La finanza crede nell’hotellerie: Kryalos punta sugli alberghi per la ripresa

Aumentano i segnali d’interesse dei grandi investitori per il settore dell’ospitalità. Dopo il clamoroso annuncio dell’acquisizione del controllo di Four Seasons da parte di Bill Gates, alle nostre latitudini è il fondatore e ceo dell’asset management company Kryalos sgr, Paolo Bottelli, a sottolineare, in un’intervista al Sole 24 Ore, il valore degli hotel nelle proprie strategie di sviluppo futuro in un’ottica di ripresa post-pandemia. La compagnia aprirà a breve il W Rome, città dove lo scorso maggio ha già inaugurato il The Hoxton. E ora la sgr pare avere intenzione di allargare i propri investimenti anche alle destinazioni extra-urbane, con particolare riguardo alle località balneari e ai laghi.

Kryalos gestisce oggi poco meno asset immobiliari per un valore complessivo di poco inferiore agli 8,5 miliardi di euro. E’ inoltre azionista di Blackstone, che a sua volte è socia della stessa sgr, avendone acquisito il 35% tre anni fa.