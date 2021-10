Italian Hospitality Collection a tutto benessere per il prossimo autunno

Sono all’insegna del benessere le novità autunnali dell’Italian Hospitality Collection: la Lux Spa del Fonteverde di San Casciano dei Bagni è in particolare una nuova area dotata di piscina termale Bagno di luce, con tonalità cromatiche create per favorire il relax, nonché di cabine per rituali e trattamenti estetici signature. Anche il Grotta Giusti Thermal Spa Resort di Monsummano Terme, entrato a far parte in estate del brand Autograph Collection, avrà una nuova high-end spa in apertura ad aprile 2022. La storica villa ottocentesca, circondata da un parco secolare, è stata riportata al suo antico splendore grazie a un progetto accurato ispirato alla poesia e agli elementi naturali del luogo, curato dallo studio di architettura londinese Richmond International. Tutti i resort toscani del gruppo (oltre a quelli già citati ci sono anche i Bagni di Pisa) hanno aderito al bonus Terme, che consente di ottenere uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro, a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia.

L’Italian Hospitality Collection si prepara insomma a una nuova stagione ricca di soddisfazioni con prenotazioni in aumento e stime di raddoppio della produzione rispetto al 20/21. Il tutto mentre il Chia Laguna in Sardegna si accinge a chiudere un’estate da record con un’occupazione media ad agosto vicina al 100%. Sul fronte montagna si prevede una stagione invernale in fortissima ripresa per Le Massif, a Courmayeur in Valle d’Aosta, che riaprirà il prossimo 3 dicembre.

“Dopo un’estate eccezionale e una performance a settembre oltre le aspettative, continuiamo a registrare una ripresa della domanda sia domestica sia estera che fa sperare ottimamente per la prossima stagione – sottolinea il group director of operations, Marcello Cicalò -. Cresce infatti la richiesta di esperienze tailor made, di benessere e di sport. Ci aspettiamo pertanto che la domanda repressa di wellness e ski trainerà la ripresa dell’inverno 2021- 22″.