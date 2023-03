In arrivo un nuovo Six Senses a Milano di proprietà del gruppo Statuto Manca davvero poco all’apertura del primo Six Senses italiano, prevista a Roma il prossimo 16 marzo, e già arriva notizia di un ulteriore progetto di sviluppo tricolore del brand di casa Ihg. Banco Bpm e Gruppo Statuto hanno infatti recentemente perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity.

In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in piazza San Babila a Milano e l’apertura di un hotel a 5 stelle Lusso in via Brera 19, che sarà gestito da Six Senses. Ciò significa, in altre parole, che il gruppo Statuto avrebbe intenzione di finanziare lo sviluppo della struttura in zona Brera, tramite la vendita dell’asset in piazza San Babila acquisito nel 2005 per 230 milioni di euro da Pirelli Re e Morgan Stanley L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte dagli stessi Banco Bpm e Gwm Group. Arecneprix ha agito in qualità di arranger. Alla stessa società sono inoltre state affidate le attività di asset management e special servicing della cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione, Finint ha agito quale banca sponsor della nuova finanza ed è master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e Arecneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo studio Baker McKenzie. Proprio il gruppo Statuto è peraltro già proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, tra cui il Four Seasons, il Mandarin e il Rosewood Milano, nonché il San Domenico Palace di Taormina, le Ginestre di Arzachena, il Danieli di Venezia e ulteriori due strutture in fase di realizzazione: l’Edition Rome e il W Hotel Milano. Six Senses si appresterebbe infine a inaugurare una terza struttura tricolore in Umbria, i cui lavori di realizzazione sono già in corso da quasi due anni: un golf resort ad Antognolla sviluppato su 600 ettari, che sorgerà all’interno di un castello del dodicesimo secolo di proprietà del magnate russo Andrey Yakunin. Le stime parlano di un investimento di 150 milioni euro per 71 camere, 79 residenze e una spa.

