occupazione delle camere che il fatturato del Gruppo ABC - commenta Federico di Carlo, Presidente e Co-Founder di Hotiday - Le sinergie che attuiamo non solo apportano valore concreto alle strutture partner, ma consolidano anche la nostra posizione come alleato strategico per gli albergatori. Il nostro impegno è offrire un modello di collaborazione distintivo che unisce performance finanziarie e innovazione».","post_title":"Gruppo ABC e Hotiday, si rafforza la partnership per aumentare il fatturato","post_date":"2025-01-30T13:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738242456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'impegno di Gesac nel sociale ha visto aprirsi un nuovo capitolo attraverso la collaborazione con Napoli Basket per l'inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell'Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano.\r

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione.\r

Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto.\r

Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket.\r

Gesac da anni impegnata in progetti sociali, culturali e ambientali in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, intende rafforzare il proprio impegno sociale incentivando la pratica del basket nei quartieri caratterizzati da rischio di dispersione scolastica e carenza di strutture sportive.\r

«Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni» ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Napoli.","post_title":"Gesac e Napoli Basket insieme per il sociale: nuovo playground a Milano","post_date":"2025-01-30T11:47:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738237636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sono aperte le prenotazioni della World Asia, terza nave della classe World di Msc. A partire dall'11 dicembre 2026 per la stagione invernale 2026/27, l'unità offrirà crociere di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale, tra cui Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta con imbarchi accessibili in ogni porto. La World Asia trascorrerà anche la stagione estiva 2027 nel Mediterraneo occidentale con un itinerario di sette notti, che toccherà gli stessi scali.\r

\r

La nave incarna richiami alla ricca cultura, all'arte e ai paesaggi dell'Asia. L'unità conserva inoltre la sua caratteristica prua che si eleva dalla linea di galleggiamento, insieme alla poppa a forma di Y, aperta su una passeggiata esterna. “Abbiamo scelto di posizionare la nostra ultima ammiraglia nel Mediterraneo occidentale, una regione che consideriamo di fondamentale importanza strategica - spiega il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato -. La World Asia arricchirà ulteriormente la nostra offerta nell'area, ampliando la varietà di porti d’imbarco e di itinerari a disposizione degli ospiti. Come per ogni nostra nuova nave, introdurremo nuovi concept, spazi e servizi innovativi per offrire ai nostri ospiti un'esperienza in crociera senza precedenti”.\r

\r

I soci dell’Msc Voyager Club che prenoteranno entro il 13 febbraio 2025 riceveranno mille punti extra, oltre a un credito di bordo di 50 euro a persona. Potranno inoltre beneficiare dei consueti vantaggi Voyager's Exclusives quando acquistano i propri viaggi con più di 12 mesi di anticipo rispetto alla partenza, tra cui uno sconto del 5% + 5%, il raddoppio dei punti associativi dopo la prenotazione della crociera e 50 euro di credito a bordo grazie allo status Msc Voyager's Club Silver.\r

\r

[gallery ids=\"483601,483602,483603\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni della Msc World Asia. Debutterà nel Mediterraneo a dicembre 2026","post_date":"2025-01-30T11:44:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738237492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivi ambiziosi per Civitatis che nel 2025 punta a vedere le proprie vendite crescere del 40% a livello globale. E l'asticella è ancora più alta in Italia, dove si prevede un incremento di oltre il 60%. «La Penisola è uno dei nostri mercati strategici - ha spiegato alla recente Fitur di Madrid, il ceo e fondatore di Civitatis, Alberto Gutiérrez -. Con una crescita prevista di oltre il 60% nel 2025, siamo certi che la nostra offerta di esperienze continuerà a conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani. Restiamo determinati a investire in questo mercato, rafforzare le nostre collaborazioni locali e soddisfare le aspettative di chi è in cerca di esperienze memorabili».\r

\r

Nel settore b2b, oltre 36 mila agenzie di viaggio collaborano già con l’azienda, che continua a espandere la sua rete di affiliati e partner strategici, con una selezione di oltre 90 mila attività in 4 mila destinazioni in 160 Paesi differenti. “Il 2025 sarà un anno chiave per continuare a consolidare la nostra posizione - conclude Gutiérrez -. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la nostra presenza nei mercati strategici, migliorare ulteriormente la nostra offerta e garantire che ogni esperienza con noi sia unica”.","post_title":"L'Italia al centro delle strategie di espansione di Civitatis: obiettivo +60% nel 2025","post_date":"2025-01-30T11:30:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738236627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo marzo il nuovo all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest. Situato nel quartiere più esclusivo della capitale, tra Calea Victoriei ed Elisabeta Boulevard, la struttura vanta 30 suite e unisce la maestosità del periodo Belle Époque al lusso moderno. Inaugurato nel 1873 come l’edificio più rappresentativo della città per l’epoca, è stato il primo hotel dotato di illuminazione elettrica e ascensore. Ha assistito a momenti di grande rilevanza culturale, ospitando reali e figure iconiche nel corso della ricca storia della Romania. Oggi, riconosciuto come monumento nazionale dal ministero della Cultura rumeno,\r

\r

La proprietà offrirà itinerari curati e servizi su misura pensati per arricchire ogni soggiorno. L'offerta f&b si declinerà poi in varie proposte: il Boulevard 73 proporrà un menù à la carte in grado di combinare sapori francesi e rumeni in un’imponente sala da ballo. Il Sass' Restaurant & Lounge, parte del rinomato Sass’ Café Monaco, presenterà invece una cucina mediterranea e internazionale in uno spazio chic in stile barocco, impreziosito da accenti animalier. L’Heritage bar offrirà un menù di cocktail esclusivi ispirati alla storia di Bucarest, oltre a un elegante tè pomeridiano. Il Corinthia Bucharest vanterà anche un'area benessere, che include una spa boutique, esperienze termali e un fitness center ben attrezzato. La spa in particolare offrirà due sale trattamenti, un bagno turco, una sauna, una fontana di ghiaccio, una doccia emozionale, una sala relax e una palestra completamente equipaggiata per rigenerare corpo e mente. Grazie alle collaborazioni dell’hotel con artisti e performer locali, gli ospiti potranno infine vivere la fiorente scena artistica di Bucarest, accedendo a esperienze su misura.\r

\r

[gallery ids=\"483570,483571,483572,483573,483574,483575\"]","post_title":"Debutta a marzo l'all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest","post_date":"2025-01-30T10:51:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738234310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Enac ha esteso i collegamenti aerei relativi ai voli dall’aeroporto di Ancona e Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli e viceversa per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche.\r

\r

«La proroga - spiega una nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - è stata perfezionata dall’Enac a valle dei pareri favorevoli rilasciati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione Marche».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enac ha prorogato i collegamenti in continuità territoriale da e per Ancona","post_date":"2025-01-30T09:28:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738229326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità b2b per il gruppo Accor, che lancia Travel Pros Leisure Groups Online: una piattaforma innovativa pensata per i professionisti del settore leisure. Progettata per semplificare e ottimizzare le prenotazioni b2b, questa soluzione offre accesso a oltre 2 mila hotel in 75 Paesi differenti, includendo marchi e categorie che spaziano dal lusso all’economico. Il sistema supporta sia le prenotazioni istantanee sia i processi Rfp, con oltre 1.300 hotel disponibili per la prenotazione istantanea e più di 700 accessibili per Rrp con conferma da parte dell'hotel entro 24 ore. Per le prenotazioni istantanee di gruppo, la piattaforma utilizza la più recente tecnologia Api, in modo da facilitare la disponibilità in tempo reale degli hotel in base a ciascun tipo di camera.\r

\r

“Il 2024 è stato un anno cruciale per il turismo globale e i viaggi di gruppo continueranno a rappresentare una priorità per Accor nel 2025, soprattutto in Europa, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico, trainata dall’aumento della domanda in mercati come Cina, India e Giappone - spiega Sophie Hulgard, chief sales officer di Accor -. Questo segmento dinamico è in piena espansione. E sfruttare la tecnologia per semplificare le prenotazioni significa ispirare e facilitare i viaggi. Con il rilancio della piattaforma Leisure Groups Online, Accor riaffermiamo l'importanza della collaborazione con i professionisti di settore per alimentare la crescita del turismo leisure\".","post_title":"Accor a tutto trade: online la nuova piattaforma di prenotazione b2b per i gruppi","post_date":"2025-01-29T15:21:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738164114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L'albergo porterà il marchio Radisson Collection. \r

\r

La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano.\r

\r

“Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”.\r

\r

\"Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza\".","post_title":"Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection","post_date":"2025-01-29T13:40:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738158025000]}]}}